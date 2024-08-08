2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Женский лик древнего Владимира: история в живописных местах
Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков
Начало: На Соборной площади
Завтра в 14:00
12 авг в 15:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Нетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города
Начало: У Академического театра драмы
5 сен в 14:00
6 сен в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Квест
до 15 чел.
Легенды Древнего Владимира: квест-экскурсия
Погрузитесь в историю Владимира через увлекательный квест. Решайте загадки, узнавайте факты и находите клад
Начало: Соборная площадь
Расписание: ежедневно в 12:30
19 авг в 12:30
20 авг в 12:30
1 900₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
Узнать детальнее о городе и людях, живших здесь в разное время
Начало: На пересечении улиц Б. Московская и Гагарина
30 авг в 09:30
31 авг в 09:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Арт-Владимир: путешествие по городу через призму искусства
Погрузитесь в мир красоты и творчества с экскурсией Арт-Владимир. Откройте новые грани города, встречаясь с местными художниками и их произведениями
5 сен в 14:00
6 сен в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аллеями старинных владимирских усадеб: Сперанский, Жуковский, Жерехово
Путешествие по старинным усадьбам Владимира: мемориальный дом-музей Сперанского, усадьба Орехово Жуковского и готическая усадьба Жерехово
30 авг в 10:30
31 авг в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Венедикт Ерофеев во Владимире: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Владимира 60-х годов и узнайте, как город повлиял на жизнь и творчество Венедикта Ерофеева
12 авг в 18:00
13 авг в 09:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом
Погрузитесь в атмосферу Владимира, узнайте его историю и насладитесь чаепитием с культурологом в уютной кофейне. Идеально для холодного сезона
Начало: У водонапорной башни
5 сен в 14:00
6 сен в 09:00
4 300₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья8 августа 2024экскурсия понравилась, она прекрасно дополнила нашу другую экскурсию по храмам и соборной площади, и благодаря ей сложилась полная картина и
- ООльга22 июля 2024Это необычный маршрут, в стороне от излюбленных туристами троп. Для тех, кто хочет увидеть и понять, чем живут маленькие провинциальные
- ссветлана5 июля 2024Экскурсия с Татьяной очень понравилась, это действительно второй взгляд на город - не на парадный православно-исторический Владимир, а скорее на простой, обыденный, но тоже через небольшую историческую призму. Увидели много милых деталей. Спасибо! Рекомендую
- ЭЭлина10 июня 2024Отличная экскурсия для тех, кого Владимир интересует не только как город памятников церковной архитектуры. Экскурсия про город, про дома, про людей, которые строили, жили, надеялись, ждали и не дождались. Татьяна умница и профессионал. Самые лучшие впечатления. Рекомендую!
- ЕЕлена3 мая 2024Замечательная экскурсия - очень информативная, насыщенная и увлекательная. Екатерина прекрасный экскурсовод. Очень приятно слушать людей, которые не просто знают, но
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Нескучные экскурсии»
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