Завтракаем и едем на горнолыжный курорт. По пути мы увидим могучую наскальную скульптуру Уастырджи — одного из главных героев нартского эпоса. К 10:00 прибудем в «Мамисон», окружённый руинами родовых башен и древних храмов. Это новый курорт, тут 8 трасс, нижняя точка расположена на высоте 2025 м, высшая — на 2950 м.

Катаемся до 16:00, потом отправляемся на термальные источники в Верхнем Бирагзанге — идеальный способ снять усталость (входной билет оплачивается отдельно). Во Владикавказ вернёмся вечером.