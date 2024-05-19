Д Дмитрий Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Благодарим экскурсовода,,,, имя за отлично проведенную экскурсию, которая состоялась вопреки холодной погоде и ледяному ветру. Получили огромное удовольствие от маленького путешествия по Владимирской земле, открыли для себя новые факты. Нам очень понравилось!!!

О Олег Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Большое спасибо, Марине Вячеславовне! Экскурсия прошла на одном дыхании. Марина Вячеславовна - человек, который любит свою профессию и является Профиссионалом (именно с большой буквы). Рекумедую!

Д Дмитрий Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах читать дальше С его помощью мы увидели много красивых, впечатляющих мест Владимира и Боголюбово, а также узнали для себя массу нового и интересного. Рекомендуем всем Несмотря на холодную и ветреную погоду, экскурсия прошла очень хорошо. Нашим гидом был Евгений - очень грамотный и увлекательный рассказчик.

Н Наталья Из Владимира - в Боголюбово Елена-профессионал,который знает ответы на все вопросы! Мы в восторге!!! Было интересно всем!!!!!

Д Денис Тайны Сунгиря - стоянки первобытного человека Отличная экскурсия, спасибо гиду Алексею Валентиновичу за интересный рассказ, превосходное знание материала и увлеченность предметом.

Г Георгий Из Владимира - в Боголюбово Экскурсия получилась отличная. Узнал немало нового о Владимире, несмотря на то, что это не первая поездка сюда, да и истфак за плечами. Гиду - респект и за знания, и за любовь к своему делу.

Р Роман Из Владимира - в Боголюбово Все было супер!

Е Евгения Древний Владимир пешком Экскурсия очень понравилась. Интересное переплетение древней истории города и более близких к нам дней. Программа и маршрут вышли подробными и увлекательными. Рекомендуем экскурсию с Корнеем!

О Ольга Древний Владимир пешком Узнали от Корнея много интересной информации, исторических фактов в ходе прекрасной прогулки. Нам рассказали, что находится в каждом музее, чтобы затем могли выбрать и посетить. 2 часа прошли незаметно, вернулись бы снова на данную экскурсию.