Невероятные трассы нового горнолыжного курорта «Мамисон» открывают свои двери! Насладимся великолепными горными пейзажами, отличными трассами для катания и комфортным отдыхом.
Проживание
Программа тура по дням
Прибытие. Владикавказ
Трансфер из аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура (специализированный трансфер, оборудованный боксами для перевозки горнолыжного снаряжения).
14:00 Заселение в отели Владикавказа, Северная Осетия-Алания.
Прибытие в отели самостоятельное.
16:00-16:50 Трансфер по отелям города Владикавказ.
17:00 Прибытие в пивной ресторан «Брюгге».
Ваше приключение начинается с организационного сбора, где мы рады приветствовать всех участников тура.
На встрече вы познакомитесь с гидами и другими гостями, а также получите всю необходимую информацию о предстоящих днях.
Во время встречи можно будет приобрести дополнительные услуги от организатора тура:
- ски-пассы на нужное кол-во подъёмов и человек;
- заказать инструкторов для начинающих;
- заказать аренду горнолыжного оборудования и по приезду на курорт сразу без очереди его получить;
- для участников программы, которые захотят продолжить свое путешествие, дополнительно будет предоставлена информация по стоимости индивидуальных поездок на горнолыжные курорты РФ: Ведучи (Чеченская Республика), Эльбрус (Кабардино-Балкарская Республика), Архыз (Карачаево-Черкесская Республика), Домбай (Карачаево-Черкесская Республика) и др. страны.
18:00 После насыщенной встречи мы приглашаем вас на ужин в уютный пивной ресторан «Брюгге».
Насладитесь атмосферой этого заведения, где вас ждут разнообразные блюда местное кухни и широкий выбор пива.
Это отличная возможность пообщаться с новыми знакомыми и обсудить планы на предстоящие дни катания на склонах Мамисона.
19:30 Трансфер в отели (желающие могут остаться в ресторане и/или прогуляться по городу Владикавказ).
Горнолыжный курорт «Мамисон»
08:00-08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на курорт.
Трансфер оборудован специальными багажными отделами для перевозки горнолыжного оборудования.
По пути следования можно будет насладится живописной военно-осетинской дорогой, которая проходит по Алагирскому ущелью, большим количеством исторических памятников архитектуры (возможны остановки).
10:30 Прибытие на курорт «Мамисон».
Обед самостоятельный: на территории курорта работают рестораны, кафе и фудтраки (средний чек от 800 руб. /чел.).
16:30 Трансфер из курорта «Мамисон».
17:30 Прибытие на термальный источник в с. Бирагзанг.
После насыщенного дня катания на лыжах на курорте Мамисон, вас ждет расслабляющее купание в термальном источнике Бирагзанг.
Купание 1 час, рекомендуем взять с собой купальные принадлежности, сланцы, полотенца.
Этот природный источник, известный своими целебными свойствами, предлагает уникальную возможность восстановить силы и насладиться моментом.
Погрузившись в теплую минеральную воду, вы ощутите, как напряжение уходит, а тело наполняется энергией.
Окруженные живописными горами и свежим воздухом, вы сможете насладиться спокойствием и умиротворением.
Термальные воды не только расслабляют, но и способствуют улучшению кровообращения и снятию усталости после активного дня на склонах.
Это идеальное завершение дня, которое подарит вам незабываемые впечатления и заряд бодрости для новых приключений.
19:00 Трансфер во Владикавказ.
20:00 Прибытие в отели Владикавказа.
Ужин самостоятельный.
Горнолыжный курорт «Мамисон»
08:00-08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на курорт.
Трансфер оборудован специальными багажными отделами для перевозки горнолыжного оборудования.
10:30 Прибытие на курорт «Мамисон».
Обед самостоятельный: на территории курорта работают рестораны, кафе и фудтраки (средний чек от 800 руб. /чел.).
16:30 Трансфер из курорта «Мамисон».
17:30 Прибытие на термальный источник в с. Бирагзанг.
После насыщенного дня катания на лыжах на курорте Мамисон, вас ждет расслабляющее купание в термальном источнике Бирагзанг.
Купание 1 час, рекомендуем взять с собой купальные принадлежности, сланцы, полотенца.
19:00 Трансфер во Владикавказ.
20:00 Прибытие в отели Владикавказа.
Ужин самостоятельный.
Горнолыжный курорт «Цей»
08:00-08:50 Трансфер по отелям города Владикавказ и отправление на курорт.
Трансфер оборудован специальными багажными отделами для перевозки горнолыжного оборудования.
По пути следования также вдоль Алагирского ущелья мы свернем в Цейский заповедник, Цейское ущелье и пройдемся по эко-тропе к древним святилищам Осетии (возможны остановки).
10:30 Прибытие на курорт «Цей».
Обед самостоятельный: на территории курорта работают рестораны, кафе и фудтраки (средний чек от 800 руб. /чел.).
16:30 Трансфер из курорта «Цей».
17:30 Прибытие на термальный источник в с. Бирагзанг.
После насыщенного дня катания на лыжах на курорте Мамисон, вас ждет расслабляющее купание в термальном источнике Бирагзанг.
Купание 1 час, рекомендуем взять с собой купальные принадлежности, сланцы, полотенца.
19:00 Трансфер во Владикавказ.
20:00 Прибытие в отели Владикавказа.
Ужин самостоятельный.
Для желающих продолжить катание на курорте Мамисон, так же будет предоставлена данная возможность.
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).
Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
Twin
2-местное
Double
2-местное
Singl
1-местное
Triple
3-местное
DBL+CH
3-местное
Quad
4-местное
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 4*
|Стандарт
|133 362
|133 362
|86 933
|177 839
|173 440
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Кадгарон 3*
|Стандарт
|105 546
|105 546
|60 093
|150 999
|146 600
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Планета Люкс 3*
|Стандарт
|107 010
|107 010
|62 533
|153 439
|149 040
|по запросу
|Шведский стол
|Парк Отель Владикавказ 5*
|Стандарт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Шведский стол
|Камелия отель 3*
|Стандарт
|96 762
|96 762
|56 677
|141 239
|136 840
|по запросу
|Шведский стол
Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:
|Размещение
|2 человека
|2 взрослых + ребенок
|3 человека
|4 человека
|1 человек
|Без проживания (без завтраков)
|76 266
|110 000
|114 399
|152 532
|38 133
Варианты проживания
Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Кадгарон
Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.
Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Парк Отель Владикавказ
Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".
Камелия
Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
- Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + ужин в первый день тура
- Трансфер на горнолыжные курорты по программе тура
- Посещение термальных источников в с. Бирагзанг (1 час)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно: трансфера из аэропорта Владикавказа к отелям Владикавказа - 4 000 руб. /от 1 до 6 чел. в машине от ж/д вокзала до отелей Владикавказ - 1 500 руб. /от 1 до 6 чел. в машине
- Трансфера из аэропорта Владикавказа к отелям Владикавказа - 4 000 руб. /от 1 до 6 чел. в машине
- От ж/д вокзала до отелей Владикавказ - 1 500 руб. /от 1 до 6 чел. в машине
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Ски-пасс, инструкторы и прокат горнолыжного оборудования (можно заказать у координатора, предоставляется по приезду на курорт без очереди)
- Питание: обеды, ужины
- Приобретение ски-пасс на курорт Мамисон (можно приобретать у координатора в день заезда на организационной встрече):взрослые - от 2 400 руб. /чел. ребенок от 6 до 13 лет - от 1 500 руб. /чел
- Взрослые - от 2 400 руб. /чел
- Ребенок от 6 до 13 лет - от 1 500 руб. /чел
- Приобретение ски-пасс на курорт Цей (можно приобретать у координатора в день заезда на организационной встрече):взрослые - от 1 800 руб. /чел. ребенок от 6 до 13 лет - от 900 руб. /чел
- Взрослые - от 1 800 руб. /чел
- Ребенок от 6 до 13 лет - от 900 руб. /чел
- Аренда горнолыжного оборудования:1 взрослый - лыжи, ботинки/сноуборд и ботинки - от 2 000 руб. /комплект ребенок от 6 до 13 лет - лыжи, ботинки/сноуборд и ботинки - от 1 600 руб. /комплект
- 1 взрослый - лыжи, ботинки/сноуборд и ботинки - от 2 000 руб. /комплект
- Ребенок от 6 до 13 лет - лыжи, ботинки/сноуборд и ботинки - от 1 600 руб. /комплект
- Инструктор горные лыжи - от 4 000 руб. /час
- Инструктор сноуборд - от 4 000 руб. /час (инструктор осуществляет обучение группе до 5 чел.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение для горнолыжных курортов. Для термальных источников — купальные принадлежности.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как узнать важную информацию для участников группы?
Накануне дня заезда, формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если нет доступа к WhatsApp, то с участником индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей информационно-координационной деятельности).
В группе ежедневно вывешивается информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах, автобусах и водителях.
Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.
Какие рестораны посоветуете для посещения?
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:
- ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
- ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 900 руб.
Можем ли мы продлить программу тура?
Для участников программы, которые захотят продолжить свое путешествие, дополнительно будет предоставлена информация по стоимости индивидуальных поездок на горнолыжные курорты Ведучи (Чеченская Республика), Эльбрус (Кабардино-Балкарская Республика), Архыз (Карачаево-Черкесская Республика), Домбай (Карачаево-Черкесская Республика).