4 день

Горная Ингушетия

Экскурсия по горной Ингушетии. Ингушетия считается одной из самых красивых республик Северного Кавказа, её также называют страной башен. Поднимемся на высоту 2100 метров на перевал Цей-Лоам, перед нами откроются живописные виды на горы Ингушетии и Осетии. Далее отправимся к Эгикалу - это крупнейший и один из древнейших средневековых башенных комплексов горной Ингушетии. Целый музей под открытым небом. По пути мы увидим ещё несколько башенных комплексов. На этом путешествие заканчивается, мы отвозим вас в аэропорт.

обратные рейсы следует брать с вылетом после 15.00

если у вас поздний вылет, то можем отвезти вас в город Владикавказ, где вы сможете поужинать/погулять, а затем самостоятельно добираетесь до аэропорта (такси 700-800 рублей)

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086