1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Тайные сокровища Владимирской области: от Дюкинских карьеров до Судогодского гейзера
Погрузитесь в удивительный мир природных чудес и исторических памятников Владимирской области в рамках захватывающей экскурсии
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
13 июня в 13:30
14 июня в 16:30
10 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из Владимира - в Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово с его уникальными памятниками и богатой историей. Узнайте о князе Андрее Боголюбском и его наследии
Начало: Уточняется перед экскурсией
16 июня в 09:00
6 июля в 10:00
4 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Владимирское Ополье: путешествие во времени
Юрьев-Польский, старинные села, храмы и усадьбы князей Голицыных за 1 день
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
18 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в усадьбу Муромцево: архитектурное наследие и история
Приглашаем на экскурсию по усадьбе Муромцево и старинным улочкам Судогды. Узнайте об истории, архитектуре и жизни последних владельцев усадьбы
12 июня в 11:30
14 июня в 13:30
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Аллеями старинных владимирских усадеб: Сперанский, Жуковский, Жерехово
Путешествие по старинным усадьбам Владимира: мемориальный дом-музей Сперанского, усадьба Орехово Жуковского и готическая усадьба Жерехово
12 июня в 10:30
18 июня в 10:30
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Вас ждут живописные ландшафты, древние храмы и терема, панорамы, которыми любовался Н. Рерих. Уникальная возможность увидеть нетуристические места Суздаля
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Аллеями старинных усадеб: усадебный маршрут по Владимирской земле
Начало: Г. Владимир
Расписание: Вт, чт, пт, сб — 10:00
18 июня в 10:00
27 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Очень понравился тур, его организация и проведение. Это, конечно, заслуга Сергея - организатора и вдохновителя. Еще раз выражаем ему свою благодарность за такой интересный тур. Такая программа подойдет туристам, любящим и понимающим красоту нашей природы и любителям истории нашей.
- ВВладимир1 июня 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид. Рекомендую!
- ММарианна31 мая 2024Спасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться туда и осенью, и зимой
- ССЕРГЕЙ19 мая 2024Очень понравилось, Сергей отзывчивый и интересный экскурсовод
- ООльга14 мая 2024До деталей продуманная и четко организованная экскурсия. Екатерина не только предлагает маршрут во Владимирскую глубинку, но и берет транспортное обеспечение
- ННаталья11 мая 2024Елена-профессионал,который знает ответы на все вопросы! Мы в восторге!!! Было интересно всем!!!!!
- ММария10 мая 2024Поездка по окрестностям Суздаля прошла интересно, Николай прекрасно знает историю края и разбирается в архитектуре. Шесть часов пролетело совершенно незаметно,
- ННадежда7 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Гид рассказывала очень увлекательно, простым доступным языком, акцентируя наше внимание на главном.
- ЕЕлена3 мая 2024Замечательная экскурсия - очень информативная, насыщенная и увлекательная. Екатерина прекрасный экскурсовод. Очень приятно слушать людей, которые не просто знают, но
- ССветлана3 мая 2024Если бы было можно, поставила оценку 10!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «На машине»
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