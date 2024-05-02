Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней

Красота и сила традиций Кавказа
Наш яркий экскурсионный тур по четырем республикам Кавказа: Дагестану, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии.

Во время этого небольшого путешествия мы увидим каньоны, красивейшее озеро, заброшенные аулы и древние города, а также мечети и крепости.
5
3 отзыва
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Красота и сила традиций Кавказа. Экскурсионный тур на 8 дней
Ближайшие даты:
6
апр13
апр20
апр27
апр4
мая11
мая18
мая
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу. Махачкала - бархан Сарыкум - Сулакский каньон

  • 11:00 Сбор группы на ж/д вокзале в Махачкале: главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10.
  • 11:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Начало 11:45.

Махачкала – бархан Сарыкум — Сулакский каньон, Дубки – форелевое хозяйство – Избербаш/ Махачкала.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Программа дня: переезд к бархану Сарыкум —переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.

Обед (доп. плата).

Комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала.

Километраж за день: 290 км, продолжительность 9 часов.

Прибытие в Махачкалу. Махачкала - бархан Сарыкум - Сулакский каньонПрибытие в Махачкалу. Махачкала - бархан Сарыкум - Сулакский каньонПрибытие в Махачкалу. Махачкала - бархан Сарыкум - Сулакский каньонПрибытие в Махачкалу. Махачкала - бархан Сарыкум - Сулакский каньон
2 день

Гамсутль - Чох - Карадахская теснина или водопад Тобот - Матлас - Хунзах - Карадахская теснина

Программа второго дня в даты тура: с 06.04 по 05.10.2025.

  • Гамсутль – Чох – Карадахская теснина.

Километраж за день: 330 км., продолжительность 10 часов.

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район – аул-призрак Гамсутль – панорама высокогорного аула Чох – Карадахская теснина.

Обед (доп. плата).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала

Программа второго дня в даты тура: с 12.10 по 23.11.2025.

  • Водопад Тобот – Матлас - Хунзах – Карадахская теснина

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30 (за день: 335 км., 9 часов).

Программа дня: водопад Тобот – Каменная чаша – плато Матлас – аул Хунзах – Карадахская теснина.

Обед (доп. плата).

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск/Махачкала.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Гамсутль - Чох - Карадахская теснина или водопад Тобот - Матлас - Хунзах - Карадахская теснинаГамсутль - Чох - Карадахская теснина или водопад Тобот - Матлас - Хунзах - Карадахская теснинаГамсутль - Чох - Карадахская теснина или водопад Тобот - Матлас - Хунзах - Карадахская теснинаГамсутль - Чох - Карадахская теснина или водопад Тобот - Матлас - Хунзах - Карадахская теснина
3 день

Экраноплан Лунь - Дербент

Километраж за день: 190 км., продолжительность 9 часов.

Завтрак 07:30.

Начало программы дня 08:00: переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь.

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.

Обед (доп. плата).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Экраноплан Лунь - ДербентЭкраноплан Лунь - ДербентЭкраноплан Лунь - ДербентЭкраноплан Лунь - Дербент
4 день

Обзорная экскурсия по Махачкале и Грозному

Завтрак 07:30.

Начало программы дня08:00.

Переезд в Махачкалу: (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа).

Обзорная экскурсия по Махачкале—город-порт, молодая столица.

12:00 Переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00 (170 км, время в пути 3 часа).

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Километраж за день: 240 км., продолжительность 7 часов.

Обзорная экскурсия по Махачкале и ГрозномуОбзорная экскурсия по Махачкале и ГрозномуОбзорная экскурсия по Махачкале и ГрозномуОбзорная экскурсия по Махачкале и Грозному
5 день

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ

Начало 08:30.

Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам — руины древнего селения «Хой».

Обед (доп. плата).

Мечеть Гордость мусульман, Шали.

19:00 Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ
6 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (доп. плата).

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8 часов.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
7 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (доп. плата).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

16:30 Прибытие во Владикавказ.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
8 день

Алагирское ущелье - Цей - Мамисон

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (доп. плата).

Мамисонское ущелье — селение Лисри — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 16:30.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Километраж за день: 220 км., продолжительность 8 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения и выбранных дат, руб:

РазмещениеЦена на дату заезда в период

Dbl

2-местное

Twin

2-местное

Single

1-местное

Triple*

3-местное

DBL+СH

2вз+1реб

Лорд отель 2*, Махачкала — Беркат 3* – Кадгарон 3* (заезды еженедельно по воскресеньям)06.04.2025-31.05.202510875010875068400156370151200
01.06.2025-03.09.202511370011370073200163120155250
04.09.2025-30.11.202510875010875068400156370151200

Лорд отель 2*, Махачкала — Беркат 3* — Планета Люкс 3*

(заезды еженедельно по воскресеньям)

06.04.2025-31.05.202511190011190068640162450156600
01.06.2025-03.09.202511685011685073500169200160650
04.09.2025-30.11.202511190011190068640162450156600

Океан 3*, Избербаш — Беркат 3* — Кадгарон 3*

06.04.2025-31.05.202511190011190070800160425155250
01.06.2025-28.06.202512090012090080250173925169425
29.06.2025-30.08.202512810012810084750182025177525
31.08.2025-27.09.202512090012090080250173925169425
28.09.2025-30.11.202511190011190070800160425155250

Океан 3*, Избербаш — Беркат 3* – Планета Люкс 3*

06.04.2025-31.05.202511505011505071025166500160650
01.06.2025-28.06.202512405012405080475180000174825
29.06.2025-30.08.202513125013125084975188100182925
31.08.2025-27.09.202512405012405080475180000174825
28.09.2025-30.11.202511505011505071025166500160650

Океан 3*, Избербаш — Беркат 3* – Владикавказ 4* (комфорт)

06.04.2025-31.05.202512315012315085650178650170100
01.06.2025-28.06.202513215013215095100192150184275
29.06.2025-30.08.202513935013935099600200250192375
31.08.2025-27.09.202513215013215095100192150184275
28.09.2025-30.11.202512315012315085650178650170100

AZIMUT 4*, Каспийск — Беркат 3* – Владикавказ 4*(комфорт)

06.04.2025-29.04.2025144300144300103650208350199800
30.04.2025-31.05.2025156900156900114900227250213300
01.06.2025-30.08.2025166800166800127050239400226800
31.08.2025-30.09.2025156900156900114900227250213300
01.10.2025-30.11.202513710013710095550196200189000

МОНТО 4*, Махачкала — Беркат 3* — В Планета Люкс 3*

06.04.2025-31.05.202512675012945080025184050176850
01.06.2025-30.09.202513035013305082275188100179550
01.10.2025-30.11.202512225012495072825178650171450

МОНТО 4*, Махачкала — Беркат 3* — Владикавказ 4*

06.04.2025-31.05.202513485013755094650196200186300
01.06.2025-30.09.202513845014115096900200250189000
01.10.2025-30.11.202513035013305087450190800180900

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, 7-12 лет включительно.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиница «Беркат»

1 ночь

Гостиница «Беркат» с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.

Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.

Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.

Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Отель «Тийнала»

1 ночь

Отель «Тийнала» расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Лорд

3 ночи

Отель «Лорд» находится в Махачкале, почти в центре города. Здесь гостям предоставлены услуги бесплатного Wi-Fi, а также место для автомобиля на частной парковке. Уборка осуществляется ежедневно. Возможен заказ такси.

К размещению гостей представлены комфортабельные номера различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами и стандартной мебелью. В собственной ванной комнате обязательно есть фен.

Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе, барах или ресторанах.

Рядом расположены крупные гипермаркеты, магазины и развлекательные комплексы. Расстояние до аэропорта составляет 15 километров.

ЛордЛордЛордЛордЛордЛорд

AZIMUT 4

3 ночи

Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер. При отеле работает бар.

В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.

По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.

До стадиона «Анжи Арена» — 4 км, а до Каспийска — 1,7 км. Расстояние от отеля «AZIMUT Каспийск» до международного аэропорта Уйташ составляет 11 км.

Бассейн работает с 1 апреля и до конца октября.

AZIMUT 4AZIMUT 4AZIMUT 4AZIMUT 4AZIMUT 4

МОНТО 4*, Махачкала

3 ночи

Отель «Монто» находится в Махачкале. Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер, бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться гости могут в комфортабельных номерах разной категории. Каждый номер оснащен всем необходимым, в том числе современной техникой, удобной мебелью, кондиционером, индивидуальной ванной комнатой с набором гигиенических принадлежностей и полотенцами. Приятным бонусом станут сейф и мини-бар.

Пообедать постояльцы могут в ресторане на крыше отеля, либо посетив расположенные поблизости кафе кавказской и европейской кухни, стильные кофейни и кондитерские.

В шаговой доступности от отеля «Монто» находится торговый центр, детский комплекс «Мультиленд», а также множество продуктовых и вещевых магазинов.

МОНТО 4*, МахачкалаМОНТО 4*, МахачкалаМОНТО 4*, МахачкалаМОНТО 4*, МахачкалаМОНТО 4*, МахачкалаМОНТО 4*, Махачкала

Отель «Планета Люкс»

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»

Владикавказ

3 ночи

Отель «Владикавказ» расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.

Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день по условиям в программе тура
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура с завтраками
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно из Владикавказа
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсии, развлечения, не включенные в программу тура
  • Входные билеты на аттракционы, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - 600 руб. комплекс пещер Нохъо - 700 руб
  • Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - 600 руб
  • Комплекс пещер Нохъо - 700 руб
  • Питание по маршруту экскурсий: пикник-ланч или обед оплачиваются на месте
  • Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы и Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 800 руб. /чел
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 400 руб. /чел. ребенок до 18 лет - 2 000 руб. /чел. детское меню до 8 лет - 800 руб. /чел
  • Взрослый - 2 400 руб. /чел
  • Ребенок до 18 лет - 2 000 руб. /чел
  • Детское меню до 8 лет - 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Есть будет возможность посетить термальные источники в свободное от программы время, то нужно взять купальник (при наличии терм. источников в программе, уточнять у менеджера).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

Будут ли термальные источники в программе?

Есть возможность посетить термальные источники в свободное от программы время.

Подробности уточняйте у вашего менеджера при бронировании.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Нужен ли пропуск для посещения пограничной зоны Джейрахского ущелья?

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» может быть группа до 40 чел.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?

Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.

В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
2 мая 2024
Организация на хорошем уровне. От тура получили массу положительных впечатлений. Радовались каждому дню.
Хорошие номера в отелях. Месторасположение отеля лучше определять по карте и заказывать интересующий. Нам было безразлично.
В
14 ноя 2023
Хороший комплексный тур по 4 регионам нашей страны: можно посетить самые основные и популярные места, оценить красоту Кавказа и очень вкусно поесть! Особенно приятно когда поездка проходит в хорошей компании, как у нас и получилось.
Е
10 окт 2023
Кавказ прекрасен и не забываем особенно золотой осенью. Узнали много нового и интересного про обычаи и кухню четырёх кавказских республик. Тур насыщенный но не утомительный. Рекомендую.

Похожие туры из Владикавказа

Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
На автобусе
скидка
3%
3 отзыва
7 дней
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
9 мар в 10:00
16 мар в 10:00
от 4437543 044 за человека
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
На автобусе
3 отзыва
8 дней
Зимняя красота гор и сила традиций Кавказа
Начало: Г. Махачкала
15 дек в 10:00
26 дек в 10:00
от 53 400 за человека
4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу
На автобусе
3 отзыва
8 дней
4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
12 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 96 000 за человека