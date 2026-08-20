20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы осмотрите Дмитриевский собор с его великолепными резными фасадами, Успенский собор, бывший когда-то главным на Руси, и Золотые ворота: вас ждёт историческое и эмоциональное погружение во времена легендарных событий и личностей, которые стояли у истоков Российского государства. Углубившись в улочки города, вы увидите Княгинин монастырь, Георгиевский храм и Богородице-Рождественский монастырь, сможете подняться на валы 12 века, которые окружали город.
Легенды и вкусные факты
В центральной части Владимира почти каждый дом связан с интересными фактами и легендами: например, вы узнаете, почему благодаря местному губернатору могла бы не состояться война 1812 года. Вас также ждут гастрономические рассказы о старорусской кухне и меню трактиров 18-19 веков (что такое, например, курица с рысью или желе сапельсинов?).
Расширенная программа: гармония в Боголюбово (за доплату) При желании вас также ждёт поездка в Боголюбово — живописный посёлок, бывший в давние времена резиденцией князя Андрея Боголюбского. Вы познакомитесь с красивейшими образцами древнерусской архитектуры: Церковью Покрова на Нерли, которая известна во всём мире своей идеальной гармоничностью, и Боголюбским монастырём, где сохранились остатки замка Андрея Боголюбского.
🥨 Во время прогулки вы сможете отведать медовые напитки, изготовленные по старинным рецептам, и закусить это покровскими и владимирскими пряничками с вкуснейшей начинкой из сгущенки и грецкого ореха.
Организационные детали
Стоимость экскурсии указана за группу до 10 человек. Если вас больше, доплата за каждого следующего участника — 200 ₽
Мы можем посетить главные достопримечательности внутри (вход за отдельную плату)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Успенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1752 туристов
Я сама вдохновлена летописной историей Великого княжества Владимирского, поэтому предлагаю и гостям Владимирского края вдохновиться и восхититься рукотворными и нерукотворными чудесами нашей земли!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
Лариса
Спасибо Елене за интересную и познавательную экскурсию! Наша прогулка по Владимиру заняла чуть больше запланированного времени, но до последней минуты неиссякаемых знаний Елены хватало чтоб заинтересовать нас историческими событиями этого прекрасного города!
+3
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О
Ольга
Хотим поблагодарить гида Елену за потрясающую экскурсию по Владимиру 13.08.26. Отличный гид-профессионал с глубокими знаниями истории и краеведения!!! Индивидуальный подход к каждому туристу, отличные фотографии помогла сделать. Настоящий фотомастер. Просим отметить работу данного гида как заслуживающую самой высокой оценки! Супруги Ольга и Владимир.
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Е
Екатерина
Огромная благодарность Елене за необыкновенную экскурсию!!! Елена обладает очень глубокими знаниями по истории, культуре, архитектурным особенностям храмов, церквей. Нам была очень познавательна эта экскурсия: как детям школьникам, так и нам читать дальшеуменьшить
взрослым, мы не только познакомились с городом, но и вспомнили историю, а также узнали много нового, что пропустили в свое время, не дочитали. Елена очень светлый человек, легкая в коммуникации, с чувством юмора, интеллигентная. Спасибо.
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С
Светлана
Экскурсия хорошая. То, что нам было нужно: максимум информации, структурировано, понятно, интересно. Не спеша, но мы за 2 часа много успели узнать и посмотреть. Нам понравилось.
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Наталия
Экскурсия с Еленой очень понравилось. У Елены был микрофон,что удобно. Погуляли по основным достопримечательностям Владимира. Город с большой историей! Этими историческим знаниями Елена отлично владеет! Не хватило истории современного Владимира, чем сейчас живет город, значимые и известные лица. Но это не минус, просто по нашей инициативе экскурсия была сокращена. Но о городе остались приятные эмоции, благодаря рассказу Елены!
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Виктория
Елена открыла для нас невероятные закатный Боголюбово и ночной Владимир😍 4,5 часа рассказа пролетели на одном дыхании. Несмотря на то, что мы встретились с Еленой после ее основной работы, она была очень энергична и увлеченна. Рассказ живой, не перегружен датами, но наполнен неизбитыми и интересными фактами. Порадовало, что Елена всегда на связи, идет навстречу в любых вопросах
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