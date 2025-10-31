Экскурсия по Владимиру - это уникальная возможность за короткое время узнать о тысячелетней истории города.
Прогулка начинается на Соборной площади, где вы увидите Успенский и Дмитриевский соборы, которые являются свидетелями былого величия. Далее маршрут ведет по Большой Московской улице, в прошлом центре деловой жизни.
Завершает путешествие посещение Золотых ворот, парадного въезда в древний город, который не покорился ни одному врагу
5 причин купить эту экскурсию
- 🕒 Экономия времени
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🚶♂️ Прогулка по центру города
- 📚 Узнать историю Руси
- 🎯 Идеально для занятых путешественников
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Что можно увидеть
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Соборная площадь
- Большая Московская улица
- Золотые ворота
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по центру Владимира, познакомитесь с его историей и увидите главные достопримечательности. Среди них:
- Успенский и Дмитриевский соборы — свидетели тысячелетней истории города
- Соборная площадь — административный центр губернского Владимира 18–19 веков
- Большая Московская улица — место, где кипела деловая жизнь города
- Золотые ворота — парадный въезд в древний Владимир. Под их сводами въезжали в город Александр Невский и Екатерина II. И ни один враг не смог их покорить!
Кому подойдёт экскурсия
Тем, у кого нет возможности посвятить знакомству с городом много времени.
Организационные детали
Начинаем на Соборной площади, заканчиваем у Золотых ворот.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 808 туристов
Владимир — мой родной город. Я хорошо знаю его, нежно люблю и хочу передать капельку этой любви другим. Я обожаю гулять по его уютным улицам и рассказывать его интересные истории. Для меня экскурсия — произведение со своей логикой, сюжетом, идеей и, главное, настроением. И я с радостью делюсь этим с гостями моего города!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Фотографии от путешественников
В
Вадим
31 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, узнали много нового, время пролетело как один миг, познавательно и увлекательно, без ненужного пафоса, общение как со старыми друзьями. Очень рекомендую!
Елена
27 окт 2025
Это Мега крутая экскурсия! Анастасия, просто кладезь информации и знаний! Так понятно, так структурировано, четко и ясно был изложен материал, не хотелось отвлекаться ни на минуту, чтоб не пропустить ни
К
Константин
15 окт 2025
Благодарю Анастасию за интересный рассказ и знакомство с Владимиром. 1,5 часа пролетели незаметно. Очень удобный формат экскурсии: с одной стороны, многое узнаёшь, с другой не так устаёшь, как после 2- и 3-часовых экскурсий. Рекомендую.
Анна
17 сен 2025
Замечательная экскурсия, нам было важно, что она занимает 1.5 часа, и могу сказать, что этого было абсолютно достаточно. Очень понравилась экскурсовод - приятная, тактичная, эрудированная. Рекомендую 👏
Т
Татьяна
6 сен 2025
Прекрасно организованная экскурсия, замечательный экскурсовод. От экскурсии остались незабываемые впечатления, хотелось бы вернуться в этот город.
Г
Галина
4 сен 2025
Анастасия - прекрасный знаток города и отличный рассказчик. Внимательно выслушала мои пожелания, показала все главные достопримечательности Владимира.
Я осталась очень довольна экскурсией и гидом.
Большое спасибо!
Анастасия
2 сен 2025
Вторник, 9 утра. Идёт мелкий противный дождик, очень холодно…
Но улыбка Анастасии согрела нас в ту же минуту, как только мы встретились.
Горящие глаза, прекрасная энергетика, интересный и содержательный рассказ.
Нам все очень
С
Софья
26 авг 2025
Очень интересно и позитивно, спасибо большое! Рекомендую!
Мария
7 авг 2025
Нам все понравилось!
Замечательно прогулялись и узнали много интересного!
Получили много рекомендаций куда еще можно сходить)
Рекомендую!
Надежда
6 авг 2025
Благодарим Анастасию за увлекательную и интереснейшую экскурсию. Мы узнали много нового. Анастасия интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, добрый и позитивный человек! Ждём в Коломне!:)
С
Степина
28 июл 2025
Анастасия - замечательный экскурсовод! Легкий и очень познавательный рассказ о любимом городе! Слушать было невероятно интересно! Всем рекомендую! Анастасия, а вам - большое спасибо за такую приятную во всех отношениях прогулку!
М
Михаил
19 июл 2025
Были проездом во Владимире и свободного времени было не очень много. Очень рады, что выбрали именно Анастасию и её экскурсию для знакомства с городом. Нам все очень понравилось. Грамотный экскурсовод, интересный рассказ, приятный собеседник. Рекомендую.
С
Светлана
13 июл 2025
Нам очень понравилось! Рассказывает легко, человек к себе располагает!
П
Панова
31 мая 2025
Спасибо большое за экскурсию и приятное общение
Мария
21 мая 2025
Знаете, мне как правило очень везёт с экскурсоводами и гидами, но я взрослый человек, и понимаю, что то, что идеально подошло мне, совершенно не обязательно так же идеально подойдёт кому-то
