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Последние отзывы на туры
- ААнна4 июня 2024Очень хорошая организация, хорошие гиды, приличные рестораны.
- ССветлана30 мая 2024Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААндрей29 мая 2024Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
- ААртем16 апреля 2024Хорошая организация.
- ННаталья2 апреля 2024Очень насыщенный тур на впечатления.
- ИИрина2 апреля 2024Была нам Кавказе впервые, все было организовано очень комфортно. Спасибо.
- ИИрина14 января 2024Новогодние чудеса Кавказа 30.12.2023-05.01.2024. Прекрасно организованный тур. Сбалансирована нагрузка и отдых. Экскурсии очень интересные, насыщенные, познавательные. Экскурсоводы прекрасные, отлично рассказывали, интересно. Спасибо водителю Николаю за то, что всегда были во время на месте, ни разу не опоздали.
- ООльга11 января 2024Ездили в тур в Северную Осетию на новогодние праздники. Проживали во Владикавказе в отеле Хилтон. Очень комфортабельный и новый отель.
- ААндрей7 января 2023Красивые горы, чистая вода, вкусная еда. Много интересных мест посещаемых в туре. Гид очень много рассказывал и делал это с удовольствием. Программа насыщенная. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Новогодние туры 2024»
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Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 4 тура от 30 450 до 61 463. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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