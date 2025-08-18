Мои заказы

Развлечения во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» во Владимире, цены от 4200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Легенды Древнего Владимира
Пешая
2 часа
101 отзыв
Квест
до 5 чел.
Легенды Древнего Владимира: квест-экскурсия
Погрузитесь в историю Владимира через увлекательный квест. Решайте загадки, узнавайте факты и находите клад
Начало: Соборная площадь
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
Пешая
2 часа
22 отзыва
Квест
до 5 чел.
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, решая увлекательные задачи и открывая для себя его главные достопримечательности
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
4200 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия-викторина «Старый Владимир»
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия-викторина «Старый Владимир»
В формате командного соревнования изучить город, заложивший основу Российского государства
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    18 августа 2025
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Замечательная экскурсия. Познавательно, динамично, на одном дыхании. Особенно понравилось искать «клады».
  • Т
    Татьяна
    7 августа 2025
    Легенды Древнего Владимира
    Нам очень понравилось. Спасибо экскурсоводу.
  • А
    Анастасия
    4 августа 2025
    Легенды Древнего Владимира
    Посещали Владимир компанией друзей, на квесте с нами была гид Марина - не смотря на свой возраст, очень активный экскурсовод,
    читать дальше

    понятная речь, знающий специалист, много и увлекательно рассказывала про город, отвечала на наши вопросы и помогала найти подсказки для квеста! Спасибо понравилось всем!
    Из минусов - не было микрофона/аудиогида- местами было совсем не слышно, так как экскурсия проходит по оживленной местности, где есть шумная дорога, у храма звонили во всю колокола
    Если хотите больше увидеть Владимир, нужно брать еще обзорную. Для полноты путешествия вам одного квеста будет маловато, но мы были ограничены во времени.
    Скорее всего вернемся еще в этот город 🙂👍🏻

  • О
    Ольга
    16 июля 2025
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Клад найден!!!))))
    Спасибо большое Марии и всем причастным к квесту!
    Советую этот квест оставить себе, как десерт после всех экскурсии. Интересная и
    читать дальше

    спокойная прогулка по основным достопримечательностям центра города. Хорошая возможность вспомнить, что говорили вам гиды или узнать самостоятельно факты из истории. Понравилось, что есть возможность поискать подсказки-клады. Ну, а поиск клада-подарка- это просто восторг!
    Желаю команде процветания и вдохновения на новые маршруты и идеи!

  • М
    Михаил
    21 июня 2025
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Было интересно. Обошли в процессе прохождения квеста все популярные места. Не зная города и без интернета мы прошли квест за 2 часа, хватило базовых знаний со школы и подсказок. В конце мы нашли интересный клад))) Советую!
  • Л
    Леся
    14 июня 2025
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Отличная прогулка получилась! Не смотря на то, что экскурсия самостоятельная, экскурсовод в начале пути нас сопровождала, рассказала много интересного, ввела
    читать дальше

    в курс дела, ну и вообще задала нужное настроение для прогулки. Задания интересные, доступные, прошли маршрут с отличным настроением, ну и конечно отыскать клад было приятным бонусом. Спасибо организаторам!

  • Е
    Евгения
    11 июня 2025
    Легенды Древнего Владимира
    Остались в полном восторге от экскурсии! Марина – потрясающий рассказчик: её истории о Владимире настолько живы и увлекательны, что даже
    читать дальше

    взрослые слушали, затаив дыхание. А для детей она подготовила настоящий квест с заданиями – ребёнок был в восторге и даже не заметил, как пролетело время!

    Прогулка получилась очень атмосферной: мы узнали множество интересных фактов, увидели город с неожиданных ракурсов и получили массу положительных эмоций. Однозначно рекомендую Марину как гида – экскурсия подойдёт и для семей с детьми, и для взрослых, ценящих глубокие знания и лёгкую подачу. Спасибо за чудесный день! 🌟

  • И
    Ирина
    8 июня 2025
    Легенды Древнего Владимира
    На выходных 07 июня были впервые во Владимире.
    Брали экскурсию «Легенды древнего Владимира».
    Нашим экскурсоводом была Марина.
    Хочу выразить ей огромную благодарность. Было интересно, завораживающе и увлекательно. Узнали много интересного и нового об истории Древней Руси. Марина, вы супер!
  • М
    Маруся
    3 июня 2025
    Легенды Древнего Владимира
    Интересно
  • и
    ирина
    22 мая 2025
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Квест детям понравился, особенно искать разные подсказки)
    Конечно без экскурсовода было бы не так интересно, взрослым точно))
  • О
    Ольга
    4 мая 2025
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Все прошло отлично, очень интересная экскурсия, интересные вопросы, много посмотрели и узнали благодаря вопросам
  • Н
    Нина
    29 апреля 2025
    Легенды Древнего Владимира
    Нам дали великолепного гида - Марину Вячеславовну - про таких говорят: от Бога!!! Всей семьей слушали 2 часа, открыв рты.
    читать дальше

    Нас просто заворожили)))) Дети 9 и 11 лет ни разу не пожаловались на усталость даже в храме, где, казалось бы, не детские темы. Марина Вячеславовна преподнесла все истории так увлекательно, что мы словно кино посмотрели!! Огромное спасибо, что несете людям знания в такой интересной, душевной, вдохновляющей форме!!!

  • Е
    Елена
    3 апреля 2025
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Экскурсия понравилась. Интересная, познавательная и для детей и для взрослых. Нам немного не повезло с погодой, но это мелочи
  • И
    Игорь
    8 марта 2025
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Спасибо Марине за теплый прием во Владимире и погружение в историю города!
  • А
    Александр
    17 февраля 2025
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Экскурсия привоекоа прежде всего тем, что знакомиться с г. Владимиром представлялось в свободном темпе. Благодаря отзывам решились семье заказать гида
    читать дальше

    за дополнительную плату. И знаете, это замечательное предложение и отличный выбор! Особенно с гидом Мариной! Замечательный экскурсовод: заботливая, интересная, знающая и любящая то, о чем рассказывает. Марина может зацепиться за любую деталь в городе и вывести на интереснейшую историю! Мы виделись впервые, а показалось, что прогуливаешься по городу со знакомым человеком! Марине отдельное спасибо, а организаторам процветания!

  • Е
    Елена
    3 января 2025
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Отличная экскурсия - брали с сопровождением гида, было очень интересно, познавательно, увлекательно! Лучшая поездка во Владимир - спасибо огромное гиду Марине 🙂
  • М
    Мария
    20 декабря 2024
    Легенды Древнего Владимира
    Огромное спасибо Марии за великолепный рассказ о древнем Владимире!
    Нам очень-очень понравилось)
  • Т
    Татьяна
    11 ноября 2024
    Легенды Древнего Владимира
    На осенних каникулах поехали с детьми в Суздаль и Владимир. Во Владимире нас встретила гид Мария. Мы хотели экскурсию-квест с
    читать дальше

    загадками тайнами, чтобы было интересно детям. Мы получили то, что хотели!!! Было очень интересно, познавательно и увлекательно. Маршрут несложный, никто никуда не бежал (кроме детей, которые торопились найти "закладки", а потом разгадать ребусы), мы гуляли по центру Владимира, слушали интересные истории, задавали вопросы. Многие факты для меня оказались удивительными. Школьная программа очень сухо передает историю. Если бы то, о чем мы узнали на экскурсии изучалось на предмете, Историков в нашей стране было бы намного больше. В общем у нас была прекрасная прогулка с замечательным, внимательным и отзывчивым гидом. В конце дети пропахали полпарка в поисках клада. Это увенчалось успехом, и теперь у каждого из нас есть свой оберег на удачу. все было классно!

  • А
    Анастасия
    4 ноября 2024
    Легенды Древнего Владимира
    Мы провели замечательные 2 часа в компании прекрасной Марии. Наша группа из 9 человек (4 взрослых и 5 детей) узнала
    читать дальше

    много интересного об основании и развития города, много исторических фактов, которые Мария преподносила легко. Было очень интересно. Для детей был организован мини квест с поиском клада. Мы в восторге и очень рекомендуем эту экскурсию.

  • И
    Ирина
    2 ноября 2024
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Экскурсия была с сопровождением Марины. Экскурсовод очень интересно и доступно всё рассказывала детям, взрослым было тоже очень познавательно послушать. Дети в восторге. Спасибо за такую организацию.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Легенды Древнего Владимира
  2. «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
  3. Экскурсия-викторина «Старый Владимир»
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Большая Московская Улица
  10. Козлов Вал
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2025
Сейчас во Владимире в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 4200 до 7500. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2025 год по теме «Развлечения», 123 ⭐ отзыва, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь