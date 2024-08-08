Нескучные экскурсии

Найдено 8 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» во Владимире, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Женский лик древнего Владимира
Пешая
40 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Женский лик древнего Владимира: история в живописных местах
Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков
Начало: На Соборной площади
Завтра в 14:00
12 авг в 15:00
4 600 за всё до 5 чел.
Нетипичный Владимир
Пешая
54 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Нетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города
Начало: У Академического театра драмы
5 сен в 14:00
6 сен в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Легенды Древнего Владимира
Пешая
92 отзыва
2 часа
Квест
до 15 чел.
Легенды Древнего Владимира: квест-экскурсия
Погрузитесь в историю Владимира через увлекательный квест. Решайте загадки, узнавайте факты и находите клад
Начало: Соборная площадь
Расписание: ежедневно в 12:30
19 авг в 12:30
20 авг в 12:30
1 900 за человека
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
Узнать детальнее о городе и людях, живших здесь в разное время
Начало: На пересечении улиц Б. Московская и Гагарина
30 авг в 09:30
31 авг в 09:30
4 000 за всё до 5 чел.
Арт-Владимир: город глазами художника
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Арт-Владимир: путешествие по городу через призму искусства
Погрузитесь в мир красоты и творчества с экскурсией Арт-Владимир. Откройте новые грани города, встречаясь с местными художниками и их произведениями
5 сен в 14:00
6 сен в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Аллеями старинных владимирских усадеб
На машине
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аллеями старинных владимирских усадеб: Сперанский, Жуковский, Жерехово
Путешествие по старинным усадьбам Владимира: мемориальный дом-музей Сперанского, усадьба Орехово Жуковского и готическая усадьба Жерехово
30 авг в 10:30
31 авг в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.
Венедикт Ерофеев во Владимире
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Венедикт Ерофеев во Владимире: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Владимира 60-х годов и узнайте, как город повлиял на жизнь и творчество Венедикта Ерофеева
12 авг в 18:00
13 авг в 09:30
4 000 за всё до 10 чел.
Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом
Погрузитесь в атмосферу Владимира, узнайте его историю и насладитесь чаепитием с культурологом в уютной кофейне. Идеально для холодного сезона
Начало: У водонапорной башни
5 сен в 14:00
6 сен в 09:00
4 300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    8 августа 2024
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    экскурсия понравилась, она прекрасно дополнила нашу другую экскурсию по храмам и соборной площади, и благодаря ей сложилась полная картина и
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    представление о городе. Гид все интересно рассказывает, обращает внимание на детали архитектуры и держит внимание ребенка все время. Успели обойти несколько улиц, познакомиться с разными зданиями, посетить смотровую площадку. Остались довольны

  • О
    Ольга
    22 июля 2024
    Аллеями старинных владимирских усадеб
    Это необычный маршрут, в стороне от излюбленных туристами троп. Для тех, кто хочет увидеть и понять, чем живут маленькие провинциальные
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    музеи, насколько изобретательны и самоотвержены их сотрудники-подвижники. Дом-музей пионера отечественного воздухоплавания Н. Е. Жуковского - это бревенчатый дом, в котором сохранилось много мемориальных вещей. Вам расскажут о матушке-помещице и крестьянском быте, о том, как, передав дом под сельскую школу, ученый спас усадьбу. В музее царит его культ: культ учености, трудолюбия и скромности. О том, какой путь проделало авиастроение в ХХ в., Вам расскажут в мультимедийном зале, где в специальных очках можно совершить воображаемый полет над округой. Вторая точка маршрута - созданный силами жителей села Черкутина музей выдающегося российского государственного деятеля М. М. Сперанского. Один большой зал, по стенам в основном реплики и репродукции. Директор И. А. Щегорцева вкладывает душу в развитие экспозиции, в общение с экскурсантами. Удивительно, что уроженец здешних мест, сын священника, возвысился своим умом и талантом до государственного секретаря Российской империи. Финальной точкой маршрута стала усадьба Жерехово, ныне пребывающая в запустении и не доступная для осмотра иначе как через ограду. Три разные остановки маршрута помогут Вам составить впечатление о музейно-усадебном разнообразии Владимирской земли.

  • с
    светлана
    5 июля 2024
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Экскурсия с Татьяной очень понравилась, это действительно второй взгляд на город - не на парадный православно-исторический Владимир, а скорее на простой, обыденный, но тоже через небольшую историческую призму. Увидели много милых деталей. Спасибо! Рекомендую
  • Э
    Элина
    10 июня 2024
    Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
    Отличная экскурсия для тех, кого Владимир интересует не только как город памятников церковной архитектуры. Экскурсия про город, про дома, про людей, которые строили, жили, надеялись, ждали и не дождались. Татьяна умница и профессионал. Самые лучшие впечатления. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Аллеями старинных владимирских усадеб
    Замечательная экскурсия - очень информативная, насыщенная и увлекательная. Екатерина прекрасный экскурсовод. Очень приятно слушать людей, которые не просто знают, но
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    и любят то, о чем говорят. Это же относится и к экскурсоводам в усадьбе Жуковского и музее Сперанского. Люди с горящими глазами, мы вами искренне восхищены!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Нескучные экскурсии»

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  1. Женский лик древнего Владимира
  2. Нетипичный Владимир
  3. Легенды Древнего Владимира
  4. Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
  5. Арт-Владимир: город глазами художника
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2024
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