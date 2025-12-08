1 день

Прибытие. Знакомство с Владикавказом

Заселение в гостиницу до 14:00.

После заселения трансфер — совместно с нашим гидом вы отправитесь в центр города в ресторан «Премьер», где в 15:00 состоится обед (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Сразу после обеда запланирована пешая экскурсионная прогулка по зимнему Владикавказу с посещением главной елки города. Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.

Мы посетим новогоднюю ярмарку и станем свидетелями многочисленных представлений, которые проводятся в городе накануне Нового года. В программе:

главная елка города;

новогодняя ярмарка на площади свободы;

парк «Нартон»;

парк им К. Л. Хетагурова;

Аллея Славы;

Осетинская Церковь;

Армянская апостольская церковь;

Суннитская мечеть.

19:00 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

