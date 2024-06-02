1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия «Древний Владимир, несбывшаяся империя»
Пройдите по важным местам Владимира, узнайте о его истории и значении для России. Посетите древние соборы и Золотые ворота
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Вас ждут живописные ландшафты, древние храмы и терема, панорамы, которыми любовался Н. Рерих. Уникальная возможность увидеть нетуристические места Суздаля
Начало: Во Владимире
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Большая авторская экскурсия «День во Владимире»
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2024Огромное спасибо Павлу, будем советовать его всем нашим друзьям и знакомым. Интересный маршрут, необычный сюжет рассказа, и помимо обширных знаний и великолепная манера изложения и очень красивый и правильный русский язык
- ССветлана26 мая 2024Благодарим Павла за интересную экскурсию по Владимиру. Узнали много нового из истории Руси и погрузились в атмосферу старого города. Гуляли с сыном 8 лет, даже ребенок не устал, а это означает лишь то, что время пролетело незаметно👍 Рекомендую к посещению!
- ААлексей19 мая 2024Мы были во Владимире первый раз, Павел провел обзорную экскурсию, очень хорошо, показал и рассказал про все основные достопримечательности. Безусловно для полноценного погружения в историю два часа маловато, но это уже другая история. Мы совершили великолепную прогулку. Однозначно рекомендую Павла.
- ММария10 мая 2024Поездка по окрестностям Суздаля прошла интересно, Николай прекрасно знает историю края и разбирается в архитектуре. Шесть часов пролетело совершенно незаметно,
- ССавва7 ноября 2023В восторге от экскурсии! Вместе с Николаем посетили скрытые жемчужины Суздальской области: сохранившиеся деревни и храмы. Все достопримечательности скрыты от
- ЕЕлена3 марта 2023Очень насыщенная и необычная экскурсия. Увидели почти всю обласьОтличный гид, увлеченный рассказчик.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Авторские»
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