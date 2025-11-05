Индивидуальная
Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
Начало: Боголюбово, у ворот Свято-Боголюбского монастыря
«Князь Андрей Боголюбский построил на месте, где ему явилась Богородица, Рождественский храм и княжеский дворец»
Расписание: По договоренности
8500 ₽ за всё до 35 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинный особняк Столетовых в историческом центре Владимира
Погрузиться в купеческую жизнь и усадебную культуру 19 века
Начало: У Дома-музея Столетовых
«Я расскажу вам о традиционном укладе жизни купеческой семьи и ярких хозяевах особняка»
21 янв в 17:00
22 янв в 17:00
2900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владимира в Судогду: природный фонтан и рыцарский замок
Ощутить неспешный ритм глубинки и очарование старины всего в часе езды от Владимира
«Необычный замок построен в конце 19 века»
17 янв в 10:00
1 фев в 11:30
5750 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарианна5 ноября 2025Экскурсия замечательная
- ЕЕлена12 августа 2025Удивительное прикосновение к истории средневековой Руси. Наш гид Любовь очень красочно и подробно рассказала о драматичных событиях, которым в учебниках
- ККсения10 августа 2025Огромное спасибо! Потрясающая экскурсия! Очень интересно, легко и со вкусом! Любовь Владимировна - кладезь! Нам очень повезло с погодой - было тепло и солнечно, что конечно же только улучшило наше и без того хорошее настроение))
- ТТатьяна27 июля 2025Нам очень понравилась экскурсия!!! Очень живой, интересный рассказ! Любовь ответила на все наши многочисленные вопросы. Мы были первый раз, ничего
- ННаталья19 мая 2025Благодарим Наталью за познавательные и очень интересные экскурсии в Боголюбово и Храм Покрова на Нерли. Очень профессионально и интересно!!! Обязательно вернемся к вам еще раз!!!!
- ССветлана11 мая 2025Замечательную экскурсию провела Любовь Владимировна!
История Боголюбова, жизнь и смерть Андрея Боголюбского и много истории услышали мы на экскурсии.
Нам повезло, половодья не было, и мы посетили Храм Покрова на Нерли.
- РРостислав5 мая 2025Прекрасный экскурсовод и, естественно, изумительные места
- ИИрина4 мая 2025Рекомендую!
- ЛЛюдмила24 ноября 2024Замечательная экскурсия! Чудесный экскурсовод Любовь!!! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Дворцы, замки и особняки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в январе 2026
Сейчас во Владимире в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 2900 до 8500. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2026 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 25 ⭐ отзывов, цены от 2900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март