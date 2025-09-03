Направимся к загадочному Джейрахскому ущелью в Ингушетии, где не только насладимся великолепными пейзажами, но и разгадаем исторические загадки. Не упустим возможности посетить живописные ущелья Осетии — Дигорское, Мамисонское и Цейское. Каждое из них обладает своей красотой и характером.
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Владикавказу
Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отели до 14:00.
14:00–14:50 Трансфер по отелям Владикавказа.
15:00–15:50 Обед в ресторане «Премьер» Владикавказа.
16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.
В программе:
- Осетинская церковь;
- аллея славы;
- парк «Нартон»
- площадь В. И. Ленина;
- парк им К. Л. Хетагурова;
- армянская апостольская церковь;
- суннитская мечеть;
- исторический центр Владикавказа.
19:00Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Ингушетия
Экскурсионная программа в республику Ингушетия «Загадки Джейрахского ущелья».
08:00–08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.
14:00–15:00 Обед в горном ресторане «Цей-Лоам» — национальная кухня.
В программе:
- Дарьяльское ущелье;
- переезд в Джейрахское ущелье;
- башня Цуровых;
- с. Эрзи — башенный комплекс;
- пешая экотропа к Ляжгинскому водопаду (легкий треккинг, спортивная обувь);
- смотровая площадка Цей-Лоамский перевал — вид на Казбек и Главный Кавказский хребет;
- с. Эгикал — комплекс башенных/фортификационных сооружений средневековья;
- Ассинское ущелье, Таргим.
Переезд в экозону к башенному комплексу «Вовнушки».
18:00Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Три ущелья Осетии. Аланский вечер
Экскурсионная программа «Три ущелья Осетии + Аланский вечер».
08:00–08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.
13:00–14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца» — национальная кухня.
17:00–17:30 Прибытие в отели (время для переодевания).
18:20–18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).
23:30 Трансфер по отелям Владикавказа.
В программе:
- Куртатинское ущелье;
- Дзивгиская наскальная крепость;
- Дзивгиский некрополь;
- Кадаргаванский каньон;
- с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак»;
- с. Цмити — средневековое поселение;
- переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
- башня Курта и Тага — смотровая площадка;
- арт-объект осетинская буква «Æ»;
- мегакачель;
- Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
- арт-объект «Колесо Балсага».
- переезд в Геналдонское ущелье;
- с. Кармадон — смотровая площадка на северный склон Главного Кавказского хребта и ледник «Колка», мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова младшего.
23:30Трансфер. Возвращение в отель.
Мамисонское и Цейское ущелья. Бирагзанг
Экскурсионная программа в Северной Осетии «Мамисон/Цей/Бирагзанг».
08:00–08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.
14:00–15:00 Обед в горном кафе «Барс» — национальная кухня.
В программе:
- Алагирское ущелье;
- знаменитая наскальная конная статуя;
- сероводородные источники;
- Унальская котловина, Нузальская часовня, Зарамагское водохранилище — смотровая площадка;
- переезд в Мамисонское ущелье;
- с. Тиб — минеральные источники;
- боевая башня Боциевых;
- с. Лисри — город красноречивых камней / комплекс боевых и сторожевых башен;
- полуразрушенный храм Успения Богородицы;
- с. Згил — нарзановый источник;
- переезд в Цейское ущелье. Подъем на канатной дороге к Сказскому леднику / смотровая площадка;
- пешая экотропа к древним святилищам Северной Осетии;
- переезд в с. Бирагзанг — купание в термальном источнике.
18:30Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Экскурсионная программа в Дигорию
Экскурсионная программа в Северной Осетии «Горная Дигория».
08:00–08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.
14:00–15:00 Обед в горном этнодоме — национальная кухня.
В программе:
- Ирафский район — Дигорское ущелье;
- каньон Ахсинта — Чертов мост;
- наскальная конная статуя;
- с. Мацута — склеп Нарта Сослана;
- арт-объект «Стрелы Нарта Сослана»;
- переезд в высокогорную часть ущелья, арт-объект «Хишн Фандыр»;
- башня Абисаловых, бельгийские постройки горно-обогатительной фабрики;
- с. Фаснал — смотровая площадка;
- с. Галиат — высокогорный комплекс боевых и сторожевых башен, расположенный на высоте около 2 000 м. н.у. м. / пешая экскурсия.
18:00Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Отъезд
12:00 Выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице, если выбран тариф с проживанием.
Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl**
|Triple***
|DBL+CH***
|Гостиница Владикавказ 4*
|Комфорт
|132 475
|132 475
|94 600
|178 300
|175 000
|Гостиница Кадгарон 3*
|Стандарт
|103 800
|107 000
|58 000
|146 550
|145 000
|Гостиница Планета Люкс 3*
|Стандарт
|105 650
|105 650
|65 950
|149 600
|148 400
|Парк Отель Владикавказ 5*
|Стандарт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Гостиница Камелия 3*
|Стандарт
|94 650
|94 650
|55 575
|134 350
|133 750
*Цена указана за двух человек при двухместном размещении.
**Цена за человека при одноместном размещении.
***Цена за трех человек при трехместном размещении.
Quad по запросу. Завтрак во всех объектах размещения — шведский стол.
Стоимость тура без проживания (без завтраков) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:
|1 человек
|2 человека
|3 человека
|2 взрослых + ребенок
|4 человека
|33 600
|67 200
|100 800
|98 000
|134 400
Варианты проживания
Владикавказ
Расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и вершины горных хребтов. Рядом парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей номера со всем необходимым для полноценного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате «шведский стол». Также есть лобби-бар с различными напитками и закусками.
Расстояние между гостиницей и аэропортом составляет 27 км, ж/д вокзалом — 3 км.
Парк Отель Владикавказ
Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе «шведский стол».
Кадгарон
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа 10 минут ходьбы.
Номера в отеле располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах гостиная зона с диваном, телевизор и мини-бар.
В вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.
Планета Люкс
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Ж/д вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Камелия
Отель расположен во Владикавказе. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Работают бар и ресторан европейской кухни. Круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор, чайник, холодильник и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах по программе, если выбран тариф с проживанием
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии по программе с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле, если выбран тариф с проживаниемобеды, указанные в программе
- Завтраки в отеле, если выбран тариф с проживанием
- Обеды, указанные в программе
- Входные билеты на объекты по программе
- Экосборы на маршрутах
- Купание 1 час в термальном комплексе Бирагзанг
- Канатка Цей - разовый подъем и спуск
- Этно-гастрономическая программа «Аланский вечер» в ресторане, алкоголь включен
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Проживание и завтраки, если выбран тариф без проживания
- Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно - заказывается отдельно
- Экскурсии и входные билеты на объекты, не включенные в программу
- Ужины
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Для прогулки по городу нужна комфортная обувь.
- Для поездок в горы можно одеть кроссовки или другую удобную обувь, одежда для поездок в горы не короткая, не обтягивающая, ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты.
- В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками.
- Для термальных источников — купальные принадлежности.
- В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как узнать важную информацию для участников группы?
Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.
В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.
Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним связывается сотрудник компании и информирует индивидуально.
Туристам, которые приобрели тур по тарифу без проживания, следует ориентироваться на места и время отправки автобуса на экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.
Какие рестораны посоветуете для посещения?
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:
- ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (европейская кухня), средний чек — 900 руб.
Отзывы и рейтинг
Завораживающие места останутся в сердечке на долго!
Отдельную благодарность хочу выразить гиду Марте, ее рассказы про Осетию выше всех похвал!
Вкуснейшие обеды, входящие в тур - это отдельная любовь!
Все очень грамотно организовано, без лишней воды.