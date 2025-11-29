Судогодская земля — это место расселения финно-угорских племён, заповедная земля. Здесь сохранились первозданные природные ландшафты, а человек привнёс свою архитектурную лепту. Вы увидите гейзер, который 80 лет бьёт из-под земли и прогуляетесь по старинной усадьбе. Уютный купеческий городок удивит вас своими неповторимыми домиками.
Описание экскурсии
Судогодский гейзер
Редкое природное явление: фонтан высотой до 5 метров, который не иссякает и не замерзает. По традиции умоемся водой из гейзера!
Усадьба Храповицкого в Муромцево
Необычный замок построен в конце 19 века. Его башни и стены напоминают европейские крепости.
Прогулка по центру Судогды
Неспешное знакомство с городком, где сохранились купеческие домики и особняки.
По желанию (и договорённости) можем посетить краеведческий музей.
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Ford Fusion и пешком
- Выбирайте удобную одежду и обувь, лучше взять сменную одежду (если вдруг промокнете на гейзере)
- Дополнительные расходы: посещение усадьбы Храповицкого — 250 ₽, краеведческий музей с экскурсией (с музеем необходимо договориться заранее) — 300 ₽ с чел. (+ 1–1,5 ч)
- Программа не подходит для детей
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 1418 туристов
Я сама вдохновлена летописной историей Великого княжества Владимирского, поэтому предлагаю и гостям Владимирского края вдохновиться и восхититься рукотворными и нерукотворными чудесами нашей земли!
Входит в следующие категории Владимира
Похожие экскурсии из Владимира
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир сквозь столетия
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
29 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Главное во Владимире за 1,5 часа
Познакомьтесь с историей Владимира, прогуливаясь по его центру. Узнайте о главных достопримечательностях и их значении в судьбе Руси
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:30
1 дек в 09:30
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.