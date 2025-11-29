Судогодская земля — это место расселения финно-угорских племён, заповедная земля. Здесь сохранились первозданные природные ландшафты, а человек привнёс свою архитектурную лепту. Вы увидите гейзер, который 80 лет бьёт из-под земли и прогуляетесь по старинной усадьбе. Уютный купеческий городок удивит вас своими неповторимыми домиками.

Описание экскурсии

Судогодский гейзер

Редкое природное явление: фонтан высотой до 5 метров, который не иссякает и не замерзает. По традиции умоемся водой из гейзера!

Усадьба Храповицкого в Муромцево

Необычный замок построен в конце 19 века. Его башни и стены напоминают европейские крепости.

Прогулка по центру Судогды

Неспешное знакомство с городком, где сохранились купеческие домики и особняки.

По желанию (и договорённости) можем посетить краеведческий музей.

Организационные детали