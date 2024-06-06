Экскурсии по Владимиру на машине с гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «На машине» во Владимире, цены от 4 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайные сокровища Владимирской области
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
80 отзывов
Популярное предложение
Тайные сокровища Владимирской области: от Дюкинских карьеров до Судогодского гейзера
Погрузитесь в удивительный мир природных чудес и исторических памятников Владимирской области в рамках захватывающей экскурсии
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
9 400 за всё до 4 чел.
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
13 июня в 13:30
14 июня в 16:30
10 950 за всё до 4 чел.
Из Владимира - в Боголюбово
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Из Владимира - в Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово с его уникальными памятниками и богатой историей. Узнайте о князе Андрее Боголюбском и его наследии
Начало: Уточняется перед экскурсией
16 июня в 09:00
6 июля в 10:00
4 600 за всё до 4 чел.
Владимирское Ополье: путешествие во времени
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Владимирское Ополье: путешествие во времени
Юрьев-Польский, старинные села, храмы и усадьбы князей Голицыных за 1 день
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
18 900 за всё до 4 чел.
Усадьба Муромцево - маленький Версаль, затерянный в лесах
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Путешествие в усадьбу Муромцево: архитектурное наследие и история
Приглашаем на экскурсию по усадьбе Муромцево и старинным улочкам Судогды. Узнайте об истории, архитектуре и жизни последних владельцев усадьбы
12 июня в 11:30
14 июня в 13:30
9 500 за всё до 4 чел.
Аллеями старинных владимирских усадеб
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Аллеями старинных владимирских усадеб: Сперанский, Жуковский, Жерехово
Путешествие по старинным усадьбам Владимира: мемориальный дом-музей Сперанского, усадьба Орехово Жуковского и готическая усадьба Жерехово
12 июня в 10:30
18 июня в 10:30
7 500 за всё до 4 чел.
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Вас ждут живописные ландшафты, древние храмы и терема, панорамы, которыми любовался Н. Рерих. Уникальная возможность увидеть нетуристические места Суздаля
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Аллеями старинных усадеб: усадебный маршрут по Владимирской земле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Аллеями старинных усадеб: усадебный маршрут по Владимирской земле
Начало: Г. Владимир
Расписание: Вт, чт, пт, сб — 10:00
18 июня в 10:00
27 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Тайные сокровища Владимирской области
    Очень понравился тур, его организация и проведение. Это, конечно, заслуга Сергея - организатора и вдохновителя. Еще раз выражаем ему свою благодарность за такой интересный тур. Такая программа подойдет туристам, любящим и понимающим красоту нашей природы и любителям истории нашей.
    Очень понравился тур, его организация и проведение. Это, конечно, заслуга Сергея - организатора и вдохновителя. Еще
  • В
    Владимир
    1 июня 2024
    Усадьба Муромцево - маленький Версаль, затерянный в лесах
    Отличная экскурсия, прекрасный гид. Рекомендую!
  • М
    Марианна
    31 мая 2024
    Тайные сокровища Владимирской области
    Спасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться туда и осенью, и зимой
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    - всем любителям природных красот рекомендую. Помимо красивых видов здесь есть возможность покопаться в камнях и найти 300-миллионолетние окаменелости, да искать особо не придется - Сергей все покажет. Также посмотрели и на гейзер, и на руины усадьбы Храповицкого, о которой Сергей рассказал много интересного. С особенной теплотой вспоминаем короткое чаепитие в походном стиле на берегу живописного озера с малахитовой водой и берегами, поросшими соснами. Огромная благодарность Сергею за эти впечатления! Сергей очень внимательный и легкий в общении гид. Отдельно порекомендовала бы будущим путешественникам надевать на карьеры обувь с хорошим сцеплением с поверхностью и удобную одежду, так как иногда приходится преодолевать довольно крутые спуски.

    Спасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться тудаСпасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться тудаСпасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться туда
  • С
    СЕРГЕЙ
    19 мая 2024
    Тайные сокровища Владимирской области
    Очень понравилось, Сергей отзывчивый и интересный экскурсовод
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Усадьба Муромцево - маленький Версаль, затерянный в лесах
    До деталей продуманная и четко организованная экскурсия. Екатерина не только предлагает маршрут во Владимирскую глубинку, но и берет транспортное обеспечение
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    на себя. Как внештатный сотрудник Владимиро-Суздальского историко-художественного музея-заповедника, она знает в Муромцево каждый уголок и про каждый камешек может рассказать интересную историю. Посещение развалин дворца Храповицого никого не оставит равнодушным. Это некогда величественное здание в неоготическом стиле имело современные удобства и коммуникации и было интегрировано в транспортную инфраструктуру губернии. Давно высохший каскад запруд позволял проводить условные параллели с Версалем. Парк с громко поющими по весне птицами - прекрасное место для прогулки. Если повезет, будет открыта церковь. Пруд у подножья холма живописен. Поездка в Муромцево - прекрасная программа на солнечный выходной день.

    До деталей продуманная и четко организованная экскурсия. Екатерина не только предлагает маршрут во Владимирскую глубинку, ноДо деталей продуманная и четко организованная экскурсия. Екатерина не только предлагает маршрут во Владимирскую глубинку, ноДо деталей продуманная и четко организованная экскурсия. Екатерина не только предлагает маршрут во Владимирскую глубинку, ноДо деталей продуманная и четко организованная экскурсия. Екатерина не только предлагает маршрут во Владимирскую глубинку, но
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Из Владимира - в Боголюбово
    Елена-профессионал,который знает ответы на все вопросы! Мы в восторге!!! Было интересно всем!!!!!
  • М
    Мария
    10 мая 2024
    Затерянный мир в окрестностях Суздаля
    Поездка по окрестностям Суздаля прошла интересно, Николай прекрасно знает историю края и разбирается в архитектуре. Шесть часов пролетело совершенно незаметно,
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    мы проехали весь маршрут, дороги везде хорошие, только несколько ухабистых отрезков пути. Хотелось бы получить по приезду более развёрнутые материалы об экскурсии, чтобы впечатления остались надолго. Рекомендую, тур уникальный.

  • Н
    Надежда
    7 мая 2024
    Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
    Экскурсия очень понравилась. Гид рассказывала очень увлекательно, простым доступным языком, акцентируя наше внимание на главном.
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Аллеями старинных владимирских усадеб
    Замечательная экскурсия - очень информативная, насыщенная и увлекательная. Екатерина прекрасный экскурсовод. Очень приятно слушать людей, которые не просто знают, но
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    и любят то, о чем говорят. Это же относится и к экскурсоводам в усадьбе Жуковского и музее Сперанского. Люди с горящими глазами, мы вами искренне восхищены!

  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
    Если бы было можно, поставила оценку 10!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «На машине»

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  4. Владимирское Ополье: путешествие во времени
  5. Усадьба Муромцево - маленький Версаль, затерянный в лесах
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  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "На машине" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 4 600 до 18 900. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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