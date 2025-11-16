Начнем со столицы Осетии — Владикавказа, где старинные здания и купеческие дома погрузят в самобытную атмосферу. Далее отправимся изучать республики. Заезды ежедневно на 4 дня круглый год. В первый день тура — экскурсия, в три других — джип-маршруты на выбор.
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Владикавказу
Заселение в отели до 14:00.
15:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.
Экскурсия начинается в 15:00 от ресторана «Премьер» ул. Пашковского №1. Добираться до места начала самостоятельно.
В программе: Осетинская церковь, аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, Армянская апостольская церковь, Суннитская мечеть, центр развития народных художественных промыслов, исторический центр Владикавказа.
19:00Окончание экскурсии и возвращение в отель. Ужин самостоятельно.
Маршрут №1: Три ущелья + Мидаграбинские водопады
Выезд от гостиницы в 09:00.
- Куртатинское ущелье;
- Дзивгисская наскальная крепость;
- Кадаргаванский каньон;
- с. Цмити;
- башня Курта и Тага;
- Какадурский перевал;
- арт-объект осетинская буква «æ»;
- Гизельдонское ущелье;
- Мидаграбинский водопад;
- Зеркальное озеро и арт-объект «Акинак»;
- Даргавский некрополь;
- с. Кармадон — Геналдонское ущелье;
- мемориал погибшей съемочной группе Сергея Бодрова младшего.
Возвращение во Владикавказ в 18:00.
Питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).
Оплата билетов в платные места посещения — самостоятельно по желанию.
Маршрут №2: Дигория + Кионский массив
Выезд от гостиницы в 09:00.
- Ирафский район;
- каньон Ахсинта — Чертов мост;
- бронзовый всадник;
- Ханаз — замок Фрегат;
- Задалески Нана;
- Уаллагком — высокогорное ущелье;
- с. Мацута — арт-объект «Стрелы Нарта Сослана»;
- арт-объект «Хишн Фандыр»;
- башня Абисаловых;
- с. Фаснал — смотровая площадка;
- с. Галиат — средневековый горный фортификационный башенный комплекс;
- переезд вдоль Кионского массива — гора УрсХох;
- смотровые площадки (лавочка);
- арт-объект «Танец с кинжалами»;
- с. Садон;
- выезд в Алагирское ущелье;
- знаменитая наскальная конная статуя «Ныхас Уастырджи».
Возвращение во Владикавказ в 18:00. Возможно сделать остановку на термальном источнике для купания, оплата на месте самостоятельная.
Питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).
Оплата билетов в платные места посещения — самостоятельно по желанию.
Маршрут №3: Унальская котловина + треккинг к наскальной крепости
Выезд от гостиницы в 09:00.
- Алагирское ущелье;
- знаменитая наскальная конная статуя «Ныхас Уастырджи»;
- Нузальская часовня;
- с. Верхний Унал;
- переезд в Унальскую котловину;
- с. Цамад — останки семиярусной башни Черчесовых;
- с. Дагом — Дагомский Мадзинад и скала «Куыдзы паран»;
- некрополь с. Дагом;
- с. Донисар — высокогорная башня Хестановых;
- с. Урсдон — Урсдонская наскальная крепость;
- пеший маршрут/подъем к наскальной крепости (по желанию);
- с. Зинцар.
Возвращение во Владикавказ в 18:00. Возможно сделать остановку на термальном источнике для купания, оплата на месте самостоятельная.
Питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).
Оплата билетов в платные места посещения — самостоятельно по желанию.
Маршрут №4: Алагирское и Мамисонское ущелья
Выезд от гостиницы в 09:00.
- знаменитая наскальная конная статуя «Ныхас Уастырджи»;
- Нузальская часовня;
- с. Бурон — арт-объект «Рог изобилия» и «Дерево жизни»;
- с. Верхний Зарамаг — Зарамагское водохранилище;
- переезд в Мамисонское ущелье;
- с. Тиб — башня Боциевых;
- целебные источники;
- с. Лисри — город красноречивых камней;
- с. Згил — нарзанный источник;
- курорт «Мамисон»:
- канатная дорога (подъем на высоту 3000 м. н.у. м., оплата самостоятельная);
- смотровая площадка;
- прогулка по территории.
Возвращение во Владикавказ в 18:00. Возможно сделать остановку на термальном источнике для купания, оплата на месте самостоятельная.
Питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).
Оплата билетов в платные места посещения — самостоятельно по желанию.
Маршрут №5: Алагирское/Цейское ущелье
Выезд от гостиницы в 09:00.
- знаменитая наскальная конная статуя «Ныхас Уастырджи»;
- Нузальская часовня;
- с. Бурон — арт-объект «Рог изобилия» и «Дерево жизни»;
- с. Верхний Зарамаг — Зарамагское водохранилище;
- переезд в Цейское ущелье (остановка на смотровой площадке);
- горнолыжный курорт «Цей»: подъем на канатной дороге к Сказскому леднику (оплата самостоятельная по желанию);
- пешая часть/экотропа к древним святилищам Северной Осетии.
Возвращение во Владикавказ в 18:00. Возможно сделать остановку на термальном источнике для купания, оплата на месте самостоятельная.
Питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).
Оплата билетов в платные места посещения — самостоятельно по желанию.
Маршрут №6: Дигория + водопад Три сестры
Выезд от гостиницы в 09:00.
- Ирафский район;
- каньон Ахсинта — Чертов мост;
- Бронзовый всадник;
- Ханаз — замок Фрегат;
- Задалески Нана;
- Уаллагком — высокогорное ущелье;
- с. Мацута — арт-объект «Стрелы Нарта Сослана»;
- с. Стур Дигора — средневековые сырты;
- с. Куссу;
- пешая тропа к водопадам «Три Сестры» и/или к водопаду «Галдоридон» на выбор по желанию.
Возвращение во Владикавказ в 18:00.
Питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).
Оплата билетов в платные места посещения — самостоятельно по желанию.
Маршрут №7: Джейрахское ущелье + Ляжгинский водопад
Выезд от гостиницы в 09:00.
- Дарьяльское ущелье;
- переезд в Джейрахское ущелье (Горная Ингушетия);
- башня Цуровых;
- с. Эрзи — башенный комплекс;
- пешая экотропа на Ляжгинский водопад;
- смотровая площадка на перевале Цей-Лоам;
- с. Эгикал — средневековый фортификационный башенный комплекс;
- Ассинское ущелье/Таргим;
- переезд в экозону;
- храм Тхаба-Ерды;
- башенный комплекс Вовнушки.
Возвращение во Владикавказ в 18:00.
Питание осуществляется за свой счет, по согласованию с водителем можно будет остановиться у любой точки питания (их на маршруте много).
Оплата билетов в платные места посещения — самостоятельно по желанию.
Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Twin*
|Double*
|DBL+CH***
|Tripl***
|Sngl**
|Завтрак
|Владикавказ 4*
|114 165
|114 165
|121 500
|121 500
|111 600
|Шведский стол/Меню
|Планета Люкс 3*
|98 070
|98 070
|103 560
|104 280
|94 410
|Шведский стол
|Кадгарон 3*
|96 960
|98 880
|102 450
|102 450
|89 640
|Шведский стол/Меню
|Камелия 3*
|91 470
|91 470
|94 770
|95 130
|88 185
|Меню
*Цена указана за двух человек при двухместном размещении
**Цена за человека при одноместном размещении
***Цена за трех человек при трехместном размещении
Варианты проживания
Владикавказ
Гостиница расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и вершины горных хребтов. Рядом парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей номера со всем необходимым для полноценного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате «шведский стол». Также есть лобби-бар с различными напитками и закусками.
Расстояние между гостиницей и аэропортом составляет 27 км, ж/д вокзалом — 3 км.
Кадгарон
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа 10 минут ходьбы.
Номера в отеле располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах гостиная зона с диваном, телевизор и мини-бар.
В вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.
Планета Люкс
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Ж/д вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Камелия
Отель расположен во Владикавказе. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Работают бар и ресторан европейской кухни. Круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор, чайник, холодильник и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе
- Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными водителями-экспедиторами на внедорожниках
- Питание: завтраки в отелях по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Индивидуальный трансфер из аэропорта и от ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу
- Оплата билетов в местах посещения самостоятельно по желанию: купание в термальном источникеподъем на канатной дороге к Сказскому ледникуподъем на канатной дороге в Мамисонском ущелье
- Купание в термальном источнике
- Подъем на канатной дороге к Сказскому леднику
- Подъем на канатной дороге в Мамисонском ущелье
- Питание: ужиныобеды на маршруте, по согласованию с водителем можно остановиться у любой точки питания
- Ужины
- Обеды на маршруте, по согласованию с водителем можно остановиться у любой точки питания
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулки по городу нужна комфортная обувь.
Для джип-маршрутов желательна треккинговая обувь/кроссовки и удобная спортивная одежда — возможны пешие маршруты.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как узнать важную информацию для участников?
Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если нет доступа к WhatsApp, то с участником индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей деятельности).
В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.
Какие рестораны посоветуете для посещения?
- ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
- ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (европейская кухня), средний чек — 900 руб.
На чем мы будем передвигаться?
Программа осуществляется на специализированных внедорожниках с усиленной трансмиссией.
Водители — экспедиторы, гиды экскурсоводы.
В одной машине может находиться не более 3-4 чел.
Транспортные средства снабжены необходимым снаряжением, аптечкой, туристическим набором для приготовления чая/кофе, средствами защиты от насекомых, дождевиками, водой.