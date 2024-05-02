Наш яркий экскурсионный тур по четырем республикам Кавказа: Дагестану, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии. Во время этого небольшого путешествия мы увидим каньоны, красивейшее озеро, заброшенные аулы и древние города, а также мечети и крепости.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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от 54 375 ₽ за человека

Время начала: 10:00

Километраж за день: 220 км., продолжительность 8 часов.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Возвращение во Владикавказ к 16:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8 часов.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.

Километраж за день: 240 км., продолжительность 7 часов.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

12:00 Переезд из Махачкалы в Грозный , прибытие ориентировочно к 16:00 (170 км, время в пути 3 часа).

Переезд в Махачкалу: (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа).

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала.

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.

Километраж за день: 190 км., продолжительность 9 часов.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск/Махачкала.

Начало программы дня 07:30 (за день: 335 км., 9 часов).

Программа второго дня в даты тура: с 12.10 по 23.11.2025.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала

Километраж за день: 330 км., продолжительность 10 часов.

Программа второго дня в даты тура: с 06.04 по 05.10.2025.

Километраж за день: 290 км, продолжительность 9 часов.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала.

Программа дня: переезд к бархану Сарыкум —переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения и выбранных дат, руб:

Размещение Цена на дату заезда в период Dbl 2-местное Twin 2-местное Single 1-местное Triple* 3-местное DBL+СH 2вз+1реб Лорд отель 2*, Махачкала — Беркат 3* – Кадгарон 3* (заезды еженедельно по воскресеньям) 06.04.2025-31.05.2025 108750 108750 68400 156370 151200 01.06.2025-03.09.2025 113700 113700 73200 163120 155250 04.09.2025-30.11.2025 108750 108750 68400 156370 151200 Лорд отель 2*, Махачкала — Беркат 3* — Планета Люкс 3* (заезды еженедельно по воскресеньям) 06.04.2025-31.05.2025 111900 111900 68640 162450 156600 01.06.2025-03.09.2025 116850 116850 73500 169200 160650 04.09.2025-30.11.2025 111900 111900 68640 162450 156600 Океан 3*, Избербаш — Беркат 3* — Кадгарон 3* 06.04.2025-31.05.2025 111900 111900 70800 160425 155250 01.06.2025-28.06.2025 120900 120900 80250 173925 169425 29.06.2025-30.08.2025 128100 128100 84750 182025 177525 31.08.2025-27.09.2025 120900 120900 80250 173925 169425 28.09.2025-30.11.2025 111900 111900 70800 160425 155250 Океан 3*, Избербаш — Беркат 3* – Планета Люкс 3* 06.04.2025-31.05.2025 115050 115050 71025 166500 160650 01.06.2025-28.06.2025 124050 124050 80475 180000 174825 29.06.2025-30.08.2025 131250 131250 84975 188100 182925 31.08.2025-27.09.2025 124050 124050 80475 180000 174825 28.09.2025-30.11.2025 115050 115050 71025 166500 160650 Океан 3*, Избербаш — Беркат 3* – Владикавказ 4* (комфорт) 06.04.2025-31.05.2025 123150 123150 85650 178650 170100 01.06.2025-28.06.2025 132150 132150 95100 192150 184275 29.06.2025-30.08.2025 139350 139350 99600 200250 192375 31.08.2025-27.09.2025 132150 132150 95100 192150 184275 28.09.2025-30.11.2025 123150 123150 85650 178650 170100 AZIMUT 4*, Каспийск — Беркат 3* – Владикавказ 4*(комфорт) 06.04.2025-29.04.2025 144300 144300 103650 208350 199800 30.04.2025-31.05.2025 156900 156900 114900 227250 213300 01.06.2025-30.08.2025 166800 166800 127050 239400 226800 31.08.2025-30.09.2025 156900 156900 114900 227250 213300 01.10.2025-30.11.2025 137100 137100 95550 196200 189000 МОНТО 4*, Махачкала — Беркат 3* — В Планета Люкс 3* 06.04.2025-31.05.2025 126750 129450 80025 184050 176850 01.06.2025-30.09.2025 130350 133050 82275 188100 179550 01.10.2025-30.11.2025 122250 124950 72825 178650 171450 МОНТО 4*, Махачкала — Беркат 3* — Владикавказ 4* 06.04.2025-31.05.2025 134850 137550 94650 196200 186300 01.06.2025-30.09.2025 138450 141150 96900 200250 189000 01.10.2025-30.11.2025 130350 133050 87450 190800 180900

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, 7-12 лет включительно.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.