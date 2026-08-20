20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На обзорной экскурсии по древнейшему русскому городу вы увидите шедевры белокаменного зодчества, узнаете о славной истории государства. И в одной точке вы сможете окинуть взглядом сразу 7 веков. Кроме того, экскурсия познакомит вас со старорусскими гастрономическими традициями и жизнью современного Владимира, бережно хранящего своё наследие.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Главные архитектурные памятники

Вы осмотрите Дмитриевский собор с его великолепными резными фасадами, Успенский собор, бывший когда-то главным на Руси, и Золотые ворота: вас ждёт историческое и эмоциональное погружение во времена легендарных событий и личностей, которые стояли у истоков Российского государства. Углубившись в улочки города, вы увидите Княгинин монастырь, Георгиевский храм и Богородице-Рождественский монастырь, сможете подняться на валы 12 века, которые окружали город.

Легенды и вкусные факты

В центральной части Владимира почти каждый дом связан с интересными фактами и легендами: например, вы узнаете, почему благодаря местному губернатору могла бы не состояться война 1812 года. Вас также ждут гастрономические рассказы о старорусской кухне и меню трактиров 18-19 веков (что такое, например, курица с рысью или желе сапельсинов?).

Расширенная программа: гармония в Боголюбово (за доплату)

При желании вас также ждёт поездка в Боголюбово — живописный посёлок, бывший в давние времена резиденцией князя Андрея Боголюбского. Вы познакомитесь с красивейшими образцами древнерусской архитектуры: Церковью Покрова на Нерли, которая известна во всём мире своей идеальной гармоничностью, и Боголюбским монастырём, где сохранились остатки замка Андрея Боголюбского.

🥨 Во время прогулки вы сможете отведать медовые напитки, изготовленные по старинным рецептам, и закусить это покровскими и владимирскими пряничками с вкуснейшей начинкой из сгущенки и грецкого ореха.

Организационные детали