Мы отправимся в увлекательное путешествие к жемчужинам Кабардино-Балкарии и красивейшим ущельям Осетии.
В Ингушетии отгадаем загадки Джейрахского ущелья, а также примем участие в этно-гастрономической программе «Аланский вечер».
Центр Владикавказа также заслуживает нашего внимания — купеческие дома и архитектура разных эпох создают неповторимую атмосферу города.
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Владикавказу
Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отели до 14:00.
14:00-14:50 Трансфер по отелям Владикавказа.
15:00-15:50 Обед в ресторане «Медичи» Владикавказа.
16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.
В программе:
- Осетинская церковь;
- аллея славы;
- площадь В. И. Ленина;
- парк им К. Л. Хетагурова;
- армянская апостольская церковь;
- суннитская мечеть;
- исторический центр Владикавказа.
19:00Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Медичи», трансфер.
Экскурсионная программа в Кабардино-Балкарскую республику
В 08:30ранний завтрак.
После завтрака Вы отправитесь на интереснейшую экскурсионную программу в Кабардино-Балкарскую Республику.
Верхняя Балкария — живописная местность с горами, лугами и озёрами, соединившая в себе истинную красоту первозданной природы, величие горных вершин и самобытность древних достопримечательностей.
Черекская теснина расположена в Черек-Балкарское ущелье, здесь можно увидеть всё: скалы и обрывы, озёра и водопады, некрополи и заброшенные аулы, а также окутанные легендами сторожевые башни.
Также полюбуетесь в с. Бабу Гент Голубыми озерами, окружёнными горами и альпийскими лугами.
Увидите озеро Церик-кель, или Голубое озеро, знаменитое необыкновенным цветом воды.
Посетите Нижнее Голубое озеро (Церик-кель), который является памятником природы.
Сделав памятные фотографии и полюбовавшись пейзажами, мы отправимся далее, к Черекской теснине, по которой сможем совершить увлекательную пешеходную прогулку и послушать рассказы экскурсовода об истории этого места.
Наш путь пройдет по серпантину, вверх, к туннелю в Черекской теснине.
Полюбуетесь Черекским каньоном.
Пройдетесь пешим маршрутом по грунтовой дороге вдоль (примерно 300 метров).
Это один из самых ярких этапов экскурсии — это прогулка по старой колесной дороге, которая выбита прямо в отвесной скале.
После туннеля берет начало дорога к бывшей крепости Зылги-Кала.
Уникальная крепость, прислонившаяся к отвесной скале как какое-то птичье гнездо.
Именно отсюда начинается огромная старинная оборонительная система, которая была построена еще в средневековье, башня Балкаровых, Амир-Хана, Курнаят.
Прогуляетесь по окрестностям Верхней Балкарии — Аул Кюннюм, давно покинутый и обжитый только горными ветрами, располагается в ущелье реки Черек, Кюннюм-Эль, башня князей Абаевых — постройка, относящаяся к позднему средневековью. (Абай-Кала).
Аул Шканты и башня Амирхановых (Амирхан-Кала), и другие удивительные памятники прошлого.
Мы окунемся во времена войн и сражений, храбрецов и предателей, услышим множество рассказов и легенд о хозяевах этих мест.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, посещение каньона, Голубые озера, обед в ресторане «Верхние голубые озера».
Ориентировочное время прибытия 19:00.
Ужин — самостоятельно.
Экскурсионная программа в Северной Осетии
08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.
13:00-14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца» — национальная кухня.
17:00-17:30 Прибытие в отели (время для переодевания).
18:20-18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость).
23:30 Трансфер по отелям Владикавказа.
В программе:
- Куртатинское ущелье;
- Дзивгиская наскальная крепость;
- Дзивгиский некрополь;
- Кадаргаванский каньон;
- с. Верхний Фиагдон — целебный источник «Хилак»;
- с. Цмити — средневековое поселение;
- переезд в Гизельдонское ущелье по Какадурскому перевалу;
- башня Курта и Тага — смотровая площадка;
- арт-объект Осетинская буква «А»;
- мега качель;
- Даргавская котловина — посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь»;
- арт-объект «Колесо Балсага».
- переезд в Геналдонское ущелье;
- с. Кармадон — смотровая площадка на Северный склон Главного Кавказского хребта и ледник «Колка», мемориал памяти погибшей съемочной группе Сергея Бодрова Младшего.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца», трансфер, входные билеты в места посещения по программе, посещение этно-гастрономической программы «Аланский вечер» в ресторане «Кавказ Hall».
23:30Трансфер.
Возвращение в отель.
Экскурсионная программа в республику Ингушетия
08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.
14:00-15:00 Обед в горном кафе «Цей-Лоам» — национальная кухня.
В программе:
- Дарьяльское ущелье;
- переезд в Джейрахское ущелье;
- башня Цуровых;
- с. Эрзи — башенный комплекс;
- пешая экотропа к Ляжгинскому водопаду (легкий треккинг, спортивная обувь);
- смотровая площадка Цей-Лоамский перевал — вид на г. Казбек и Главный Кавказский хребет;
- с. Эгикал — комплекс башенных/фортификационных сооружений средневековья;
- Ассинское ущелье, Таргим.
Переезд в экозону к башенному комплексу «Вовнушки».
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном кафе «Цей-Лоам», трансфер, входные билеты в места посещения по программе.
18:00Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Дополнительно: «Квартирник с Осетинским аКЪцентом» (каждый четверг с 19:00 до 21:30).
Специально для вас подготовлен уникальный квартирник, который вы можете посетить по желанию в рамках туристической программы за дополнительную плату (стоимость – 800 руб. /чел. Билет можно приобрести на месте).
«Квартирник с Осетинским аКЪцентом» – это прекрасный вечер в аутентичном месте Владикавказа, где вас будут ждать народные артисты, музыканты, деятели культуры, историки, художники и поэты.
Вы погрузитесь в атмосферу Осетинской культуры под звуки гитары, фортепиано и других инструментов, в том числе национальных.
В самом кафе за дополнительную плату можно перекусить, заказать чашечку кофе или бокал вина.
Место проведения: г. Владикавказ, ул. Маяковского д. 20, «Кафе Поэтов» (нижний зал). Кафе расположено в центре города в пешей доступности практически от всех отелей.
Экскурсионная программа в горную Дигорию
08:00-08:50 Трансфер по отелям Владикавказа и отправление на маршрут.
14:00-15:00 Обед в горном этнодоме — национальная кухня.
В программе:
- Ирафский район — Дигорское ущелье, каньон «Ахсинта» — Чертов мост;
- наскальная конная статуя, с. Мацута — склеп Нарта Сослана;
- арт-объект «Стрелы Нарта Сослана»;
- переезд в высокогорную часть ущелья, арт-объект «Хишн Фандыр»;
- башня Абисаловых, бельгийские постройки горно-обогатительной фабрики;
- с. Фаснал — смотровая площадка;
- с. Галиат — высокогорный комплекс боевых и сторожевых башен, расположенный на высоте около 2 000 м. н.у. м./пешая экскурсия.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном этнодоме, трансфер, входные билеты в места посещения по программе.
18:00Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).
Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
Twin
2-местное
Double
2-местное
Singl
1-местное
Triple
3-местное
DBL+CH
3-местное
Quad
4-местное
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 4*
|Комфорт
|133 750
|133 750
|95 238
|180 213
|178 000
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Кадгарон 3*
|Стандарт
|105 075
|108 275
|58 638
|148 463
|146 483
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Планета Люкс 3*
|Стандарт
|106 925
|106 925
|66 588
|151 513
|150 313
|по запросу
|Шведский стол
|Парк Отель Владикавказ 5*
|Стандарт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Шведский стол
|Камелия отель 3*
|Стандарт
|95 925
|95 925
|56 213
|136 263
|135 663
|по запросу
|Шведский стол
Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:
|Размещение
|2 человека
|2 взрослых + ребенок
|3 человека
|4 человека
|1 человек
|Без проживания (без завтраков)
|68 476
|100 714
|102 714
|136 952
|34 238
Варианты проживания
Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.30 до 10.30. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Кадгарон
Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.
Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Парк Отель Владикавказ
Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".
Камелия
Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно, заказывается отдельно
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Питание: ужины
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы, можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками. Для термальных источников — купальные принадлежности.
В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как узнать важную информацию для участников группы?
Накануне дня заезда формируется группа в мессенджере MAX, куда добавляются все участники программы. В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.
Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.
Какие рестораны посоветуете для посещения?
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:
- ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
- ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 900 руб.