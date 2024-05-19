Познавательные экскурсии на природе во Владимире

Найдено 5 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» во Владимире, цены от 4 499 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Популярное предложение
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
«Вы пройдете по просторам Залесья и Боголюбского луга, полюбуетесь изящным храмом Покрова на Нерли и аутентичными барельефами Дмитриевского собора, прогуляетесь по владимирскому Арбату и Патриаршим садам»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900 за всё до 5 чел.
Из Владимира - в Боголюбово
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Из Владимира - в Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово с его уникальными памятниками и богатой историей. Узнайте о князе Андрее Боголюбском и его наследии
Начало: Уточняется перед экскурсией
16 июня в 09:00
6 июля в 10:00
4 600 за всё до 4 чел.
Тайны Сунгиря - стоянки первобытного человека
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Экскурсия Тайны Сунгиря: Погружение в историю первобытного человека
Откройте для себя тайны древнего мира, посетив уникальную стоянку Сунгирь в Владимире. История, приключения и незабываемые впечатления ждут вас
«По предварительной договорённости с гидом вы сможете посетить выставку во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, где демонстрируются подлинные находки Сунгиря»
Сегодня в 13:00
10 июня в 10:00
5 600 за всё до 7 чел.
Арт-Владимир: город глазами художника
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Арт-Владимир: путешествие по городу через призму искусства
Погрузитесь в мир красоты и творчества с экскурсией Арт-Владимир. Откройте новые грани города, встречаясь с местными художниками и их произведениями
«Владимирская школа пейзажа, поколения непревзойденных художников, авторские коллекции картин, старинной мебели и предметов крестьянского быта — всё это ждёт вас во второй части экскурсии»
22 июня в 15:00
26 июня в 20:00
5 850 за всё до 4 чел.
Жемчужина Владимира - Патриарший сад
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Жемчужина Владимира - Патриарший сад
Познакомиться с зелёным сердцем города и узнать, как появилась столица княжества
Начало: На Театральной площади
«Человек эмоционален по природе своей, поэтому впечатления, полученные через призму красоты природы, особенные»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
4 499 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    19 мая 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Благодарим экскурсовода,,,, имя за отлично проведенную экскурсию, которая состоялась вопреки холодной погоде и ледяному ветру. Получили огромное удовольствие от маленького путешествия по Владимирской земле, открыли для себя новые факты. Нам очень понравилось!!!
  • О
    Олег
    13 мая 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Большое спасибо, Марине Вячеславовне! Экскурсия прошла на одном дыхании. Марина Вячеславовна - человек, который любит свою профессию и является Профиссионалом (именно с большой буквы). Рекумедую!
  • Д
    Дмитрий
    12 мая 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Несмотря на холодную и ветреную погоду, экскурсия прошла очень хорошо. Нашим гидом был Евгений - очень грамотный и увлекательный рассказчик.
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    С его помощью мы увидели много красивых, впечатляющих мест Владимира и Боголюбово, а также узнали для себя массу нового и интересного. Рекомендуем всем

  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Из Владимира - в Боголюбово
    Елена-профессионал,который знает ответы на все вопросы! Мы в восторге!!! Было интересно всем!!!!!
  • Д
    Денис
    2 мая 2024
    Тайны Сунгиря - стоянки первобытного человека
    Отличная экскурсия, спасибо гиду Алексею Валентиновичу за интересный рассказ, превосходное знание материала и увлеченность предметом.
  • Г
    Георгий
    28 апреля 2024
    Из Владимира - в Боголюбово
    Экскурсия получилась отличная. Узнал немало нового о Владимире, несмотря на то, что это не первая поездка сюда, да и истфак за плечами. Гиду - респект и за знания, и за любовь к своему делу.
  • Р
    Роман
    5 января 2024
    Из Владимира - в Боголюбово
    Все было супер!
  • Е
    Евгения
    23 октября 2023
    Древний Владимир пешком
    Экскурсия очень понравилась. Интересное переплетение древней истории города и более близких к нам дней. Программа и маршрут вышли подробными и увлекательными. Рекомендуем экскурсию с Корнеем!
  • О
    Ольга
    13 августа 2023
    Древний Владимир пешком
    Узнали от Корнея много интересной информации, исторических фактов в ходе прекрасной прогулки. Нам рассказали, что находится в каждом музее, чтобы затем могли выбрать и посетить. 2 часа прошли незаметно, вернулись бы снова на данную экскурсию.
  • Ш
    Шмелева
    11 августа 2023
    Древний Владимир пешком
    Экскурсия с Корнеем нам понравилась. По пути делали остановки, куда хотели зайти, в магазинчик, в туалет)) без проблем. Корней спокойно нас ждал, не торопил. Гуляли спокойно и узнали много нового. Гид молодец!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Тайны Сунгиря - стоянки первобытного человека
  4. Арт-Владимир: город глазами художника
  5. Жемчужина Владимира - Патриарший сад
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  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 499 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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