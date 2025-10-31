Мои заказы

Главное во Владимире за 1,5 часа

Познакомьтесь с историей Владимира, прогуливаясь по его центру. Узнайте о главных достопримечательностях и их значении в судьбе Руси
Экскурсия по Владимиру - это уникальная возможность за короткое время узнать о тысячелетней истории города.

Прогулка начинается на Соборной площади, где вы увидите Успенский и Дмитриевский соборы, которые являются свидетелями былого величия. Далее маршрут ведет по Большой Московской улице, в прошлом центре деловой жизни.

Завершает путешествие посещение Золотых ворот, парадного въезда в древний город, который не покорился ни одному врагу
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕒 Экономия времени
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🚶‍♂️ Прогулка по центру города
  • 📚 Узнать историю Руси
  • 🎯 Идеально для занятых путешественников
Ближайшие даты:
11
ноя14
ноя18
ноя20
ноя24
ноя25
ноя27
ноя
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Соборная площадь
  • Большая Московская улица
  • Золотые ворота

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по центру Владимира, познакомитесь с его историей и увидите главные достопримечательности. Среди них:

  • Успенский и Дмитриевский соборы — свидетели тысячелетней истории города
  • Соборная площадь — административный центр губернского Владимира 18–19 веков
  • Большая Московская улица — место, где кипела деловая жизнь города
  • Золотые ворота — парадный въезд в древний Владимир. Под их сводами въезжали в город Александр Невский и Екатерина II. И ни один враг не смог их покорить!

Кому подойдёт экскурсия

Тем, у кого нет возможности посвятить знакомству с городом много времени.

Организационные детали

Начинаем на Соборной площади, заканчиваем у Золотых ворот.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 808 туристов
Владимир — мой родной город. Я хорошо знаю его, нежно люблю и хочу передать капельку этой любви другим. Я обожаю гулять по его уютным улицам и рассказывать его интересные истории. Для меня экскурсия — произведение со своей логикой, сюжетом, идеей и, главное, настроением. И я с радостью делюсь этим с гостями моего города!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

В
Вадим
31 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, узнали много нового, время пролетело как один миг, познавательно и увлекательно, без ненужного пафоса, общение как со старыми друзьями. Очень рекомендую!
Елена
Елена
27 окт 2025
Это Мега крутая экскурсия! Анастасия, просто кладезь информации и знаний! Так понятно, так структурировано, четко и ясно был изложен материал, не хотелось отвлекаться ни на минуту, чтоб не пропустить ни
читать дальше

слова. На нашей экскурсии слушатель других экскурсий останавливались и слушали, так как невозможно пройти мимо этих историй, рассказов, пояснений деталей, все просто на 100 баллов, и кто думает брать экскурсию с посещением Успенского собора, или нет, однозначно брать! Впечатления до сих пор не отпускают, отзыв пишу спустя неделю после экскурсии!

К
Константин
15 окт 2025
Благодарю Анастасию за интересный рассказ и знакомство с Владимиром. 1,5 часа пролетели незаметно. Очень удобный формат экскурсии: с одной стороны, многое узнаёшь, с другой не так устаёшь, как после 2- и 3-часовых экскурсий. Рекомендую.
Анна
Анна
17 сен 2025
Замечательная экскурсия, нам было важно, что она занимает 1.5 часа, и могу сказать, что этого было абсолютно достаточно. Очень понравилась экскурсовод - приятная, тактичная, эрудированная. Рекомендую 👏
Т
Татьяна
6 сен 2025
Прекрасно организованная экскурсия, замечательный экскурсовод. От экскурсии остались незабываемые впечатления, хотелось бы вернуться в этот город.
Г
Галина
4 сен 2025
Анастасия - прекрасный знаток города и отличный рассказчик. Внимательно выслушала мои пожелания, показала все главные достопримечательности Владимира.
Я осталась очень довольна экскурсией и гидом.
Большое спасибо!
Анастасия
Анастасия
2 сен 2025
Вторник, 9 утра. Идёт мелкий противный дождик, очень холодно…

Но улыбка Анастасии согрела нас в ту же минуту, как только мы встретились.

Горящие глаза, прекрасная энергетика, интересный и содержательный рассказ.

Нам все очень
читать дальше

понравилось.

После экскурсии мы завали волнующие нас вопросы и по рекомендации посетили водонапорную башню с аудиогидом, выпили кофе в "Птичке".

На экскурсию в аптеку мы не попали, т. к был санитарный день, но было принято решение вернуться на обратном пути и заехать туда)).

На нашем маршруте эта экскурсия самая дорогая, но она стоит каждого рубля.

Мы получили заряд энергии и прекрасного настроения на весь день.

Анастасия, вас несомненно можно советовать ВСЕМ для знакомства с г. Владимиром.

Спасибо еще раз.
Вы попали в наш список крутых гидов и заняли место в наших сердечках. 🤍

С
Софья
26 авг 2025
Очень интересно и позитивно, спасибо большое! Рекомендую!
Мария
Мария
7 авг 2025
Нам все понравилось!
Замечательно прогулялись и узнали много интересного!
Получили много рекомендаций куда еще можно сходить)
Рекомендую!
Надежда
Надежда
6 авг 2025
Благодарим Анастасию за увлекательную и интереснейшую экскурсию. Мы узнали много нового. Анастасия интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, добрый и позитивный человек! Ждём в Коломне!:)
С
Степина
28 июл 2025
Анастасия - замечательный экскурсовод! Легкий и очень познавательный рассказ о любимом городе! Слушать было невероятно интересно! Всем рекомендую! Анастасия, а вам - большое спасибо за такую приятную во всех отношениях прогулку!
М
Михаил
19 июл 2025
Были проездом во Владимире и свободного времени было не очень много. Очень рады, что выбрали именно Анастасию и её экскурсию для знакомства с городом. Нам все очень понравилось. Грамотный экскурсовод, интересный рассказ, приятный собеседник. Рекомендую.
С
Светлана
13 июл 2025
Нам очень понравилось! Рассказывает легко, человек к себе располагает!
П
Панова
31 мая 2025
Спасибо большое за экскурсию и приятное общение
Мария
Мария
21 мая 2025
Знаете, мне как правило очень везёт с экскурсоводами и гидами, но я взрослый человек, и понимаю, что то, что идеально подошло мне, совершенно не обязательно так же идеально подойдёт кому-то
читать дальше

другому, даже если этот человек - мой друг, и я его хорошо знаю.
Но и вот эта экскурсия, и сама прекрасная Анастасия как гид и человек - это первый раз, когда я готова искренне и настойчиво рекомендовать их буквально каждому!

С изумлением обнаружили себя влюблёнными во Владимир и его место в истории нашей страны, которое просто невозможно переоценить.

Спасибо!
Процветания и всех благ!

