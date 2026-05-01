Главные места Ингушетии и Северной Осетии в мини-группе с кулинарным мастер-классом

Побывать в Кармадонском ущелье, приготовить осетинский пирог и осмотреть древние башни
Приглашаем вас в поездку, насыщенную и сочную, как осетинский пирог.

Каждый день — новый кусочек и новая начинка! Будем путешествовать по Ингушетии и Северной Осетии, любоваться горами, знакомиться с гостеприимными местными
и наслаждаться гастрономией.

Вы увидите башни Эгикала и Вовнушек, пройдёте по улицам «Города мёртвых» Даргавса, побываете в Цейском ущелье и подниметесь к Сказскому леднику. Путешествовать будем в камерной группе до 6 человек.

Описание тура

Организационные детали

Вы можете прилететь в Минеральные Воды или Владикавказ.

Программа тура по дням

1 день

Горная Ингушетия: «Эрзи», башенные комплексы Эгикал и Вовнушки, перевал Цей-Лоам

Встретимся во Владикавказе и отправимся в горы Ингушетии. Вы побываете в заповеднике «Эрзи», исследуете башенные комплексы Эгикал и Вовнушки, осмотрите храм Тхаба-Ерды 8 века. И всё это в ущельях с водопадами и деревушками на склонах.

На перевале Цей-Лоам устроим пикник с видом на вершину Казбек. Вечером вы вернётесь в свой отель.

2 день

Осетия: Кармадонское ущелье, Даргавс, Мидаграбинская долина и кулинарный мастер-класс

В 9:00 поедем в Северную Осетию. Вы увидите главные достопримечательности и погрузитесь в историю региона. А ещё насладитесь кофе с видом на горы. Побываете в Кармадонском ущелье, «Городе мёртвых» Даргавсе, на смотровой «Дорога жизни» и в Мидаграбинской долине. Осмотрите арт-объекты: «Колесо Балсага», «Меч в камне» и «Осетинская буква Æ».

На мастер-классе приготовите осетинские пироги и пообедаете ими.

3 день

Кардагованский каньон, Дзивгисская крепость и Архонский перевал

Отправимся в сторону Цейского ущелья. По пути побываете в Кардагованском каньоне, исследуете Дзивгисскую наскальную крепость и башенный комплекс Цимити, увидите Аланский мужской монастырь и посидите на лавочке счастья. Преодолеем Архонский перевал и пообедаем.

Затем — свободное время. Желающие прогуляются по экотропам, покачаются на качелях над пропастью или отдохнут.

Вечером соберёмся у костра, будем слушать треск поленьев и любоваться звёздами.

4 день

Цейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭС

В 9:00 посетим Цейское ущелье и поднимемся по канатной дороге к Сказскому леднику. Увидим гору Монах, полюбуемся Зарамагской ГЭС, водохранилищем и памятником Уастырджи — покровителю воинов. После обеда — выезд в аэропорт Владикавказа. Прибудем примерно к 17:00. Затем доставим путешественников в Минеральные Воды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник37 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: завтраки, 2 обеда и 1 ужин, кофе и чай в горах
  • Трансферы по маршруту
  • Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов
  • Посещение бассейна или сауны
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод или Владикавказа и обратно
  • Проживание
  • Питание вне программы - от 500 ₽
  • Билеты на канатную дорогу - 800 ₽
  • Конная прогулка - 1500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа или Минеральных Вод, 12:00
Завершение: Аэропорт Владикавказа или Минеральных Вод, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 28 туристов
Проводим авторские путешествия по продуманным до мелочей маршрутам, наполняем их интересными активностями. Добавляем нотку душевности, местного колорита и быта, приправляем юмором, финалим рилсом на память. Итог — все счастливы!

