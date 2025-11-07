Увлекательная экскурсия по окраинам Владимира предлагает погрузиться в историю города, обходя массовые туристические маршруты.
Вы увидите границу города 12 века, где располагались Серебряные ворота, и казённые винные склады, которые представляют собой
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Граница города 12 века
- Казённые винные склады
- Дом надзирателей Владимирского централа
- Памятник Михаилу Фрунзе
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Границу города 12 века, где в древности находились Серебряные ворота.
- Казённые винные склады — образец промышленной архитектуры рубежа 19–20 веков.
- Дом надзирателей Владимирского централа и городскую богадельню.
- Памятник знаменитому «сидельцу» Михаилу Фрунзе.
Вы узнаете:
- С чего начинался и чем заканчивался город в России 18–19 веков.
- Как новгородцы стали владимирцами.
- Где проходила пробойная каторжная «дорога скорби и печали».
- Что такое «прогон» и «подход».
- Как вор может быть честным до «бриллиантовой прозрачности».
Организационные детали
Ограничение по возрасту — 14+
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Молодёжного сквера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 519 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Татьяна. По образованию я филолог, но с 2006 года путешествия стали моей работой. Не раз проехала от Невы до Казанки, от Шексны до Орлика. И всё-таки
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Макарова
7 ноя 2025
Очень интересная, познавательная и необычная экскурсия!
Н
Наталия
5 апр 2025
Интересная экскурсия, понравилась.
П
Полина
16 фев 2025
Огромное спасибо Татьяне за увлекательное погружение в такой необычный мир! Не раз были во Владимире, ездили мимо Централа. Ну тюрьма и тюрьма…. А здесь оказывается столько интересных, можно сказать легендарных для страны историй! Столько знакомых исторических имён связано с этим местом, столько событий, аж дух захватывает! Ну и современные сидельцы народ прикольный) Однозначно советуем сходить на эту экскурсию! 🙏🏻
К
Кирилл
10 фев 2025
Очень познавательная и необычная экскурсия. Татьяна прекрасный рассказчик! Столько новой информации узнали о городе, который вроде бы знали и так. Но оказывается нет - город Владимир и экскурсовод Татьяна сумели удивить) Спасибо! Рекомендуем!
