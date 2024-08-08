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музеи, насколько изобретательны и самоотвержены их сотрудники-подвижники. Дом-музей пионера отечественного воздухоплавания Н. Е. Жуковского - это бревенчатый дом, в котором сохранилось много мемориальных вещей. Вам расскажут о матушке-помещице и крестьянском быте, о том, как, передав дом под сельскую школу, ученый спас усадьбу. В музее царит его культ: культ учености, трудолюбия и скромности. О том, какой путь проделало авиастроение в ХХ в., Вам расскажут в мультимедийном зале, где в специальных очках можно совершить воображаемый полет над округой. Вторая точка маршрута - созданный силами жителей села Черкутина музей выдающегося российского государственного деятеля М. М. Сперанского. Один большой зал, по стенам в основном реплики и репродукции. Директор И. А. Щегорцева вкладывает душу в развитие экспозиции, в общение с экскурсантами. Удивительно, что уроженец здешних мест, сын священника, возвысился своим умом и талантом до государственного секретаря Российской империи. Финальной точкой маршрута стала усадьба Жерехово, ныне пребывающая в запустении и не доступная для осмотра иначе как через ограду. Три разные остановки маршрута помогут Вам составить впечатление о музейно-усадебном разнообразии Владимирской земли.