Авторские экскурсии от местных гидов Владимира

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» во Владимире, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Пройдите по важным местам Владимира, узнайте о его истории и значении для России. Посетите древние соборы и Золотые ворота
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 5 чел.
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Вас ждут живописные ландшафты, древние храмы и терема, панорамы, которыми любовался Н. Рерих. Уникальная возможность увидеть нетуристические места Суздаля
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
    Огромное спасибо Павлу, будем советовать его всем нашим друзьям и знакомым. Интересный маршрут, необычный сюжет рассказа, и помимо обширных знаний и великолепная манера изложения и очень красивый и правильный русский язык
  • С
    Светлана
    26 мая 2024
    Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
    Благодарим Павла за интересную экскурсию по Владимиру. Узнали много нового из истории Руси и погрузились в атмосферу старого города. Гуляли с сыном 8 лет, даже ребенок не устал, а это означает лишь то, что время пролетело незаметно👍 Рекомендую к посещению!
    Благодарим Павла за интересную экскурсию по Владимиру. Узнали много нового из истории Руси и погрузились в атмосферу старого городаБлагодарим Павла за интересную экскурсию по Владимиру. Узнали много нового из истории Руси и погрузились в атмосферу старого городаБлагодарим Павла за интересную экскурсию по Владимиру. Узнали много нового из истории Руси и погрузились в атмосферу старого города
  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
    Мы были во Владимире первый раз, Павел провел обзорную экскурсию, очень хорошо, показал и рассказал про все основные достопримечательности. Безусловно для полноценного погружения в историю два часа маловато, но это уже другая история. Мы совершили великолепную прогулку. Однозначно рекомендую Павла.
    Мы были во Владимире первый раз, Павел провел обзорную экскурсию, очень хорошо, показал и рассказал проМы были во Владимире первый раз, Павел провел обзорную экскурсию, очень хорошо, показал и рассказал про
  • М
    Мария
    10 мая 2024
    Затерянный мир в окрестностях Суздаля
    Поездка по окрестностям Суздаля прошла интересно, Николай прекрасно знает историю края и разбирается в архитектуре. Шесть часов пролетело совершенно незаметно,
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    мы проехали весь маршрут, дороги везде хорошие, только несколько ухабистых отрезков пути. Хотелось бы получить по приезду более развёрнутые материалы об экскурсии, чтобы впечатления остались надолго. Рекомендую, тур уникальный.

  • С
    Савва
    7 ноября 2023
    Затерянный мир в окрестностях Суздаля
    В восторге от экскурсии! Вместе с Николаем посетили скрытые жемчужины Суздальской области: сохранившиеся деревни и храмы. Все достопримечательности скрыты от
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    обычного туриста, как и от многих местных жителей, но все точно стоят посещения. Николай оказался прекрасным гидом, рассказал много неизвестных фактов истории, обращал внимание на незаметные детали, кроме того подсказал еще множество мест, которые стоит посетить. Спасибо Николаю, очень сильно рекомендую данную экскурсию!

    В восторге от экскурсии! Вместе с Николаем посетили скрытые жемчужины Суздальской области: сохранившиеся деревни и храмыВ восторге от экскурсии! Вместе с Николаем посетили скрытые жемчужины Суздальской области: сохранившиеся деревни и храмыВ восторге от экскурсии! Вместе с Николаем посетили скрытые жемчужины Суздальской области: сохранившиеся деревни и храмыВ восторге от экскурсии! Вместе с Николаем посетили скрытые жемчужины Суздальской области: сохранившиеся деревни и храмы
  • Е
    Елена
    3 марта 2023
    Затерянный мир в окрестностях Суздаля
    Очень насыщенная и необычная экскурсия. Увидели почти всю обласьОтличный гид, увлеченный рассказчик.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Авторские»

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Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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