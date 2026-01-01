2 день

Экскурсионная программа в Кабардино-Балкарскую республику

В 08:30ранний завтрак.

После завтрака Вы отправитесь на интереснейшую экскурсионную программу в Кабардино-Балкарскую Республику.

Верхняя Балкария — живописная местность с горами, лугами и озёрами, соединившая в себе истинную красоту первозданной природы, величие горных вершин и самобытность древних достопримечательностей.

Черекская теснина расположена в Черек-Балкарское ущелье, здесь можно увидеть всё: скалы и обрывы, озёра и водопады, некрополи и заброшенные аулы, а также окутанные легендами сторожевые башни.

Также полюбуетесь в с. Бабу Гент Голубыми озерами, окружёнными горами и альпийскими лугами.

Увидите озеро Церик-кель, или Голубое озеро, знаменитое необыкновенным цветом воды.

Посетите Нижнее Голубое озеро (Церик-кель), который является памятником природы.

Сделав памятные фотографии и полюбовавшись пейзажами, мы отправимся далее, к Черекской теснине, по которой сможем совершить увлекательную пешеходную прогулку и послушать рассказы экскурсовода об истории этого места.

Наш путь пройдет по серпантину, вверх, к туннелю в Черекской теснине.

Полюбуетесь Черекским каньоном.

Пройдетесь пешим маршрутом по грунтовой дороге вдоль (примерно 300 метров).

Это один из самых ярких этапов экскурсии — это прогулка по старой колесной дороге, которая выбита прямо в отвесной скале.

После туннеля берет начало дорога к бывшей крепости Зылги-Кала.

Уникальная крепость, прислонившаяся к отвесной скале как какое-то птичье гнездо.

Именно отсюда начинается огромная старинная оборонительная система, которая была построена еще в средневековье, башня Балкаровых, Амир-Хана, Курнаят.

Прогуляетесь по окрестностям Верхней Балкарии — Аул Кюннюм, давно покинутый и обжитый только горными ветрами, располагается в ущелье реки Черек, Кюннюм-Эль, башня князей Абаевых — постройка, относящаяся к позднему средневековью. (Абай-Кала).

Аул Шканты и башня Амирхановых (Амирхан-Кала), и другие удивительные памятники прошлого.

Мы окунемся во времена войн и сражений, храбрецов и предателей, услышим множество рассказов и легенд о хозяевах этих мест.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, посещение каньона, Голубые озера, обед в ресторане «Верхние голубые озера».

Ориентировочное время прибытия 19:00.

Ужин — самостоятельно.

