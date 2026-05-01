Каждый день — новый кусочек и новая начинка! Будем путешествовать по Ингушетии и Северной Осетии, любоваться горами, знакомиться с гостеприимными местными
Описание тура
Организационные детали
Вы можете прилететь в Минеральные Воды или Владикавказ.
Программа тура по дням
Горная Ингушетия: «Эрзи», башенные комплексы Эгикал и Вовнушки, перевал Цей-Лоам
Встретимся во Владикавказе и отправимся в горы Ингушетии. Вы побываете в заповеднике «Эрзи», исследуете башенные комплексы Эгикал и Вовнушки, осмотрите храм Тхаба-Ерды 8 века. И всё это в ущельях с водопадами и деревушками на склонах.
На перевале Цей-Лоам устроим пикник с видом на вершину Казбек. Вечером вы вернётесь в свой отель.
Осетия: Кармадонское ущелье, Даргавс, Мидаграбинская долина и кулинарный мастер-класс
В 9:00 поедем в Северную Осетию. Вы увидите главные достопримечательности и погрузитесь в историю региона. А ещё насладитесь кофе с видом на горы. Побываете в Кармадонском ущелье, «Городе мёртвых» Даргавсе, на смотровой «Дорога жизни» и в Мидаграбинской долине. Осмотрите арт-объекты: «Колесо Балсага», «Меч в камне» и «Осетинская буква Æ».
На мастер-классе приготовите осетинские пироги и пообедаете ими.
Кардагованский каньон, Дзивгисская крепость и Архонский перевал
Отправимся в сторону Цейского ущелья. По пути побываете в Кардагованском каньоне, исследуете Дзивгисскую наскальную крепость и башенный комплекс Цимити, увидите Аланский мужской монастырь и посидите на лавочке счастья. Преодолеем Архонский перевал и пообедаем.
Затем — свободное время. Желающие прогуляются по экотропам, покачаются на качелях над пропастью или отдохнут.
Вечером соберёмся у костра, будем слушать треск поленьев и любоваться звёздами.
Цейское ущелье, Сказский ледник и Зарамагская ГЭС
В 9:00 посетим Цейское ущелье и поднимемся по канатной дороге к Сказскому леднику. Увидим гору Монах, полюбуемся Зарамагской ГЭС, водохранилищем и памятником Уастырджи — покровителю воинов. После обеда — выезд в аэропорт Владикавказа. Прибудем примерно к 17:00. Затем доставим путешественников в Минеральные Воды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|37 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: завтраки, 2 обеда и 1 ужин, кофе и чай в горах
- Трансферы по маршруту
- Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов
- Посещение бассейна или сауны
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод или Владикавказа и обратно
- Проживание
- Питание вне программы - от 500 ₽
- Билеты на канатную дорогу - 800 ₽
- Конная прогулка - 1500 ₽