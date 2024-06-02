И Ирина Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя» Огромное спасибо Павлу, будем советовать его всем нашим друзьям и знакомым. Интересный маршрут, необычный сюжет рассказа, и помимо обширных знаний и великолепная манера изложения и очень красивый и правильный русский язык

С Светлана Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя» Благодарим Павла за интересную экскурсию по Владимиру. Узнали много нового из истории Руси и погрузились в атмосферу старого города. Гуляли с сыном 8 лет, даже ребенок не устал, а это означает лишь то, что время пролетело незаметно👍 Рекомендую к посещению!

А Алексей Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя» Мы были во Владимире первый раз, Павел провел обзорную экскурсию, очень хорошо, показал и рассказал про все основные достопримечательности. Безусловно для полноценного погружения в историю два часа маловато, но это уже другая история. Мы совершили великолепную прогулку. Однозначно рекомендую Павла.

М Мария Затерянный мир в окрестностях Суздаля читать дальше мы проехали весь маршрут, дороги везде хорошие, только несколько ухабистых отрезков пути. Хотелось бы получить по приезду более развёрнутые материалы об экскурсии, чтобы впечатления остались надолго. Рекомендую, тур уникальный. Поездка по окрестностям Суздаля прошла интересно, Николай прекрасно знает историю края и разбирается в архитектуре. Шесть часов пролетело совершенно незаметно,

С Савва Затерянный мир в окрестностях Суздаля читать дальше обычного туриста, как и от многих местных жителей, но все точно стоят посещения. Николай оказался прекрасным гидом, рассказал много неизвестных фактов истории, обращал внимание на незаметные детали, кроме того подсказал еще множество мест, которые стоит посетить. Спасибо Николаю, очень сильно рекомендую данную экскурсию! В восторге от экскурсии! Вместе с Николаем посетили скрытые жемчужины Суздальской области: сохранившиеся деревни и храмы. Все достопримечательности скрыты от