читать дальше

не знали, теперь уже подкованные)))) спасибо большое! Однозначно рекомендуем! Не скучно, очень живой язык, слышно экскурсовода было прекрасно, глубокие знания и интересная подача материала. Так как мы мало знали про те времена, мы задавали очень много вопросов, даже, казалось, очень далёких от предмета экскурсии, но Любовь знала всё, и всё нам понятно рассказала и объяснила. Замечательная экскурсия!!!