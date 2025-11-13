По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином, а в 3 день выбрать экскурсию на свой вкус.
Программа тура по дням
Прибытие
Прибытие во Владикавказ.
Подача транспорта в аэропорт или ж/д вокзал с 08:00 до 20:00 к любому рейсу/поезду.
Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.
Прибытие в аэропорт Минеральные Воды, сбор группы.
В 12:00 и 15:00 встреча и отправление бесплатного группового трансфера во Владикавказ (переезд 220 км, 3:20 часа), размещение в гостинице по прибытии.
Возможность приобрести дополнительно: 19:30-21:30 Аланский вечер —шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
Алагирское ущелье - Цей - Мамисон
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (доп. плата).
Мамисонское ущелье — селение Лисри — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 16:30.
17:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
Километраж за день: 220 км, продолжительность 8 часов.
Свободный день. Возможность приобрести дополнительную экскурсию
Свободное время.
Возможность приобрести дополнительную экскурсию:
- Захватывающее путешествие в горную Ингушетию: (8 часов, 180 км). Начало 09:00;
- Горная Дигория: Задалеск — Махческ — Уаллагком (10 часов, 255 км). Начало 08:30.
Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется гостем самостоятельно за месяц до начала тура.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (доп. плата).
Куртатинское ущелье—Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
16:30 Прибытие во Владикавказ.
Километраж за день: 120 км, продолжительность 8 часов.
Отъезд
- Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа к любому рейсу/поезду, подача транспорта к отелю с 08:00 до 20:00;
- групповой трансфер в аэропорт Минеральные Воды, подача транспорта к отелю.
В 08:00 и 13:00 отправление бесплатного трансфера в аэропорт Минеральные Воды (переезд 220 км, 3:20 часа) к рейсам с вылетами после 13:00 и 18:00 соответственно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях Владикавказа.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория номера
Dbl
2-местное
Twin
2-местное
Single
1-местное
Triple
3-местное
DBL+СH
2 взр. +1 реб.
QUAD
4-местное
Breakfast
Завтрак
|Камелия 3*
|стандарт
|47700
|47700
|33750
|70650
|67050
|87000
|Завтрак
|Амран 3*
|стандарт
|49500
|48900
|34350
|72450
|70650
|91800
|Завтрак
|Кадгарон отель 3*
|стандарт
|54900
|54900
|33750
|75150
|72450
|96600
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|59100
|59100
|34050
|83250
|79650
|-
|Шв. стол
|полулюкс
|63300
|63300
|46050
|92250
|88650
|-
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 4*
|стандарт
|69900
|69900
|53550
|99450
|92250
|-
|Шв. стол
|комфорт
|75300
|75300
|58950
|106650
|99450
|-
|Шв. стол
|Парк отель Владикавказ 5*
|стандарт
|107700
|147900
|91350
|-
|157050
|-
|Шв. стол
Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка 7-12 лет.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Парк отель Владикавказ
Парк отель Владикавказ расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».
Парк отель Владикавказ предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.
128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.
Просторный номер площадью от 24 до 34 кв. м., с видом во двор и на Кавказский хребет, оснащенный кроватью, креслом, журнальным столиком, торшером, рабочей консолью с настольной лампой, офисным креслом и телевизором. Номер отлично подходит как для одноместного, так и для двухместного проживания. Дополнительное место в номере «Стандарт» устанавливается по возможности и только по предварительному запросу.
Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 203 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол" с 07.00 до 11.00. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.
Номера комфорт с балконами с 4 этажа и выше.
Кадгарон
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
Планета Люкс
Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Камелия
Современный отель «Камелия» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля «Камелия-в» открывается вид на горы. Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Так же можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.
Амран
Гостиница «Амран» находится во Владикавказе.
В распоряжении гостей 49 номеров различной категории, включающие телевизор и холодильник, письменный стол, шкаф, а также душевую комнату. В номерах «Люкс» установлена гидромассажная ванна.
При гостинице работает бар и кафе, где можно побаловать себя блюдами кавказской и европейской кухни, либо воспользоваться диетическим меню. По утрам подаются завтраки.
К услугам постояльцев бильярд, собственный хаммам и сауна. Рядом располагаются Музей истории Владикавказа, Академический русский театр им. Е. Б. Вахтангова в 1,2 км, и другие достопримечательности. Центральный рынок - в 0,7 км. Расстояние до аэропорта - 19,3 км, до железнодорожного вокзала - 0,2 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа, аэропорта Минеральных Вод в гостиницы в первый день по условиям в программе тура
- Групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, аэропорт Минеральных Вод, подача транспорта по условиям в программе тура
- Размещение в отелях по программе тура во Владикавказе с завтраками
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
- Сбор туристов на транспортные экскурсия производится по отелям
- Сбор на обзорную пешеходную экскурсию от гост. Владикавказ 4*, ул. Коцоева 75
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа или Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 800 руб
- Питание по маршруту экскурсий: пикник-ланч или обед оплачиваются на месте, ужины
- Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа/Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 400 руб. ребенок до 18 лет - 2 000 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Взрослый - 2 400 руб
- Ребенок до 18 лет - 2 000 руб
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию - 2 500 руб. /взрослый, 1 800 руб. /ребенок 7-12 лет
- Экскурсия Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком - 3 000 руб. /взрослый, 2 400 руб. /ребенок 7-12 лет
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
Какие обеды по сет-меню предлагаются?
Три ущелья: Куртатинское — Кармадонское — Даргавс.
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 500 руб. /чел., кафе «Правый берег», сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Куриный шашлык + чай;
- 500 руб. /чел., семейное кафе в Ламардоне, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Соран (курица в сметанном бульоне) + чай;
- 500 руб. /чел., кафе «Аланский дворик», сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Лывжа (говяжий бульон) + Чай.
Алагирское ущелье — Цей — Мамисон.
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 500 руб. /чел., семейное кафе в селении Бурон, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Лывжа (говяжий суп) + чай.
Горная Дигория: Задалеск – Махческ — Уаллагком.
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 700 руб. /чел., семейное кафе в селении Галиат, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Лывжа (говяжий суп) + чай;
- 600 руб. /чел., семейное кафе в селении Фаснал, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Лывжа (говяжий бульон) + чай;
- 700 руб. /чел., кафе в селении Мацута, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Лывжа (говяжий суп) + чай.
Экскурсии и походы по Горной Дигории: Задалеск — Ханаз — Уаллагком.
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 700 руб. /чел., семейное кафе в селении Галиат, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Лывжа (говяжий суп) + чай;
- 600 руб. /чел., семейное кафе в селении Фаснал, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Лывжа (говяжий бульон) + чай;
- 700 руб. /чел., кафе в селении Мацута, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + Лывжа (говяжий суп) + чай.
Пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории в Национальном парке Алания:
- Дополнительно оплачивается обед по комплексному меню на турбазе 500 руб. /чел (оплата наличными).
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию:
- Дополнительно оплачивается пикник-ланч по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными): 450 руб. /чел., семейное кафе в селении Бишт, сет-меню: Чапильг (национальная лепешка с творогом) + свежий салат + чай.