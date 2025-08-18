Квест
до 5 чел.
Легенды Древнего Владимира: квест-экскурсия
Погрузитесь в историю Владимира через увлекательный квест. Решайте загадки, узнавайте факты и находите клад
Начало: Соборная площадь
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, решая увлекательные задачи и открывая для себя его главные достопримечательности
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
4200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия-викторина «Старый Владимир»
В формате командного соревнования изучить город, заложивший основу Российского государства
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна18 августа 2025Замечательная экскурсия. Познавательно, динамично, на одном дыхании. Особенно понравилось искать «клады».
- ТТатьяна7 августа 2025Нам очень понравилось. Спасибо экскурсоводу.
- ААнастасия4 августа 2025Посещали Владимир компанией друзей, на квесте с нами была гид Марина - не смотря на свой возраст, очень активный экскурсовод,
- ООльга16 июля 2025Клад найден!!!))))
Спасибо большое Марии и всем причастным к квесту!
Советую этот квест оставить себе, как десерт после всех экскурсии. Интересная и
- ММихаил21 июня 2025Было интересно. Обошли в процессе прохождения квеста все популярные места. Не зная города и без интернета мы прошли квест за 2 часа, хватило базовых знаний со школы и подсказок. В конце мы нашли интересный клад))) Советую!
- ЛЛеся14 июня 2025Отличная прогулка получилась! Не смотря на то, что экскурсия самостоятельная, экскурсовод в начале пути нас сопровождала, рассказала много интересного, ввела
- ЕЕвгения11 июня 2025Остались в полном восторге от экскурсии! Марина – потрясающий рассказчик: её истории о Владимире настолько живы и увлекательны, что даже
- ИИрина8 июня 2025На выходных 07 июня были впервые во Владимире.
Брали экскурсию «Легенды древнего Владимира».
Нашим экскурсоводом была Марина.
Хочу выразить ей огромную благодарность. Было интересно, завораживающе и увлекательно. Узнали много интересного и нового об истории Древней Руси. Марина, вы супер!
- ММаруся3 июня 2025Интересно
- иирина22 мая 2025Квест детям понравился, особенно искать разные подсказки)
Конечно без экскурсовода было бы не так интересно, взрослым точно))
- ООльга4 мая 2025Все прошло отлично, очень интересная экскурсия, интересные вопросы, много посмотрели и узнали благодаря вопросам
- ННина29 апреля 2025Нам дали великолепного гида - Марину Вячеславовну - про таких говорят: от Бога!!! Всей семьей слушали 2 часа, открыв рты.
- ЕЕлена3 апреля 2025Экскурсия понравилась. Интересная, познавательная и для детей и для взрослых. Нам немного не повезло с погодой, но это мелочи
- ИИгорь8 марта 2025Спасибо Марине за теплый прием во Владимире и погружение в историю города!
- ААлександр17 февраля 2025Экскурсия привоекоа прежде всего тем, что знакомиться с г. Владимиром представлялось в свободном темпе. Благодаря отзывам решились семье заказать гида
- ЕЕлена3 января 2025Отличная экскурсия - брали с сопровождением гида, было очень интересно, познавательно, увлекательно! Лучшая поездка во Владимир - спасибо огромное гиду Марине 🙂
- ММария20 декабря 2024Огромное спасибо Марии за великолепный рассказ о древнем Владимире!
Нам очень-очень понравилось)
- ТТатьяна11 ноября 2024На осенних каникулах поехали с детьми в Суздаль и Владимир. Во Владимире нас встретила гид Мария. Мы хотели экскурсию-квест с
- ААнастасия4 ноября 2024Мы провели замечательные 2 часа в компании прекрасной Марии. Наша группа из 9 человек (4 взрослых и 5 детей) узнала
- ИИрина2 ноября 2024Экскурсия была с сопровождением Марины. Экскурсовод очень интересно и доступно всё рассказывала детям, взрослым было тоже очень познавательно послушать. Дети в восторге. Спасибо за такую организацию.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2025
Сейчас во Владимире в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 4200 до 7500. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2025 год по теме «Развлечения», 123 ⭐ отзыва, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь