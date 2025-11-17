1 день

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ, подача транспорта в аэропорт или ж/д вокзал с 08:00 до 14:00 к любому рейсу/поезду.

Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Прогулка по историческому центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.

Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!

Поужинаем в гостинице или в любом из многочисленных кафе и ресторанах города (доп. плата).

Знакомимся и проходим инструктаж по правилам безопасности, получаем информацию о курортах Мамисон и Цей, планируем предстоящий отдых.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160