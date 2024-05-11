Вдоволь насладиться настоящими осетинскими пирогами и познакомиться с традициями горных народов
Чтобы лучше узнать быт и традиции местных народов, будем жить в осетинском доме и каждый день куда-нибудь выезжать: разгадаем тайны заброшенного курорта в Кармадонском ущелье и исследуем Даргавский некрополь. А потом отправимся в горную Ингушетию, будем любоваться древними башнями и живописными долинами.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 900 ₽
Описание
Организационные детали
Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Также пригодятся купальники, полотенца и шлепки — во второй день программы будут горячие источники.
Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.
Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право за собой изменять маршрут.
Можно участвовать с детьми от 6 лет.
Проживание. Будем жить в гостевом доме «Фазенда» в 10 минутах езды от Владикавказа. Владельцы дома — осетинская семья, которая очень любит гостей, с удовольствием общается и готовит вкуснейшие домашние завтраки и ужины. Размещение двухместное. Можно пользоваться всей инфраструктурой дома: wi-fi, смарт TV, караоке, кальян, мангал, PS4
Питание. Завтракать и ужинать будем в гостевом доме, а обедать в кафе по пути. Обед также возможен в формате ланч-боксов. Обязательно попробуем местные блюда: осетинские пироги, знаменитый фыдджын и свежесваренное пиво на пивоварне.
Программа тура по дням
Осетинский дом и знакомство с Владикавказом
Встреча и обед на пивоварне. Встречаемся в аэропорту Владикавказа или на ж. -д. вокзале в 13:00 и едем в гостевой дом «Фазенда». Там будет немного времени, чтобы разобрать вещи, переодеться после дороги и принять душ. После этого отправимся на обед на осетинскую пивоварню. Вы узнаете, что такое фыдджын и цахтон, попробуете эти блюда с необычными для нас названиями и, конечно же, продегустируете местное пиво.
Обзорная экскурсия по Владикавказу. Затем отправимся изучать культуру и историю региона. На обзорной экскурсии вы посмотрите главные достопримечательности Владикавказа и узнаете, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.
Ужин у осетинской семьи. Вечером вернемся в нашу уютную «Фазенду», познакомимся с семьей осетин, живущих в этом же доме, вместе поужинаем и будем наслаждаться шашлыками, осетинскими пирогами, кавказскими сырами и винами за теплыми душевными разговорами.
Горы Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и Кармадон
Центр горной Осетии. После завтрака в гостевом доме отправимся на джипах в захватывающую поездку. Начнём с Куртатинского ущелья в самом центре горной Осетии. Здесь сохранились старинные осетинские сёла с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерными укреплениями, культовыми сооружениями. Вы увидите Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис времён нашествия Тамерлана.
Осетинские древности. Посетим самую высокогорную обитель на территории России — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. А затем пройдем по «тропе чудес» каньона Кадаргаван. Вы увидите скальную крепость Дзивгис и исследуете руины средневекового селения Цмыти.
Город мертвых. Пообедаем в красивом месте в горах и отправимся в Даргавский некрополь. В древности это было крупное поселение осетин, в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Все дело в очень необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город 14-18 веков, который до сих пор привлекает исследователей и ученых и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а еще пообщаемся с местными осликами — их в поселке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.
Дорога жизни. Преодолеем скалистый перевал Кахитисар, посмотрим Гизельдонскую ГЭС и полюбуемся необычными граффити от современных осетинских художников. Вы узнаете, почему этот путь называли дорогой жизни и чем интересна ГЭС в настоящее время.
Заброшенный курорт. Затем поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был очень популярный курорт, но в 2002 году здесь случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы актера Сергея Бодрова младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор и напоминает о непоправимых событиях.
Катание на качелях. Преодолеем Суаргомский перевал, сделаем эффектные фотографии на смотровой площадке и покачаемся на качелях с отличным видом. А потом по Военно-грузинской дороге вернемся во Владикавказ в нашу уютную «Фазенду». Завершим день домашним ужином — к нашему приезду хозяева подготовят большой вкусный стол.
Древние башни Ингушетии и красота горных долин
Родовые башни. После домашнего завтрака в гостевом доме выезжаем в соседнюю республику — Ингушетию. Это самый маленький регион России. Но несмотря на небольшую площадь, здесь есть, что посмотреть! Ингуши свой народ называют «галга», что по одной из версий значит «строители башен». Башни здесь повсюду — раньше их строили вместо обычных домов — для жизни семьи, и многие сооружения отлично сохранились.
Загадки замка Эрзи. Первая часть нашего маршрута будет проходить по Джейрархскому району, через ущелье реки Армхи — это очень живописные места, которые часто называют «Солнечной долиной Ингушетии». Мы увидим древние башни замка Эрзи, которые по разным версиям относятся к XIII-XVII вв. (ученые до сих пор не могут выяснить точное время появления башен и определить, сколько их здесь было раньше — большая часть была уничтожена в середине прошлого века). Сейчас в долине сохранилось 47 башен — это настоящий древний город! Некоторые башни по высоте сопоставимы с современными девятиэтажками — это довольно мощные сооружения, так что только диву даешься, как такие огромные строения могли возникнуть здесь, среди гор, несколько сотен лет назад.
Вид на долину. Мы пройдем перевал Цей-Лем и увидим невероятную панораму на Джейрахскую долину и Таргимскую котловину — не убирайте далеко фотоаппараты, такие виды точно захочется сохранить на память.
Древний город Эгикал. По пути в Ассинское ущелье мы заедем в древнейшее ингушское поселение — Эгикал. В средневековье это был политический и экономический центр, здесь жили оружейники, кузнецы, гончары и ювелиры, была сильно развита медицина. Сейчас это законсервированный древний город, по улицам которого можно походить и прикоснуться к истории.
Башни в аулах. После прогулки по древнему городу нас ждет обед, а затем продолжим наше путешествие и отправимся в аулы Таргим и Хамхи. Таргим — это покинутое село-призрак на границе с Грузией, сейчас это место превратили в музей — можно погулять среди древних башен и даже увидеть остатки циклопических жилищ, датируемых II-I веком до нашей эры. Еще больше башен увидим в Хамхи. Когда-то здесь жили несколько семей, у каждой семьи была своя башня. В каких-то башнях жили, в других хоронили своих родственников, третьи служили в качестве защиты и боевых укреплений — все башни очень разные и мы разберемся, как отличать эти необычные для нас сооружения и каких видов они бывают.
Реликвии древнего храма. Увидим древнейший христианский храм Тхаба-Ерды. Ученые до сих пор спорят о возрасте этого сооружения. Здесь сплелись сразу несколько архитектурных стилей и традиций: барельефы с животными и людьми на стенах соседствуют с причудливыми орнаментами. Археологи обнаружили внутри храма вещи, которые относятся к 9-10 векам: древнегрузинский рукописный псалтырь и византийский солит Михаила III.
Знаменитые Вовнушки. В конце такого насыщенного дня мы посетим и самый известный в Ингушетии башенный комплекс «Вовнушки» — это популярное туристическое место, которое обычно изображают на всех открытках. По пути мы полюбуемся живописным видом на реку Асса, а потом вернемся во Владикавказ. Можете смотреть рейсы после 18 часов — к этому времени мы успеем добраться в аэропорт или ж/д вокзал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт Беслан - Владикавказ - аэропорт или трансфер с ж/д вокзала
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
- Транспортное сопровождение на маршруте - внедорожники
- Услуги гида-водителя
- Проживание в 2-х местных номерах со всеми удобствами
- Пользование инфраструктурой гостевого дома (wi-fi, смарт TV, караоке, кальян, мангал, PS4)
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты
- Одноместное размещение (доплата - 4000 руб.)
- Входные билеты: Даргавс - 100 руб./чел., канатная дорога - 400 руб/чел., экосбор - 100 руб. /чел