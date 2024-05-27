1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Боголюбово: путешествие сквозь века к Покрову-на-Нерли и монастырю
Погрузитесь в атмосферу умиротворения, посетив живописные Боголюбовский монастырь и церковь Покрова-на-Нерли
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 3 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Все «хиты» древней столицы: уникальная обзорная экскурсия по Владимиру
Погрузитесь в историю Владимира: от домонгольского периода до наших дней, увидите знаковые памятники и насладитесь видами с смотровых площадок
Начало: Владимир, Большая Московская улица, 54
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
5 290₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Владимир, Суздаль, Боголюбово с транспортом
Откройте для себя красоту и величие Золотого кольца России в увлекательной экскурсии по Владимиру, Суздалю и Боголюбово
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам
Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир
Расписание: Любой день, любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
По дорогам истории: Владимир и с. Боголюбово - путешествие в прошлое
Откройте для себя великолепие Владимира и с. Боголюбово в одной поездке: исторические храмы, смотровые площадки и уникальное белокаменное зодчество
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Историческая экскурсия Владимир-Боголюбово с экспертом-археологом
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя Владимир и Боголюбово с экспертом-археологом
Начало: Владимир, ул. Дворянская, 4
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Увлекательная экскурсия по Владимиру: искусство, история и мастер-классы
Погрузитесь в мир истории и культуры Владимира, посетив Музей Ложки и Музей Пряника, где вас ждут мастер-классы и дегустации
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Владимира в Боголюбово: путешествие по древним шедеврам
Проникнитесь историей Владимира и Боголюбово, исследуя величественные памятники домонгольской эпохи
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по запросу
21 июня в 10:30
10 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «А если мерзнуть не хочется»: история Владимира в музеях
Зимняя экскурсия по Владимиру - теплое путешествие по музеям с богатой историей и искусством
Начало: Исторический музей. УЛ.Б. Московская, д. 64
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Владимиру: встреча с древней Русью
Приглашаем вас пройти по историческим местам Владимира, ощутить дух времени и величие древнерусской архитектуры
Начало: Ул. Дворянская, д. 2
12 июня в 15:00
14 июня в 17:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому Владимиру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, его белокаменные сокровища и парки, вдохновляющие истории
Начало: По договоренности
Расписание: 24/7
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Квиз-экскурсия по Владимиру: история и загадки для детей
Захватывающее путешествие по историческим местам Владимира с квизом для детей и школьников
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Историческая экскурсия Владимир-Кидекша-Суздаль: путеводитель в прошлое
Вас ждет погружение в эпоху князей и мастеров древнерусского зодчества, с посещением уникальных памятников
Начало: Владимир, по договоренности
Расписание: Все дни недели с 10.00 до 16.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Усадьба Муромцево: путешествие в прошлое дворянской России
Знакомство с усадьбой Муромцево: живописный парк, исторические рассказы и архитектурное великолепие ждут вас
Начало: Г. Владимир
Расписание: По запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Судогодские очерки
Начало: Г. Владимир
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Аллеями старинных усадеб: усадебный маршрут по Владимирской земле
Начало: Г. Владимир
Расписание: Вт, чт, пт, сб — 10:00
18 июня в 10:00
27 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Володимеря к Владимиру: история одного Города
Начало: Театральная площадь, город Владимир
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 17.00 в любое время в указанном промежутке
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 6 500₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 мая 2024Очень интересно и познавательно прошла наша экскурсия! Спасибо Светлане! Всем довольны! Ещё Светлана сделала нам красивые фото!
- ССветлана22 мая 2024Отличная экскурсия. Прекрасный,душевный экскурсовод. Очень интересно рассказывает, доступно. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо за проведенное с пользой время.
- ССергей20 мая 2024Интересная познавательная экскурсия по основным историческим местам города с рассказом о князьях, святых да и просто людях.
- ББаринов18 мая 2024Прекрасная обзорная экскурсия, прекрасный экскурсовод!
- ООлег17 мая 2024Вся экскурсия очень понравилась, проводил Корней, спасибо ему за интересное занимательное и теплое путешествие в историю и легенды города Владимира
- ААлексей17 мая 2024Отличная экскурсия!!! Благодаря экскурсоводу Наталье Александровне узнали очень много об истории г. Владимира, Боголюбово и Суздали. Влюблённая в свою Владимирскую обл гид Наталья поведала множество фактов о становлении, развитии и жизни Великих Русских городов. Огромное спасибо Наталье Алексендровне
- ММарина13 мая 2024Владимир за час: групповая интерактивная экскурсияПрекрасная экскурсия! Отличный гид! Рекомендую;)
- ННаталья13 мая 2024Владимир за час: групповая интерактивная экскурсияХочу выразить благодарность Руфине за проведенную двухчасовую экскурсию по Владимиру. Мы узнали много интересных исторических фактов, но при этом вся
- ИИрина10 мая 2024Спасибо Владимиру, что провел такую интересную экскурсию по Храму, монастырю и конечно церковь Покрова на Нерли. Историк, пользуется истинными источниками, читал летописи. Шустрый старичок 🙏👍
- ЯЯна8 мая 2024Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказала нам князьях и истории города! Спасибо большое за таких профессионалов и любителей своего дела! Было очень приятно, спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «На выходные»
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