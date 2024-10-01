На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии. Посетим три ущелья: Куртатинское, Кармадонское и Даргавс.
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия
Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
17:00 Прибытие во Владикавказ.
Продолжительность 8 часов, 120 км.
Владикавказ - Чечня: Грозный - Аргунское ущелье - Владикавказ
Начало 08:00.
Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч.
17:00 Вечерняя обзорная экскурсия в Грозном:Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Переезд во Владикавказ.
Продолжительность 10 часов, 360 км.
Захватывающее путешествие в горную Ингушетию
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.
Продолжительность 8-9 часов, 180 км.
Алагирское ущелье - Цей - аул Нар. Отъезд
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Продолжительность 8 часов, 207 км.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиницах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения в период с 07.04.2024-03.12.2024, руб:
|Размещение
|Категория номера
Dbl
2-местное
Twin
2-местное
Single
1-местное
Triple
3-местное
DBL+СH
2 взр. +1 реб.
Breakfast
Завтрак
|Камелия 2*
|стандарт
|49200
|49200
|33600
|72900
|72000
|Завтрак
|Кадгарон Отель 3*
|стандарт
|52800
|52800
|34800
|77400
|74700
|Шв. стол
|Владикавказ 3*
|стандарт
|57000
|57000
|40800
|83700
|81000
|Шв. стол
|комфорт
|62400
|62400
|45000
|91800
|88200
|Шв. стол
|Планета Люкс 3*
|стандарт
|57000
|57000
|36600
|81900
|79200
|Шв. стол
|полулюкс
|61200
|61200
|43800
|90000
|86400
|Шв. стол
|DoubleTree by Hilton 4*
|стандарт
|96600
|108600
|73740
|137700
|126000
|Шв. стол
При 3-местном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Варианты проживания
Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 203 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.00 до 11.00. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Камелия-в
Современный отель «Камелия-в» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка.
Просторные апартаменты оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями.
Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Также можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.
Приветливые сотрудники с радостью помогут решить любой вопрос. В окрестностях можно арендовать на время велосипед и устроить увлекательную поездку.
DoubleTree by Hilton Владикавказ
«DoubleTree by Hilton Владикавказ» 4* расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля «DoubleTree by Hilton Владикавказ» было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».
Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.
128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Кадгарон
Если Вы планируете поездку во Владикавказ и собираетесь много колесить по городу, то Вам следует рассмотреть гостиницу «Кадгарон». Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.
Гостям предложены номера 4 категорий: люкс, полулюкс и стандарт. Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.
В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.
Отель имеет прекрасное расположение — он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикника по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Взрослый - 2 200 руб
- Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какой транспорт в туре?
Экскурсии в рамках тура проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Какая стоимость дополнительных ночей?
Информация по стоимости доп. ночей (стоимость за номер/ночь, с завтраками):
- Гостиница «Владикавказ» (г. Владикавказ), номер комфорт:
- одноместный номер – 7600 руб.;
- двухместный номер - 8200 руб.;
- трехместный номер – 9800 руб.;
- 2. Гостиница «Владикавказ» (г. Владикавказ), номер стандарт:
- одноместный номер – 6600 руб.;
- двухместный номер - 7200 руб.;
- трехместный номер – 8800 руб.;
- 3. Гостиница «Планета Люкс» (г. Владикавказ), номер стандарт:
- одноместный номер – 3500 руб.;
- двухместный номер - 5900 руб.;
- трехместный номер – 6900 руб.;
- 4. Гостиница «Кадгарон» (г. Владикавказ), номер стандарт:
- одноместный – 3200 руб.;
- Двухместный DBL – 4500 руб.;
- Двухместный TWIN – 4200 руб.;
- Трехместный TRPL – 5500 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Вся предоставленная информация о поездке приходила вовремя, никаких лишних вопросов не приходилось задавать, все было доступно и понятно, вы лучшая, СПАСИБО!!!