Осетия стала ближе

Вас ждут увлекательные экскурсии по горным ущельям, каньонам и старинным селам с фамильными и боевыми башнями, прогулка по Владикавказу с посещением исторической части города и купание в термальных источниках села Бирагзанг.

Окунитесь в очарование Северной Осетии и насладитесь вкусами местной кухни во время национальных обедов и этно-гастрономического шоу «Аланский вечер»!
Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Заселение в отель до 14:00.

После заселения, совместно с нашим координатором, вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьер», гдев 15:00 состоится обед (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Сразу после обеда запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

В программе: Осетинская церковь, парк «Нартон» Аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер».

19:00 Возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).

2 день

Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»

В 09:00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.

Ущельерасположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения.

Мы посетим Кадаргаванский каньон, уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Средневековая скальная крепость Дзивгис.

Крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке - и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.

«Духовное сердце Осетии».

Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.

Здесь можно подняться по "лестнице отпущения грехов", насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.

13:30 национальный обед в ресторане «Долина Солнца».

Далее переезд в Даргавскую котловину.

«Осетинская Долина Фараонов».

Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской "Долиной Фараонов".

По живописным горным склонам рассыпался целый "город" из, более чем, 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами.

Покой "Осетинской долины Фараонов" охраняют величественные Сторожевые башни XVI-XVII веков.

По дороге увидим Арт объект Осетинская буква «А».

Вы увидите Башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.

Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.

Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова-младшего.

17:30 Прибытие в г. Владикавказ, трансфер по отелям (время для переодевания).

18:40 Трансфер по отелям в ресторан «Кавказ Hall».

19:00 Вы пребудете в ресторан «Кавказ Hall» в г. Владикавказ, где состоится «Аланский вечер» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств), этно-гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен), национальная кухня Северной Осетии, знаменитые Осетинские пироги выступление народных вокально-инструментальных коллективов Республики Северная Осетия — Алания, выступление национального Ансамбля «Мамисон», национальный Ведущий (тамада), мастер-класс по национальному Осетинскому танцу «Симд».

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Аланский вечер».

Прибытие в отель около 23:00.

3 день

Мамисонское, Цейское ущелья, Бирагзанг

В 09:00, после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в самое загадочное ущелье Северной Осетии-Алании — Мамисонское.

Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном трансфере.

Вы будете путешествовать по живописной горной Транскавказской магистрали (историческое название Военно-Осетинская дорога), которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью.

Кажется, здесь сосредоточены все главные места притяжения Осетии — красочные ущелья и долины, сплошь в цветущих и плодоносящих фруктовых садах, громадные шапки ледников, сурово надвинутые на высокие вершины, серебряные водопады, сбегающие с изумрудных склонов и мощные горные реки.

Вас ждет посещение Собора Вознесения Господня в г. Алагир.

Любуясь завораживающими красотами, вы увидите уникальный монумент «Ныхас Уастырджи», который в народе называют "Святой Георгий Победоносец возвышается над скалами".

28-ми тонный мощный монумент скачущего на серебряном коне Святого Уастырджи, так искусно прикреплен к скале, что как будто парит над дорогой!

В осетинской традиции Уастырджи, небожитель, является одним из главных героев Осетинского Нартского эпоса, покровителем путников и воинов.

Монумент Уастырджи считается одним из самых больших конных памятников в мире.

Далее въезд в Мамисонское ущелье, Вы побываете в средневековом замковом поселении Лисри, где увидите архитектурные памятники древнего зодчества, боевые и жилые башенные комплексы.

Вы попробуете разнообразные минеральные источники, которыми славится ущелье, посмотрите и узнаете много интересного о селениях Мамисонского ущелья: Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил.

Гид расскажет много интересных легенд и преданий, которыми окутаны эти места.

В Мамисонском ущелье мы посетим новый горнолыжный курорт «Мамисон», где у Вас будет возможность поднять на канатной дороге на высоту «Камсхо 2950» (дополнительная оплата).

Обед в 14:00 в кафе «Барс» (национальная кухня).

Далее переезд в Цейское ущелье и подъем на канатной дороге на высоту более 2 500 м. н.у. м.

Вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.

Далее держим курс в с. Бирагзанг, где после интересного дня вся группа сможет насладиться купанием в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м.

Купальные принадлежности необходимо взять с собой.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в кафе «Барс», подъем на канатной дороге, купание в термальных источниках 1 час.

19:00 Возвращение в отель

Ужин самостоятельно.

4 день

Горная Дигория

В 08:00, после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в Дигорское ущелье.

Экскурсия будет проходить с профессиональным гидом, на комфортабельном трансфере, на экскурсии много остановок и пеших маршрутов.

Путешествие начнется от главных ворот Горной Дигории, и первой остановкой станет каньон Ахсинта.

Вы узнаете почему мост над каньоном носит название "Чертов".

По дороге с. Донифарс.

Склеп нарта Сослана.

Главный интерес в Мацуте представляет склеповое захоронение, которое согласно местной легенде принадлежит легендарному Нарту Сослану, одному из главных героев Нартского эпоса Осетин.

Чуть выше склепа можно увидеть большие ровные углубления в земле, уходящие цепочкой до самого леса.

Считается, что это следы Сослана, оставленные им во время богатырских игрищ.

Увидите одни из самых красивых построек Дигорского ущелья – Башню Абисаловых.

Камень чёрта Сагкаевых. Ручной черт Сагкаевых в Осетинской мифологии.

Рассказы о чертях — это живая частица народного творчества, которая передавалась из поколения в поколение.

В ней ярко видна борьба между добром и злом, где всегда побеждает добро.

Комплекс рельефных надгробий с. Дунта – здесь мы увидим красочные цырты.

Комплекс из 7 надгробий расположенный на берегу реки Сонгутидон.

Все надгробия сохранили первоначальный красочный слой.

В 13:30 обед, который состоится обед у местного жителя в с. Галиат, который организовал в прекрасном месте полевую национальную кухню.

Вы отведаете национальные блюда, приготовленные высоко в горах, по рецептам, которые передаются из поколения в поколения.

Далее мы отправимся на смотровую площадку в с. Галиат и увидим Куыдзаппаран «собачья скала» – одиноко стоящий на самом краю обрывистого хребта скальный останец.

Говорят, что в далёкие времена отсюда сбрасывали преступника (паршивая собака, отродье), которого осудили на смерть.

Это считалось более гуманным актом, чем казнь.

Вас ждут секреты Дигорских сел с. Фаснал, с. Камунта.

Посетите удивительный средневековой архитектурный комплекс в с. Галиат, узнаете чем было знаменито ныне пустующее село.

К 19:00 вы прибудете в отель.

Ужин самостоятельно.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в Этно доме в с. Галиат (место может быть заменено на равнозначное в зависимости от непредвиденных обстоятельств).

5 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах, если выбран тариф с размещением.

Стоимость тура за номер в зависимости от отеля, руб:

РазмещениеКатегория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

QuadBreakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 4*Стандарт113 170113 17079 275153 425153 425по запросуШведский стол/меню
Гостиница Кадгарон 3*Стандарт90 23092 79049 995128 025126 000по запросуШведский стол/меню
Гостиница "Планета Люкс" 3*Стандарт91 71091 71056 355130 462129 505по запросуШведский стол
Парк Отель Владикавказ 5*Стандартпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросуШведский стол
Гостиница Камелия 3*Стандарт82 91082 91048 055118 265117 785по запросуМеню

Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:

Размещение2 человека2 взрослых + ребенок3 человека4 человека1 человек
Без проживания (без завтраков)60 95090 00091 425121 90030 475

Варианты проживания

Владикавказ

4 ночи

Гостиница расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.

По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.

Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Отель «Планета Люкс»

4 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Отель «Кадгарон»

4 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Парк Отель Владикавказ

4 ночи

Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах г. Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
  • Оплата за посещение термальных источников в с. Бирагзанг (1 час)
  • Оплата за подьемник на канатно-кресельной дороге в с. Цей
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
  • Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Групповой трансфер, можно заказать индивидуальный трансфер к отелю (по желанию) и в последний день тура к аэропорту или ж/д вокзалу
  • Питание (ужины)
  • Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
  • Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры, экскурсии, входные билеты на объекты не включенные в программу тура или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • флисовая куртка (или любая другая);
  • фотоаппарат;
  • кросовки/удобная обувь;
  • зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Нужно ли брать с собой деньги?

Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.

Информация для иностранных граждан

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

На чем мы будем передвигаться? Сколько человек в туре?
Средний показатель от 10 до 18 чел. межсезонье (март, апрель, октябрь, ноябрь) и от 18 до 40 чел. в сезон (май, июнь, июль, август, сентябрь).
На одного гида приходится до 18 чел.
Автобус Мерседес Бенц Спринтер (18 посадочных мест).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

