Экскурсия по Владимиру - это уникальная возможность за короткое время узнать о тысячелетней истории города. Прогулка начинается на Соборной площади, где вы увидите Успенский и Дмитриевский соборы, которые являются свидетелями былого величия. Далее маршрут ведет по Большой Московской улице, в прошлом центре деловой жизни. Завершает путешествие посещение Золотых ворот, парадного въезда в древний город, который не покорился ни одному врагу

Вы прогуляетесь по центру Владимира, познакомитесь с его историей и увидите главные достопримечательности. Среди них:

Успенский и Дмитриевский соборы — свидетели тысячелетней истории города

Соборная площадь — административный центр губернского Владимира 18–19 веков

Большая Московская улица — место, где кипела деловая жизнь города

Золотые ворота — парадный въезд в древний Владимир. Под их сводами въезжали в город Александр Невский и Екатерина II. И ни один враг не смог их покорить!

Кому подойдёт экскурсия

Тем, у кого нет возможности посвятить знакомству с городом много времени.

Организационные детали

Начинаем на Соборной площади, заканчиваем у Золотых ворот.