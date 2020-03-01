20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово

Елена
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Елена – ваш гид
На обзорной экскурсии по древнейшему русскому городу вы увидите уникальные шедевры белокаменного зодчества, узнаете о славной истории государства.

Кроме того, экскурсия познакомит вас со старорусскими гастрономическими традициями и жизнью современного Владимира, бережно хранящего своё наследие.

А затем вы сможете отправиться в Боголюбово, который хранит воспоминания о жизни и доблестных делах великих князей
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на Соборной площади
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии20 отзывов
4.65
Владимир: предания глубокой старины
Владимир: предания глубокой старины

Что вас ожидает

Главные архитектурные памятники
Вы осмотрите Дмитриевский собор с его великолепными резными фасадами, Успенский собор, бывший когда-то главным на Руси, и Золотые ворота: вас ждёт историческое и эмоциональное погружение во времена легендарных событий и личностей, которые стояли у истоков Российского государства. Углубившись в улочки города, вы увидите Княгинин монастырь, Георгиевский храм и Богородице-Рождественский монастырь, сможете подняться на валы 12 века, которые окружали город.

Легенды и вкусные факты
В центральной части Владимира почти каждый дом связан с интересными фактами и легендами: например, вы узнаете, почему благодаря местному губернатору могла бы не состояться война 1812 года. Вас также ждут гастрономические рассказы о старорусской кухне и меню трактиров 18-19 веков (что такое, например, курица с рысью или желе сапельсинов?).

Расширенная программа: гармония в Боголюбово
При желании вас также ждёт поездка в Боголюбово — живописный посёлок, бывший в давние времена резиденцией князя Андрея Боголюбского. Вы познакомитесь с красивейшими образцами древнерусской архитектуры: Церковью Покрова на Нерли, которая известна во всём мире своей идеальной гармоничностью, и Боголюбским монастырём, где в частности сохранились остатки замка Андрея Боголюбского.

Организационные детали

Стоимость экскурсии указана за группу до 4 человек. Если вас больше, доплата за каждого следующего участника — 200 руб.

Дополнительные опции

  • Мы можем посетить главные достопримечательности внутри (вход за отдельную плату)
  • Можно дополнить программу экскурсией по Боголюбово или заменить прогулку по Владимиру поездкой в Боголюбово: стоимость экскурсии по Боголюбово (2 часа) — 2500 руб., совмещенный маршрут Владимир+Боголюбово (4-5 часов) — 4900 руб.
  • Поездка в Боголюбово на вашем личном транспорте или на рейсовом автобусе (20 руб./чел в одну сторону). Поездка возможна как до экскурсии по Владимиру, так и после (по предварительной договорённости).
Владимир: предания глубокой старины
Владимир: предания глубокой старины
Владимир: предания глубокой старины
Владимир: предания глубокой старины
Владимир: предания глубокой старины
Владимир: предания глубокой старины
Владимир: предания глубокой старины
Владимир: предания глубокой старины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Соборной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Вдохновленная сама летописной историей Великого Владимирского княжества, предлагаю и гостям Владимирского края вдохновиться и восхититься рукотворными и нерукотворными чудесами нашей земли!
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Были на экскурсии всей семьёй. Хороший вариант дорогу для взрослых и детей. Интерес ный рассказ в интересной интерпретации
Елена старалась, чтобы всем было интересно. Спасибо за экскурсию
25 февраля 2020
Мы были с детьми 4 и 5 лет, а это непросто и для нас, и для гида.
Елена легко подстроилась под ситуацию, под наш темп. Понятно, что дети в таком возрасте не очень-то интересуются историей, но взрослые смогли и насладиться интересным рассказом, и узнать новые для себя факты, и за детьми приглядывать. Спасибо!
8 января 2020
Экскурсию забронировал заранее, где то за месяца полтора, перед назначенным днем Елена написала, напомнила, все очень организованно и пунктуально. В назначенное время мы встретились и с первых минут погрузились в историю города Владимир, экскурсия проходила очень легко, интересно, активно в бодром темпе. ( Главное волнение было, что бы не попасть на "пенсионерскую" экскурсию, которая идет нудно, спокойно, куча бесполезной и не нужной информации и медленно, монотонно все повествуется, под конец можно заснуть). Так вот Елена - полная противоположность этому,что очень важно! Всем настоятельно советую и рекомендую!
6 января 2020
Елена замечательный историк, с прекрасным знанием материала. Рассказывает интересно, но чтоб услышать все приходилось постоянно бежать вдогонку и сильно напрягаться.
Вместо заявленных 2х часов, экскурсия продлилась 1.10-1.15.
Елена заранее была предупреждена, что мы будем с маленьким ребёнком, и по выражению ее лица было видном, что игривость ребёнка ее напрягала, т.к ей, видимо, нужно было скорее закончить экскурсию с нами, и пойти на следующую. Когда мы отвлеклись, чтоб сфотографировать потрясающий закат и вид на город нам было сказано следующее « я вообще для кого рассказываю».
В общем если постараться быть объективной-Елена замечательный экскурсовод в плане знания и изложения материала, но экскурсию провела отвратительно.
26 декабря 2019
Экскурсия понравилась, все по теме, я была с девочками 13 лет, замечательно погуляли с прекрасным гидом Еленой, котора, любезно встретила нас на вокзале на своей машине, за незначительную плату. Потом я продолжила экскурсию в Боголюбово с гидом Еленой. Гид мне очень понравился, спокойная и грамотная, интересно преподносит материал. К экскурсантам относится с пониманием, все расскажет и покажет, не оставит без внимания Ваши вопросы. Всем советую гида Елену. Спасибо, Наталья, Москва.
14 октября 2019
Хотим поблагодарить экскурсовода Елену, маршрут " Владимир- предания глубокой старины". Елена с первых минут смогла расположить к себе как нас взрослых, так подростков нашей маленькой группы.Общение было легким, изложение материала интересным, чувствуется, что Елена знает и любит историю города. Рекомендуем.
6 октября 2019
Елена провела замечательную экскурсию, время которой пролетело незаметно. Экскурсовод грамотно и доступно подает материал, применяет элементы квестов, заданий, что интересно как для взрослых так и для детей. Также гид Елена знает множество точек для фотографирования, чтобы фото получились красивыми и живописными. Спасибо за экскурсию. Советую всем!
22 сентября 2019
Очень информативная экскурсия. Елена, спасибо!
19 августа 2019
ЕЛЕНА, спасибо за экскурсию !!!! Были неоднократно в наших Российских городах, малых городах, городках, но если нет экскурсовода, то это просто "убитое" время. Мелочи, на которые, обратила внимание Елена, были бы просто упущены. Пусть не будет в нашей память на долго все, о чем говорилосЬ, но без Елены мы бы не увидели мелочей, яркости, контрастов. Бодрое и веселое настроение на все время экскурсии. Елена поняла наш не интерес в определенном месте и быстро переключилась в наш эмоциональный поток. Видовые фото с нашим участием - это она. Поскриптум. В день экскурсии был ливень. Не просто ливень, а ЛИВЕНЬ. Елена, по нашей просьбе, перенесла экскурсию на удобное нам время. И МЫ УВИДЕЛИ ГОРОД ВО ВСЕЙ КРАСЕ !!!!!!. ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!
19 августа 2019
Все прооо отлично.Елена спасибо.
Ещё 10 отзывов

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