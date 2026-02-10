Описание тура
Вкусный и сочный тур, как знаментитый осетинский пирог! Причем каждый день с разными начинками и под вау-соусом)) Шутим, но точно знаем, что будет вкусно, супер комфортно (как всегда в наших турах) и по-весеннему очаровательно!
Путешествие начнем с потрясающе видовой горной Ингушетии, а продолжим по-кавказски атмосферной Северной Осетией! Пейзажи, люди, гастрономия, активности и сотни фото и видео для прекрасных воспоминаний об этом приключении!
Тур для тех, кто ищет смыслы, а не только бешеное перемещение по локациям. Кому важно чуть остановиться в красивом месте и выдохнуть, а не бежать за группой так, что волосы назад. Пусть лучше ваши волосы будет обдувать свежий горный ветер, а в это время вы загадаете самое заветное желание.
В программе предусмотрено проживание в супер комфортных номерах. Для тех, кто любит активные дни, но при этом высыпаться ночью и встречать утро вкусным завтраком в живописных местах с потрясающими видами на горы!
Мы рады будем встретить вас во Владикавказе до 12ти часов дня, либо в Минеральных Водах до 8ми утра.
Обратно: 17 ч Владикавказ, рейс не ранее 18ти часов, 20 ч - Минеральные Воды. рейс не ранее 21ч!
Программа тура по дням
Встреча, знакомство с горной частью Ингушетии
Горная часть Ингушетии - это музей под открытым небом. Здесь величие природы гармонично сочетается с рукотворными памятниками - знаменитыми башенными комплексами, храмами. Эрзи, башенный комплекс Эгикал, Древний храм Тхаба-ерды и замковый комплекс Вовнушки (это место стало финалистом конкурса Семь рукотворных чудес России).
Заметим, что всё это находится в узких ущельях, обрамлённых водопадами и лесами на склонах гор. Украшено реками и традиционными ингушскими поселениями. Настоящий этно-день в горной части Республики!
Мы обязательно поднимемся на перевал Цей-Лоам, где устроим пикник с видами на потрясающие горные панорамы и заснеженную вершину Казбека!
В отель возвращаемся вечером. Здесь мы проведем и следующую ночь, поэтому распаковываемся и, при желании, идём в спа - греться в сауне и купаться в бассейне. Завтра ждёт день, который будет ещё активнее и всецело посвящен Северной Осетии!
Северная Осетия во всей красе
В 9 утра выезд на локации - надеюсь все отдохнули и хорошо выспались! Сегодня у нас классика осетинского гостеприимства! С Вашего позволения я перечислю те локации, которые на слуху для понимания общей картины. Конечно же, будет много дополнений по пути. Естественно, всё сопровождается историями и рассказами гида, который в этой сфере более 10ти лет. И, поверьте, ему есть чем вас удивить) Обещаем, что будем варить кофе на самых красивых видовых площадках и делать десятки фото для социальных сетей)) Итак, нас ожидают:
Кармадонское ущелье
Даргавс
Смотровая дорога жизни
Арт объект Колесо Балсага
Арт объект Меч в камне
Мидаграбинская Долина
Арт объект Осетинская буква ае
И, конечно же, мы не можем вас оставить без мастер-класса по приготовлению осетинских пирогов! Вкусно ужинаем, едем отдыхать в гостиницу.
Друзья, утром сумки должны быть собраны, нас ждёт переезд другое ущелье.
Цейское ущелье и выдох на высоте 1950
Сегодня до 15ти часов у нас супер активный марш-бросок до Цейского ущелья и самого видового отеля в горах 1950! Впереди:
Кардагованский каньон
Дзивгийская наскальная крепость
Цимити башенный комплекс
Мужской монастырь
Лавочка счастья
Архонский перевал
Обедаем и … время для перезагрузки. Чуть замедляемся и выдыхаем. Именно для этого мы и поднимались! Потрясающие пейзажи, тишина, закат - весь спектр эмоций, который обязательно должен испытать каждый, приезжая в горы!
Это территория заповедника, где проложены эко-тропы и можно прогуляться.
Здесь установлены качели, где адреналин начинает резко повышаться))
С 19ти часов работает костровая зона - греемсяя и любуемся звездным небом!
До 22 часов работает сауна, где советую погреться и расслабиться.
При отеле работает ресторан, где до 20ти часов будет ждать вкусный ужин из свежих осетинских продуктов! При желании можно скоротать время до сна в баре, но помним, что в 8 часов утра завтрак будет готов))
Отдыхаем, перезагружаемся, высыпаемся!
Канатки Цея и финал путешествия, обратный трансфер
Доброе утро! В 9 утра мы с вещами выезжаем из отеля.
Цейское ущелье, канатка
Сказский ледник
Гора Монах
Зарамагская Гэс, водохранилище
Памятник Уастырджи
И. конечно, вкусный и сытый обед!
В 15.30 выезд в сторону аэропорта
В 17 часов мы говорим друг другу до новых встреч!!!
Всем спасибо за прекрасное путешествие!
Кто едет с нами дальше до Минеральных Вод - продолжаем путешествие)
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы и перемещения по маршруту. даже если ваш аэропорт - это г. Минеральные Воды
- Проживание в отличных отелях и вкусные завтраки в формате шведского стола
- Обед в третий день тура
- Ужин в третий день тура
- Приветственный пикник в формате обеда на перевале Цей-Лоам в Ингушетии
- Кофе/чай в горах с потрясающими видами
- Бассейн, либо сауна в каждом отеле
- Экологические сборы
- Наша безграничная забота и внимание
Что не входит в цену
- Некоторые обеды и ужины
- Канатная дорога, Цей
- Мастер-класс
- Доп. услуги (по желанию)