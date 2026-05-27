Кавказские каникулы. Автобусный тур из Москвы и Владимира

От небоскребов Грозного до древних башен Ингушетии — в этом путешествии вас ждет полное погружение в атмосферу Северного Кавказа.

Вы увидите знаменитые мечети, каньоны, ущелья и водопады, посетите столицу Чечни и
атмосферный Владикавказ с мастер-классом по осетинским пирогам.

Также будет свободный день, в который вы сможете отправиться к подлинной жемчужине горных пейзажей — озеру Кезеной‑Ам или к Кармадонскому ущелью, посмотреть на тоннель, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова.

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Отправление

05:45-06:00 Сбор туристов во Владимире: ул. Осьмова, д. 2.

09:00-09:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «Котельники».

2 день

Грозный - Шали - Аргун

Прибытие в Грозный, столицу Чеченской Республики.

Чечня — это симфония контрастов: здесь древность дышит в унисон с современностью, а суровые горные хребты обрамляют цветущие долины.

13:00 Обед в кафе города.

Размещение в отеле «Тийналла», г. Грозный — 3 ночи. Резервные отели:"Беной" или другой аналогичный отель.

15:30 Обзорная экскурсия по городу Грозному:

  • Грозный–Сити, масштабный комплекс высоток. Поднимемся на смотровую площадку одной из башен, чтобы взглянуть на Грозный с высоты;
  • храм Архангела Михаила — символ стойкости и возрождения. Построенный в конце XIX века, он пережил войны, но сохранил свою духовную силу и архитектурную ценность;
  • мечеть «Сердце Чечни» — шедевр современной архитектуры в османском стиле, чьи очертания напоминают нежный цветок на городском горизонте;
  • «Английский замок» — бывшее здание Грозненского нефтяного научно-исследовательского института, возведённое в 1920-е годы нефтяной компанией Shell. Здание выполнено в готическом и мавританском стиле и отличается от других строений Грозного своей архитектурой. Здесь можно сделать очень интересные интерьерные фотографии;
  • смотровая площадка "Лестница в небеса" — арт‑объект с консольной площадкой, парящей над городом. С высоты открывается вид на Грозный, раскинувшийся у подножия Кавказских гор.

Переезд в Шали и посещение восхитительной мечети «Гордость Мусульман» имени Пророка Мухаммада. Это крупнейшая мечеть в Европе, вмещающая до 30 тыс. Человек, и до 70 тыс. на прилегающей территории.

Это волшебная, сказочная по своей красоте «жемчужина Кавказа» — настоящий дворец. Восьмиметровая центральная люстра весом более 2,5 тонн, украшенная кристаллами Сваровски и золотом украшает внутреннее помещение, а вокруг мечети разбит парк с фонтанами и розами.

Переезд в Аргун. Мечеть «Сердце матери» — уникальное религиозное сооружение, построенное в стиле хай-тек.

Центральный купол высотой 23 м и диаметром 24 м имеет форму лепестка, что символизирует открытость и милосердие. Три минарета высотой 55 м выполнены в виде трёхгранных стел.

Вечером и ночью купол и минареты подсвечиваются 50 000 светодиодными лампами и 96 прожекторами, создавая эффект смены цветов (розовый, зелёный, синий).

20:00 Возвращение в отель.

3 день

Горная Ингушетия

ВАЖНО. Иностранным гражданам необходимо оформить пропуск в пограничную зону, который оформляется в Пограничном управлении ФСБ. Срок оформления — до 30 рабочих дней. Граждане РФ въезжают в пограничную зону строго по оригиналам документов, удостоверяющих личность.

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

09:00 Отправление в Горную Ингушетию.

Экскурсия по горной Ингушетии.

Ингушетия — маленькая жемчужина Северного Кавказа, где вековые башни вплетаются в небесную лазурь, а горные хребты хранят тысячелетние тайны, время замедляется, а каждый шаг по тропам предков становится путешествием вглубь веков.

В программе:

  • Ассинское ущелье — уникальное творение природы. Река Асса, берущая начало в Грузии, на северных склонах Большого Кавказского хребта, мощным потоком рассекая скалы, устремляется в низину, образуя невероятный каньон;
  • башенный комплекс Вовнушки — является шедевром ингушской архитектуры XII-XV веков и символом Ингушетии, её культурным наследием и воплощением мастерства строителей того времени. Комплекс стал одним из финалистов конкурса "7 чудес России" и считается одной из впечатляющих рукотворных достопримечательностей нашей страны;
  • храм Тхаба-Ерды — один из самых старинных христианских храмов в России, который уникально сочетает в себе элементы грузинского и ингушского строительных стилей;
  • Эгикал — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, доживший до наших дней. Расположенный на южном склоне горы Цей-Лоам, этот древний город сохранил более сотни зданий различного назначения;
  • перевал Цей-Лоам на высоте 2135 м — известен своей непревзойдённой красотой. Невозможно передать чувство свободы и вневременности, что дарят горы, когда стоишь на перевале под безукоризненным синим небом и смотришь вокруг.

Обед в кафе на перевале с великолепным видом на горы.

Продолжение экскурсии:

  • Ляжгинский водопад — прогулка к водопаду, который как хрустальные слезы падает с высоты 18 м, рождая радужные брызги;
  • селение Гули и мечеть с минаретом, спроектированная архитектором Рашидом Цуровым, форма которой напоминает традиционные средневековые ингушские башни;
  • башенный комплекс Эрзи — известен тем, что в XIX веке в храме-святилище Эрдзели была найдена бронзовая фигура орла, известная как «Орёл Сулеймана». Этот артефакт стал одним из национальных символов Ингушетии. Сейчас он экспонируется в Государственном Эрмитаже. Комплекс отражает уникальные архитектурные традиции ингушского народа, включая мастерство строительства на скальных участках, что обеспечивало устойчивость башен при землетрясениях.

19:30 Возвращение в отель.

4 день

Свободный день или дополнительная экскурсия на выбор

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Свободный день без обеда.

В Грозном можно посетить «Грозный молл» (крупнейший торгово-развлекательный центр на юге России) или отдохнуть в зоне отдыха на берегу Грозненского моря (водохранилище с прогулочными зонами, аквапарком и светомузыкальным фонтаном, чьи струи взмывают на 100 м).

Дополнительно (по желанию) приобретается экскурсия «Горная Чечня: озеро Кезеной-Ам и этно-комплекс «Хой» или экскурсия «Золотое кольцо Северной Осетии» (оплата в офисе!) Возможно приобрести у гида на маршруте при наличии свободных мест.

Экскурсия «Горная Чечня: озеро Кезеной-Ам и этно-комплекс «Хой»

09:00 Отправление к озеру Кезеной‑Ам (~ 100 км).

Это путешествие — возможность не просто увидеть красоту Кавказа, но и прикоснуться к его истории, легендам и духу гор.

Наш путь лежит к одному из самых живописных уголков Северного Кавказа — озеру Кезеной‑Ам. Это подлинная жемчужина горных пейзажей, сверкающая кристально чистой бирюзой на высоте 1870 метров над уровнем моря — на границе Чечни и Дагестана.

Программа экскурсии:

  • горный серпантин и величественные панорамы. Поднимаясь по извилистой дороге, вы откроете для себя захватывающие виды чеченских ландшафтов: отвесные скалы, альпийские луга и бескрайние горные хребты, простирающиеся до самого горизонта;
  • озеро Кезеной‑Ам: бирюзовая сказка. У берегов озера вас встретит удивительная тишина, нарушаемая лишь плеском прозрачной воды. Прогуляетесь вдоль изумрудных вод, отливающих всеми оттенками бирюзы; узнаете древние легенды, окутывающие это место;
  • прогулка на кораблике по озеру. Сделаем незабываемые фотографии на фоне горного массива и зеркальной глади озера;
  • остановка в старинном селе Харачой, где увидите памятник легендарному абреку Зелимхану Харачоевскому — чеченскому «Робин Гуду» и посетите родник «Девичья Коса», с которым связана трогательная легенда о любви, передаваемая из поколения в поколение;
  • древнее селение Хой: стражи веков. Здесь вас ждёт встреча с историей: знаменитая боевая башня XIV–XVI веков, украшенная загадочными петроглифами; восстановленный архитектурный комплекс, позволяющий представить, как жили защитники этих земель столетия назад.

Переезд в город Шали.

Обед в ресторане с блюдами местной кухни.

18:30 Возвращение в отель.

Экскурсия «Золотое кольцо Северной Осетии»

09:00 Отправление к Куртатинскому ущелью (~ 160 км).

Сегодня отправимся в незабываемое путешествие по самым впечатляющим местам Северной Осетии!
Каждый этап маршрута раскроет перед вами неповторимые грани Северной Осетии — от величественной природы до глубоких исторических пластов.

Программа экскурсии:

  • Куртатинское ущелье. Вас ждут захватывающие пейзажи и уникальные памятники истории;
  • Кадаргаванский каньон — поразительно узкая теснина, где на 30‑метровой глубине бурлит река Фиагдон. Мощное течение и грохот воды создают неповторимую атмосферу, заставляя ощутить величие природы;
  • наскальная крепость Дзивгис — грандиозное фортификационное сооружение, признанное самым мощным на Северном Кавказе;
  • Аланский монастырь — самый высокогорный монастырь России, возведённый в традициях византийского зодчества величественно парит на высоте 2 000 метров над уровнем моря;
  • обед в кафе. Время отдохнуть и подкрепиться местными блюдами, чтобы с новыми силами продолжить путешествие;
  • небесные качели. После обеда — порция ярких эмоций! Вас ждёт катание на небесных качелях с панорамным обзором всей долины. Незабываемые впечатления и потрясающие фото гарантированы;
  • Даргавс — «Город мёртвых» — крупнейший на Северном Кавказе комплекс склеповых сооружений. 95 древних склепов, раскинувшихся на склоне горы, создают загадочную атмосферу и переносят в далёкое прошлое;
  • Кармадонское ущелье — один из самых впечатляющих ландшафтных уголков республики. Это место хранит память о трагедии 2002 года, когда сход ледника Колка за 15 минут покрыл ущелье 200‑метровым слоем льда и горных пород. Вы оцените масштабы катастрофы; увидите сам ледник и тоннель, где велись поиски съёмочной группы Сергея Бодрова.

20:00 Возвращение в отель.

5 день

Владикавказ. Мастер-класс по приготовлению осетинского пирога. Отъезд

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

09:00 Освобождение номеров. Отправление во Владикавказ (~ 115 км).

Северная Осетия — это неповторимое сочетание исторического наследия, природного разнообразия и культурного богатства, а Владикавказ служит воротами в горы Кавказа.

Обзорная экскурсия по Владикавказу, столице республики Северная Осетия-Алания, — городу, где переплетаются культуры, эпохи и судьбы. Вы откроете для себя удивительные истории, скрытые в архитектурных шедеврах и городских пейзажах.

Программа экскурсии:

  • прогулка по проспекту Мира — сердцу Владикавказа, где каждый дом это уникальная страница прошлого;
  • прогулка по улочкам «кавказского Петербурга», во время которой вы узнаете историю основания города‑крепости и то, как немецкая кирха связана с Мариинским театром;
  • раскроем секрет памятника Михаилу Булгакову на улице Маяковского — писателя, чьё творчество зародилось в этих местах (Булгаков жил во Владикавказе в 1919–1921 гг.);
  • посетим места, где соседствуют духовные традиции разных народов: Осетинская церковь, Армянская церковь, Лютеранская кирха, Суннитская мечеть;
  • отдохнём в старейшем парке Северного Кавказа — парке имени Коста Хетагурова, укрытом тенью 200‑летних деревьев;
  • ощутим дух старого Владикавказа, любуясь купеческими особняками и старинными зданиями: бывшей табачной фабрикой Б. С. Вахтангова, домом‑музеем Евгения Вахтангова, зданием концерна «Зингер», типографией конца XIX века (примером инженерного гения и эстетики ушедшей эпохи), домом купца Оганова и домом инженера Бёме.

Обед в этно-ресторане с мастер-классом по знаменитым осетинским пирогам.

15:30 Отправление домой.

6 день

Прибытие в Москву и во Владимир

18:00 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро «Котельники».

21:00 Ориентировочное прибытие во Владимир, ул. Осьмова, д. 2.

Проживание

Тур предусматривает автобусные ночные переезды (2 ночи) и проживание в гостинице в г. Грозном (3 ночи). Двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

2-местноеДоплата за 1-местное
6190010900

Скидка для взрослого / для ребенка до 13 лет (включительно) на дополнительном месте – 2900 / 3300 руб. (3 человека в номере).

Возможна замена гостиницы на аналогичную.

Варианты проживания

Гостиница «Тийналла»

3 ночи

Отель находится в спокойном районе города Грозный. Широкий спектр услуг: прачечная, тренажерный зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.

В номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.

Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала — 5 км.

Беной тревел

3 ночи

Отель «Беной Тревел» расположен в живописном районе Грозного, на собственном благоустроенном участке. Он окружен горами и лесами.

Номерной фонд отеля состоит из 43 современных комфортабельных номеров различных категорий, способных разместить до 106 гостей. Все номера оснащены кондиционером, бесплатным высокоскоростным интернетом, телевизором, холодильником, просторной ванной комнатой и необходимыми удобствами.

Инфраструктура отеля включает:

  • Ресторан и банкетный зал
  • Уютное кафе-бар
  • Конференц-зал
  • Фитнес-центр
  • Бесплатная охраняемая парковка

Гости отеля могут насладиться чистым горным воздухом и тишиной. Доступны многочисленные туристические маршруты разной сложности. В шаговой доступности находится знаменитая смотровая площадка «Лестница в небеса».

До городских достопримечательностей легко добраться:

  • Аквапарк «Аквалэнд»
  • «Поющий фонтан» на Грозненском море
  • Дельфинарий
  • Мечеть «Сердце Чечни».
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Питание, указанное в программе: 2-й день - обед; 3-й день - завтрак, обед; 4-й день - завтрак; 5-й день - завтрак, обед
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы / Владимира и обратно
  • Питание: всё питание в 1-й и 6-й день (в пути), обед в 4-й день, ужины
  • Дополнительные экскурсии: "Горная Чечня: озеро Кезеной-Ам и этно-комплекс «Хой»" (взрослый/ребенок до 16 лет) - 8800/8500 руб.; «Золотое кольцо Северной Осетии» (взрослый/ребенок до 16,99 лет) - 8800/8500 руб
  • Выбор места в автобусе - 2400 руб
Место начала и завершения?
Москва / Владимир
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении — для детей до 14 лет).

Важно! Для посещения Горной Ингушетии иностранным гражданам необходимо оформить пропуск в пограничную зону, который оформляется в Пограничном управлении ФСБ. Срок оформления — до 30 рабочих дней. Граждане РФ въезжают в пограничную зону строго по оригиналам документов, удостоверяющих личность.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.

Что еще нужно знать о туре?
  1. При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка.
  2. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
  3. Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.
  4. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
