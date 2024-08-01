Путешествие в сердце кавказских гор

Посетим 3 республики всего за 6 дней! Отправимся в путешествие к башенным комплексам древних селений, поднимемся на Эльбрус — высочайшую вершину Европы до станции «Мир».

Заглянем в древнее святилище, увидим наскальный монумент Уастырджи и посетим три ущелья: Куртатинское, Кармадонское и Даргавс.
4.67
3 отзыва
Путешествие в сердце кавказских гор
Путешествие в сердце кавказских гор
Путешествие в сердце кавказских гор
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия

Прибытие в Нальчик.

Трансфер, размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по городу Нальчику.

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсияПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсияПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсияПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсия
2 день

Нальчик - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Нальчик.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Продолжительность 8-9 часов, 260 км.

Нальчик - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикНальчик - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикНальчик - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикНальчик - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
3 день

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера - переезд во Владикавказ

Начало в 08:30.

Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.

Прибытие во Владикавказ 17:00.

Обед — самостоятельно (доп. плата).

19:30-21:30 Аланский вечер —шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Продолжительность 8 часов, 230 км.

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера - переезд во ВладикавказНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера - переезд во ВладикавказНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера - переезд во ВладикавказНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера - переезд во Владикавказ
4 день

Экскурсия на выбор

При бронировании на выбор предлагается одна из двух опций:

  • Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал – башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

Продолжительность 8-9 часов, 180 км.

  • Алагирское ущелье — Цей — аул Нар.

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС м обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Продолжительность 8 часов, 207 км.

Экскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выбор
5 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон м крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

Продолжительность 8 часов, 120 км.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
6 день

Отъезд

Заключительный день во Владикавказе, свободное время.

Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.

Трансфер в аэропорт/вокзал.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостиницах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения в период с 03.04.2024-27.11.2024, руб:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

2-местное

Twin

2-местное

Single

1-местное

Triple

3-местное

DBL+СH

2 взр. +1 реб.

Breakfast

Завтрак

Россия 4* — Кадгарон Отель 3*стандарт6720067200438009675093800Шв. стол
Россия 4* — Гостиница Владикавказ 3*стандарт70300703004830010140098500Шв. стол
Синдика 4* — Гостиница Владикавказ 3*комфорт765007650055200112900108400Шв. стол
Россия 4* — Отель Планета Люкс 3*стандарт70300703004510010010097200Шв. стол
Синдика 4* — Отель Планета Люкс 3*полулюкс765007650054700111600107100Шв. стол
Синдика 4* — DoubleTree by Hilton 4*стандарт10300011200077200147300136800Шв. стол

При 3-местном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Варианты проживания

Владикавказ

3 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 203 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.00 до 11.00. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ

DoubleTree by Hilton Владикавказ

3 ночи

«DoubleTree by Hilton Владикавказ» 4* расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля «DoubleTree by Hilton Владикавказ» было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».

Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.

128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.

DoubleTree by Hilton ВладикавказDoubleTree by Hilton ВладикавказDoubleTree by Hilton ВладикавказDoubleTree by Hilton ВладикавказDoubleTree by Hilton ВладикавказDoubleTree by Hilton Владикавказ

Планета Люкс

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

Кадгарон

3 ночи

Если Вы планируете поездку во Владикавказ и собираетесь много колесить по городу, то Вам следует рассмотреть гостиницу «Кадгарон». Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.

Гостям предложены номера 4 категорий: люкс, полулюкс и стандарт. Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.

В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.

Отель имеет прекрасное расположение — он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.

КадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгарон

Россия

2 ночи

Гостиница «Россия» находится в Нальчике. Благодаря свободному подключению к беспроводной сети Wi-Fi Вы всегда сможете оставаться «на связи». Для тех кто приехал на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка.

Всего в номерном фонде гостиницы насчитывается 142 уютных номера. Все они оформлены в современном стиле и включают в себя удобные спальные места, новую мебель, а также сплит-систему и телевизор. Ванные комнаты собственные, либо общие. Стойка регистрации работает круглосуточно, а вежливый и отзывчивый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.

В стоимость большинства номеров включены аппетитные завтраки. Также испробовать блюда местной кухни можно в кафе при гостиницы. Поблизости работают различные рестораны.

Рядом с «Россией» расположено много учреждений, например: музыкальный и драматический театры, кинотеатры, торговые центры и магазины. Прогулка до парка Горького займет у вас не более 5 минут. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 3,5 км.

РоссияРоссияРоссияРоссияРоссияРоссия

Синдика

2 ночи

Комфортабельный и современный спа-отель «Синдика» - это прекрасное сочетание комфорта, услуг премиум класса и традиций гостеприимства. Комплекс находится в тихой и живописной части города, рядом с парком им. Атажукина.

Каждый номер оформлен в элегантном стиле и приятных тонах, что делает местонахождение здесь еще более комфортным. Категории оснащены удобными кроватями с ортопедическим матрасами, мебелью с отделкой из дерева, холодильником, телевизором, телефоном, а также собственной ванной комнатой с феном.

На территории работает ресторан, в котором доступно разнообразное сытное меню как по системе «шведский стол», так и заказное. Желающие смогут отправиться в близлежащие кафе и бары.

Аэропорт Нальчик в 6,5 км, а железнодорожный вокзал в 4 км. В 15 минутах езды от места проживания есть торговые центры, кинотеатры, музеи, а еще достопримечательности.

СиндикаСиндикаСиндикаСиндикаСиндикаСиндика

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Нальчика в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура, встреча в холле отелей
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/ Нальчике
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 2 обеда/пикника по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Нальчика и обратно из Владикавказа
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 800 руб
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа/ Нальсика, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Экскурсии в рамках тура проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.

Какая стоимость дополнительных ночей?

Информация по стоимости доп. ночей (стоимость за номер/ночь, с завтраками):

  • Гостиница «Владикавказ» (г. Владикавказ), номер комфорт:
    • одноместный номер – 7600 руб.;
    • двухместный номер - 8200 руб.;
    • трехместный номер – 9800 руб.;
  • 2. Гостиница «Владикавказ» (г. Владикавказ), номер стандарт:
    • одноместный номер – 6600 руб.;
    • двухместный номер - 7200 руб.;
    • трехместный номер – 8800 руб.;
  • 3. Гостиница «Планета Люкс» (г. Владикавказ), номер стандарт:
    • одноместный номер – 3500 руб.;
    • двухместный номер - 5900 руб.;
    • трехместный номер – 6900 руб.;
  • 4. Гостиница «Кадгарон» (г. Владикавказ), номер стандарт:
    • одноместный – 3200 руб.;
    • Двухместный DBL – 4500 руб.;
    • Двухместный TWIN – 4200 руб.;
    • Трехместный TRPL – 5500 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
1 авг 2024
В целом все понравилось - наполнение, экскурсоводы, гостиницы. Но есть пара моментов, над улучшением которых можно подумать. Во-первых, в рамках экскурсии в Горную Ингушетию в программе заявлен комплекс Эрзи. На
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деле к нему мы не подъезжали, видели издалека и снизу (с другой нашей остановки), даже не сфотографировать и не рассмотреть.
Во-вторых, провели во Владикавказе 3 суток, при этом экскурсии по городу не было в программе. Хотя каждый раз возвращались после выездных экскурсий достаточно рано (17:00/17:30). Возможно, можно над включением хотя бы автобусной экскурсии подумать.

Все хорошо, но за день до начала тура пришлось самой связываться с организаторами и узнавать, что да как (откуда будут забирать на экскурсию, каким образом будет выстроена связь с гидами на месте). Не очень приятно находиться в неведении накануне старта поездки, поэтому было бы здорово, если бы в момент бронирования информировали о том, чего ждать в плане коммуникации

В целом все понравилось - наполнение, экскурсоводы, гостиницы. Но есть пара моментов, над улучшением которых можноВ целом все понравилось - наполнение, экскурсоводы, гостиницы. Но есть пара моментов, над улучшением которых можноВ целом все понравилось - наполнение, экскурсоводы, гостиницы. Но есть пара моментов, над улучшением которых можноВ целом все понравилось - наполнение, экскурсоводы, гостиницы. Но есть пара моментов, над улучшением которых можноВ целом все понравилось - наполнение, экскурсоводы, гостиницы. Но есть пара моментов, над улучшением которых можно
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анастасия!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты
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в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации экскурсионной программы и тура в целом. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Е
1 окт 2024
Отличная организация. Встречали и провожали. Быстро размещали в гостиницах. Очень комфортно. Экскурсоводы очень интересно и с гордостью рассказывают о своей земле. Дэвид, молодец, всегда помогал выходить из автобуса, когда после долгого сидения затекали ноги.
Отличная организация. Встречали и провожали. Быстро размещали в гостиницах. Очень комфортно. Экскурсоводы очень интересно и сОтличная организация. Встречали и провожали. Быстро размещали в гостиницах. Очень комфортно. Экскурсоводы очень интересно и сОтличная организация. Встречали и провожали. Быстро размещали в гостиницах. Очень комфортно. Экскурсоводы очень интересно и сОтличная организация. Встречали и провожали. Быстро размещали в гостиницах. Очень комфортно. Экскурсоводы очень интересно и сОтличная организация. Встречали и провожали. Быстро размещали в гостиницах. Очень комфортно. Экскурсоводы очень интересно и сОтличная организация. Встречали и провожали. Быстро размещали в гостиницах. Очень комфортно. Экскурсоводы очень интересно и сОтличная организация. Встречали и провожали. Быстро размещали в гостиницах. Очень комфортно. Экскурсоводы очень интересно и сОтличная организация. Встречали и провожали. Быстро размещали в гостиницах. Очень комфортно. Экскурсоводы очень интересно и с
И
27 сен 2024
Все отлажено и организовано!
Все отлажено и организовано!Все отлажено и организовано!Все отлажено и организовано!Все отлажено и организовано!Все отлажено и организовано!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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