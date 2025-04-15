Экскурсии в помещении Владимира

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» во Владимире, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Прогулка по губернскому Владимиру и вишнёвая дегустация
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Владимиру и вишнёвая дегустация
Владимир ждёт вас с удивительными историями и вишнёвыми угощениями. Пройдите по старинным улочкам и насладитесь мастер-классом
Начало: На Соборной пл
Сегодня в 13:00
30 апр в 15:00
4700 ₽ за всё до 10 чел.
Владимир: мастер-класс по росписи матрёшки
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир: мастер-класс по росписи матрёшки
Раскрасить яркими красками частичку русской души
Начало: На Георгиевской улице
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Чайные истории в купеческом Владимире
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Чайные истории в купеческом Владимире
Завести душевную беседу об интересных сюжетах, связанных с чаем
Начало: На Большой Московской улице
Сегодня в 13:00
6 мая в 13:30
от 10 400 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    15 апреля 2025
    Владимир: мастер-класс по росписи матрёшки
    Получили с сыном огромное удовольствие от мастер-класса. Время полетело как одно мгновенье. Мероприятие очень интересное, как взрослым так и детям.
  • О
    Олеся
    11 февраля 2025
    Прогулка по губернскому Владимиру и вишнёвая дегустация
    Очень хочется выразить благодарность Елене за проведенную экскурсию во Владимире, это было не просто здорово, это было просто феерично. Елена
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    не просто профессионал своего дела, она интересный рассказчик, внимательный к деталям, умеющая преподнести информацию так, что сразу становится все понятно. На наши "каверзные" вопросы мы получили ответы:) Особенно отмечу экскурсию по Успенскому собору, до сих находимся под впечатлением от количества ранее неизвестных деталей. Также, рекомендую брать и мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет. Это будет прекрасным продолжением экскурсии, поверьте вы потратите свое время не зря. Ну после обязательно нужно зайти в гастропаб попробовать знаменитых настоек)

  • Н
    Наталья
    7 января 2025
    Прогулка по губернскому Владимиру и вишнёвая дегустация
    Очень необычная экскурсия, скорее Мероприятие даже. Мастер-класс и чаепитие. Узнали много интересных фактов! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «В помещении»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по губернскому Владимиру и вишнёвая дегустация
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  3. Чайные истории в купеческом Владимире
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Водонапорная башня
  7. Церковь Покрова на Нерли
  8. Большая Московская Улица
  9. Театральная площадь
  10. Козлов Вал
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в апреле 2025
Сейчас во Владимире в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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