Экскурсии для студентов во Владимире

Найдено 28 экскурсий в категории «Для студентов» во Владимире, цены от 760 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли: индивидуальная экскурсия
Посетите старинный поселок Боголюбово и узнайте о князе Андрее Боголюбском. Прогуляйтесь к храму Покрова на Нерли и насладитесь историей и архитектурой
Начало: В Боголюбово
22 июня в 15:00
2 июля в 15:00
4 900 за всё до 5 чел.
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
60 отзывов
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
940 за человека
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
85 отзывов
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора
Сегодня в 11:30
Завтра в 12:30
870 за человека
Владимир, город с историей
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
50 отзывов
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 15:30
11 июня в 15:00
760 за человека
Владимир сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
161 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Владимир сквозь столетия»: путешествие в историю
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 800 за всё до 10 чел.
Княжий град Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
2 800 за всё до 3 чел.
Владимир: погружение в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
200 отзывов
Владимир: историческое путешествие по белокаменным храмам
Познакомьтесь с величием древнего Владимира: его архитектурой, историей и захватывающими легендами в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Соборная площадь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 870 за всё до 5 чел.
Древний Владимир: к истокам истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
148 отзывов
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Владимир. Путь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 900 за человека
Владимир - от далекого прошлого до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
4 500 за всё до 4 чел.
Старый Владимир за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
186 отзывов
Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
10 июня в 10:00
14 июня в 10:30
4 670 за всё до 4 чел.
Владимир: обзорная экскурсия, дегустация и посещение Успенского собора
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
27 отзывов
Уникальная экскурсия по Владимиру: соборы, дегустация и история
Познакомьтесь с историей Владимира, посетите Успенский собор и попробуйте знаменитое вишневое варенье. Узнайте о жизни города и его легендах
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
20001 700 за человека
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
Погрузитесь в историю Владимира: от Золотых ворот до Успенского собора с фресками Андрея Рублёва. Узнайте тайны старого города
Начало: Соборная площадь
19 июня в 09:00
21 июня в 15:30
5 000 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
88 отзывов
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
4 700 за всё до 5 чел.
Женский лик древнего Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Женский лик древнего Владимира: история в живописных местах
Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков
Начало: На Соборной площади
Завтра в 14:00
11 июня в 10:00
4 600 за всё до 5 чел.
Из Владимира - в Боголюбово
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Из Владимира - в Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово с его уникальными памятниками и богатой историей. Узнайте о князе Андрее Боголюбском и его наследии
Начало: Уточняется перед экскурсией
16 июня в 09:00
6 июля в 10:00
4 600 за всё до 4 чел.
Владимир: предания глубокой старины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
Начало: Уточняется
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000 за всё до 4 чел.
Нетипичный Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Нетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города
Начало: У Академического театра драмы
22 июня в 15:00
26 июня в 08:30
4 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Владимиру со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Увидеть город глазами местного, примерить историю на себя и познакомиться с традиционными ремеслами
Начало: От Золотых ворот
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 7 чел.
Владимир: обзорная экскурсия и два необычных музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Исторический Владимир: экскурсия и музеи Ложки и Пряника
Прогуляйтесь по историческому центру Владимира, посетите Золотые ворота и древние храмы, а также два необычных музея: Ложки и Пряника
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
По Владимиру с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси
Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
Узнать детальнее о городе и людях, живших здесь в разное время
Начало: На пересечении улиц Б. Московская и Гагарина
14 июня в 09:30
15 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое
Начало: На Соборной площади
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 900 за всё до 10 чел.
Маленькие секреты Большой Московской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Маленькие секреты Большой Московской
Увидеть в старинных зданиях свидетелей эпох - и через диалог с ними погрузиться в прошлое города
22 июня в 15:00
26 июня в 08:00
4 800 за всё до 5 чел.
Венедикт Ерофеев во Владимире
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Венедикт Ерофеев во Владимире
Немедленно прогуляться и послушать про жизнь писателя
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Жемчужина Владимира - Патриарший сад
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Жемчужина Владимира - Патриарший сад
Познакомиться с зелёным сердцем города и узнать, как появилась столица княжества
Начало: На Театральной площади
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
4 499 за всё до 6 чел.
Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тёплый Владимир, или Чаепитие с культурологом
В экспресс-формате увидеть город, а затем погрузиться в прошлое через истории и фото в уютном месте
Начало: У водонапорной башни
22 июня в 15:00
26 июня в 20:00
3 900 за всё до 5 чел.
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
Рассмотреть шедевры белокаменного зодчества и послушать увлекательные истории о князьях (в группе)
Начало: На Дворянской улице
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Спасибо огромное экскурсоводу Ольге Анатольевне за прекрасную экскурсию по княжескому городу Владимиру. Много узнали от нее из истории города. Приятно общаться было со знающим гидом. Очень рекомендую.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Очень хорошая экскурсия. Достаточно содержательная. Индивидуальный подход. Нам очень понравилась
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Нетипичный Владимир
    Прекрасная экскурсия, необычно, легко, интересно и очень информативно. Дарья очень приятная в общении, чувствуется, что человек очень образованный, с правильной
    читать дальше

    речью и хорошим чувством юмора. Экскурсия пролетела на одном дыхании. При большой насыщенности информацией нашлось время перекусить и отдохнуть. Дарья, спасибо большое за то, что сделали наши выходные интересными и запоминающимися!

  • А
    Андрей
    5 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Всё отлично!!!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Здравствуй, Владимир
    Дарья нам очень понравилась. Знающий и ответственный гид. Рекомендуем другим туристам. .
  • В
    Вячеслав
    4 июня 2024
    Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
    Интересная и интерактивная экскурсия. Руфина очень старалась как можно больше рассказать о достопримечательностях города и области. По её рекомендации посетили чудесный замок Храповицкого.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Владимир, город с историей
    Насыщенная прогулка, хороший маршрут! Для тех, кто посещает город Владимир в первый раз, самое то! Спасибо!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Владимир, город с историей
    Светлана, потрясающий экскурсовод. 2 часа прошли на одном дыхании. Очень интересно, познавательно, не скучно!!!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Владимир, город с историей
    Увлекательно, динамично, познавательно!
  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Владимир: погружение в прошлое
    Светлана провела отличную экскурсию по Владимиру, сумела заинтересовать детей своими увлекательными рассказами об этом старинном городе. Гид отлично ориентируется в датах и событиях, происходивших ранее, а также проводит хронологию событий со всей историей Руси

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Для студентов»

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  4. Владимир, город с историей
  5. Владимир сквозь столетия
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Для студентов" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 760 до 5 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1532 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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