А Анна Новогодние каникулы в Осетии Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны.

С Светлана Новогодние чудеса Кавказа Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.

Т Татьяна Притяжение Кавказа на Рождество Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!

А Андрей Притяжение Кавказа на Рождество Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.

А Артем Новогодняя сказка Кавказа Хорошая организация.

Н Наталья Новогодняя сказка Кавказа Очень насыщенный тур на впечатления.

И Ирина Новогодняя сказка Кавказа Была нам Кавказе впервые, все было организовано очень комфортно. Спасибо.

И Ирина Новогодние чудеса Кавказа Новогодние чудеса Кавказа 30.12.2023-05.01.2024. Прекрасно организованный тур. Сбалансирована нагрузка и отдых. Экскурсии очень интересные, насыщенные, познавательные. Экскурсоводы прекрасные, отлично рассказывали, интересно. Спасибо водителю Николаю за то, что всегда были во время на месте, ни разу не опоздали.

О Ольга Новогодние каникулы в Осетии читать дальше Организация экскурсий была на высоте. Спасибо экскурсоводу нашей группы Вячеславу за очень подробные рассказы о Северной Осетии. Это по настоящему одержимый историей своего края и народа человек. Хочу поблагодарить автора тура Светлану Гацоеву за прекрасно продуманную программу. Организация тура очень понравилась. Поеду ещё раз с туроператором Большая Страна. Ездили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. Очень комфортабельный и новый отель.