Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Владимиру и вишнёвая дегустация
Владимир ждёт вас с удивительными историями и вишнёвыми угощениями. Пройдите по старинным улочкам и насладитесь мастер-классом
Начало: На Соборной пл
Сегодня в 13:00
30 апр в 15:00
4700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир: мастер-класс по росписи матрёшки
Раскрасить яркими красками частичку русской души
Начало: На Георгиевской улице
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Чайные истории в купеческом Владимире
Завести душевную беседу об интересных сюжетах, связанных с чаем
Начало: На Большой Московской улице
Сегодня в 13:00
6 мая в 13:30
от 10 400 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина15 апреля 2025Получили с сыном огромное удовольствие от мастер-класса. Время полетело как одно мгновенье. Мероприятие очень интересное, как взрослым так и детям.
- ООлеся11 февраля 2025Очень хочется выразить благодарность Елене за проведенную экскурсию во Владимире, это было не просто здорово, это было просто феерично. Елена
- ННаталья7 января 2025Очень необычная экскурсия, скорее Мероприятие даже. Мастер-класс и чаепитие. Узнали много интересных фактов! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «В помещении»
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