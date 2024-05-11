Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Авторский тур во Владикавказе

Вдоволь насладиться настоящими осетинскими пирогами и познакомиться с традициями горных народов

В этом путешествии вы познакомитесь сразу с двумя республиками Северного Кавказа — Северной Осетией и Ингушетией.

Чтобы лучше узнать быт и традиции местных народов, будем жить в осетинском доме и каждый день куда-нибудь выезжать: разгадаем тайны заброшенного курорта в Кармадонском ущелье и исследуем Даргавский некрополь. А потом отправимся в горную Ингушетию, будем любоваться древними башнями и живописными долинами.
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Ближайшие даты:
11
мая
14
мая
17
мая
18
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21
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Также пригодятся купальники, полотенца и шлепки — во второй день программы будут горячие источники.

Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.

Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право за собой изменять маршрут.

Можно участвовать с детьми от 6 лет.

Проживание. Будем жить в гостевом доме «Фазенда» в 10 минутах езды от Владикавказа. Владельцы дома — осетинская семья, которая очень любит гостей, с удовольствием общается и готовит вкуснейшие домашние завтраки и ужины. Размещение двухместное. Можно пользоваться всей инфраструктурой дома: wi-fi, смарт TV, караоке, кальян, мангал, PS4

Питание. Завтракать и ужинать будем в гостевом доме, а обедать в кафе по пути. Обед также возможен в формате ланч-боксов. Обязательно попробуем местные блюда: осетинские пироги, знаменитый фыдджын и свежесваренное пиво на пивоварне.

Программа тура по дням

1 день

Осетинский дом и знакомство с Владикавказом

Встреча и обед на пивоварне. Встречаемся в аэропорту Владикавказа или на ж. -д. вокзале в 13:00 и едем в гостевой дом «Фазенда». Там будет немного времени, чтобы разобрать вещи, переодеться после дороги и принять душ. После этого отправимся на обед на осетинскую пивоварню. Вы узнаете, что такое фыдджын и цахтон, попробуете эти блюда с необычными для нас названиями и, конечно же, продегустируете местное пиво.

Обзорная экскурсия по Владикавказу. Затем отправимся изучать культуру и историю региона. На обзорной экскурсии вы посмотрите главные достопримечательности Владикавказа и узнаете, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.

Ужин у осетинской семьи. Вечером вернемся в нашу уютную «Фазенду», познакомимся с семьей осетин, живущих в этом же доме, вместе поужинаем и будем наслаждаться шашлыками, осетинскими пирогами, кавказскими сырами и винами за теплыми душевными разговорами.

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2 день

Горы Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и Кармадон

Центр горной Осетии. После завтрака в гостевом доме отправимся на джипах в захватывающую поездку. Начнём с Куртатинского ущелья в самом центре горной Осетии. Здесь сохранились старинные осетинские сёла с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерными укреплениями, культовыми сооружениями. Вы увидите Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис времён нашествия Тамерлана.

Осетинские древности. Посетим самую высокогорную обитель на территории России — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. А затем пройдем по «тропе чудес» каньона Кадаргаван. Вы увидите скальную крепость Дзивгис и исследуете руины средневекового селения Цмыти.

Город мертвых. Пообедаем в красивом месте в горах и отправимся в Даргавский некрополь. В древности это было крупное поселение осетин, в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Все дело в очень необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город 14-18 веков, который до сих пор привлекает исследователей и ученых и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а еще пообщаемся с местными осликами — их в поселке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.

Дорога жизни. Преодолеем скалистый перевал Кахитисар, посмотрим Гизельдонскую ГЭС и полюбуемся необычными граффити от современных осетинских художников. Вы узнаете, почему этот путь называли дорогой жизни и чем интересна ГЭС в настоящее время.

Заброшенный курорт. Затем поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был очень популярный курорт, но в 2002 году здесь случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы актера Сергея Бодрова младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор и напоминает о непоправимых событиях.

Катание на качелях. Преодолеем Суаргомский перевал, сделаем эффектные фотографии на смотровой площадке и покачаемся на качелях с отличным видом. А потом по Военно-грузинской дороге вернемся во Владикавказ в нашу уютную «Фазенду». Завершим день домашним ужином — к нашему приезду хозяева подготовят большой вкусный стол.

Горы Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и КармадонГоры Куртатинского ущелья, загадочные Даргавс и Кармадон
3 день

Древние башни Ингушетии и красота горных долин

Родовые башни. После домашнего завтрака в гостевом доме выезжаем в соседнюю республику — Ингушетию. Это самый маленький регион России. Но несмотря на небольшую площадь, здесь есть, что посмотреть! Ингуши свой народ называют «галга», что по одной из версий значит «строители башен». Башни здесь повсюду — раньше их строили вместо обычных домов — для жизни семьи, и многие сооружения отлично сохранились.

Загадки замка Эрзи. Первая часть нашего маршрута будет проходить по Джейрархскому району, через ущелье реки Армхи — это очень живописные места, которые часто называют «Солнечной долиной Ингушетии». Мы увидим древние башни замка Эрзи, которые по разным версиям относятся к XIII-XVII вв. (ученые до сих пор не могут выяснить точное время появления башен и определить, сколько их здесь было раньше — большая часть была уничтожена в середине прошлого века). Сейчас в долине сохранилось 47 башен — это настоящий древний город! Некоторые башни по высоте сопоставимы с современными девятиэтажками — это довольно мощные сооружения, так что только диву даешься, как такие огромные строения могли возникнуть здесь, среди гор, несколько сотен лет назад.

Вид на долину. Мы пройдем перевал Цей-Лем и увидим невероятную панораму на Джейрахскую долину и Таргимскую котловину — не убирайте далеко фотоаппараты, такие виды точно захочется сохранить на память.

Древний город Эгикал. По пути в Ассинское ущелье мы заедем в древнейшее ингушское поселение — Эгикал. В средневековье это был политический и экономический центр, здесь жили оружейники, кузнецы, гончары и ювелиры, была сильно развита медицина. Сейчас это законсервированный древний город, по улицам которого можно походить и прикоснуться к истории.

Башни в аулах. После прогулки по древнему городу нас ждет обед, а затем продолжим наше путешествие и отправимся в аулы Таргим и Хамхи. Таргим — это покинутое село-призрак на границе с Грузией, сейчас это место превратили в музей — можно погулять среди древних башен и даже увидеть остатки циклопических жилищ, датируемых II-I веком до нашей эры. Еще больше башен увидим в Хамхи. Когда-то здесь жили несколько семей, у каждой семьи была своя башня. В каких-то башнях жили, в других хоронили своих родственников, третьи служили в качестве защиты и боевых укреплений — все башни очень разные и мы разберемся, как отличать эти необычные для нас сооружения и каких видов они бывают.

Реликвии древнего храма. Увидим древнейший христианский храм Тхаба-Ерды. Ученые до сих пор спорят о возрасте этого сооружения. Здесь сплелись сразу несколько архитектурных стилей и традиций: барельефы с животными и людьми на стенах соседствуют с причудливыми орнаментами. Археологи обнаружили внутри храма вещи, которые относятся к 9-10 векам: древнегрузинский рукописный псалтырь и византийский солит Михаила III.

Знаменитые Вовнушки. В конце такого насыщенного дня мы посетим и самый известный в Ингушетии башенный комплекс «Вовнушки» — это популярное туристическое место, которое обычно изображают на всех открытках. По пути мы полюбуемся живописным видом на реку Асса, а потом вернемся во Владикавказ. Можете смотреть рейсы после 18 часов — к этому времени мы успеем добраться в аэропорт или ж/д вокзал.

Древние башни Ингушетии и красота горных долинДревние башни Ингушетии и красота горных долинДревние башни Ингушетии и красота горных долинДревние башни Ингушетии и красота горных долинДревние башни Ингушетии и красота горных долинДревние башни Ингушетии и красота горных долин

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт Беслан - Владикавказ - аэропорт или трансфер с ж/д вокзала
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
  • Транспортное сопровождение на маршруте - внедорожники
  • Услуги гида-водителя
  • Проживание в 2-х местных номерах со всеми удобствами
  • Пользование инфраструктурой гостевого дома (wi-fi, смарт TV, караоке, кальян, мангал, PS4)
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты
  • Одноместное размещение (доплата - 4000 руб.)
  • Входные билеты: Даргавс - 100 руб./чел., канатная дорога - 400 руб/чел., экосбор - 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
Аэропорт Владикавказа или ж. - д. вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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