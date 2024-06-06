читать дальше

- всем любителям природных красот рекомендую. Помимо красивых видов здесь есть возможность покопаться в камнях и найти 300-миллионолетние окаменелости, да искать особо не придется - Сергей все покажет. Также посмотрели и на гейзер, и на руины усадьбы Храповицкого, о которой Сергей рассказал много интересного. С особенной теплотой вспоминаем короткое чаепитие в походном стиле на берегу живописного озера с малахитовой водой и берегами, поросшими соснами. Огромная благодарность Сергею за эти впечатления! Сергей очень внимательный и легкий в общении гид. Отдельно порекомендовала бы будущим путешественникам надевать на карьеры обувь с хорошим сцеплением с поверхностью и удобную одежду, так как иногда приходится преодолевать довольно крутые спуски.