1 день

Александров - Владимир

07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Александров (~120 км, 2,5 часа). Путевая информация.

Обзорная экскурсия по исторической части города.

Город Александров расположился на берегу реки Серая. Она делит город на две части: Посад (в этой стороне находится административный центр города, жилые дома, магазины) и Заречье, единственной достопримечательностью которой является Успенский монастырь.

Город интересен еще тем, что здесь 10 лет прожил царь Иван Грозный. Некогда в городе Александрове находился его дворец, который располагался на территории Успенского монастыря.

Посещение музея «Александровская слобода».

В программе:

знакомство с архитектурным ансамблем и уникальной историей царского кремля Ивана Грозного;

экспозиция «Государев двор в Александровской слободе»;

интерактивная программа «На Сытном дворе Ивана Грозного»;

средневековые подвалы Успенской церкви;

экспозиция «На Печатном дворе»;

Распятская церковь-колокольня (экспозиции: «Александровская слобода XVI в. Легенды и были», «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Дворцовая вотчина Романовых»).

Переезд во Владимир (~140 км, 2,5 часа).

Обед в кафе города.

Во время обеда вас ждет дегустация местных наливок с легкими фермерскими закусками.

Обзорная экскурсия по Владимиру – настоящее путешествие во времена Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского.

Древний город встретит вас белокаменными памятниками XII века, величием соборов и очарованием церквей, аккуратными тихими улочками и просторными площадями.

Золотые ворота, здание бывшей гимназии, где учились братья Столетовы и К. Бальмонт, изящная Троицкая церковь и строгое здание Присутственных мест, старинная улица Дворянская, историческая Владимирская пересыльная тюрьма и, наконец, изумительная панорама реки Клязьмы со смотровой площадки.

В ходе экскурсии по Соборной площади вы увидите Дмитриевский собор (внешний осмотр) – удивительный памятник домонгольского белокаменного зодчества. Стены собора от пояса и до макушки покрыты сложной каменной резьбой, содержащей более 550 резных изображений.

Успенский собор (внешний осмотр) познакомит вас с прекрасным образцом русской архитектуры XII века, которому было предначертано стать главным храмом Руси и «домом» Владимирской иконы Божией Матери. Здесь вы сможете увидеть его главное сокровище – 600-летние фрески Андрея Рублёва.

Экскурсия-прогулка по пешеходной Георгиевской улице, которая в настоящее время реконструирована в стиле XIX века: булыжная мостовая, старинные фонари, в прежнем виде предстала старая аптека.

Вы пройдёте мимо пожарной каланчи к смотровой площадке, с высоты которой полюбуетесь видом на пойму реки Клязьмы и величественный Успенский кафедральный собор.

На улице вы встретите многочисленные скульптуры, в том числе – памятник художнику – напоминание о талантливых мастерах Владимирской школы живописи.

Доброй приметой стало погладить клювик птички, сидящей на мольберте художника и словно наблюдающей за созданием городского пейзажа. Здесь много сувенирных магазинчиков, в которых каждый найдёт себе сувенир по вкусу.

19:00 Размещение в отеле «Амакс Золотое кольцо 3*» г. Владимир (резервные отели: «Заря 3*», «Русская деревня 3*» или аналог по решению туроператора) – 1 ночь.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160