Объятия Кавказа. Экскурсионный тур

6 дневный экскурсионный тур на Северный Кавказ: Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария.

Мы отправимся в увлекательное путешествие к жемчужинам Кабардино-Балкарии и красивейшим ущельям Осетии.

В Ингушетии отгадаем загадки Джейрахского ущелья, а также примем участие в этно-гастрономической программе «Аланский вечер».

Центр Владикавказа также заслуживает нашего внимания — купеческие дома и архитектура разных эпох создают неповторимую атмосферу города.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отели до 14:00.

14:00-14:50 Трансфер по отелям Владикавказа.

15:00-15:50 Обед в ресторане «Медичи» Владикавказа.

16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.

В программе:

  • Осетинская церковь;
  • аллея славы;
  • площадь В. И. Ленина;
  • парк им К. Л. Хетагурова;
  • армянская апостольская церковь;
  • суннитская мечеть;
  • исторический центр Владикавказа.

19:00Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Медичи», трансфер.

2 день

Экскурсионная программа в Кабардино-Балкарскую республику

В 08:30ранний завтрак.

После завтрака Вы отправитесь на интереснейшую экскурсионную программу в Кабардино-Балкарскую Республику.

Верхняя Балкария — живописная местность с горами, лугами и озёрами, соединившая в себе истинную красоту первозданной природы, величие горных вершин и самобытность древних достопримечательностей.

Черекская теснина расположена в Черек-Балкарское ущелье, здесь можно увидеть всё: скалы и обрывы, озёра и водопады, некрополи и заброшенные аулы, а также окутанные легендами сторожевые башни.

Также полюбуетесь в с. Бабу Гент Голубыми озерами, окружёнными горами и альпийскими лугами.

Увидите озеро Церик-кель, или Голубое озеро, знаменитое необыкновенным цветом воды.

Посетите Нижнее Голубое озеро (Церик-кель), который является памятником природы.

Сделав памятные фотографии и полюбовавшись пейзажами, мы отправимся далее, к Черекской теснине, по которой сможем совершить увлекательную пешеходную прогулку и послушать рассказы экскурсовода об истории этого места.

Наш путь пройдет по серпантину, вверх, к туннелю в Черекской теснине.

Полюбуетесь Черекским каньоном.

Пройдетесь пешим маршрутом по грунтовой дороге вдоль (примерно 300 метров).

Это один из самых ярких этапов экскурсии — это прогулка по старой колесной дороге, которая выбита прямо в отвесной скале.

После туннеля берет начало дорога к бывшей крепости Зылги-Кала.

Уникальная крепость, прислонившаяся к отвесной скале как какое-то птичье гнездо.

Именно отсюда начинается огромная старинная оборонительная система, которая была построена еще в средневековье, башня Балкаровых, Амир-Хана, Курнаят.

Прогуляетесь по окрестностям Верхней Балкарии — Аул Кюннюм, давно покинутый и обжитый только горными ветрами, располагается в ущелье реки Черек, Кюннюм-Эль, башня князей Абаевых — постройка, относящаяся к позднему средневековью. (Абай-Кала).

Аул Шканты и башня Амирхановых (Амирхан-Кала), и другие удивительные памятники прошлого.

Мы окунемся во времена войн и сражений, храбрецов и предателей, услышим множество рассказов и легенд о хозяевах этих мест.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, посещение каньона, Голубые озера, обед в ресторане «Верхние голубые озера».

Ориентировочное время прибытия 19:00.

Ужин — самостоятельно.

3 день

Экскурсионная программа в Северной Осетии

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

13:00-14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца» — национальная кухня.

17:00-17:30 Прибытие в отели (время для переодевания).

18:20-18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).

23:30 Трансфер по отелям Владикавказа.

В программе:

  • Куртатинское ущелье;
  • Дзивгиская наскальная крепость;
  • Дзивгиский некрополь;
  • Кадаргаванский каньон;
  • с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак»;
  • с. Цмити — средневековое поселение;
  • переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
  • башня Курта и Тага — смотровая площадка;
  • арт-объект Осетинская буква «А»;
  • мега качель;
  • Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
  • арт-объект «Колесо Балсага».
  • переезд в Геналдонское ущелье;
  • с. Кармадон — смотровая площадка на Северный склон Главного Кавказского хребта и ледник «Колка», мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца», трансфер, входные билеты в места посещения по программе, посещение этно-гастрономической программы «Аланский вечер» в ресторане «Кавказ Hall».

23:30Трансфер.

Возвращение в отель.

4 день

Экскурсионная программа в республику Ингушетия

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

14:00-15:00 Обед в горном кафе «Цей-Лоам» — национальная кухня.

В программе:

  • Дарьяльское ущелье;
  • переезд в Джейрахское ущелье;
  • башня Цуровых;
  • с. Эрзи — башенный комплекс;
  • пешая экотропа к Ляжгинскому водопаду (легкий треккинг, спортивная обувь);
  • смотровая площадка Цей-Лоамский перевал — вид на г. Казбек и Главный Кавказский хребет;
  • с. Эгикал — комплекс башенных/фортификационных сооружений средневековья;
  • Ассинское ущелье, Таргим.

Переезд в экозону к башенному комплексу «Вовнушки».

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном кафе «Цей-Лоам», трансфер, входные билеты в места посещения по программе.

18:00Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Дополнительно: «Квартирник с Осетинским аКЪцентом» (каждый четверг с 19:00 до 21:30).

Специально для вас подготовлен уникальный квартирник, который вы можете посетить по желанию в рамках туристической программы за дополнительную плату (стоимость – 800 руб. /чел. Билет можно приобрести на месте).

«Квартирник с Осетинским аКЪцентом» – это прекрасный вечер в аутентичном месте Владикавказа, где вас будут ждать народные артисты, музыканты, деятели культуры, историки, художники и поэты.

Вы погрузитесь в атмосферу Осетинской культуры под звуки гитары, фортепиано и других инструментов, в том числе национальных.

В самом кафе за дополнительную плату можно перекусить, заказать чашечку кофе или бокал вина.

Место проведения: г. Владикавказ, ул. Маяковского д. 20, «Кафе Поэтов» (нижний зал). Кафе расположено в центре города в пешей доступности практически от всех отелей.

5 день

Экскурсионная программа в горную Дигорию

08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.

14:00-15:00 Обед в горном этнодоме — национальная кухня.

В программе:

  • Ирафский район — Дигорское ущелье, каньон «Ахсинта» — Чертов мост;
  • наскальная конная статуя, с. Мацута — склеп Нарта Сослана;
  • арт-объект «Стрелы Нарта Сослана»;
  • переезд в высокогорную часть ущелья, арт-объект «Хишн Фандыр»;
  • башня Абисаловых, бельгийские постройки горно-обогатительной фабрики;
  • с. Фаснал — смотровая площадка;
  • с. Галиат — высокогорный комплекс боевых и сторожевых башен, расположенный на высоте около 2 000 м. н.у. м./пешая экскурсия.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном этнодоме, трансфер, входные билеты в места посещения по программе.

18:00Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

6 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

Quad

4-местное

Breakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 4*Комфорт133 750133 75095 238180 213178 000по запросуШведский стол
Отель Кадгарон 3*Стандарт105 075108 27558 638148 463146 483по запросуШведский стол
Отель Планета Люкс 3*Стандарт106 925106 92566 588151 513150 313по запросуШведский стол
Парк Отель Владикавказ 5*Стандартпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросуШведский стол
Камелия отель 3*Стандарт95 92595 92556 213136 263135 663по запросуШведский стол

Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:

Размещение2 человека2 взрослых + ребенок3 человека4 человека1 человек
Без проживания (без завтраков)68 476100 714102 714136 95234 238

Варианты проживания

Владикавказ

5 ночей

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

Кадгарон

5 ночей

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

Планета Люкс

5 ночей

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Парк Отель Владикавказ

5 ночей

Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

Камелия

5 ночей

Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
  • Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно, заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Питание: ужины
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы, можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками. Для термальных источников — купальные принадлежности.

В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как узнать важную информацию для участников группы?

Накануне дня заезда формируется группа в мессенджере MAX, куда добавляются все участники программы. В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.

Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Какие рестораны посоветуете для посещения?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 900 руб.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

