2 день

Грозный - Шали - Аргун

Прибытие в Грозный, столицу Чеченской Республики.

Чечня — это симфония контрастов: здесь древность дышит в унисон с современностью, а суровые горные хребты обрамляют цветущие долины.

13:00 Обед в кафе города.

Размещение в отеле «Тийналла», г. Грозный — 3 ночи. Резервные отели:"Беной" или другой аналогичный отель.

15:30 Обзорная экскурсия по городу Грозному:

Грозный–Сити , масштабный комплекс высоток. Поднимемся на смотровую площадку одной из башен, чтобы взглянуть на Грозный с высоты;

, масштабный комплекс высоток. Поднимемся на смотровую площадку одной из башен, чтобы взглянуть на Грозный с высоты; храм Архангела Михаил а — символ стойкости и возрождения. Построенный в конце XIX века, он пережил войны, но сохранил свою духовную силу и архитектурную ценность;

а — символ стойкости и возрождения. Построенный в конце XIX века, он пережил войны, но сохранил свою духовную силу и архитектурную ценность; мечеть «Сердце Чечни» — шедевр современной архитектуры в османском стиле, чьи очертания напоминают нежный цветок на городском горизонте;

— шедевр современной архитектуры в османском стиле, чьи очертания напоминают нежный цветок на городском горизонте; «Английский замок» — бывшее здание Грозненского нефтяного научно-исследовательского института, возведённое в 1920-е годы нефтяной компанией Shell. Здание выполнено в готическом и мавританском стиле и отличается от других строений Грозного своей архитектурой. Здесь можно сделать очень интересные интерьерные фотографии;

— бывшее здание Грозненского нефтяного научно-исследовательского института, возведённое в 1920-е годы нефтяной компанией Shell. Здание выполнено в готическом и мавританском стиле и отличается от других строений Грозного своей архитектурой. Здесь можно сделать очень интересные интерьерные фотографии; смотровая площадка "Лестница в небеса" — арт‑объект с консольной площадкой, парящей над городом. С высоты открывается вид на Грозный, раскинувшийся у подножия Кавказских гор.

Переезд в Шали и посещение восхитительной мечети «Гордость Мусульман» имени Пророка Мухаммада. Это крупнейшая мечеть в Европе, вмещающая до 30 тыс. Человек, и до 70 тыс. на прилегающей территории.

Это волшебная, сказочная по своей красоте «жемчужина Кавказа» — настоящий дворец. Восьмиметровая центральная люстра весом более 2,5 тонн, украшенная кристаллами Сваровски и золотом украшает внутреннее помещение, а вокруг мечети разбит парк с фонтанами и розами.

Переезд в Аргун. Мечеть «Сердце матери» — уникальное религиозное сооружение, построенное в стиле хай-тек.

Центральный купол высотой 23 м и диаметром 24 м имеет форму лепестка, что символизирует открытость и милосердие. Три минарета высотой 55 м выполнены в виде трёхгранных стел.

Вечером и ночью купол и минареты подсвечиваются 50 000 светодиодными лампами и 96 прожекторами, создавая эффект смены цветов (розовый, зелёный, синий).

20:00 Возвращение в отель.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160