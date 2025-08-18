читать дальше

загадками тайнами, чтобы было интересно детям. Мы получили то, что хотели!!! Было очень интересно, познавательно и увлекательно. Маршрут несложный, никто никуда не бежал (кроме детей, которые торопились найти "закладки", а потом разгадать ребусы), мы гуляли по центру Владимира, слушали интересные истории, задавали вопросы. Многие факты для меня оказались удивительными. Школьная программа очень сухо передает историю. Если бы то, о чем мы узнали на экскурсии изучалось на предмете, Историков в нашей стране было бы намного больше. В общем у нас была прекрасная прогулка с замечательным, внимательным и отзывчивым гидом. В конце дети пропахали полпарка в поисках клада. Это увенчалось успехом, и теперь у каждого из нас есть свой оберег на удачу. все было классно!