1 день

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ, подача транспорта в аэропорт или ж/д вокзал с 08:00 до 14:00 к любому рейсу/поезду.

Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Прогулка по историческому центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.

Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

Захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором кавказских блюд и дегустацией национальной кухни.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160