Кавказ для райдеров: отдых на горнолыжных курортах Северной Осетии и Кабардино-Балкарии

Обкатать трассы "Мамисона", "Цея", Эльбруса, погулять по Владикавказу и выпить нарзана из источника
Приготовьтесь, гор в этом туре будет много! Молодой курорт «Мамисон», один из старейших на Кавказе «Цей», высочайший в Европе Эльбрус и излюбленный опытными райдерами Чегет ждут в гости лыжников и
сноубордистов. Везде оборудованы трассы разной сложности — подходящую найдёт любой, от новичка до эксперта.

После катания можно отдохнуть в термальных источниках Верхнего Бирагзанга и «Гедуко» и жаркой баньке — идеальный способ снять приятную усталость и восстановить силы перед следующим днём.

Дополним отпуск достопримечательностями Северной Осетии и Кабардино-Балкарии: погуляем в окружении старинной архитектуры Владикавказа, увидим словно вырывающегося из скалы могучего Уастырджи, а также прямо из источника выпьем целебной воды на Поляне нарзанов.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Владикавказом

Встретим вас по прибытии во Владикавказ и доставим в отель. В 16:00 отправимся на обзорную экскурсию и увидим все знаковые места. Побеседуем об истории, старинных зданиях, особенностях архитектуры и менталитета, знаменитых людях, которые здесь родились и жили. Вечером рекомендуем посетить аланский вечер — осетинское застолье с ужином, танцами и песнями (оплачивается отдельно).

Знакомство с Владикавказом
2 день

Горнолыжный курорт «Мамисон», источники в Верхнем Бирагзанге

Завтракаем и едем на горнолыжный курорт. По пути мы увидим могучую наскальную скульптуру Уастырджи — одного из главных героев нартского эпоса. К 10:00 прибудем в «Мамисон», окружённый руинами родовых башен и древних храмов. Это новый курорт, тут 8 трасс, нижняя точка расположена на высоте 2025 м, высшая — на 2950 м.

Катаемся до 16:00, потом отправляемся на термальные источники в Верхнем Бирагзанге — идеальный способ снять усталость (входной билет оплачивается отдельно). Во Владикавказ вернёмся вечером.

Горнолыжный курорт «Мамисон», источники в Верхнем Бирагзанге
3 день

Курорты "Мамисон" и "Цей", источники в Верхнем Бирагзанге

Продолжим раскатывать уже знакомые трассы «Мамисона». Желающие смогут насладиться необыкновенной красотой Цейского ущелья, Сказского ледника и горы Монах. Здесь же расположен один из старейших горнолыжных курортов Кавказа «Цей» с 7 трассами на высоте 1850–2870 м. В 16:00, уставшие и довольные, поедем на горячие термальные источники в Верхнем Бирагзанге и отдохнём до вечера (оплачиваются отдельно).

Курорты "Мамисон" и "Цей", источники в Верхнем Бирагзанге
4 день

Курорты "Мамисон" и "Цей", источники в Верхнем Бирагзанге

Повторим программу предыдущего дня — будем кататься на склонах «Мамисона» или «Цея», а после активного отдыха расслабимся в термальных источниках.

Курорты "Мамисон" и "Цей", источники в Верхнем Бирагзанге
5 день

Курорты "Мамисон" и "Цей", переезд в Приэльбрусье

Утром ещё успеем отметиться на трассах «Мамисона» или «Цея». В 14:00 поедем в Приэльбрусье (4 часа). Прибудем к вечеру, заселимся и отдохнём.

Курорты "Мамисон" и "Цей", переезд в Приэльбрусье
6 день

Склоны Эльбруса

Впереди — целый день катания на склонах Эльбруса. Канатные дороги плавно поднимут нас от посёлка Азау к станциям «Кругозор» (3000 м), «Мир» (3500 м) или «Гарабаши» (3847 м). А ещё тут самые вкусные хычины с сыром, мясом и картошкой, обязательно попробуйте. Возвращение в отель — в 16:30.

Склоны Эльбруса
7 день

Эльбрус или Чегет

Продолжаем раскатывать склоны Эльбруса на лыжах или сноубордах. Опытные райдеры могут попробовать себя на Чегете, где находятся одни из самых сложных трасс России. В 16:30 поедем обратно в отель, для желающих за доплату можем организовать баню.

Эльбрус или Чегет
8 день

Поляна нарзанов, источники «Гедуко»

Прощаемся с Эльбрусом и едем к термальным источникам (2 часа). По дороге посетим Поляну нарзанов и выпьем целебной воды, заглянем на рынок за вкусными сувенирами. По прибытии в комплекс «Гедуко» можно расслабиться в горячих бассейнах (оплачивается отдельно). В 13:00 — сбор, трансфер в Минеральные Воды к вечерним рейсам или поездам.

Поляна нарзанов, источники «Гедуко»

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении51 330 ₽
1-местное проживание76 125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала Владикавказа
  • Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала Минеральных Вод
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Страховка для активного отдыха
Что не входит в цену
  • Билеты во Владикавказ и обратно в ваш город из Минеральных Вод
  • Обеды, ужины
  • Билеты на подъёмники, ски-пассы - 2500-3000 ₽
  • Аренда горнолыжного снаряжения - 2500 ₽ в день
  • Услуги инструктора - от 3000 ₽ в час
  • Горячие источники - 600 ₽ в час
  • Баня
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Доплата за повышение уровня отелей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, 8:00-14:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана
Алана — Организатор во Владикавказе
Провела экскурсии для 8648 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

