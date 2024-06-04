Встречаем Новый Год 2024 во Владикавказе

Найдено 4 тура в категории «Новогодние 2024» во Владикавказе, цены от 30 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Притяжение Кавказа на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Притяжение Кавказа на Рождество
Начало: г. Грозный
««Как встретишь Новый год, так его и проведешь», — гласит народная мудрость»
1 янв в 10:00
53 000 за человека
Новогодние каникулы в Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Осетии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Мы посетим новогоднюю ярмарку и станем свидетелями многочисленных новогодних представлений, которые проводятся в городе на кануне Нового года»
28 дек в 10:00
от 61 463 за человека
Новогодние чудеса Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодние чудеса Кавказа
Начало: Г. Пятигорск
«В нашем новогоднем туре Вам откроются все зимние чудеса Кавказа, а уникальная кавказская природа и гостеприимство покорят Вас»
28 дек в 10:00
от 55 400 за человека
Новогодняя сказка Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка Кавказа
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
«Встретить Новый год на Кавказе — значит, не просто полюбоваться его красотами, но и открыть для себя чудеса этого края»
2 янв в 10:00
от 30 450 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Новогодние каникулы в Осетии
    Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны.
    Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораныОчень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Новогодние чудеса Кавказа
    Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Притяжение Кавказа на Рождество
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Притяжение Кавказа на Рождество
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям
  • А
    Артем
    16 апреля 2024
    Новогодняя сказка Кавказа
    Хорошая организация.
    Хорошая организацияХорошая организация
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Новогодняя сказка Кавказа
    Очень насыщенный тур на впечатления.
  • И
    Ирина
    2 апреля 2024
    Новогодняя сказка Кавказа
    Была нам Кавказе впервые, все было организовано очень комфортно. Спасибо.
    Была нам Кавказе впервые, все было организовано очень комфортно. Спасибо
  • И
    Ирина
    14 января 2024
    Новогодние чудеса Кавказа
    Новогодние чудеса Кавказа 30.12.2023-05.01.2024. Прекрасно организованный тур. Сбалансирована нагрузка и отдых. Экскурсии очень интересные, насыщенные, познавательные. Экскурсоводы прекрасные, отлично рассказывали, интересно. Спасибо водителю Николаю за то, что всегда были во время на месте, ни разу не опоздали.
  • О
    Ольга
    11 января 2024
    Новогодние каникулы в Осетии
    Ездили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. Очень комфортабельный и новый отель.
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    Организация экскурсий была на высоте. Спасибо экскурсоводу нашей группы Вячеславу за очень подробные рассказы о Северной Осетии. Это по настоящему одержимый историей своего края и народа человек. Хочу поблагодарить автора тура Светлану Гацоеву за прекрасно продуманную программу. Организация тура очень понравилась. Поеду ещё раз с туроператором Большая Страна.

    Ездили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. ОченьЕздили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. Очень
  • А
    Андрей
    7 января 2023
    Новогодние каникулы в Осетии
    Красивые горы, чистая вода, вкусная еда. Много интересных мест посещаемых в туре. Гид очень много рассказывал и делал это с удовольствием. Программа насыщенная. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Новогодние 2024»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
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  3. Новогодние чудеса Кавказа
  4. Новогодняя сказка Кавказа
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 4 тура от 30 450 до 61 463. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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