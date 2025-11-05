Мои заказы

Замки, дворцы и особняки Владимира

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» во Владимире, цены от 2900 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
Начало: Боголюбово, у ворот Свято-Боголюбского монастыря
«Князь Андрей Боголюбский построил на месте, где ему явилась Богородица, Рождественский храм и княжеский дворец»
Расписание: По договоренности
8500 ₽ за всё до 35 чел.
Старинный особняк Столетовых в историческом центре Владимира
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинный особняк Столетовых в историческом центре Владимира
Погрузиться в купеческую жизнь и усадебную культуру 19 века
Начало: У Дома-музея Столетовых
«Я расскажу вам о традиционном укладе жизни купеческой семьи и ярких хозяевах особняка»
21 янв в 17:00
22 янв в 17:00
2900 ₽ за всё до 5 чел.
Из Владимира в Судогду: природный фонтан и рыцарский замок
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владимира в Судогду: природный фонтан и рыцарский замок
Ощутить неспешный ритм глубинки и очарование старины всего в часе езды от Владимира
«Необычный замок построен в конце 19 века»
17 янв в 10:00
1 фев в 11:30
5750 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марианна
    5 ноября 2025
    Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
    Экскурсия замечательная
  • Е
    Елена
    12 августа 2025
    Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
    Удивительное прикосновение к истории средневековой Руси. Наш гид Любовь очень красочно и подробно рассказала о драматичных событиях, которым в учебниках
    истории посвящено всего несколько страниц. При чем наш гид рассказала нам много того, чего не освящает школьная программа и не расскажут на уроках истории. Целый исторический детектив развернулся перед нами на монастырском подворье. Сама возможность воотчую увидеть памятники архитектуры, сохранившиеся чудом более 1000 лет очень вдохновляет. Прекрасные виды открываются в этих местах.

  • К
    Ксения
    10 августа 2025
    Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
    Огромное спасибо! Потрясающая экскурсия! Очень интересно, легко и со вкусом! Любовь Владимировна - кладезь! Нам очень повезло с погодой - было тепло и солнечно, что конечно же только улучшило наше и без того хорошее настроение))
  • Т
    Татьяна
    27 июля 2025
    Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
    Нам очень понравилась экскурсия!!! Очень живой, интересный рассказ! Любовь ответила на все наши многочисленные вопросы. Мы были первый раз, ничего
    не знали, теперь уже подкованные)))) спасибо большое! Однозначно рекомендуем! Не скучно, очень живой язык, слышно экскурсовода было прекрасно, глубокие знания и интересная подача материала. Так как мы мало знали про те времена, мы задавали очень много вопросов, даже, казалось, очень далёких от предмета экскурсии, но Любовь знала всё, и всё нам понятно рассказала и объяснила. Замечательная экскурсия!!!

  • Н
    Наталья
    19 мая 2025
    Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
    Благодарим Наталью за познавательные и очень интересные экскурсии в Боголюбово и Храм Покрова на Нерли. Очень профессионально и интересно!!! Обязательно вернемся к вам еще раз!!!!
  • С
    Светлана
    11 мая 2025
    Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
    Замечательную экскурсию провела Любовь Владимировна!
    История Боголюбова, жизнь и смерть Андрея Боголюбского и много истории услышали мы на экскурсии.
    Нам повезло, половодья не было, и мы посетили Храм Покрова на Нерли.
  • Р
    Ростислав
    5 мая 2025
    Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
    Прекрасный экскурсовод и, естественно, изумительные места
  • И
    Ирина
    4 мая 2025
    Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
    Рекомендую!
  • Л
    Людмила
    24 ноября 2024
    Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
    Замечательная экскурсия! Чудесный экскурсовод Любовь!!! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Дворцы, замки и особняки»

