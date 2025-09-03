Мои заказы

Нартиада. Экскурсионный тур на Северный Кавказ

Начнем наше путешествие со столицы Осетии — Владикавказа, где старинные здания и купеческие дома расскажут о богатой истории региона.

Направимся к загадочному Джейрахскому ущелью в Ингушетии, где не только насладимся великолепными пейзажами, но и разгадаем исторические загадки. Не упустим возможности посетить живописные ущелья Осетии — Дигорское, Мамисонское и Цейское. Каждое из них обладает своей красотой и характером.
Ближайшие даты:
11
мар18
мар25
мар1
апр8
апр15
апр22
апр

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отели до 14:00.

14:00–14:50 Трансфер по отелям Владикавказа.

15:00–15:50 Обед в ресторане «Премьер» Владикавказа.

16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.

В программе:

  • Осетинская церковь;
  • аллея славы;
  • парк «Нартон»
  • площадь В. И. Ленина;
  • парк им К. Л. Хетагурова;
  • армянская апостольская церковь;
  • суннитская мечеть;
  • исторический центр Владикавказа.

19:00Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

2 день

Ингушетия

Экскурсионная программа в республику Ингушетия «Загадки Джейрахского ущелья».

08:00–08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

14:00–15:00 Обед в горном ресторане «Цей-Лоам» — национальная кухня.

В программе:

  • Дарьяльское ущелье;
  • переезд в Джейрахское ущелье;
  • башня Цуровых;
  • с. Эрзи — башенный комплекс;
  • пешая экотропа к Ляжгинскому водопаду (легкий треккинг, спортивная обувь);
  • смотровая площадка Цей-Лоамский перевал — вид на Казбек и Главный Кавказский хребет;
  • с. Эгикал — комплекс башенных/фортификационных сооружений средневековья;
  • Ассинское ущелье, Таргим.

Переезд в экозону к башенному комплексу «Вовнушки».

18:00Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

3 день

Три ущелья Осетии. Аланский вечер

Экскурсионная программа «Три ущелья Осетии + Аланский вечер».

08:00–08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

13:00–14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца» — национальная кухня.

17:00–17:30 Прибытие в отели (время для переодевания).

18:20–18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).

23:30 Трансфер по отелям Владикавказа.

В программе:

  • Куртатинское ущелье;
  • Дзивгиская наскальная крепость;
  • Дзивгиский некрополь;
  • Кадаргаванский каньон;
  • с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак»;
  • с. Цмити — средневековое поселение;
  • переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
  • башня Курта и Тага — смотровая площадка;
  • арт-объект осетинская буква «Æ»;
  • мегакачель;
  • Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
  • арт-объект «Колесо Балсага».
  • переезд в Геналдонское ущелье;
  • с. Кармадон — смотровая площадка на северный склон Главного Кавказского хребта и ледник «Колка», мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова младшего.

23:30Трансфер. Возвращение в отель.

4 день

Мамисонское и Цейское ущелья. Бирагзанг

Экскурсионная программа в Северной Осетии «Мамисон/Цей/Бирагзанг».

08:00–08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

14:00–15:00 Обед в горном кафе «Барс» — национальная кухня.

В программе:

  • Алагирское ущелье;
  • знаменитая наскальная конная статуя;
  • сероводородные источники;
  • Унальская котловина, Нузальская часовня, Зарамагское водохранилище — смотровая площадка;
  • переезд в Мамисонское ущелье;
  • с. Тиб — минеральные источники;
  • боевая башня Боциевых;
  • с. Лисри — город красноречивых камней / комплекс боевых и сторожевых башен;
  • полуразрушенный храм Успения Богородицы;
  • с. Згил — нарзановый источник;
  • переезд в Цейское ущелье. Подъем на канатной дороге к Сказскому леднику / смотровая площадка;
  • пешая экотропа к древним святилищам Северной Осетии;
  • переезд в с. Бирагзанг — купание в термальном источнике.

18:30Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

5 день

Экскурсионная программа в Дигорию

Экскурсионная программа в Северной Осетии «Горная Дигория».

08:00–08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

14:00–15:00 Обед в горном этнодоме — национальная кухня.

В программе:

  • Ирафский район — Дигорское ущелье;
  • каньон Ахсинта — Чертов мост;
  • наскальная конная статуя;
  • с. Мацута — склеп Нарта Сослана;
  • арт-объект «Стрелы Нарта Сослана»;
  • переезд в высокогорную часть ущелья, арт-объект «Хишн Фандыр»;
  • башня Абисаловых, бельгийские постройки горно-обогатительной фабрики;
  • с. Фаснал — смотровая площадка;
  • с. Галиат — высокогорный комплекс боевых и сторожевых башен, расположенный на высоте около 2 000 м. н.у. м. / пешая экскурсия.

18:00Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

6 день

Отъезд

12:00 Выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице, если выбран тариф с проживанием.

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение КатегорияTwin*Double*Singl**Triple***DBL+CH***
Гостиница Владикавказ 4*Комфорт132 475132 47594 600178 300175 000
Гостиница Кадгарон 3*Стандарт103 800107 00058 000146 550145 000
Гостиница Планета Люкс 3*Стандарт105 650105 65065 950149 600148 400
Парк Отель Владикавказ 5*Стандартпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросу
Гостиница Камелия 3*Стандарт94 65094 65055 575134 350133 750

*Цена указана за двух человек при двухместном размещении.

**Цена за человека при одноместном размещении.

***Цена за трех человек при трехместном размещении.

Quad по запросу. Завтрак во всех объектах размещения — шведский стол.

Стоимость тура без проживания (без завтраков) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:

1 человек2 человека3 человека2 взрослых + ребенок4 человека
33 60067 200100 80098 000134 400

Варианты проживания

Владикавказ

5 ночей

Расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и вершины горных хребтов. Рядом парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей номера со всем необходимым для полноценного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате «шведский стол». Также есть лобби-бар с различными напитками и закусками.

Расстояние между гостиницей и аэропортом составляет 27 км, ж/д вокзалом — 3 км.

Парк Отель Владикавказ

5 ночей

Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе «шведский стол».

Кадгарон

5 ночей

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа 10 минут ходьбы.

Номера в отеле располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах гостиная зона с диваном, телевизор и мини-бар.

В вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

Планета Люкс

5 ночей

Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Ж/д вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Камелия

5 ночей

Отель расположен во Владикавказе. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Работают бар и ресторан европейской кухни. Круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор, чайник, холодильник и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах по программе, если выбран тариф с проживанием
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии по программе с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле, если выбран тариф с проживаниемобеды, указанные в программе
  • Завтраки в отеле, если выбран тариф с проживанием
  • Обеды, указанные в программе
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Экосборы на маршрутах
  • Купание 1 час в термальном комплексе Бирагзанг
  • Канатка Цей - разовый подъем и спуск
  • Этно-гастрономическая программа «Аланский вечер» в ресторане, алкоголь включен
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Проживание и завтраки, если выбран тариф без проживания
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно - заказывается отдельно
  • Экскурсии и входные билеты на объекты, не включенные в программу
  • Ужины
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Для прогулки по городу нужна комфортная обувь.
  2. Для поездок в горы можно одеть кроссовки или другую удобную обувь, одежда для поездок в горы не короткая, не обтягивающая, ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты.
  3. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками.
  4. Для термальных источников — купальные принадлежности.
  5. В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как узнать важную информацию для участников группы?

Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.

В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.

Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним связывается сотрудник компании и информирует индивидуально.

Туристам, которые приобрели тур по тарифу без проживания, следует ориентироваться на места и время отправки автобуса на экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Какие рестораны посоветуете для посещения?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (европейская кухня), средний чек — 900 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
Лариса
3 сен 2025
Тур был замечательный, интересный, всем остались довольны. Очень понравился Аланский вечер, питание везде было вкусным и очень обильным.
М
Маргарита
13 авг 2025
Впервые брали подобный тур, все прошло просто великолепно!
Завораживающие места останутся в сердечке на долго!
Отдельную благодарность хочу выразить гиду Марте, ее рассказы про Осетию выше всех похвал!
Вкуснейшие обеды, входящие в тур - это отдельная любовь!
Все очень грамотно организовано, без лишней воды.
Впервые брали подобный тур, все прошло просто великолепно!Впервые брали подобный тур, все прошло просто великолепно!
О
Оксана
30 апр 2025
Спасибо, за замечательно проведённый отпуск. Понравилось все, замечательная природа, а гиды грамотные и интересно рассказывали.

