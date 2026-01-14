Описание тура
Тур по двум республикам: Северная Осетия и Ингушетия. Топ локаций. Небольшие группы.
За время тура мы:
- увидим самые красивые локации двух республик
- искупаемся в термальных горячих источниках
- поднимемся на канатной дороге к леднику
- посетим таинственный город мертвых
- напробуемся самых вкусных осетинских пирогов
- сделаем много классных кадров
- Потрясающие горные пейзажи
- Вкуснейшие осетинские пироги
- Самые красивые локации двух республик
Программа тура по дням
Владикавказ
День прилета. Трансфер встретит вас в аэропорту и отвезет в отель на заселение.
На этот день мы не планируем программу, чтобы вы могли спокойно прилететь удобным для вас рейсом. Если вы прилетаете в первой половине дня, то сможете погулять в городе или отдохнуть в комфортабельном номере отеля. В общий чат тура обязательно отправим информацию о том, что можно посмотреть во Владикавказе, рекомендации где попить кофе и поужинать.
Дополнительно можем организовать экскурсию по историческому центру Владикавказа с гидом.
Кармадонское ущелье, Даргавс, Фиагдон
Завтракаем и выезжаем в Кармадонское ущелье, которое считается одним из самых красивых ущелий Северной Осетии. Но в 2002 году оно обрело печальную славу после схода ледника Колка. Там же находится мемориал Сергею Бодрову и погибшим в этой катастрофе. Также сегодня нас ждет самый большой на Кавказе - Даргавский некрополь Город мёртвых. Гид обязательно расскажет нам об этом месте, в том числе мистические легенды. Затем поедем в Фиагдон - покатаемся с ветерком на качелях, узнаем историю башен Курта и Тага. Вкусно пообедаем. Едем к Аланскому мужскому монастырю - самому высокогорному на Кавказе. Заканчиваем экскурсию Дзивгиской крепостью 14 века и красивейшим Кадаргаванским каньоном.
Возвращаемся во Владикавказ.
Цей, термальные горячие источники
После завтрака выезжаем в Алагирское ущелье, сделаем остановку у памятника в скале осетинскому покровителю.
Далее - с. Верхний Згид, в котором также находится арт-объект танец с кинжалами.
Обед.
Главная локация этого дня - курорт Цей, где мы поднимемся на открытой канатной дороге к леднику Сказка и насладимся невероятными видами.
Заезжаем в термальные горячие источники Бирагзанг.
Возвращаемся во Владикавказ.
Горная Ингушетия
Экскурсия по горной Ингушетии. Ингушетия считается одной из самых красивых республик Северного Кавказа, её также называют страной башен. Поднимемся на высоту 2100 метров на перевал Цей-Лоам, перед нами откроются живописные виды на горы Ингушетии и Осетии. Далее отправимся к Эгикалу - это крупнейший и один из древнейших средневековых башенных комплексов горной Ингушетии. Целый музей под открытым небом. По пути мы увидим ещё несколько башенных комплексов. На этом путешествие заканчивается, мы отвозим вас в аэропорт.
обратные рейсы следует брать с вылетом после 15.00
если у вас поздний вылет, то можем отвезти вас в город Владикавказ, где вы сможете поужинать/погулять, а затем самостоятельно добираетесь до аэропорта (такси 700-800 рублей)
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта
- Проживание в отеле (двухместное размещение)
- Завтраки
- Обеды (во 2 и 3 день)
- Экскурсии с гидом
- Туристические и экологические сборы
- Входные билеты на локации
- Подъём на канатной дороге в Цее
- Купание в термальных источниках
- Бонус: платье со шлейфом для красивых фотографий (по желанию)
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Ужины
- Обеды или перекусы в дни прилета и вылета