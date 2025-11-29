Мои заказы

Путь нартов. Экскурсионный тур на Кавказ

Пленительный мир аланского наследия: вас очаруют ритмичные танцы, завораживающая музыка, ароматные угощения и благородные вина на Аланском вечере. Талантливые исполнители в традиционных нарядах поразят вас, а проникновенные мелодии согреют сердце.

Перед
читать дальше

вами откроются потрясающие виды: глубокие ущелья и озёра, старинные башни и таинственные склепы. Всё начнётся с экскурсии по Владикавказу — она плавно откроет тур. В стоимость включена этно-гастрономическая программа «Аланский вечер».

Путь нартов. Экскурсионный тур на КавказФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путь нартов. Экскурсионный тур на КавказФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путь нартов. Экскурсионный тур на КавказФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Заселение, обзорная экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель до 14:00.

После заселения, совместно с нашим координатором, Вы отправитесь в центр города в ресторан «Премьер», где в 15:00состоится обед. Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.

Сразу после обеда автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города. Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру города позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.

Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

  • осетинская церковь;
  • парк «Нартон»;
  • Аллея славы;
  • площадь В. И. Ленина;
  • парк им К. Л. Хетагурова;
  • армянская апостольская церковь;
  • суннитская мечеть.

19:00 Возвращение в отель. Ужин опция.

Прибытие. Заселение, обзорная экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Заселение, обзорная экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Заселение, обзорная экскурсия по ВладикавказуПрибытие. Заселение, обзорная экскурсия по Владикавказу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия в Кабардино-Балкарию, Голубые озёра

В 08:30 ранний завтрак. После завтрака Вы отправитель на экскурсионную программу.

Верхняя Балкария — живописная местность с горами, лугами и озёрами. Черекская теснина расположена в Черек-Балкарском ущелье, здесь можно увидеть всё: скалы и обрывы, озёра и водопады, некрополи и заброшенные аулы, а также окутанные легендами сторожевые башни.

Полюбуетесь в с. Бабугент Голубыми озерами, окружёнными горами и альпийскими лугами. Увидите озеро Церик-кёль, или Голубое озеро, знаменитое необыкновенным цветом воды. Посетите Нижнее Голубое озеро (Церик-кель). Природа здесь восхищает своей многогранностью.

Отправимся к Черекской теснине, где сможем совершить увлекательную пешеходную прогулку и послушать рассказы экскурсовода об истории этого места.

Наш путь пройдет по серпантину вверх, к туннелю в теснине. Полюбуетесь Черекским каньоном. Пройдетесь пешим маршрутом по грунтовой дороге вдоль (примерно 300 метров).

Один из самых ярких этапов экскурсии — это прогулка по старой колесной дороге, которая выбита прямо в отвесной скале. После туннеля берет начало дорога к бывшей крепости Зылги-Кала.

Крепость, прислонившаяся к отвесной скале как какое-то птичье гнездо. Именно отсюда начинается огромная старинная оборонительная система, которая была построена еще в средневековье, башня Балкаровых, Амир-Хана, Курнаят.

Прогуляетесь по окрестностям Верхней Балкарии — Аул Кюннюм, давно покинутый и обжитый только горными ветрами, располагается в ущелье реки Черек, Кюннюм-Эль, Башня князей Абаевых — постройка, относящаяся к позднему средневековью.

Аул Шканты и башня Амирхановых, и другие удивительные памятники прошлого. Мы окунемся во времена войн и сражений, храбрецов и предателей, услышим множество рассказов и легенд о хозяевах этих мест.

Ориентировочное время прибытия 19:00. Ужин самостоятельный.

Экскурсия в Кабардино-Балкарию, Голубые озёраЭкскурсия в Кабардино-Балкарию, Голубые озёраЭкскурсия в Кабардино-Балкарию, Голубые озёраЭкскурсия в Кабардино-Балкарию, Голубые озёра
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Три ущелья Осетии и Аланский вечер

В 09.00, после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию.

Мы посетим Кадаргаванский каньон — место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Средневековая скальная крепость Дзивгис — это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов. Узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.

Духовное сердце Осетии. Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России.

Здесь можно подняться по «лестнице отпущения грехов», насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних аланских храмов.

13:30 Национальный обед в ресторане «Долина Солнца». Далее переезд в Даргавскую котловину.

Даргавский некрополь. По живописным горным склонам рассыпался целый город из более чем 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами.

По дороге увидим арт-объект осетинскую букву «ӕ», башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.

Переезд в Геналдонское ущелье. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова младшего.

17:30 Прибытие во Владикавказ, трансфер по отелям (время для переодевания).

18:40 Трансфер по отелям в ресторан «Кавказ Hall».

19:00 Вы прибудете в ресторан «Кавказ Hall», где состоится «Аланский вечер». Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.

Этно-гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен), национальная кухня, знаменитые осетинские пироги, выступление народных вокально-инструментальных коллективов, выступление национального ансамбля «Мамисон», национальный ведущий (тамада), мастер-класс по национальному осетинскому танцу Симд.

Прибытие в отель около 23:00.

Три ущелья Осетии и Аланский вечерТри ущелья Осетии и Аланский вечерТри ущелья Осетии и Аланский вечерТри ущелья Осетии и Аланский вечер
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Горная Ингушетия, Джейрахское ущелье

В 09:00 после завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в Джейрахский район.

Наша экскурсия начнется с Дарьяльского ущелья, мы будем ехать по знаменитой Военно-Грузинской дороге.

Дарьяльское ущелье — это грандиозный природный разлом Бокового хребта горной системы Большой Кавказ, по дну которого протекает Терек.

Переместимся в Джейрахское ущелье. Вы увидите натуральное хозяйство местных жителей, которые, как и сто лет назад заготавливают сено на зиму, варят сыр и чтут вековые традиции.

Посмотрите родовую башню Цуровых, которые по сей день живут рядом с ней, а также древний город Таргим, селение Эгикал и башенный комплекс Вовнушки на отвесных скалах. Гид расскажет вам, для чего возводились такие башни и что символизировали.

Посетите храм Тхаба-Ерды, сооруженный в VIII веке. Кроме того, вас ждут живописный Ляжгинский водопад (пройдемся по экотропе к водопаду 3 км по желанию) и захватывающий дух Цей-Лоамский перевал.

Обед состоится в прекрасном месте на высоте 2 100 м. н.у. м. в ресторане «Цей-Лоам».

Вечером вы вернетесь в отель. Ужин самостоятельный.

Горная Ингушетия, Джейрахское ущельеГорная Ингушетия, Джейрахское ущельеГорная Ингушетия, Джейрахское ущельеГорная Ингушетия, Джейрахское ущелье
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Отъезд

В 12.00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести сувенирную продукцию, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение КатегорияTwin*Double*Singl**Triple***DBL+CH***Завтрак
Владикавказ 4*Комфорт108845108 84577 113146 938147 938Шведский стол/меню
Кадгарон 3*Стандарт8590588 46547 833121 538119 538Шведский стол/меню
Планета Люкс 3*Стандарт8738587 38554 193123 018121 018Шведский стол
Камелия 3*Стандарт7858578 58545 893111 298110 298Меню

*Цена указана за двух человек при двухместном размещении

**Цена за человека при одноместном размещении

***Цена за троих человек при трехместном размещении

Стоимость проживания в Парк Отель Владикавказ 5* по запросу. Quad по запросу.

Стоимость тура без проживания в зависимости от количества человек в заявке при бронировании, руб:

1 ВЗР2 ВЗР3 ВЗР2 ВЗР+CH4 ВЗР
28 31356 62684 93983 000113 252

Варианты проживания

Кадгарон

4 ночи
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы. В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах гостиная зона с диваном, телевизор и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
КадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгарон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Камелия

4 ночи
В числе удобств номеров шкаф, телевизор, чайник, холодильник и ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на горы. Номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
КамелияКамелияКамелияКамелия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Парк Отель Владикавказ

4 ночи
Отель расположен в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. Можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором, чайником и сейфом, а также ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.
Парк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель Владикавказ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Планета Люкс

4 ночи
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Владикавказ

4 ночи
Гостиница расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей. К услугам гостей номера со всем необходимым для полноценного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. На территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты. Работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Есть лобби-бар. Расстояние между гостиницей и аэропортом составляет 27 км, ж/д вокзалом — 3 км.
ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе, если выбран тариф с проживанием
  • Экскурсии по программе с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле, если выбран тариф с проживанием: обеды, указанные в программе
  • Завтраки в отеле, если выбран тариф с проживанием:
  • Обеды, указанные в программе
  • Входные билеты на объекты по программе тура
  • Экологические сборы на маршрутах
  • Гастрономический этновечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Питание: ужины, завтрак в 1 день
  • Проживание и завтраки, если выбран тариф без проживания
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Как узнать точное время сбора группы?

Накануне дня заезда формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы.

Если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей деятельности.

В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.

Страховка входит в стоимость?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где можно поужинать недалеко от отеля?

Рекомендуемые рестораны:

  • «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (европейская кухня), средний чек 800 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Похожие туры из Владикавказа

Наследие нартов. Экскурсионный тур на Северный Кавказ
7 дней
Наследие нартов. Экскурсионный тур на Северный Кавказ
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 60 408 ₽ за человека
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур осенью
На автобусе
7 дней
-
3%
6 отзывов
Пять колец Кавказа. Экскурсионный тур осенью
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 58 394 ₽60 200 ₽ за человека
Релакс-тур на Кавказ
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Релакс-тур на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэроп...
6 мар в 10:00
20 мар в 10:00
50 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа