3 день

Алагирское ущелье Цей Мамисон

Алагирское ущелье Цей Мамисон (8 часов, 220 км) Начало 08:30

программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи Цейское ущелье канатная дорога к Сказскому леднику пикник-ланч (Доп. плата) Мамисонское ущелье селение Лисри обелиск братьям Газдановым возвращение во Владикавказ к 16:30-17:00.

Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция. Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром - святым местом. Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн! Святилище и наскальный монумент Уастырджи. В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать. Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа. В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы Зылын дуар (с осетинского — Кривая дверь).

С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове. Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой! Ущелье многие столетия является священным для осетин - тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы. В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений древнеаланское святилище Реком. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа. Гора Монах - неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень.

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Продвигаясь дальше по Транскаму в глубь горной Осетии, направляемся в Мамисонское ущелье один из самых удаленных и некогда труднодоступных уголков Осетии. Раньше через ущелье проходила военно-осетинская дорога, которая связывала Северный Кавказ и Закавказье. Здесь еще сохранились боевые, жилые башни и целые укрепленные комплексы средневековых поселений горцев. В древнем селении Лисри столкнемся с артефактами прошлых эпох, увидим архитектурные строения древнего зодчества. Узнаем о легендах и истории других поселений ущелья: Тиб, Тли, Калак, Згил.

Мамисонское ущелье славится минеральными источниками. Целебные тибские воды, долины с красивым ландшафтом, разнообразие природной растительности привлекают многих туристов в ущелье. Совсем недавно Мамисонское ущелье представляло дикую природу, но в настоящее время ведется строительство инженерной инфраструктуры для создания всесезонный горнолыжной и термальной курортной зоны.

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной Войне.

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