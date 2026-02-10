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Осетия - Ингушетия: видовой тур в мини-группе с суперкомфортом

Вкусный и сочный тур, как знаменитый осетинский пирог
Осетия - Ингушетия: видовой тур в мини-группе с суперкомфортомФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Осетия - Ингушетия: видовой тур в мини-группе с суперкомфортомФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Осетия - Ингушетия: видовой тур в мини-группе с суперкомфортомФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Вкусный и сочный тур, как знаментитый осетинский пирог! Причем каждый день с разными начинками и под вау-соусом)) Шутим, но точно знаем, что будет вкусно, супер комфортно (как всегда в наших турах) и по-весеннему очаровательно!

Путешествие начнем с потрясающе видовой горной Ингушетии, а продолжим по-кавказски атмосферной Северной Осетией! Пейзажи, люди, гастрономия, активности и сотни фото и видео для прекрасных воспоминаний об этом приключении!

Тур для тех, кто ищет смыслы, а не только бешеное перемещение по локациям. Кому важно чуть остановиться в красивом месте и выдохнуть, а не бежать за группой так, что волосы назад. Пусть лучше ваши волосы будет обдувать свежий горный ветер, а в это время вы загадаете самое заветное желание.

В программе предусмотрено проживание в супер комфортных номерах. Для тех, кто любит активные дни, но при этом высыпаться ночью и встречать утро вкусным завтраком в живописных местах с потрясающими видами на горы!

Мы рады будем встретить вас во Владикавказе до 12ти часов дня, либо в Минеральных Водах до 8ми утра.

Обратно: 17 ч Владикавказ, рейс не ранее 18ти часов, 20 ч - Минеральные Воды. рейс не ранее 21ч!

Программа тура по дням

1 день

Встреча, знакомство с горной частью Ингушетии

Горная часть Ингушетии - это музей под открытым небом. Здесь величие природы гармонично сочетается с рукотворными памятниками - знаменитыми башенными комплексами, храмами. Эрзи, башенный комплекс Эгикал, Древний храм Тхаба-ерды и замковый комплекс Вовнушки (это место стало финалистом конкурса Семь рукотворных чудес России).

Заметим, что всё это находится в узких ущельях, обрамлённых водопадами и лесами на склонах гор. Украшено реками и традиционными ингушскими поселениями. Настоящий этно-день в горной части Республики!

Мы обязательно поднимемся на перевал Цей-Лоам, где устроим пикник с видами на потрясающие горные панорамы и заснеженную вершину Казбека!

В отель возвращаемся вечером. Здесь мы проведем и следующую ночь, поэтому распаковываемся и, при желании, идём в спа - греться в сауне и купаться в бассейне. Завтра ждёт день, который будет ещё активнее и всецело посвящен Северной Осетии!

Встреча, знакомство с горной частью ИнгушетииВстреча, знакомство с горной частью ИнгушетииВстреча, знакомство с горной частью Ингушетии
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Северная Осетия во всей красе

В 9 утра выезд на локации - надеюсь все отдохнули и хорошо выспались! Сегодня у нас классика осетинского гостеприимства! С Вашего позволения я перечислю те локации, которые на слуху для понимания общей картины. Конечно же, будет много дополнений по пути. Естественно, всё сопровождается историями и рассказами гида, который в этой сфере более 10ти лет. И, поверьте, ему есть чем вас удивить) Обещаем, что будем варить кофе на самых красивых видовых площадках и делать десятки фото для социальных сетей)) Итак, нас ожидают:

Кармадонское ущелье

Даргавс

Смотровая дорога жизни

Арт объект Колесо Балсага

Арт объект Меч в камне

Мидаграбинская Долина

Арт объект Осетинская буква ае

И, конечно же, мы не можем вас оставить без мастер-класса по приготовлению осетинских пирогов! Вкусно ужинаем, едем отдыхать в гостиницу.

Друзья, утром сумки должны быть собраны, нас ждёт переезд другое ущелье.

Северная Осетия во всей красеСеверная Осетия во всей красеСеверная Осетия во всей красе
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Цейское ущелье и выдох на высоте 1950

Сегодня до 15ти часов у нас супер активный марш-бросок до Цейского ущелья и самого видового отеля в горах 1950! Впереди:

Кардагованский каньон

Дзивгийская наскальная крепость

Цимити башенный комплекс

Мужской монастырь

Лавочка счастья

Архонский перевал

Обедаем и … время для перезагрузки. Чуть замедляемся и выдыхаем. Именно для этого мы и поднимались! Потрясающие пейзажи, тишина, закат - весь спектр эмоций, который обязательно должен испытать каждый, приезжая в горы!

Это территория заповедника, где проложены эко-тропы и можно прогуляться.

Здесь установлены качели, где адреналин начинает резко повышаться))

С 19ти часов работает костровая зона - греемсяя и любуемся звездным небом!

До 22 часов работает сауна, где советую погреться и расслабиться.

При отеле работает ресторан, где до 20ти часов будет ждать вкусный ужин из свежих осетинских продуктов! При желании можно скоротать время до сна в баре, но помним, что в 8 часов утра завтрак будет готов))

Отдыхаем, перезагружаемся, высыпаемся!

Цейское ущелье и выдох на высоте 1950Цейское ущелье и выдох на высоте 1950Цейское ущелье и выдох на высоте 1950
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Канатки Цея и финал путешествия, обратный трансфер

Доброе утро! В 9 утра мы с вещами выезжаем из отеля.

Цейское ущелье, канатка

Сказский ледник

Гора Монах

Зарамагская Гэс, водохранилище

Памятник Уастырджи

И. конечно, вкусный и сытый обед!

В 15.30 выезд в сторону аэропорта

В 17 часов мы говорим друг другу до новых встреч!!!

Всем спасибо за прекрасное путешествие!

Кто едет с нами дальше до Минеральных Вод - продолжаем путешествие)

Канатки Цея и финал путешествия, обратный трансферКанатки Цея и финал путешествия, обратный трансферКанатки Цея и финал путешествия, обратный трансфер
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы и перемещения по маршруту. даже если ваш аэропорт - это г. Минеральные Воды
  • Проживание в отличных отелях и вкусные завтраки в формате шведского стола
  • Обед в третий день тура
  • Ужин в третий день тура
  • Приветственный пикник в формате обеда на перевале Цей-Лоам в Ингушетии
  • Кофе/чай в горах с потрясающими видами
  • Бассейн, либо сауна в каждом отеле
  • Экологические сборы
  • Наша безграничная забота и внимание
Что не входит в цену
  • Некоторые обеды и ужины
  • Канатная дорога, Цей
  • Мастер-класс
  • Доп. услуги (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Первый раз я увидела море в 21 год, причём Северное)) В очаровательном бельгийском городке Остенде. С тех пор прошло уже более 10 лет, но перед глазами остаётся яркая картинка с огромным круизным
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лайнером, прибрежными ресторанчиками, заполненными европейцами - любителями холодного белого вина и морепродуктов. Они явно наслаждаются видом, ловят последние лучи уходящего солнца и слушают романтичную музыку под шум волн… Красота! Хочу, чтобы и в нашей стране люди путешествовали как можно чаще, радовались моменту, общались, развивались, знали и ценили историю, быт и традиции тех мест, куда едут. И, конечно, много улыбались и были непременно счастливы!!!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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