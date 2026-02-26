Мастер-класс по валянию брошки или игрушки из шерсти во Владимире

Приглашаю вас на уютный мастер-класс по сухому валянию. Это удивительная техника создания игрушек и украшений с помощью специальной иглы.
Даже если вы никогда не держали иголку в руках, у вас всё получится! Валяние — медитативное творчество, которое помогает расслабиться, отвлечься от суеты и раскрыть фантазию.
Описание мастер-класса
- Вы освоите базовые техники сухого валяния.
- Научитесь работать с профессиональными инструментами.
- Создадите очаровательную игрушку или брошь (на выбор), которую заберёте домой.
- Получите удовольствие от процесса и гордость за результат.
- После окончания мастер-класса выпьете чай с вкусняшками.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в уютном арт-кафе в центре Владимира.
- В стоимость входят все материалы и чай с вкусняшками.
- Возраст участников — от 8 лет.
- Свою работу вы сможете забрать сразу после окончания мастер-класса.
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьской улице
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид во Владимире
Я педагог по образованию и мастер по сухому валянию. Этим видом творчества занимаюсь с 2015 года. Во Владимир переехала полгода назад. До этого жила в Республике Коми, где и преподавала валяние
