1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
«Вы пройдете по просторам Залесья и Боголюбского луга, полюбуетесь изящным храмом Покрова на Нерли и аутентичными барельефами Дмитриевского собора, прогуляетесь по владимирскому Арбату и Патриаршим садам»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из Владимира - в Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово с его уникальными памятниками и богатой историей. Узнайте о князе Андрее Боголюбском и его наследии
Начало: Уточняется перед экскурсией
16 июня в 09:00
6 июля в 10:00
4 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия Тайны Сунгиря: Погружение в историю первобытного человека
Откройте для себя тайны древнего мира, посетив уникальную стоянку Сунгирь в Владимире. История, приключения и незабываемые впечатления ждут вас
«По предварительной договорённости с гидом вы сможете посетить выставку во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, где демонстрируются подлинные находки Сунгиря»
Сегодня в 13:00
10 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-Владимир: путешествие по городу через призму искусства
Погрузитесь в мир красоты и творчества с экскурсией Арт-Владимир. Откройте новые грани города, встречаясь с местными художниками и их произведениями
«Владимирская школа пейзажа, поколения непревзойденных художников, авторские коллекции картин, старинной мебели и предметов крестьянского быта — всё это ждёт вас во второй части экскурсии»
22 июня в 15:00
26 июня в 20:00
5 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Жемчужина Владимира - Патриарший сад
Познакомиться с зелёным сердцем города и узнать, как появилась столица княжества
Начало: На Театральной площади
«Человек эмоционален по природе своей, поэтому впечатления, полученные через призму красоты природы, особенные»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
4 499₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий19 мая 2024Благодарим экскурсовода,,,, имя за отлично проведенную экскурсию, которая состоялась вопреки холодной погоде и ледяному ветру. Получили огромное удовольствие от маленького путешествия по Владимирской земле, открыли для себя новые факты. Нам очень понравилось!!!
- ООлег13 мая 2024Большое спасибо, Марине Вячеславовне! Экскурсия прошла на одном дыхании. Марина Вячеславовна - человек, который любит свою профессию и является Профиссионалом (именно с большой буквы). Рекумедую!
- ДДмитрий12 мая 2024Несмотря на холодную и ветреную погоду, экскурсия прошла очень хорошо. Нашим гидом был Евгений - очень грамотный и увлекательный рассказчик.
- ННаталья11 мая 2024Елена-профессионал,который знает ответы на все вопросы! Мы в восторге!!! Было интересно всем!!!!!
- ДДенис2 мая 2024Отличная экскурсия, спасибо гиду Алексею Валентиновичу за интересный рассказ, превосходное знание материала и увлеченность предметом.
- ГГеоргий28 апреля 2024Экскурсия получилась отличная. Узнал немало нового о Владимире, несмотря на то, что это не первая поездка сюда, да и истфак за плечами. Гиду - респект и за знания, и за любовь к своему делу.
- РРоман5 января 2024Все было супер!
- ЕЕвгения23 октября 2023Древний Владимир пешкомЭкскурсия очень понравилась. Интересное переплетение древней истории города и более близких к нам дней. Программа и маршрут вышли подробными и увлекательными. Рекомендуем экскурсию с Корнеем!
- ООльга13 августа 2023Древний Владимир пешкомУзнали от Корнея много интересной информации, исторических фактов в ходе прекрасной прогулки. Нам рассказали, что находится в каждом музее, чтобы затем могли выбрать и посетить. 2 часа прошли незаметно, вернулись бы снова на данную экскурсию.
- ШШмелева11 августа 2023Древний Владимир пешкомЭкскурсия с Корнеем нам понравилась. По пути делали остановки, куда хотели зайти, в магазинчик, в туалет)) без проблем. Корней спокойно нас ждал, не торопил. Гуляли спокойно и узнали много нового. Гид молодец!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Природа и пейзажи»
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