Туры подходящие для зимних прогулок по Владикавказу

Найдено 18 туров в категории «Зимние» во Владикавказе, цены от 18 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Релакс в горах Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
«Прогуляемся по историческому центру столицы, увидим Пушкинский сквер, площади Свободы и Штыба, Осетинскую церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянскую церковь Григория Просветителя, Суннитскую мечеть»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
«Но даже если у вас никаких проблем нет, окунуться в такой бассейн просто приятно — вода даже зимой не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает все тело и очень хорошо расслабляет»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
44 900 за человека
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
«Но даже если у вас никаких проблем нет, окунуться в такой бассейн просто приятно — вода даже зимой не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает все тело и очень хорошо расслабляет»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
38 900 за человека
Притяжение Кавказа на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Притяжение Кавказа на Рождество
Начало: г. Грозный
«Пока вы думаете над вариантами, мы готовы предложить свой — рождественский тур по республикам Северного Кавказа»
1 янв в 10:00
53 000 за человека
Новогодние каникулы в Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Проведите незабываемые новогодние каникулы в Северной Осетии»
28 дек в 10:00
от 61 463 за человека
Рождественские каникулы в Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественские каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Мы посетим новогоднюю ярмарку и станем свидетелями многочисленных новогодних представлений, которые проводятся в городе на кануне Нового года»
1 янв в 10:00
62 663 за человека
Новогодние чудеса Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодние чудеса Кавказа
Начало: Г. Пятигорск
«В нашем новогоднем туре Вам откроются все зимние чудеса Кавказа, а уникальная кавказская природа и гостеприимство покорят Вас»
28 дек в 10:00
от 55 400 за человека
Новогодняя сказка Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка Кавказа
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
2 янв в 10:00
от 30 450 за человека
Зимние краски Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимние краски Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
28 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 32 400 за человека
Зимние выходные в Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние выходные в Осетии
Начало: Владикавказ
«Зимние неповторимые по красоте пейзажи Осетии — прекрасные виды на заснеженные горы, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы — выдающиеся образцы каменного зодчества»
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 18 450 за человека
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
«Но даже если у вас никаких проблем нет, окунуться в такой бассейн просто приятно — вода даже зимой не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает все тело и очень хорошо расслабляет»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
32 900 за человека
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
Погулять по аулам-призракам и заглянуть в древние родовые башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, че...
«Но даже если у вас никаких проблем нет, окунуться в такой бассейн просто приятно — вода даже зимой не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает все тело и хорошо расслабляет»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
42 900 за человека
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
«Прогуляемся по историческому центру города, увидим Пушкинский сквер, площади Свободы и Штыба, Осетинскую церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянскую церковь Григория Просветителя, Суннитскую мечеть»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
49 900 за человека
В гостях у осетин
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
В гостях у осетин
Пожить в осетинском доме и насладиться местной едой и горами
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
33 900 за человека
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Вдоволь насладиться настоящими осетинскими пирогами и познакомиться с традициями горных народов
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж. - д. вокзал
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
38 900 за человека
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, до 13:00
«Окунуться в такой бассейн просто приятно — вода даже зимой не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает все тело и очень хорошо расслабляет»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
54 900 за человека
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
Насладиться осетинскими пирогами и местным вином и покататься на джипах в горах
Начало: Аэропорт или ж/д Владикавказа, до 14:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
59 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Рождественские каникулы в Осетии
    Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны.
    Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Зимние выходные в Осетии
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
    читать дальше

    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Зимние выходные в Осетии
    Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Новогодние чудеса Кавказа
    Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Рождественские каникулы в Осетии
    Спасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городу Владикавказу. Гид Стелла в Махачкале достойна всяческих похвал!
    Спасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городуСпасибо руководителю принимающей стороны за серьезный и внимательный подход к туристам. Процветания вышей организации и городу
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Притяжение Кавказа на Рождество
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Притяжение Кавказа на Рождество
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Релакс в горах Северной Осетии
    Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!! Наталья благодарна вам за организацию поздравления моему супругу, все
    читать дальше

    получилось просто отлично. Место проведения поздравления, артисты СУПЕР, блюда за праздничным столом. Атмосфера праздника на УРА!!! И спасибо за подарок). Очень хочется отметить нашего гида Константина: его пунктуальность, внимательность (есть с чем сравнивать), за чистое авто и за настроение, которое он поддерживал на протяжение всего тура. Проехали и прошли много километров по красивым местам. Так же хочется отметить экскурсовода Елену (пешая экскурсия по Владикавказу) за ее богатый и интересный рассказ о Владикавказе. Много вопросов было с нашей стороны, на которые мы получили очень подробные ответы. Экскурсия прошла в очень хорошем темпе, это даже больше познавательная прогулка, в которой сделано много красивых фотографий, за что так же благодарны Елене. Поэтому с удовольствием рекомендую ваш тур и вашу команду.

    Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!
  • И
    Ирина
    16 апреля 2024
    Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
    С 09.04 по 15.04 мы с семьёй (дети 9 и 14 лет) путешествовали в туре Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня
    читать дальше

    и Ингушетия. Организация тура была на отлично! Комфортное размещение в гостинице Владикавказ в самом центре города в номерах Конекшн, которые я попросила организовать с учётом прилета на день раньше и вылета на день позже. С нами был гид Сергей - он отлично владеет информацией и подаёт ее в лёгкой и интересной форме. Всегда шел на встречу нашим пожеланиям, корректировал программу в зависимости от погоды. Потрясающие пейзажи, много интересной и новой для нас информации, вечерние огни Грозного - все это останется в нашей памяти и на тысячах фото!) А ещё пара килограмм от вкусных и сытных обедов в туре)) У нас было свободное время и мы посетили Национальный музей Владикавказа и Конный театр Нарты. Советую к посещению! Апрель - начало сезона и народу на локациях минимальное кол-во. Это огромный плюс. Однако захотелось увидеть пейзажи в красках лета и альпийские луга! Обязательно вернёмся!)

  • А
    Артем
    16 апреля 2024
    Новогодняя сказка Кавказа
    Хорошая организация.
    Хорошая организацияХорошая организация

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Зимние»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 18
  1. Релакс в горах Северной Осетии
  2. Северная Осетия и Чечня за 4 дня
  3. Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
  4. Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
  5. Притяжение Кавказа на Рождество
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Зимние" можно забронировать 18 авторских туров от 18 450 до 62 663. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 18 туров во Владикавказе на 2024 год по теме «Зимние», 31 ⭐ отзыв, цены от 18450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам