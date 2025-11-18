Мои заказы

Горнолыжные краски Кавказа: курорты Мамисон, Цей и Ведучи

Горнолыжные краски Кавказа
На Кавказе много живописных курортов, где можно с удовольствием покататься на лыжах или сноуборде, а также насладиться незабываемыми пейзажами заснеженных гор — за неделю мы посетим три из них.

Осетии нас ждет Мамисон — самый молодой в России, открытый в марте 2025, затем курорт в Цейском ущелье — один из старейших горнолыжных курортов Кавказа: здесь семь трасс разного уровня сложности, одна канатка и два пункта проката инвентаря. Новичкам кататься в «Цее» комфортно: тут нет сильных перепадов высоты.

Переедем в Чечню и покатаемся в Ведучи, который считается горнолыжным комплексом начального уровня, но очень хорошего качества.

Курорт продолжает развиваться и в 2025 году запланировано открытие новых трасс, гондольной канатной дороги и сноу-парка. Для обучения маленьких лыжников оснащен специальный детский парк.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ, подача транспорта в аэропорт или ж/д вокзал с 08:00 до 14:00 к любому рейсу/поезду.

Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Прогулка по историческому центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.

Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

Захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором кавказских блюд и дегустацией национальной кухни.

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу
2 день

Горнолыжный курорт "Мамисон" и "Цей". Термальные источники в Верхнем Бирагзанге

08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжные курорты Мамисон и Цей.

Неповторимое Цейское ущелье — красивейший уголок Кавказа и величественный Мамисон.

Двигаясь по военно-осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает могучая скульптурная композиция.

Святилище и наскальный монумент Уастырджи, который является одним из главных героев народного Нартского эпоса и божественным покровителем Осетии.

10:00 Прибываем и начинаем знакомимся с горнолыжным курортом Мамисон.

Сейчас Мамисон — самый молодой горнолыжный курорт России, официально был открыт в марте 2025.

Уже построено 8 трасс общей протяжённостью 14 километров.

Сам курорт начинается с 2025 м над уровнем моря от станции Калак, а наивысшая освоенная точка на сегодня с использованием подъемников расположена на высоте 2950 м, станции Зарамаг 1 и 2.

Ожидается, что со временем верхняя станция будет располагаться на высоте более 4000 м.

Инструкторы помогут подобрать снаряжение, получаем ски-пассы и начинаем раскатывать на лыжах и сноубордах трассы в зависимости от уровня подготовки.

Новички смогут воспользоваться услугами инструкторов на «зеленой» трассе, опытные райдеры сразу начнут с более сложных.

Наслаждаемся катанием, потрясающими видами и активным отдыхом на горнолыжных склонах Мамисона.

16:30 Сбор группы, поездка к комплексу горячих термальных источников в Верхнем Бирагзанге.

Расслабляющий отдых, дополняющий насыщенный день, позволит восстановить заряд бодрости и добавит позитивных эмоций (рекомендуем взять купальные принадлежности, полотенца и сланцы).

Для тех, кто размещается на курортах Мамисон и Цей, возвращение в отели к 19:00.

Прибытие в гостиницы во Владикавказе к 19:00.

Вечер во Владикавказе, прогулки по историческому центру города, лучшие рестораны национальной кухни.

Возможно дополнительно приобрести экскурсию на полный день.

Горнолыжный курорт "Мамисон" и "Цей". Термальные источники в Верхнем Бирагзанге
3 день

Горнолыжный курорт "Мамисон" и "Цей". Термальные источники в Верхнем Бирагзанге

08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжные курорты Мамисон и Цей.

Продолжим раскатывать уже знакомые трассы Мамисона, а желающие смогут насладиться необыкновенной красотой Цейского ущелья и скатиться со склонов от Сказского ледника к подножию горы Монах — неподвижному и суровому хранителю Цея.

С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.

Ущелье многие столетия является священным для осетин — тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы — древнеаланские исторические и культовые сооружения.

Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Цей — один из старейших горнолыжных курортов Кавказа, существует с семидесятых готов прошлого века — «Здесь на рассвет золотые взирают вершины и ледники, как замерзшее небо, лежат»: бард Юрий Визбор.

Склоны Цея отлично подходят как профессионалам, так и новичкам.

На горнолыжном курорте оборудованы трассы длиной до 3 километров.

Перепад высот между верхней и нижней станциями составляет 500 метров.

Все трассы находятся на одном склоне и идут по ущелью.

Самые сложные — в верхней части склона.

10:00 Прибываем и начинаем раскатывать трассы в зависимости от уровня подготовки.

Наслаждаемся катанием, потрясающими видами и активным отдыхом на горнолыжных склонах Мамисона и Цея.

16:00 Сбор группы, поездка к комплексу горячих термальных источников в Верхнем Бирагзанге.

Расслабляющий отдых, дополняющий насыщенный день, позволит восстановить заряд бодрости и добавит позитивных эмоций (рекомендуем взять купальные принадлежности, полотенца и сланцы).

Для тех, кто размещается на курортах Мамисон и Цей, возвращение в отели к 19:00.

Прибытие в гостиницы во Владикавказе к 19:00.

Вечер во Владикавказе, прогулки по историческому центру города, лучшие рестораны национальной кухни.

Горнолыжный курорт "Мамисон" и "Цей". Термальные источники в Верхнем Бирагзанге
4 день

Горнолыжный курорт "Мамисон" и "Цей". Термальные источники в Верхнем Бирагзанге

08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжный курорт Мамисон и Цей.

10:00 Прибываем и начинаем раскатывать трассы в зависимости от уровня подготовки.

16:00 Сбор группы, поездка к комплексу горячих термальных источников в Верхнем Бирагзанге.

Расслабляющий отдых, дополняющий насыщенный день, позволит восстановить заряд бодрости и добавит позитивных эмоций (рекомендуем взять купальные принадлежности, полотенца и сланцы).

Для тех, кто размещается на курортах Мамисон и Цей, возвращение в отели к 19:00.

Прибытие в гостиницы во Владикавказе к 19:00.

Вечер во Владикавказе, прогулки по историческому центру города, лучшие рестораны национальной кухни.

Горнолыжный курорт "Мамисон" и "Цей". Термальные источники в Верхнем Бирагзанге
5 день

Переезд в Чеченскую республику, горнолыжный курорт Ведучи

09:00 После раннего завтрака переезд (185 км, 4 часа) в Чеченскую республику, горнолыжный курорт Ведучи.

На курорт поедем по живописному Аргунскому ущелью, это будет насыщенный маршрут и умопомрачительные локации.

Дорога, вырубленная в известняковых скалах, ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун.

По пути свернем к Нихалоевским водопадам.

Нависающие скалы с одной стороны и быстрая горная река с другой, позволят насладится волшебными пейзажами, вдохнуть чистейшего горного воздуха и сделать впечатляющие фото.

Далее, будет встреча с расположенными под отвесным склоном Ушкалойскими башнями-близнецами — одним из символов Чечни.

На их примере мы раскроем историю сторожевых и сигнальных башен, какую функцию они выполняли на протяжении столетий.

В селении Итум-Кали побываем в краеведческом музее на территории замкового комплекса Пхакоч.

Познакомимся с историей и бытом чеченцев с эпоху средневековья.

14:00 Прибываем на горнолыжный курорт Ведучи.

Заселяемся в отели, проходим инструктаж по правилам безопасности и поведения на курорте.

Ведучи считается горнолыжным комплексом начального уровня, но очень хорошего качества.

Курорт продолжает развиваться и в 2025 году запланировано открытие новых трасс, гондольной канатной дороги и сноу-парка.

Протяженность единственной трассы на сегодня не более 1000 метров с высоты в 1560 м.

Трасса маркирована как «синяя», т. е. маршрут средней тяжести.

Еще есть пологий учебный склон и экстрим горка для катания на тюбингах.

Для обучения маленьких лыжников оснащен специальный детский парк.

Наслаждаемся живописными видами и простором дополненными кавказским гостеприимством на курорте Ведучи в Чечне.

Переезд в Чеченскую республику, горнолыжный курорт Ведучи
6 день

Горнолыжные склоны Ведучи

Сегодняшний день полностью посвятим горнолыжному отдыху, наслаждаемся катанием и потрясающими видами в горах Чеченской республики.

На обед или ужин обязательно стоит попробовать блюда национальной кухни: жижиг-галнаш, чепалгаш, хингалш с травяным горным чаем.

Горнолыжные склоны Ведучи
7 день

Обзорная экскурсия в Грозном. Отъезд

09:00Сбор группы, переезд в Грозный (85 км, 2 часа).

11:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

15:00 Групповой трансфер в аэропорт/вокзал Грозного.

Обзорная экскурсия в Грозном. Отъезд
Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения в период 02.01.2026-15.04.2026, руб.

  • размещение: 2 ночи в Ведучи + 4 ночи во Владикавказе:
Размещение: 4 ночи во Владикавказе + 2 ночи в ВедучиКатегория номера

Dbl

2-местное

Twin

2-местное

Single

1-местное

Triple

3-местное

DBL+СH

2 взр. + 1 реб.

QUAD

4-местное

Камелия 3* — Эдельвейс 3*стандарт869408694065100127260120960159600
Амран 3* — Эдельвейс 3*стандарт882008778065520128520123480162960
Кадгарон Отель 3* — Эдельвейс 3*стандарт919809198065520130410124740166320
Отель Планета Люкс 3* — Эдельвейс 3*стандарт949209492065310136080129780-
полулюкс10206010206075810144900138600-
Гостиница Владикавказ 4* — Эдельвейс 3*стандарт10836010836086520148680138600-
комфорт11676011676092820156870151200-
Парк отель Владикавказ 5* — Эдельвейс 3*стандарт137340161280111720-155400-
  • размещение: 1 ночь во Владикавказе + 3 ночи в Мамисоне или Цее + 2 ночи в Ведучи:
Размещение: 1 ночь во Владикавказе + 3 ночи в Мамисоне или Цее + 2 ночи в ВедучиКатегория номера

Dbl

2-местное

Twin

2-местное

Single

1-местное

Triple

3-местное

DBL+СH

2 взр. + 1 реб.

QUAD

4-местное

Кадгарон Отель 3* — Байрай, Мамисон барнхаус — Эдельвейс 3*стандарт10626010626082880153510145740189840
Кадгарон Отель 3* — Сказка, Цей — Эдельвейс 3*стандарт10626010626082880153510145740189840
Отель Планета Люкс 3* — Сказка, Цей — Эдельвейс 3*стандарт10724010724082810155400147420-
Отель Планета Люкс 3* — Байрай, Мамисон барнхаус — Эдельвейс 3*стандарт10724010724082810155400147420-
Отель Планета Люкс 3* — Astro Base глэмпинг — Эдельвейс 3*стандарт12082012082096670165900157080-
Гостиница Владикавказ 4* — Сказка, Цей — Эдельвейс 3*стандарт11172011172089880159600150360-
Гостиница Владикавказ 4* — Байрай, Мамисон барнхаус — Эдельвейс 3*стандарт11172011172089880159600150360-
Гостиница Владикавказ 4* — Astro Base глэмпинг — Эдельвейс 3*стандарт125720125720102340169890161280-
Парк отель Владикавказ 5* — Astro Base глэмпинг — Эдельвейс 3*стандарт132580140560108640-173000-

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Ниже представлены места проживания и кол-во ночей для размещения «2 ночи в Ведучи + 1 ночь во Владикавказе + 3 ночи в Мамисоне или Цее». Если вы выбираете размещение «2 ночи в Ведучи + 4 ночи во Владикавказе», то будете проживать 2 ночи в Ведучи + 4 ночи во Владикавказе.

Варианты проживания

Владикавказ

1 ночь

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате Шведский стол с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

Владикавказ
Кадгарон

1 ночь

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

Кадгарон
Планета Люкс

1 ночь

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета Люкс
Парк Отель Владикавказ

1 ночь

Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

Парк Отель Владикавказ
Камелия

1 ночь

Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Камелия
Амран

1 ночь

Гостиница «Амран» находится во Владикавказе.

В распоряжении гостей 49 номеров различной категории, включающие телевизор и холодильник, письменный стол, шкаф, а также душевую комнату. В номерах «Люкс» установлена гидромассажная ванна.

При гостинице работает бар и кафе, где можно побаловать себя блюдами кавказской и европейской кухни, либо воспользоваться диетическим меню. По утрам подаются завтраки.

К услугам постояльцев бильярд, собственный хаммам и сауна. Рядом располагаются Музей истории Владикавказа, Академический русский театр им. Е. Б. Вахтангова в 1,2 км, и другие достопримечательности. Центральный рынок - в 0,7 км. Расстояние до аэропорта - 19,3 км, до железнодорожного вокзала - 0,2 км.

Амран
«Вертикаль», Цей

3 ночи

«Вертикаль» — это отель европейского класса, который расположен в селе Верхний Цей. Он предоставляет своим гостям широкий ассортимент развлечений, таких как: конные прогулки, пейнтбол и диско-клуб. Вы всегда можете посетить сауну или поплавать в бассейне.

Трехэтажное здание отеля располагает 8 шикарными номерами, которые поделены на «двухместные» номера и класса «люкс». Но не зависимо от этого, все они очень комфортные и уютные. Цена полностью соответствует их качеству. В собственной ванной комнате обязательно есть душевая кабина, раковина и туалет.

Гости могут выбрать проживание с трехразовым питанием, которое осуществляется в местном ресторане.

Расстояние до горнолыжных трасс и канатных дорог составляет примерно 500 м. Расстояние до ж/д и автовокзала, а также аэропорта не превышает 72 км. В 2 километрах расположен центр города. Природа этого края замечательна. Рекомендуется посетить местные природные достопримечательности. Неподалеку располагаются горы, подъемники, горнолыжный курорт, знаменитое Цельское ущелье.

«Вертикаль», Цей
Сказка

3 ночи

Гостиница «Skazka/Сказка» находится в горном селе Верхний Цей республики Северная Осетия-Алания.

Стильные номера оснащены удобной кроватью, цифровым телевидением, хорошим Wi-Fi, просторной ванной комнатой с душевой кабиной, мягкими полотенцами и косметическими средствами.

В номере имеется чайный набор и кофе. В проживание входит питание «полный пансион». На территории есть мангал и беседки для отдыха.

Рядом располагается горнолыжный курорт «Цей». В качестве развлечений отдыхающим предлагают бассейн с подогревом и прекрасным видом на горы, а также сауну, крытый бассейн, теннисный корт и многое другое. До ближайшего железнодорожного вокзала «Алагир» 50 км, до аэропорта «Владикавказ» 92 км.

Сказка
Эко-деревня «Байрай, Мамисон»

3 ночи

В шаговой доступности от подъёмников расположено 17 просторных барнхаусов. В каждом доме площадью 70 квадратных метров комфортно будет разместиться вчетвером. Мангалы и общая костровая зона на территории позволяют устроить большое барбекю после активного дня в горах.

В номерах предусмотрены собственная кухня (холодильник, микроволновая печь, чайник), фен, телевизор. Имеется место для сушки одежды.

Особенность интерьера – сочетание натурального дерева и камня в отделке. Ванная комната выполнена из доломита, который добывается в Северной Осетии.

Эко-деревня «Байрай, Мамисон»
Глэмпинг «Astro Base»

3 ночи

Ультрасовременный капсульный отель, расположенный в пешей доступности от канатной дороги курорта «Мамисон». 20 модульных домиков, дизайн которых напоминает космические капсулы. Разрешено проживание с домашними животными.

Каждая капсула включает все необходимые условия для отдыха и длительного проживания: ванная комната с душевой кабиной, спальня с панорамными окнами и гостиная с проектором на всю стену. Система «умного дома» позволит управлять вашей личной Вселенной одним касанием.

Глэмпинг «Astro Base»
Эдельвейс

2 ночи

Отель «Edelweiss» находится в селе Ведучи, Чеченская Республика. Здесь гости могут насладиться живописными видами и хорошим сервисом.

Для размещения предложены комфортабельные номера со всем необходимым для отдыха: двуспальная кровать, кондиционер, шкаф для бережного хранения вещей, телевизор, санузел с феном, чистыми халатами и набором полотенец.

Организовать перекус можно в номере, имеется бутилированная вода и бытовые приборы: электрочайник и небольшой холодильник.

В отеле есть бильярдная, бассейн с чистой водой и тренажёрный зал для любителей активного отдыха. В шаговой доступности расположены: Всесезонный туристический комплекс и Качели над обрывом. Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 68,3 км, до аэропорта — 77,4 км.

Эдельвейс
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии с 08:00 до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Грозного в заключительный день по условиям в программе тура
  • Размещение с завтраками в отелях во Владикавказе, на курортах Мамисон и Цей, на курорте Ведучи (в зависимости от выбранного типа размещения)
  • Ежедневные трансферы из отелей во Владикавказе на горнолыжные курорты Мамисон и Цей
  • Ежедневные трансферы между соседними Мамисонским и Цейским ущельями
  • Сопровождение опытного гида-организатора и информационная поддержка
  • Медицинская страховка «Активный отдых»
  • Сбор на обзорную пешеходную экскурсию от гост. Владикавказ 4*, ул. Коцоева 75
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно из Грозного
  • Питание: обеды, ужины
  • Оплата подъемников в горах Цея и Мамисона, ски-пасс в день - 2 500 руб
  • Оплата подъемников в горах Ведучи, ски-пасс в день - 1 000 руб
  • Аренда полного комплекта горнолыжного снаряжения в день - 2 500 руб
  • Услуги профессионального инструктора горные лыжи/сноуборд за один час, возможно обучение в группах до 5 чел. - от 3 000 руб
  • Билет на горячие термальные источники «Ганах терма» в Верхнем Бирагзанге - 600 руб. /час
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 400 руб. ребенок до 18 лет - 2 000 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 400 руб
  • Ребенок до 18 лет - 2 000 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс (8 часов, 120 км) из Владикавказа по пятницам и субботам: взрослый - 2 500 руб. ребенок (7-12 лет) - 1 800 руб
  • Взрослый - 2 500 руб
  • Ребенок (7-12 лет) - 1 800 руб
  • Захватывающее путешествие в горную Ингушетию: (8 часов, 180 км) из Владикавказа по субботам: взрослый - 2 500 руб. ребенок (7-12 лет) - 1 800 руб
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение для горнолыжных курортов. Для термальных источников — купальные принадлежности.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

