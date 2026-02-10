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Описание тура

Вкусный и сочный тур, как знаментитый осетинский пирог! Причем каждый день с разными начинками и под вау-соусом)) Шутим, но точно знаем, что будет вкусно, супер комфортно (как всегда в наших турах) и по-весеннему очаровательно!

Путешествие начнем с потрясающе видовой горной Ингушетии, а продолжим по-кавказски атмосферной Северной Осетией! Пейзажи, люди, гастрономия, активности и сотни фото и видео для прекрасных воспоминаний об этом приключении!

Тур для тех, кто ищет смыслы, а не только бешеное перемещение по локациям. Кому важно чуть остановиться в красивом месте и выдохнуть, а не бежать за группой так, что волосы назад. Пусть лучше ваши волосы будет обдувать свежий горный ветер, а в это время вы загадаете самое заветное желание.

В программе предусмотрено проживание в супер комфортных номерах. Для тех, кто любит активные дни, но при этом высыпаться ночью и встречать утро вкусным завтраком в живописных местах с потрясающими видами на горы!

Мы рады будем встретить вас во Владикавказе до 12ти часов дня, либо в Минеральных Водах до 8ми утра.

Обратно: 17 ч Владикавказ, рейс не ранее 18ти часов, 20 ч - Минеральные Воды. рейс не ранее 21ч!