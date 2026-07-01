Описание тура
Выходные в Осетии - это прекрасная возможность отдохнуть от городской суеты, зарядиться энергией, насладиться потрясающими пейзажами, подышать чистым горным воздухом, узнать много нового и интересного об Осетии, традициях и, конечно, отведать блюда национальной кухни.
Тарифы с вариантами отелей предоставляются по запросу.
Тарифы:
Если вы планируете поездку одна / один, то необходимо бронировать одноместное размещение по туру. Подселение Не Предоставляется.
Для бронирования места в туре достаточного внести предоплату в размере 15% от стоимости тура, остальная часть оплачивается за 8 дней до начала тура.
Очередность проведения экскурсий может меняться
- Экскурсия - знакомство с городом Владикавказ
- Кадаргаванский каньон, Скальная крепость Дзивгис, башня Курта и Тага;
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь;
- Даргавский некрополь;
- Кармадонское ущелье одно из самых узких и суровых по своей красоте;
- Наскальный монумент Уастырджи, Сказский ледник, Зарамагская Гэс, Обелиск Братьям Газдановым;
Программа тура по дням
Экскурсия по городу Владикавказ
Прибытие во Владикавказ до 14.00. Трансфер в отель. Размещение в гостиницах.
16:00 - Обзорная экскурсия по Владикавказу знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом. Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощённые в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах. Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили. Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!
За дополнительную плату: Аланский Вечер шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (проводится по пятницам).
Три ущелья: Куртатинское Кармадонское - Даргавс
Три ущелья: Куртатинское Кармадонское - Даргавс (8 часов, 120 км) Начало 08:30
программа дня:
Кармадон - Даргавс - Город мертвых - Башня Курта и Тага - селение Цмити - Свято-Успенский Аланский мужской монастырь пикник-ланч (за дополнительную плату) - Куртатинское ущелье - Кадаргаванский каньон - крепость Дзивгис.
Кармадон одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году. В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.
Переезд в Даргавскую долину. Даргавский некрополь, который в народе называют Городом мертвых, состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы. Сторожевые башни 16-17 веков.
Башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур. Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.
Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.
Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Фиагдонские памятники: у памятника Скорбящий конь вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.
Кадаргаванский каньон. Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.
Пикник-ланч (за дополнительную плату)
Алагирское ущелье Цей Мамисон
Алагирское ущелье Цей Мамисон (8 часов, 220 км) Начало 08:30
программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи Цейское ущелье канатная дорога к Сказскому леднику пикник-ланч (Доп. плата) Мамисонское ущелье селение Лисри обелиск братьям Газдановым возвращение во Владикавказ к 16:30-17:00.
Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция. Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром - святым местом. Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн! Святилище и наскальный монумент Уастырджи. В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать. Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа. В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы Зылын дуар (с осетинского — Кривая дверь).
С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове. Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой! Ущелье многие столетия является священным для осетин - тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы. В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений древнеаланское святилище Реком. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа. Гора Монах - неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень.
На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.
Продвигаясь дальше по Транскаму в глубь горной Осетии, направляемся в Мамисонское ущелье один из самых удаленных и некогда труднодоступных уголков Осетии. Раньше через ущелье проходила военно-осетинская дорога, которая связывала Северный Кавказ и Закавказье. Здесь еще сохранились боевые, жилые башни и целые укрепленные комплексы средневековых поселений горцев. В древнем селении Лисри столкнемся с артефактами прошлых эпох, увидим архитектурные строения древнего зодчества. Узнаем о легендах и истории других поселений ущелья: Тиб, Тли, Калак, Згил.
Мамисонское ущелье славится минеральными источниками. Целебные тибские воды, долины с красивым ландшафтом, разнообразие природной растительности привлекают многих туристов в ущелье. Совсем недавно Мамисонское ущелье представляло дикую природу, но в настоящее время ведется строительство инженерной инфраструктуры для создания всесезонный горнолыжной и термальной курортной зоны.
По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной Войне.
Заключительный день во Владикавказе
Заключительный день во Владикавказе, свободное время. Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.
Групповой трансфер в аэропорт/ж. д. вокзал Владикавказа к любому рейсу/поезду, подача транспорта к отелю с 08:00 до 20:00
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии с 08:00 до 14:00
- Групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду, подача транспорта к отелю с 08:00 до 20:00
- Размещение в отелях по программе тура во Владикавказе с завтраками. При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют Dbl/Twn + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы)
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
- Сбор туристов на транспортные экскурсия производится по отелям сбор на обзорную пешеходную экскурсию от гост. Владикавказ 4, ул. Коцоева 75
Что не входит в цену
- Авиаперелёт / жд билеты. При покупке авиабилетов необходимо выбирать рейсы с прибытием с 8:00 до 14:00 и вылетом по окончании тура из Владикавказа в любое время
- Билет на канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье (около 800 рублей)
- Аланский Вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (взрослый - 2400 руб дети до 16 лет - 2000 руб)
- Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными)
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включённые в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Медицинская страховка
О чём нужно знать до поездки
Удостоверение личности (только Российский паспорт) - Обязательно. Посещение горных районов Ингушетии возможно только по Российскому внутреннему паспорту. Гражданам других стран необходимо оформлять пропуск заранее.
Пожелания к путешественнику
Удостоверение личности (только Российский паспорт) - Обязательно. Посещение горных районов Ингушетии возможно только по Российскому внутреннему паспорту. Гражданам других стран необходимо оформлять пропуск заранее.