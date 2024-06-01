Выездные экскурсии из Владимира

Найдено 32 экскурсии в категории «Выездные» во Владимире, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли: индивидуальная экскурсия
Посетите старинный поселок Боголюбово и узнайте о князе Андрее Боголюбском. Прогуляйтесь к храму Покрова на Нерли и насладитесь историей и архитектурой
Начало: В Боголюбово
22 июня в 15:00
2 июля в 15:00
4 900 за всё до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Популярное предложение
Владимир и Боголюбово: сказания и легенды древней Руси
Откройте величие древнего Владимира, его соборы и легенды, в индивидуальной экскурсии с личным гидом
Начало: Владимир или Боголюбово
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900 за всё до 5 чел.
Тайные сокровища Владимирской области
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
80 отзывов
Популярное предложение
Тайные сокровища Владимирской области: от Дюкинских карьеров до Судогодского гейзера
Погрузитесь в удивительный мир природных чудес и исторических памятников Владимирской области в рамках захватывающей экскурсии
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
9 400 за всё до 4 чел.
Два в одном: Владимир и Боголюбово
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
7 998 за всё до 4 чел.
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3.5 часа
36 отзывов
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
19 июня в 14:00
23 июня в 09:30
7 500 за всё до 10 чел.
Прошлое и настоящее Владимира
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670 за всё до 9 чел.
Из Владимира - в Боголюбово
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Из Владимира - в Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово с его уникальными памятниками и богатой историей. Узнайте о князе Андрее Боголюбском и его наследии
Начало: Уточняется перед экскурсией
16 июня в 09:00
6 июля в 10:00
4 600 за всё до 4 чел.
Владимир: предания глубокой старины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
Начало: Уточняется
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000 за всё до 4 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
14 500 за всё до 10 чел.
Владимирское Ополье: путешествие во времени
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Владимирское Ополье: путешествие во времени
Юрьев-Польский, старинные села, храмы и усадьбы князей Голицыных за 1 день
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
18 900 за всё до 4 чел.
Усадьба Муромцево - маленький Версаль, затерянный в лесах
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Путешествие в усадьбу Муромцево: архитектурное наследие и история
Приглашаем на экскурсию по усадьбе Муромцево и старинным улочкам Судогды. Узнайте об истории, архитектуре и жизни последних владельцев усадьбы
12 июня в 11:30
14 июня в 13:30
9 500 за всё до 4 чел.
Аллеями старинных владимирских усадеб
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Аллеями старинных владимирских усадеб: Сперанский, Жуковский, Жерехово
Путешествие по старинным усадьбам Владимира: мемориальный дом-музей Сперанского, усадьба Орехово Жуковского и готическая усадьба Жерехово
12 июня в 10:30
18 июня в 10:30
7 500 за всё до 4 чел.
Владимир - средневековая столица Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
54 отзыва
Владимир: путешествие в средневековую столицу Руси, архитектурные памятники
Откройте для себя дух средневековой Руси, посетив Владимир: город с богатой историей и уникальными памятниками
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
10 400 за всё до 5 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Юрьев-Польский: уникальный белокаменный шедевр в сердце России
Погрузитесь в атмосферу древнего города, его историю и архитектурные памятники, соприкасаясь с вековыми традициями
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
5 800 за всё до 7 чел.
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Вас ждут живописные ландшафты, древние храмы и терема, панорамы, которыми любовался Н. Рерих. Уникальная возможность увидеть нетуристические места Суздаля
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Боголюбово: преданья старины глубокой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Боголюбово: путешествие сквозь века к Покрову-на-Нерли и монастырю
Погрузитесь в атмосферу умиротворения, посетив живописные Боголюбовский монастырь и церковь Покрова-на-Нерли
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 3 700 за человека
Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Все «хиты» древней столицы: уникальная обзорная экскурсия по Владимиру
Погрузитесь в историю Владимира: от домонгольского периода до наших дней, увидите знаковые памятники и насладитесь видами с смотровых площадок
Начало: Владимир, Большая Московская улица, 54
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 800 за всё до 4 чел.
Легенды древнего Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
84 отзыва
Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
5 290 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Владимир, Суздаль, Боголюбово с транспортом
Откройте для себя красоту и величие Золотого кольца России в увлекательной экскурсии по Владимиру, Суздалю и Боголюбово
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
По дорогам истории: Владимир и с. Боголюбово на транспорте туристов
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
По дорогам истории: Владимир и с. Боголюбово - путешествие в прошлое
Откройте для себя великолепие Владимира и с. Боголюбово в одной поездке: исторические храмы, смотровые площадки и уникальное белокаменное зодчество
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Владимир-Боголюбово - экскурсия с археологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Историческая экскурсия Владимир-Боголюбово с экспертом-археологом
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя Владимир и Боголюбово с экспертом-археологом
Начало: Владимир, ул. Дворянская, 4
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 5 чел.
Из Владимира в Боголюбово - шедевры архитектуры
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Из Владимира в Боголюбово: путешествие по древним шедеврам
Проникнитесь историей Владимира и Боголюбово, исследуя величественные памятники домонгольской эпохи
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по запросу
21 июня в 10:30
10 600 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Владимиру с поездкой в Муромцево на транспорте туристов
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Уникальное путешествие: Владимир и дворцово-парковый ансамбль Муромцево
Погрузитесь в мир российской аристократии и архитектурных шедевров, посетив усадьбу Муромцево и исторический Владимир
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 500 за всё до 5 чел.
А если мерзнуть не хочется
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «А если мерзнуть не хочется»: история Владимира в музеях
Зимняя экскурсия по Владимиру - теплое путешествие по музеям с богатой историей и искусством
Начало: Исторический музей. УЛ.Б. Московская, д. 64
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 7 чел.
Пешеходная экскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому Владимиру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, его белокаменные сокровища и парки, вдохновляющие истории
Начало: По договоренности
Расписание: 24/7
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Боголюбово: княжеский дворец XII века и храм Покрова на Нерли
Начало: Боголюбово, у ворот Свято-Боголюбского монастыря
Расписание: По договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 45 чел.
Из Владимира в Кидекшу
Индивидуальная
5 часов
Историческая экскурсия Владимир-Кидекша-Суздаль: путеводитель в прошлое
Вас ждет погружение в эпоху князей и мастеров древнерусского зодчества, с посещением уникальных памятников
Начало: Владимир, по договоренности
Расписание: Все дни недели с 10.00 до 16.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Аллеями старинных усадеб: усадебный маршрут по Владимирской земле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Аллеями старинных усадеб: усадебный маршрут по Владимирской земле
Начало: Г. Владимир
Расписание: Вт, чт, пт, сб — 10:00
18 июня в 10:00
27 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Владимир - к истокам истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Владимир - к истокам истории: экскурсивное погружение в эпоху
Начало: Соборная площадь, памятник 850-летия Владимиру
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
5 900 за всё до 4 чел.
Суздаль в год своего тысячелетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Суздаль в год своего тысячелетия
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
Рассмотреть шедевры белокаменного зодчества и послушать увлекательные истории о князьях (в группе)
Начало: На Дворянской улице
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
    Очень довольны экскурсией по монастырю в Богоболюбово (заказали требы) и посещением храма Покрова на Нерли в компании экскурсовода Дарьи. Она
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    отличный рассказчик, обладает глубокими знаниями по теме экскурсии и просто очень светлый человек. Дарья дала советы по фотолокациям (фотографии получились просто замечательными!), музеям и кафе города Владимира. На всю жизнь запомнится путь к храму по заливному лугу (простор, благодать), сам храм (и снаружи, и внутри), а ещё замечательно посидеть с чайком (продается рядом) на лавочке и спокойно наглядеться на храм (для этого надо ехать в будни). Рекомендую всем экскурсии Дарьи!!! Елена и Маргарита. .

  • В
    Владимир
    1 июня 2024
    Усадьба Муромцево - маленький Версаль, затерянный в лесах
    Отличная экскурсия, прекрасный гид. Рекомендую!
  • М
    Марианна
    31 мая 2024
    Тайные сокровища Владимирской области
    Спасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться туда и осенью, и зимой
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    - всем любителям природных красот рекомендую. Помимо красивых видов здесь есть возможность покопаться в камнях и найти 300-миллионолетние окаменелости, да искать особо не придется - Сергей все покажет. Также посмотрели и на гейзер, и на руины усадьбы Храповицкого, о которой Сергей рассказал много интересного. С особенной теплотой вспоминаем короткое чаепитие в походном стиле на берегу живописного озера с малахитовой водой и берегами, поросшими соснами. Огромная благодарность Сергею за эти впечатления! Сергей очень внимательный и легкий в общении гид. Отдельно порекомендовала бы будущим путешественникам надевать на карьеры обувь с хорошим сцеплением с поверхностью и удобную одежду, так как иногда приходится преодолевать довольно крутые спуски.

    Спасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться тудаСпасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться тудаСпасибо огромное Сергею за интересное приключение! Дюкинские карьеры произвели на нас неизгладимое впечатление, хочется вернуться туда
  • Е
    Евгения
    28 мая 2024
    Прошлое и настоящее Владимира
    Спасибо Марине за познавательную экскурсию. Интересное живое общение и как человек Марина замечательная
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
    Очень интересно и познавательно прошла наша экскурсия! Спасибо Светлане! Всем довольны! Ещё Светлана сделала нам красивые фото!
  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
    Невероятная прогулка по Боголюбово. Дарья прекрасный экскурсовод и просто приятный человек, рекомендую!
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
    Сергею -ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Профессионал, отличный рассказчик, замечательная энергетика, которая передается от гида и несмотря на поток информации не устаешь. Экскурсия
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    начиналась из Суздаля. Со всей ответственностью заявляю -СЕРГЕЙ ЛУЧШИЙ! Есть с кем сравнивать. За 5 дней прибывания в Суздале было 4 гида, Сергей единственный кто настолько профессионально и интересно подает материал, что факты остаются в памяти и нет усталость от нудной подачи как у некоторых. Сергей легко, порой с иронией и задором расскажет многое. Пожалела что не с Сергеем взяли развернутую экскурсию по Суздалю. Наша экскурсия была с длинным маршрутом и Суздаль затронули по касательной, но даже за это время он умудрился дать нам столько интересных фактов и нюансов, сколько мы не получили потом с другими гидами. Очень понравился сам подход, Сергей много дает информации, но потом консолидирует и обобщает выдает основные тезисы и факты которые стоит запомнить. У Сергея много интересных нюансов, личных наработок и заметок, которые не знают и не видят другие гиды. Однозначно, если вернемся в Суздаль еще, то обязательно обратимся к Сергею за новыми интересными маршрутами. Сергею удачи и творческого роста.

  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Боголюбово: преданья старины глубокой
    Отличная экскурсия. Прекрасный,душевный экскурсовод. Очень интересно рассказывает, доступно. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо за проведенное с пользой время.
  • М
    Метлова
    20 мая 2024
    Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
    Всё прошло великолепно!!! Нашей маленькой группе повезло невероятно: и с организатором, и с погодой, и с той красотой, которую довелось
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    увидеть! Очень многое было услышано и увидено впервые… Рассказ был страшно интересен, с захватывающими фактами о жизни тех далёких времён и эпох… Спасибо!!! И вам, и экскурсии, и гиду нашему - БЫТЬ!!!

  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Прошлое и настоящее Владимира
    Всё отлично. Легкая экскурсия с элементами квеста, нет долгих и нудных заученных лекций и в то же время отлично запоминается информация. Было интересно и детям и взрослым. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
  2. Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
  3. Тайные сокровища Владимирской области
  4. Два в одном: Владимир и Боголюбово
  5. Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Выездные" можно забронировать 32 экскурсии от 1 500 до 18 900. Туристы уже оставили гидам 839 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии по окрестностям Владимира и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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