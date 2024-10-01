Выше горы - круче виды. Экспресс-тур по центральному Кавказу

Выше горы - круче виды
В туре нас ждет путешествие к башенным комплексам древних селений, знакомство с культурой Кавказа и старинные артефакты. Заглянем в древнее святилище, увидим наскальный монумент Уастырджи.

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии. Посетим три ущелья: Куртатинское, Кармадонское и Даргавс.
5
3 отзыва
Выше горы - круче виды. Экспресс-тур по центральному Кавказу
Выше горы - круче виды. Экспресс-тур по центральному Кавказу
Выше горы - круче виды. Экспресс-тур по центральному Кавказу
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсияПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсияПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсияПрибытие. Обзорная пешеходная экскурсия
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

Продолжительность 8 часов, 120 км.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Владикавказ - Чечня: Грозный - Аргунское ущелье - Владикавказ

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч.

17:00 Вечерняя обзорная экскурсия в Грозном:Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Переезд во Владикавказ.

Продолжительность 10 часов, 360 км.

Владикавказ - Чечня: Грозный - Аргунское ущелье - ВладикавказВладикавказ - Чечня: Грозный - Аргунское ущелье - ВладикавказВладикавказ - Чечня: Грозный - Аргунское ущелье - ВладикавказВладикавказ - Чечня: Грозный - Аргунское ущелье - Владикавказ
4 день

Захватывающее путешествие в горную Ингушетию

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.

Продолжительность 8-9 часов, 180 км.

Захватывающее путешествие в горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в горную Ингушетию
5 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар. Отъезд

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Продолжительность 8 часов, 207 км.

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар. ОтъездАлагирское ущелье - Цей - аул Нар. ОтъездАлагирское ущелье - Цей - аул Нар. ОтъездАлагирское ущелье - Цей - аул Нар. Отъезд

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостиницах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения в период с 07.04.2024-03.12.2024, руб:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

2-местное

Twin

2-местное

Single

1-местное

Triple

3-местное

DBL+СH

2 взр. +1 реб.

Breakfast

Завтрак

Камелия 2*стандарт4920049200336007290072000Завтрак
Кадгарон Отель 3*стандарт5280052800348007740074700Шв. стол
Владикавказ 3*стандарт5700057000408008370081000Шв. стол
комфорт6240062400450009180088200Шв. стол
Планета Люкс 3*стандарт5700057000366008190079200Шв. стол
полулюкс6120061200438009000086400Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4*стандарт9660010860073740137700126000Шв. стол

При 3-местном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Варианты проживания

Владикавказ

4 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 203 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.00 до 11.00. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ

Камелия-в

4 ночи

Современный отель «Камелия-в» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка.

Просторные апартаменты оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями.

Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Также можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.

Приветливые сотрудники с радостью помогут решить любой вопрос. В окрестностях можно арендовать на время велосипед и устроить увлекательную поездку.

Камелия-вКамелия-вКамелия-вКамелия-вКамелия-вКамелия-в

DoubleTree by Hilton Владикавказ

4 ночи

«DoubleTree by Hilton Владикавказ» 4* расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля «DoubleTree by Hilton Владикавказ» было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».

Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.

128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.

DoubleTree by Hilton ВладикавказDoubleTree by Hilton ВладикавказDoubleTree by Hilton ВладикавказDoubleTree by Hilton ВладикавказDoubleTree by Hilton ВладикавказDoubleTree by Hilton Владикавказ

Планета Люкс

4 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

Кадгарон

4 ночи

Если Вы планируете поездку во Владикавказ и собираетесь много колесить по городу, то Вам следует рассмотреть гостиницу «Кадгарон». Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.

Гостям предложены номера 4 категорий: люкс, полулюкс и стандарт. Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.

В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.

Отель имеет прекрасное расположение — он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.

КадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгарон

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикника по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Экскурсии в рамках тура проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.

Какая стоимость дополнительных ночей?

Информация по стоимости доп. ночей (стоимость за номер/ночь, с завтраками):

  • Гостиница «Владикавказ» (г. Владикавказ), номер комфорт:
    • одноместный номер – 7600 руб.;
    • двухместный номер - 8200 руб.;
    • трехместный номер – 9800 руб.;
  • 2. Гостиница «Владикавказ» (г. Владикавказ), номер стандарт:
    • одноместный номер – 6600 руб.;
    • двухместный номер - 7200 руб.;
    • трехместный номер – 8800 руб.;
  • 3. Гостиница «Планета Люкс» (г. Владикавказ), номер стандарт:
    • одноместный номер – 3500 руб.;
    • двухместный номер - 5900 руб.;
    • трехместный номер – 6900 руб.;
  • 4. Гостиница «Кадгарон» (г. Владикавказ), номер стандарт:
    • одноместный – 3200 руб.;
    • Двухместный DBL – 4500 руб.;
    • Двухместный TWIN – 4200 руб.;
    • Трехместный TRPL – 5500 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
1 окт 2024
Отличная организация. Встречали и провожали. Быстро размещали в гостиницах. Очень комфортно. Экскурсоводы очень интересно и с гордостью рассказывают о своей земле. Дэвид, молодец, всегда помогал выходить из автобуса, когда после долгого сидения затекали ноги.
Отличная организация. Встречали и провожали. Быстро размещали в гостиницах. Очень комфортно. Экскурсоводы очень интересно и сОтличная организация. Встречали и провожали. Быстро размещали в гостиницах. Очень комфортно. Экскурсоводы очень интересно и сОтличная организация. Встречали и провожали. Быстро размещали в гостиницах. Очень комфортно. Экскурсоводы очень интересно и сОтличная организация. Встречали и провожали. Быстро размещали в гостиницах. Очень комфортно. Экскурсоводы очень интересно и сОтличная организация. Встречали и провожали. Быстро размещали в гостиницах. Очень комфортно. Экскурсоводы очень интересно и сОтличная организация. Встречали и провожали. Быстро размещали в гостиницах. Очень комфортно. Экскурсоводы очень интересно и сОтличная организация. Встречали и провожали. Быстро размещали в гостиницах. Очень комфортно. Экскурсоводы очень интересно и сОтличная организация. Встречали и провожали. Быстро размещали в гостиницах. Очень комфортно. Экскурсоводы очень интересно и с
И
27 сен 2024
Все отлажено и организовано!
Все отлажено и организовано!Все отлажено и организовано!Все отлажено и организовано!Все отлажено и организовано!Все отлажено и организовано!
Д
26 сен 2024
Спасибо большое организатору тура Юлии Лазаревой!
Вся предоставленная информация о поездке приходила вовремя, никаких лишних вопросов не приходилось задавать, все было доступно и понятно, вы лучшая, СПАСИБО!!!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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