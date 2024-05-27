Экскурсии выходного дня во Владимире

Найдено 19 экскурсий в категории «На выходные» во Владимире, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Боголюбово: преданья старины глубокой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Боголюбово: путешествие сквозь века к Покрову-на-Нерли и монастырю
Погрузитесь в атмосферу умиротворения, посетив живописные Боголюбовский монастырь и церковь Покрова-на-Нерли
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 3 700 за человека
Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Все «хиты» древней столицы: уникальная обзорная экскурсия по Владимиру
Погрузитесь в историю Владимира: от домонгольского периода до наших дней, увидите знаковые памятники и насладитесь видами с смотровых площадок
Начало: Владимир, Большая Московская улица, 54
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 800 за всё до 4 чел.
Легенды древнего Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
84 отзыва
Легенды древнего Владимира: путешествие в сердце Руси
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый уголок хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 16:00
10 июня в 09:00
5 290 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Владимир, Суздаль, Боголюбово с транспортом
Откройте для себя красоту и величие Золотого кольца России в увлекательной экскурсии по Владимиру, Суздалю и Боголюбово
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
6 отзывов
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам
Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир
Расписание: Любой день, любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
890 за человека
По дорогам истории: Владимир и с. Боголюбово на транспорте туристов
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
По дорогам истории: Владимир и с. Боголюбово - путешествие в прошлое
Откройте для себя великолепие Владимира и с. Боголюбово в одной поездке: исторические храмы, смотровые площадки и уникальное белокаменное зодчество
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Владимир-Боголюбово - экскурсия с археологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Историческая экскурсия Владимир-Боголюбово с экспертом-археологом
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, исследуя Владимир и Боголюбово с экспертом-археологом
Начало: Владимир, ул. Дворянская, 4
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Увлекательная экскурсия по Владимиру: искусство, история и мастер-классы
Погрузитесь в мир истории и культуры Владимира, посетив Музей Ложки и Музей Пряника, где вас ждут мастер-классы и дегустации
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Из Владимира в Боголюбово - шедевры архитектуры
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Из Владимира в Боголюбово: путешествие по древним шедеврам
Проникнитесь историей Владимира и Боголюбово, исследуя величественные памятники домонгольской эпохи
Начало: Театральная площадь
Расписание: Ежедневно по запросу
21 июня в 10:30
10 600 за всё до 5 чел.
Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Владимир и Суздаль - шедевры белокаменного зодчества
Начало: Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 500 за всё до 5 чел.
А если мерзнуть не хочется
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «А если мерзнуть не хочется»: история Владимира в музеях
Зимняя экскурсия по Владимиру - теплое путешествие по музеям с богатой историей и искусством
Начало: Исторический музей. УЛ.Б. Московская, д. 64
Сегодня в 11:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Владимиру: встреча с древней Русью
Приглашаем вас пройти по историческим местам Владимира, ощутить дух времени и величие древнерусской архитектуры
Начало: Ул. Дворянская, д. 2
12 июня в 15:00
14 июня в 17:00
4 900 за всё до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому Владимиру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, его белокаменные сокровища и парки, вдохновляющие истории
Начало: По договоренности
Расписание: 24/7
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Квиз-экскурсия по Владимиру: история и загадки для детей
Захватывающее путешествие по историческим местам Владимира с квизом для детей и школьников
Начало: Театральная площадь, напротив входа в театр Драмы
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1 600 за человека
Из Владимира в Кидекшу
Индивидуальная
5 часов
Историческая экскурсия Владимир-Кидекша-Суздаль: путеводитель в прошлое
Вас ждет погружение в эпоху князей и мастеров древнерусского зодчества, с посещением уникальных памятников
Начало: Владимир, по договоренности
Расписание: Все дни недели с 10.00 до 16.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
«Маленький Версаль» - тур в усадьбу Муромцево
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Усадьба Муромцево: путешествие в прошлое дворянской России
Знакомство с усадьбой Муромцево: живописный парк, исторические рассказы и архитектурное великолепие ждут вас
Начало: Г. Владимир
Расписание: По запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Судогодские очерки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Судогодские очерки
Начало: Г. Владимир
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
Аллеями старинных усадеб: усадебный маршрут по Владимирской земле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Аллеями старинных усадеб: усадебный маршрут по Владимирской земле
Начало: Г. Владимир
Расписание: Вт, чт, пт, сб — 10:00
18 июня в 10:00
27 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
От Володимеря к Владимиру: история одного Города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
От Володимеря к Владимиру: история одного Города
Начало: Театральная площадь, город Владимир
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 17.00 в любое время в указанном промежутке
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 6 500 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
    Очень интересно и познавательно прошла наша экскурсия! Спасибо Светлане! Всем довольны! Ещё Светлана сделала нам красивые фото!
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Боголюбово: преданья старины глубокой
    Отличная экскурсия. Прекрасный,душевный экскурсовод. Очень интересно рассказывает, доступно. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо за проведенное с пользой время.
  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
    Интересная познавательная экскурсия по основным историческим местам города с рассказом о князьях, святых да и просто людях.
  • Б
    Баринов
    18 мая 2024
    Все «хиты» древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
    Прекрасная обзорная экскурсия, прекрасный экскурсовод!
  • О
    Олег
    17 мая 2024
    Легенды древнего Владимира
    Вся экскурсия очень понравилась, проводил Корней, спасибо ему за интересное занимательное и теплое путешествие в историю и легенды города Владимира
  • А
    Алексей
    17 мая 2024
    Экскурсия по Владимиру, Боголюбово и Суздалю на транспорте туристов
    Отличная экскурсия!!! Благодаря экскурсоводу Наталье Александровне узнали очень много об истории г. Владимира, Боголюбово и Суздали. Влюблённая в свою Владимирскую обл гид Наталья поведала множество фактов о становлении, развитии и жизни Великих Русских городов. Огромное спасибо Наталье Алексендровне
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Владимир за час: групповая интерактивная экскурсия
    Прекрасная экскурсия! Отличный гид! Рекомендую;)
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Владимир за час: групповая интерактивная экскурсия
    Хочу выразить благодарность Руфине за проведенную двухчасовую экскурсию по Владимиру. Мы узнали много интересных исторических фактов, но при этом вся
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    информация была преподнесена очень доходчиво, ненавязчиво. В форме вопросов-ответов. Интерактивно. Мы не просто слушали, а отгадывали, размышляли, выдвигали гипотезы. Да, своего рода квест, очень позитивный и ненавязчивый. Погода на вторые майские праздники была очень ветреная и холодная, но несмотря на это гид с нами прошла и по смотровым площадкам, и по валам и по внутренним точкам. Спасибо большое за вход в собор. Было интересно зайти и обратить внимание на конкретные вещи, связанные с росписью храма и историческими значениями, а не просто посетить собор как должное.

  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Боголюбово: преданья старины глубокой
    Спасибо Владимиру, что провел такую интересную экскурсию по Храму, монастырю и конечно церковь Покрова на Нерли. Историк, пользуется истинными источниками, читал летописи. Шустрый старичок 🙏👍
  • Я
    Яна
    8 мая 2024
    Легенды древнего Владимира
    Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказала нам князьях и истории города! Спасибо большое за таких профессионалов и любителей своего дела! Было очень приятно, спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «На выходные»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
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