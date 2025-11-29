Перед
Программа тура по дням
Прибытие. Заселение, обзорная экскурсия по Владикавказу
Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель до 14:00.
После заселения, совместно с нашим координатором, Вы отправитесь в центр города в ресторан «Премьер», где в 15:00состоится обед. Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.
Сразу после обеда автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города. Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
Прогулка по центру города позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.
Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.
- осетинская церковь;
- парк «Нартон»;
- Аллея славы;
- площадь В. И. Ленина;
- парк им К. Л. Хетагурова;
- армянская апостольская церковь;
- суннитская мечеть.
19:00 Возвращение в отель. Ужин опция.
Экскурсия в Кабардино-Балкарию, Голубые озёра
В 08:30 ранний завтрак. После завтрака Вы отправитель на экскурсионную программу.
Верхняя Балкария — живописная местность с горами, лугами и озёрами. Черекская теснина расположена в Черек-Балкарском ущелье, здесь можно увидеть всё: скалы и обрывы, озёра и водопады, некрополи и заброшенные аулы, а также окутанные легендами сторожевые башни.
Полюбуетесь в с. Бабугент Голубыми озерами, окружёнными горами и альпийскими лугами. Увидите озеро Церик-кёль, или Голубое озеро, знаменитое необыкновенным цветом воды. Посетите Нижнее Голубое озеро (Церик-кель). Природа здесь восхищает своей многогранностью.
Отправимся к Черекской теснине, где сможем совершить увлекательную пешеходную прогулку и послушать рассказы экскурсовода об истории этого места.
Наш путь пройдет по серпантину вверх, к туннелю в теснине. Полюбуетесь Черекским каньоном. Пройдетесь пешим маршрутом по грунтовой дороге вдоль (примерно 300 метров).
Один из самых ярких этапов экскурсии — это прогулка по старой колесной дороге, которая выбита прямо в отвесной скале. После туннеля берет начало дорога к бывшей крепости Зылги-Кала.
Крепость, прислонившаяся к отвесной скале как какое-то птичье гнездо. Именно отсюда начинается огромная старинная оборонительная система, которая была построена еще в средневековье, башня Балкаровых, Амир-Хана, Курнаят.
Прогуляетесь по окрестностям Верхней Балкарии — Аул Кюннюм, давно покинутый и обжитый только горными ветрами, располагается в ущелье реки Черек, Кюннюм-Эль, Башня князей Абаевых — постройка, относящаяся к позднему средневековью.
Аул Шканты и башня Амирхановых, и другие удивительные памятники прошлого. Мы окунемся во времена войн и сражений, храбрецов и предателей, услышим множество рассказов и легенд о хозяевах этих мест.
Ориентировочное время прибытия 19:00. Ужин самостоятельный.
Три ущелья Осетии и Аланский вечер
В 09.00, после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию.
Мы посетим Кадаргаванский каньон — место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Средневековая скальная крепость Дзивгис — это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов. Узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.
Духовное сердце Осетии. Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России.
Здесь можно подняться по «лестнице отпущения грехов», насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних аланских храмов.
13:30 Национальный обед в ресторане «Долина Солнца». Далее переезд в Даргавскую котловину.
Даргавский некрополь. По живописным горным склонам рассыпался целый город из более чем 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами.
По дороге увидим арт-объект осетинскую букву «ӕ», башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
Переезд в Геналдонское ущелье. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова младшего.
17:30 Прибытие во Владикавказ, трансфер по отелям (время для переодевания).
18:40 Трансфер по отелям в ресторан «Кавказ Hall».
19:00 Вы прибудете в ресторан «Кавказ Hall», где состоится «Аланский вечер». Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.
Этно-гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен), национальная кухня, знаменитые осетинские пироги, выступление народных вокально-инструментальных коллективов, выступление национального ансамбля «Мамисон», национальный ведущий (тамада), мастер-класс по национальному осетинскому танцу Симд.
Прибытие в отель около 23:00.
Горная Ингушетия, Джейрахское ущелье
В 09:00 после завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в Джейрахский район.
Наша экскурсия начнется с Дарьяльского ущелья, мы будем ехать по знаменитой Военно-Грузинской дороге.
Дарьяльское ущелье — это грандиозный природный разлом Бокового хребта горной системы Большой Кавказ, по дну которого протекает Терек.
Переместимся в Джейрахское ущелье. Вы увидите натуральное хозяйство местных жителей, которые, как и сто лет назад заготавливают сено на зиму, варят сыр и чтут вековые традиции.
Посмотрите родовую башню Цуровых, которые по сей день живут рядом с ней, а также древний город Таргим, селение Эгикал и башенный комплекс Вовнушки на отвесных скалах. Гид расскажет вам, для чего возводились такие башни и что символизировали.
Посетите храм Тхаба-Ерды, сооруженный в VIII веке. Кроме того, вас ждут живописный Ляжгинский водопад (пройдемся по экотропе к водопаду 3 км по желанию) и захватывающий дух Цей-Лоамский перевал.
Обед состоится в прекрасном месте на высоте 2 100 м. н.у. м. в ресторане «Цей-Лоам».
Вечером вы вернетесь в отель. Ужин самостоятельный.
Отъезд
В 12.00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести сувенирную продукцию, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl**
|Triple***
|DBL+CH***
|Завтрак
|Владикавказ 4*
|Комфорт
|108845
|108 845
|77 113
|146 938
|147 938
|Шведский стол/меню
|Кадгарон 3*
|Стандарт
|85905
|88 465
|47 833
|121 538
|119 538
|Шведский стол/меню
|Планета Люкс 3*
|Стандарт
|87385
|87 385
|54 193
|123 018
|121 018
|Шведский стол
|Камелия 3*
|Стандарт
|78585
|78 585
|45 893
|111 298
|110 298
|Меню
*Цена указана за двух человек при двухместном размещении
**Цена за человека при одноместном размещении
***Цена за троих человек при трехместном размещении
Стоимость проживания в Парк Отель Владикавказ 5* по запросу. Quad по запросу.
Стоимость тура без проживания в зависимости от количества человек в заявке при бронировании, руб:
|1 ВЗР
|2 ВЗР
|3 ВЗР
|2 ВЗР+CH
|4 ВЗР
|28 313
|56 626
|84 939
|83 000
|113 252
Варианты проживания
Кадгарон
Камелия
Парк Отель Владикавказ
Планета Люкс
Владикавказ
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсии по программе с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле, если выбран тариф с проживанием: обеды, указанные в программе
- Завтраки в отеле, если выбран тариф с проживанием:
- Обеды, указанные в программе
- Входные билеты на объекты по программе тура
- Экологические сборы на маршрутах
- Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
- Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Питание: ужины, завтрак в 1 день
- Проживание и завтраки, если выбран тариф без проживания
Место начала и завершения?
Как узнать точное время сбора группы?
Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.
Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей деятельности.
В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.
Страховка входит в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где можно поужинать недалеко от отеля?
Рекомендуемые рестораны:
- «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (европейская кухня), средний чек 800 руб.