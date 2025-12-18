Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Программа тура по дням
Знакомство с Владикавказом
Встретим вас по прибытии во Владикавказ и доставим в отель. В 16:00 отправимся на обзорную экскурсию и увидим все знаковые места. Побеседуем об истории, старинных зданиях, особенностях архитектуры и менталитета, знаменитых людях, которые здесь родились и жили. Вечером рекомендуем посетить аланский вечер — осетинское застолье с ужином, танцами и песнями (оплачивается отдельно).
Горнолыжный курорт «Мамисон», источники в Верхнем Бирагзанге
Завтракаем и едем на горнолыжный курорт. По пути мы увидим могучую наскальную скульптуру Уастырджи — одного из главных героев нартского эпоса. К 10:00 прибудем в «Мамисон», окружённый руинами родовых башен и древних храмов. Это новый курорт, тут 8 трасс, нижняя точка расположена на высоте 2025 м, высшая — на 2950 м.
Катаемся до 16:00, потом отправляемся на термальные источники в Верхнем Бирагзанге — идеальный способ снять усталость (входной билет оплачивается отдельно). Во Владикавказ вернёмся вечером.
Курорты "Мамисон" и "Цей", источники в Верхнем Бирагзанге
Продолжим раскатывать уже знакомые трассы «Мамисона». Желающие смогут насладиться необыкновенной красотой Цейского ущелья, Сказского ледника и горы Монах. Здесь же расположен один из старейших горнолыжных курортов Кавказа «Цей» с 7 трассами на высоте 1850–2870 м. В 16:00, уставшие и довольные, поедем на горячие термальные источники в Верхнем Бирагзанге и отдохнём до вечера (оплачиваются отдельно).
Курорты "Мамисон" и "Цей", источники в Верхнем Бирагзанге
Повторим программу предыдущего дня — будем кататься на склонах «Мамисона» или «Цея», а после активного отдыха расслабимся в термальных источниках.
Курорты "Мамисон" и "Цей", переезд в Приэльбрусье
Утром ещё успеем отметиться на трассах «Мамисона» или «Цея». В 14:00 поедем в Приэльбрусье (4 часа). Прибудем к вечеру, заселимся и отдохнём.
Склоны Эльбруса
Впереди — целый день катания на склонах Эльбруса. Канатные дороги плавно поднимут нас от посёлка Азау к станциям «Кругозор» (3000 м), «Мир» (3500 м) или «Гарабаши» (3847 м). А ещё тут самые вкусные хычины с сыром, мясом и картошкой, обязательно попробуйте. Возвращение в отель — в 16:30.
Эльбрус или Чегет
Продолжаем раскатывать склоны Эльбруса на лыжах или сноубордах. Опытные райдеры могут попробовать себя на Чегете, где находятся одни из самых сложных трасс России. В 16:30 поедем обратно в отель, для желающих за доплату можем организовать баню.
Поляна нарзанов, источники «Гедуко»
Прощаемся с Эльбрусом и едем к термальным источникам (2 часа). По дороге посетим Поляну нарзанов и выпьем целебной воды, заглянем на рынок за вкусными сувенирами. По прибытии в комплекс «Гедуко» можно расслабиться в горячих бассейнах (оплачивается отдельно). В 13:00 — сбор, трансфер в Минеральные Воды к вечерним рейсам или поездам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|51 330 ₽
|1-местное проживание
|76 125 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала Владикавказа
- Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала Минеральных Вод
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Страховка для активного отдыха
Что не входит в цену
- Билеты во Владикавказ и обратно в ваш город из Минеральных Вод
- Обеды, ужины
- Билеты на подъёмники, ски-пассы - 2500-3000 ₽
- Аренда горнолыжного снаряжения - 2500 ₽ в день
- Услуги инструктора - от 3000 ₽ в час
- Горячие источники - 600 ₽ в час
- Баня
- Доплата за 1-местное размещение
- Доплата за повышение уровня отелей