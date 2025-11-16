1 день

Прибытие. Владикавказ

Трансфер из аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура (специализированный трансфер, оборудованный боксами для перевозки горнолыжного снаряжения).

14:00 Заселение в отели Владикавказа, Северная Осетия-Алания.

Прибытие в отели самостоятельное.

16:00-16:50 Трансфер по отелям города Владикавказ.

17:00 Прибытие в пивной ресторан «Брюгге».

Ваше приключение начинается с организационного сбора, где мы рады приветствовать всех участников тура.

На встрече вы познакомитесь с гидами и другими гостями, а также получите всю необходимую информацию о предстоящих днях.

Во время встречи можно будет приобрести дополнительные услуги от организатора тура:

ски-пассы на нужное кол-во подъёмов и человек;

заказать инструкторов для начинающих;

заказать аренду горнолыжного оборудования и по приезду на курорт сразу без очереди его получить;

для участников программы, которые захотят продолжить свое путешествие, дополнительно будет предоставлена информация по стоимости индивидуальных поездок на горнолыжные курорты РФ: Ведучи (Чеченская Республика), Эльбрус (Кабардино-Балкарская Республика), Архыз (Карачаево-Черкесская Республика), Домбай (Карачаево-Черкесская Республика) и др. страны.

18:00 После насыщенной встречи мы приглашаем вас на ужин в уютный пивной ресторан «Брюгге».

Насладитесь атмосферой этого заведения, где вас ждут разнообразные блюда местное кухни и широкий выбор пива.

Это отличная возможность пообщаться с новыми знакомыми и обсудить планы на предстоящие дни катания на склонах Мамисона.

19:30 Трансфер в отели (желающие могут остаться в ресторане и/или прогуляться по городу Владикавказ).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160