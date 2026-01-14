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Осетия и Ингушетия: Тур по двум республикам

Тур по двум республикам: Северная Осетия и Ингушетия. Топ локаций. Небольшие группы
Осетия и Ингушетия: Тур по двум республикамФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Осетия и Ингушетия: Тур по двум республикамФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Осетия и Ингушетия: Тур по двум республикамФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Тур по двум республикам: Северная Осетия и Ингушетия. Топ локаций. Небольшие группы.

За время тура мы:

- увидим самые красивые локации двух республик

- искупаемся в термальных горячих источниках

- поднимемся на канатной дороге к леднику

- посетим таинственный город мертвых

- напробуемся самых вкусных осетинских пирогов

- сделаем много классных кадров

  • Потрясающие горные пейзажи
  • Вкуснейшие осетинские пироги
  • Самые красивые локации двух республик

Программа тура по дням

1 день

Владикавказ

День прилета. Трансфер встретит вас в аэропорту и отвезет в отель на заселение.
На этот день мы не планируем программу, чтобы вы могли спокойно прилететь удобным для вас рейсом. Если вы прилетаете в первой половине дня, то сможете погулять в городе или отдохнуть в комфортабельном номере отеля. В общий чат тура обязательно отправим информацию о том, что можно посмотреть во Владикавказе, рекомендации где попить кофе и поужинать.
Дополнительно можем организовать экскурсию по историческому центру Владикавказа с гидом.

ВладикавказВладикавказВладикавказ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Кармадонское ущелье, Даргавс, Фиагдон

Завтракаем и выезжаем в Кармадонское ущелье, которое считается одним из самых красивых ущелий Северной Осетии. Но в 2002 году оно обрело печальную славу после схода ледника Колка. Там же находится мемориал Сергею Бодрову и погибшим в этой катастрофе. Также сегодня нас ждет самый большой на Кавказе - Даргавский некрополь Город мёртвых. Гид обязательно расскажет нам об этом месте, в том числе мистические легенды. Затем поедем в Фиагдон - покатаемся с ветерком на качелях, узнаем историю башен Курта и Тага. Вкусно пообедаем. Едем к Аланскому мужскому монастырю - самому высокогорному на Кавказе. Заканчиваем экскурсию Дзивгиской крепостью 14 века и красивейшим Кадаргаванским каньоном.

Возвращаемся во Владикавказ.

Кармадонское ущелье, Даргавс, ФиагдонКармадонское ущелье, Даргавс, ФиагдонКармадонское ущелье, Даргавс, Фиагдон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Цей, термальные горячие источники

После завтрака выезжаем в Алагирское ущелье, сделаем остановку у памятника в скале осетинскому покровителю.
Далее - с. Верхний Згид, в котором также находится арт-объект танец с кинжалами.
Обед.
Главная локация этого дня - курорт Цей, где мы поднимемся на открытой канатной дороге к леднику Сказка и насладимся невероятными видами.
Заезжаем в термальные горячие источники Бирагзанг.
Возвращаемся во Владикавказ.

Цей, термальные горячие источникиЦей, термальные горячие источникиЦей, термальные горячие источники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Горная Ингушетия

Экскурсия по горной Ингушетии. Ингушетия считается одной из самых красивых республик Северного Кавказа, её также называют страной башен. Поднимемся на высоту 2100 метров на перевал Цей-Лоам, перед нами откроются живописные виды на горы Ингушетии и Осетии. Далее отправимся к Эгикалу - это крупнейший и один из древнейших средневековых башенных комплексов горной Ингушетии. Целый музей под открытым небом. По пути мы увидим ещё несколько башенных комплексов. На этом путешествие заканчивается, мы отвозим вас в аэропорт.

обратные рейсы следует брать с вылетом после 15.00

если у вас поздний вылет, то можем отвезти вас в город Владикавказ, где вы сможете поужинать/погулять, а затем самостоятельно добираетесь до аэропорта (такси 700-800 рублей)

Горная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная Ингушетия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта
  • Проживание в отеле (двухместное размещение)
  • Завтраки
  • Обеды (во 2 и 3 день)
  • Экскурсии с гидом
  • Туристические и экологические сборы
  • Входные билеты на локации
  • Подъём на канатной дороге в Цее
  • Купание в термальных источниках
  • Бонус: платье со шлейфом для красивых фотографий (по желанию)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Ужины
  • Обеды или перекусы в дни прилета и вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дарья
Дарья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет, дорогой путешественник! ‌Меня зовут Дарья, я активный путешественник и организатор групповых и индивидуальных туров по солнечному Кавказу. Факт обо мне: я настолько влюбилась в эти края - что переехала из Москвы
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поближе к горам, в Северную Осетию:) и знаете, у меня по прежнему замирает сердечко от невероятной и живописной природы Кавказа! Жду Вас в своих турах! В них вас ждут самые крышесносные виды, величественные горы, вкусная национальная еда, интересные истории от гидов, красивые фото на память, полная перезагрузка, теплая атмосфера и забота:) Я убеждена, что путешествия - это единственная вещь, покупая которую, ты становишься богаче!)

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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