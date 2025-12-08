Мои заказы

Новогодние приключения в Осетии

Увидите украшенный к празднику кавказский Петербург, услышите легенды нартского эпоса от Митин Дады и возможно понаблюдаете за прекрасными оленями.

Вас ждёт весёлая праздничная программа, а после — отдых в развлекательном центре, где повара будут угощать блюдами с мангала. С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке Новый год в Осетии.
Новогодние приключения в Осетии
Новогодние приключения в Осетии
Новогодние приключения в Осетии

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Знакомство с Владикавказом

Заселение в гостиницу до 14:00.

После заселения трансфер — совместно с нашим гидом вы отправитесь в центр города в ресторан «Премьер», где в 15:00 состоится обед (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Сразу после обеда запланирована пешая экскурсионная прогулка по зимнему Владикавказу с посещением главной елки города. Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.

Мы посетим новогоднюю ярмарку и станем свидетелями многочисленных представлений, которые проводятся в городе накануне Нового года. В программе:

  • главная елка города;
  • новогодняя ярмарка на площади свободы;
  • парк «Нартон»;
  • парк им К. Л. Хетагурова;
  • Аллея Славы;
  • Осетинская Церковь;
  • Армянская апостольская церковь;
  • Суннитская мечеть.

19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

Прибытие. Знакомство с Владикавказом
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Три ущелья Осетии. Новогодняя ночь

09:00 После завтрака вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсионную программу «Три ущелья Осетии». В программе:

  • Дзивгисская крепость;
  • Кадаргаванский каньон;
  • Тропа чудес;
  • башня Курта и Тага;
  • Аланский Успенский мужской монастырь;
  • с. Цмити — башенный фортификационный комплекс;
  • главная елка с. Верхний Фиагдон;
  • с. Кармадон — мемориал памяти погибщей съемочной группе Сергея Бадрова младшего.

13:00 Национальный обед в ресторане «Долина Солнца».

16:00 Возвращение в отель, свободное время.

21:30 Трансфер в ресторан «Velvet» — ресторан находится в горном местечке Кобанского ущелья недалеко от города Владикавказ.

22:30 Начало Новогодней ночи в ресторане «Velvet». Праздничный стол/алкоголь (игристое вино), традиционные Дед Мороз/Снегурочка и великолепная шоу программа от ресторана.

03:30 Трансфер в отель

Три ущелья Осетии. Новогодняя ночь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

В гости к Митын ДаДа. Похмел пати

14:00 Трансфер. Вы отправитесь в Кобанское ущелье в развлекательный комплекс Alpina Family Park — идеальное место для семейного отдыха, молодежи, туристов.

Будет возможность прокатиться на «ватрушках» по заснеженному тюбинговому спуску и/или провести время на катке под открытым небом (доп. плата). На территории можно будет увидеть лебедей, благородных ланей и кавказских оленей.

В уютных коттеджахВы в любое время сможете согреться, а на протяжении всего вечера наши повара будут угощать Вас национальными блюдами с мангала, алкоголь включен.

Здесь, возле красавицы елки, мы встретимся с национальным Дедушкой Морозом — Митын Дада, который поведает легенды нартского эпоса и поздравит с Новым 2026 годом и конечно же каждого ждет подарок.

20:30 Трансфер в отель, время в пути 40 минут.

В гости к Митын ДаДа. Похмел пати
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Отъезд

12:00 Выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Владикавказа.

Стоимость тура в зависимости от размещения в руб:

Размещение Twin*Double*Singl**Triple***DBL+CH***Завтрак
Гостиница Планета Люкс 3*101 159101 15958 454146 413145 693Швед. стол/ меню
Гостиница Кадгарон 3*100 049101 96953 684144 583144 583Швед. стол/ меню

*Цена указана за два человека при двухместном размещении

**Цена указана за одного человека

***Цена указана за три человека при трехместном размещении

Quad по запросу

Стоимость тура без проживания в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:

1 ВЗР2 ВЗР3 ВЗР4 ВЗР2 ВЗР+СН от 7 до 12 лет
39 00078 000117 000156 000115 000

Варианты проживания

Планета Люкс 3

3 ночи

Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором со спутниковыми каналами. В ванной комнате бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан. Ж/д вокзал Владикавказа находится в 10 мин ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт — в 30 мин езды.

Планета Люкс 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Кадгарон 3

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа 10 минут ходьбы.

Номера в отеле располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах гостиная зона с диваном, телевизор и мини-бар.

В вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

Кадгарон 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице и завтраки, если выбран тариф с проживанием
  • Экскурсии по программе с высококвалифицированными гидами
  • Обеды и ужины по программе
  • Похмел пати в Alpina Family Park, алкоголь включен
  • Трансфер до места проведения похмел пати и обратно
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Экосборы на маршрутах
  • Подарок от Снежного Дедушки
  • Новогодняя ночь в ресторане «Velvet»
  • Посещение Тропы чудес
  • Блюда с мангала + полноценная сервировка, алкоголь включен
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал
  • Проживание и завтраки, если выбран тариф без проживания
  • Питание, не указанное в программе - ужин в первый день
  • Экскурсии и билеты на объекты не по программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая зимняя одежда;
  • удобная обувь;
  • удобная одежда;
  • нарядная одежда для встречи Нового года;
  • фотоаппарат;
  • аптечка;
  • документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем мы будем перемещаться?

Mercedes Benz Sprinter 18 мест. Может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок на сайте Большой Страны.

Где можно будет поужинать?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (европейская кухня), средний чек 800 руб.
Как узнать важную информацию для участников группы?

Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.

В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.

Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним связывается сотрудник компании и информирует индивидуально.

Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться на места и время отправки автобуса на экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

