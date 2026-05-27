Вы увидите знаменитые мечети, каньоны, ущелья и водопады, посетите столицу Чечни и
Программа тура по дням
Встреча группы. Отправление
05:45-06:00 Сбор туристов во Владимире: ул. Осьмова, д. 2.
09:00-09:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «Котельники».
Грозный - Шали - Аргун
Прибытие в Грозный, столицу Чеченской Республики.
Чечня — это симфония контрастов: здесь древность дышит в унисон с современностью, а суровые горные хребты обрамляют цветущие долины.
13:00 Обед в кафе города.
Размещение в отеле «Тийналла», г. Грозный — 3 ночи. Резервные отели:"Беной" или другой аналогичный отель.
15:30 Обзорная экскурсия по городу Грозному:
- Грозный–Сити, масштабный комплекс высоток. Поднимемся на смотровую площадку одной из башен, чтобы взглянуть на Грозный с высоты;
- храм Архангела Михаила — символ стойкости и возрождения. Построенный в конце XIX века, он пережил войны, но сохранил свою духовную силу и архитектурную ценность;
- мечеть «Сердце Чечни» — шедевр современной архитектуры в османском стиле, чьи очертания напоминают нежный цветок на городском горизонте;
- «Английский замок» — бывшее здание Грозненского нефтяного научно-исследовательского института, возведённое в 1920-е годы нефтяной компанией Shell. Здание выполнено в готическом и мавританском стиле и отличается от других строений Грозного своей архитектурой. Здесь можно сделать очень интересные интерьерные фотографии;
- смотровая площадка "Лестница в небеса" — арт‑объект с консольной площадкой, парящей над городом. С высоты открывается вид на Грозный, раскинувшийся у подножия Кавказских гор.
Переезд в Шали и посещение восхитительной мечети «Гордость Мусульман» имени Пророка Мухаммада. Это крупнейшая мечеть в Европе, вмещающая до 30 тыс. Человек, и до 70 тыс. на прилегающей территории.
Это волшебная, сказочная по своей красоте «жемчужина Кавказа» — настоящий дворец. Восьмиметровая центральная люстра весом более 2,5 тонн, украшенная кристаллами Сваровски и золотом украшает внутреннее помещение, а вокруг мечети разбит парк с фонтанами и розами.
Переезд в Аргун. Мечеть «Сердце матери» — уникальное религиозное сооружение, построенное в стиле хай-тек.
Центральный купол высотой 23 м и диаметром 24 м имеет форму лепестка, что символизирует открытость и милосердие. Три минарета высотой 55 м выполнены в виде трёхгранных стел.
Вечером и ночью купол и минареты подсвечиваются 50 000 светодиодными лампами и 96 прожекторами, создавая эффект смены цветов (розовый, зелёный, синий).
20:00 Возвращение в отель.
Горная Ингушетия
ВАЖНО. Иностранным гражданам необходимо оформить пропуск в пограничную зону, который оформляется в Пограничном управлении ФСБ. Срок оформления — до 30 рабочих дней. Граждане РФ въезжают в пограничную зону строго по оригиналам документов, удостоверяющих личность.
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
09:00 Отправление в Горную Ингушетию.
Экскурсия по горной Ингушетии.
Ингушетия — маленькая жемчужина Северного Кавказа, где вековые башни вплетаются в небесную лазурь, а горные хребты хранят тысячелетние тайны, время замедляется, а каждый шаг по тропам предков становится путешествием вглубь веков.
В программе:
- Ассинское ущелье — уникальное творение природы. Река Асса, берущая начало в Грузии, на северных склонах Большого Кавказского хребта, мощным потоком рассекая скалы, устремляется в низину, образуя невероятный каньон;
- башенный комплекс Вовнушки — является шедевром ингушской архитектуры XII-XV веков и символом Ингушетии, её культурным наследием и воплощением мастерства строителей того времени. Комплекс стал одним из финалистов конкурса "7 чудес России" и считается одной из впечатляющих рукотворных достопримечательностей нашей страны;
- храм Тхаба-Ерды — один из самых старинных христианских храмов в России, который уникально сочетает в себе элементы грузинского и ингушского строительных стилей;
- Эгикал — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии, доживший до наших дней. Расположенный на южном склоне горы Цей-Лоам, этот древний город сохранил более сотни зданий различного назначения;
- перевал Цей-Лоам на высоте 2135 м — известен своей непревзойдённой красотой. Невозможно передать чувство свободы и вневременности, что дарят горы, когда стоишь на перевале под безукоризненным синим небом и смотришь вокруг.
Обед в кафе на перевале с великолепным видом на горы.
Продолжение экскурсии:
- Ляжгинский водопад — прогулка к водопаду, который как хрустальные слезы падает с высоты 18 м, рождая радужные брызги;
- селение Гули и мечеть с минаретом, спроектированная архитектором Рашидом Цуровым, форма которой напоминает традиционные средневековые ингушские башни;
- башенный комплекс Эрзи — известен тем, что в XIX веке в храме-святилище Эрдзели была найдена бронзовая фигура орла, известная как «Орёл Сулеймана». Этот артефакт стал одним из национальных символов Ингушетии. Сейчас он экспонируется в Государственном Эрмитаже. Комплекс отражает уникальные архитектурные традиции ингушского народа, включая мастерство строительства на скальных участках, что обеспечивало устойчивость башен при землетрясениях.
19:30 Возвращение в отель.
Свободный день или дополнительная экскурсия на выбор
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Свободный день без обеда.
В Грозном можно посетить «Грозный молл» (крупнейший торгово-развлекательный центр на юге России) или отдохнуть в зоне отдыха на берегу Грозненского моря (водохранилище с прогулочными зонами, аквапарком и светомузыкальным фонтаном, чьи струи взмывают на 100 м).
Дополнительно (по желанию) приобретается экскурсия «Горная Чечня: озеро Кезеной-Ам и этно-комплекс «Хой» или экскурсия «Золотое кольцо Северной Осетии» (оплата в офисе!) Возможно приобрести у гида на маршруте при наличии свободных мест.
Экскурсия «Горная Чечня: озеро Кезеной-Ам и этно-комплекс «Хой»
09:00 Отправление к озеру Кезеной‑Ам (~ 100 км).
Это путешествие — возможность не просто увидеть красоту Кавказа, но и прикоснуться к его истории, легендам и духу гор.
Наш путь лежит к одному из самых живописных уголков Северного Кавказа — озеру Кезеной‑Ам. Это подлинная жемчужина горных пейзажей, сверкающая кристально чистой бирюзой на высоте 1870 метров над уровнем моря — на границе Чечни и Дагестана.
Программа экскурсии:
- горный серпантин и величественные панорамы. Поднимаясь по извилистой дороге, вы откроете для себя захватывающие виды чеченских ландшафтов: отвесные скалы, альпийские луга и бескрайние горные хребты, простирающиеся до самого горизонта;
- озеро Кезеной‑Ам: бирюзовая сказка. У берегов озера вас встретит удивительная тишина, нарушаемая лишь плеском прозрачной воды. Прогуляетесь вдоль изумрудных вод, отливающих всеми оттенками бирюзы; узнаете древние легенды, окутывающие это место;
- прогулка на кораблике по озеру. Сделаем незабываемые фотографии на фоне горного массива и зеркальной глади озера;
- остановка в старинном селе Харачой, где увидите памятник легендарному абреку Зелимхану Харачоевскому — чеченскому «Робин Гуду» и посетите родник «Девичья Коса», с которым связана трогательная легенда о любви, передаваемая из поколения в поколение;
- древнее селение Хой: стражи веков. Здесь вас ждёт встреча с историей: знаменитая боевая башня XIV–XVI веков, украшенная загадочными петроглифами; восстановленный архитектурный комплекс, позволяющий представить, как жили защитники этих земель столетия назад.
Переезд в город Шали.
Обед в ресторане с блюдами местной кухни.
18:30 Возвращение в отель.
Экскурсия «Золотое кольцо Северной Осетии»
09:00 Отправление к Куртатинскому ущелью (~ 160 км).
Сегодня отправимся в незабываемое путешествие по самым впечатляющим местам Северной Осетии!
Каждый этап маршрута раскроет перед вами неповторимые грани Северной Осетии — от величественной природы до глубоких исторических пластов.
Программа экскурсии:
- Куртатинское ущелье. Вас ждут захватывающие пейзажи и уникальные памятники истории;
- Кадаргаванский каньон — поразительно узкая теснина, где на 30‑метровой глубине бурлит река Фиагдон. Мощное течение и грохот воды создают неповторимую атмосферу, заставляя ощутить величие природы;
- наскальная крепость Дзивгис — грандиозное фортификационное сооружение, признанное самым мощным на Северном Кавказе;
- Аланский монастырь — самый высокогорный монастырь России, возведённый в традициях византийского зодчества величественно парит на высоте 2 000 метров над уровнем моря;
- обед в кафе. Время отдохнуть и подкрепиться местными блюдами, чтобы с новыми силами продолжить путешествие;
- небесные качели. После обеда — порция ярких эмоций! Вас ждёт катание на небесных качелях с панорамным обзором всей долины. Незабываемые впечатления и потрясающие фото гарантированы;
- Даргавс — «Город мёртвых» — крупнейший на Северном Кавказе комплекс склеповых сооружений. 95 древних склепов, раскинувшихся на склоне горы, создают загадочную атмосферу и переносят в далёкое прошлое;
- Кармадонское ущелье — один из самых впечатляющих ландшафтных уголков республики. Это место хранит память о трагедии 2002 года, когда сход ледника Колка за 15 минут покрыл ущелье 200‑метровым слоем льда и горных пород. Вы оцените масштабы катастрофы; увидите сам ледник и тоннель, где велись поиски съёмочной группы Сергея Бодрова.
20:00 Возвращение в отель.
Владикавказ. Мастер-класс по приготовлению осетинского пирога. Отъезд
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
09:00 Освобождение номеров. Отправление во Владикавказ (~ 115 км).
Северная Осетия — это неповторимое сочетание исторического наследия, природного разнообразия и культурного богатства, а Владикавказ служит воротами в горы Кавказа.
Обзорная экскурсия по Владикавказу, столице республики Северная Осетия-Алания, — городу, где переплетаются культуры, эпохи и судьбы. Вы откроете для себя удивительные истории, скрытые в архитектурных шедеврах и городских пейзажах.
Программа экскурсии:
- прогулка по проспекту Мира — сердцу Владикавказа, где каждый дом это уникальная страница прошлого;
- прогулка по улочкам «кавказского Петербурга», во время которой вы узнаете историю основания города‑крепости и то, как немецкая кирха связана с Мариинским театром;
- раскроем секрет памятника Михаилу Булгакову на улице Маяковского — писателя, чьё творчество зародилось в этих местах (Булгаков жил во Владикавказе в 1919–1921 гг.);
- посетим места, где соседствуют духовные традиции разных народов: Осетинская церковь, Армянская церковь, Лютеранская кирха, Суннитская мечеть;
- отдохнём в старейшем парке Северного Кавказа — парке имени Коста Хетагурова, укрытом тенью 200‑летних деревьев;
- ощутим дух старого Владикавказа, любуясь купеческими особняками и старинными зданиями: бывшей табачной фабрикой Б. С. Вахтангова, домом‑музеем Евгения Вахтангова, зданием концерна «Зингер», типографией конца XIX века (примером инженерного гения и эстетики ушедшей эпохи), домом купца Оганова и домом инженера Бёме.
Обед в этно-ресторане с мастер-классом по знаменитым осетинским пирогам.
15:30 Отправление домой.
Прибытие в Москву и во Владимир
18:00 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро «Котельники».
21:00 Ориентировочное прибытие во Владимир, ул. Осьмова, д. 2.
Проживание
Тур предусматривает автобусные ночные переезды (2 ночи) и проживание в гостинице в г. Грозном (3 ночи). Двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|2-местное
|Доплата за 1-местное
|61900
|10900
Скидка для взрослого / для ребенка до 13 лет (включительно) на дополнительном месте – 2900 / 3300 руб. (3 человека в номере).
Возможна замена гостиницы на аналогичную.
Варианты проживания
Гостиница «Тийналла»
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Широкий спектр услуг: прачечная, тренажерный зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.
В номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала — 5 км.
Беной тревел
Отель «Беной Тревел» расположен в живописном районе Грозного, на собственном благоустроенном участке. Он окружен горами и лесами.
Номерной фонд отеля состоит из 43 современных комфортабельных номеров различных категорий, способных разместить до 106 гостей. Все номера оснащены кондиционером, бесплатным высокоскоростным интернетом, телевизором, холодильником, просторной ванной комнатой и необходимыми удобствами.
Инфраструктура отеля включает:
- Ресторан и банкетный зал
- Уютное кафе-бар
- Конференц-зал
- Фитнес-центр
- Бесплатная охраняемая парковка
Гости отеля могут насладиться чистым горным воздухом и тишиной. Доступны многочисленные туристические маршруты разной сложности. В шаговой доступности находится знаменитая смотровая площадка «Лестница в небеса».
До городских достопримечательностей легко добраться:
- Аквапарк «Аквалэнд»
- «Поющий фонтан» на Грозненском море
- Дельфинарий
- Мечеть «Сердце Чечни».
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе: 2-й день - обед, 3-й день - завтрак, обед, 4-й день - завтрак, 5-й день - завтрак, обед
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы / Владимира и обратно
- Питание: всё питание в 1-й и 6-й день (в пути), обед в 4-й день, ужины
- Дополнительные экскурсии: "Горная Чечня: озеро Кезеной-Ам и этно-комплекс"Хой " (взрослый/ребенок до 16 лет) - 8800/8500 руб."Золотое кольцо Северной Осетии " (взрослый/ребенок до 16,99 лет) - 8800/8500 руб
- Выбор места в автобусе - 2400 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении — для детей до 14 лет).
Важно! Для посещения Горной Ингушетии иностранным гражданам необходимо оформить пропуск в пограничную зону, который оформляется в Пограничном управлении ФСБ. Срок оформления — до 30 рабочих дней. Граждане РФ въезжают в пограничную зону строго по оригиналам документов, удостоверяющих личность.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
Что еще нужно знать о туре?
- При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка.
- Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.
- Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.