Программа тура по дням
Александров - Владимир
07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отъезд в Александров (~120 км, 2,5 часа). Путевая информация.
Обзорная экскурсия по исторической части города.
Город Александров расположился на берегу реки Серая. Она делит город на две части: Посад (в этой стороне находится административный центр города, жилые дома, магазины) и Заречье, единственной достопримечательностью которой является Успенский монастырь.
Город интересен еще тем, что здесь 10 лет прожил царь Иван Грозный. Некогда в городе Александрове находился его дворец, который располагался на территории Успенского монастыря.
Посещение музея «Александровская слобода».
В программе:
- знакомство с архитектурным ансамблем и уникальной историей царского кремля Ивана Грозного;
- экспозиция «Государев двор в Александровской слободе»;
- интерактивная программа «На Сытном дворе Ивана Грозного»;
- средневековые подвалы Успенской церкви;
- экспозиция «На Печатном дворе»;
- Распятская церковь-колокольня (экспозиции: «Александровская слобода XVI в. Легенды и были», «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Дворцовая вотчина Романовых»).
Переезд во Владимир (~140 км, 2,5 часа).
Обед в кафе города.
Во время обеда вас ждет дегустация местных наливок с легкими фермерскими закусками.
Обзорная экскурсия по Владимиру – настоящее путешествие во времена Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского.
Древний город встретит вас белокаменными памятниками XII века, величием соборов и очарованием церквей, аккуратными тихими улочками и просторными площадями.
Золотые ворота, здание бывшей гимназии, где учились братья Столетовы и К. Бальмонт, изящная Троицкая церковь и строгое здание Присутственных мест, старинная улица Дворянская, историческая Владимирская пересыльная тюрьма и, наконец, изумительная панорама реки Клязьмы со смотровой площадки.
В ходе экскурсии по Соборной площади вы увидите Дмитриевский собор (внешний осмотр) – удивительный памятник домонгольского белокаменного зодчества. Стены собора от пояса и до макушки покрыты сложной каменной резьбой, содержащей более 550 резных изображений.
Успенский собор (внешний осмотр) познакомит вас с прекрасным образцом русской архитектуры XII века, которому было предначертано стать главным храмом Руси и «домом» Владимирской иконы Божией Матери. Здесь вы сможете увидеть его главное сокровище – 600-летние фрески Андрея Рублёва.
Экскурсия-прогулка по пешеходной Георгиевской улице, которая в настоящее время реконструирована в стиле XIX века: булыжная мостовая, старинные фонари, в прежнем виде предстала старая аптека.
Вы пройдёте мимо пожарной каланчи к смотровой площадке, с высоты которой полюбуетесь видом на пойму реки Клязьмы и величественный Успенский кафедральный собор.
На улице вы встретите многочисленные скульптуры, в том числе – памятник художнику – напоминание о талантливых мастерах Владимирской школы живописи.
Доброй приметой стало погладить клювик птички, сидящей на мольберте художника и словно наблюдающей за созданием городского пейзажа. Здесь много сувенирных магазинчиков, в которых каждый найдёт себе сувенир по вкусу.
19:00 Размещение в отеле «Амакс Золотое кольцо 3*» г. Владимир (резервные отели: «Заря 3*», «Русская деревня 3*» или аналог по решению туроператора) – 1 ночь.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Суздаль - Гаврилов Посад
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Суздаль (~ 40 км, 1 час).
Обзорная экскурсия по Суздалю.
Вы прогуляетесь по историческому центру города, по брусчатке торговой площади, где, помните, отплясывал Бальзаминов в культовом фильме.
На торговой площади, как и сотни лет назад, тоже бойко торгуют.
Десятки палаток завлекают своим пёстрым товаром – расписные валенки, шали и чашки и прочие чудесные штучки. У стен Гостиных рядов вдоль Кремлёвской улицы ожидают ездоков богато украшенные конные экипажи.
В Суздале, кажется, застыло время: на узких и кривых, как и положено, улицах важно стоят богатые купеческие дома XIX в, поднимается кольцо городских валов.
Со смотровой площадки на «убогих горах», открывается живописная панорама города.
Ведущий свою историю с XIV века, Спасо-Евфимиевский монастырь (посещение территории) – духовный центр древней Суздальской земли.
В ходе экскурсии по обители вы увидите её главный храм – Спасо-Преображенский собор (посещение) со знаменитыми фресками XVI века, где под высокими сводами звучит духовная музыка, и увидите усыпальницу князя Михаила Пожарского. Каждый час со звонницы собора раздаётся колокольный перезвон.
Обед в кафе города.
Переезд в Гаврилов Посад (~ 30 км, 0,5 часа).
Держим путь вдоль живописных медовых лугов и пшеничных полей плодородного и древнего Ополья – в город лихой гусарской удали, легендарных владимирских тяжеловозов и хмельного дела Гаврилов Посад.
Дворцовый завод – самое яркое здание Гаврилова Посада, где когда-то содержали лошадей для царских выездов. В наше время отреставрированный завод обрел вторую жизнь и стал одним из самых туристических притягательных мест в округе.
Владелец Дворцового завода, вдохновляясь «хмельной» историей Гаврилов Посада, возрождает здесь старинные технологии домашнего производства настоек, наливок, ставленных медов, самогона и других исконно русских напитков.
Вначале дорогих гостей встретят в традициях бравых гусар – с шампанским. Прежде чем угостить всех игристым, бутылку нужно торжественно открыть. Но гусары не были бы гусарами, если бы сделали это тривиально.
Вас удивят лихим гусарским обычаем «Сабраж» – являя свою удаль уберут пробку всего одним искусным ударом сабли! А самые храбрые смогут под руководством мастера этот трюк повторить. После чего все вместе поднимем тосты во славу отечества!
В Музее русских национальных напитков Вы увидите емкости для браги из выжженного дерева, самогонные аппараты из доильного устройства и дистиллятор из котелка – свидетельство смекалки русского человека, закупоренные «чебурашки» из 70-х, бутыли и коронационные кружки, ставшие причиной давки на Ходынке. Вы узнаете о производстве хлебного вина и устройстве винокурни, о происхождении и «эволюции» водки и самогона.
Дополнительно: дегустация русских наливок и закусок в стильном дегустационном зале. Оплата при покупке тура – 1200 руб.
В просторном дегустационном зале все желающие смогут также отведать знаменитые наливки под стильно оформленный сет из 5 видов легких фермерских закусок (пример меню – гречишные чипсы, хлебцы, огурчики с медом, паштет из утки, моченые яблоки).
Меню закусок меняется в зависимости от сезона. Во время дегустации вас ждет увлекательный рассказ специалиста об истории, рецептуре, способе и случаях употребления каждой наливки и настойки, которую вы попробуете.
~17:00 Отправление домой.
22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. «ВДНХ».
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Владимире.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
|«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир
|Стоимость на базе питания
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|14 900
|15 900
Доплата за одноместное размещение – 3900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 300 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
«Амакс Золотое кольцо» 3*, г. Владимир
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимир на одной из главных улиц города — ул. Чайковского.
В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями: от «Стандартных» до класса «Люкс». Все они имеют классическое оформление со спокойной цветовой гаммой, которая способствует расслаблению и крепкому сну. С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной Интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.
Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.
Для проведения бизнес-встреч и семинаров можно арендовать 6 видов конференц-залов, которые вмещают в себя 12-330 человек. Практически во всех из них есть необходимое техническое оснащение, а именно проекционный экран с проектором, качественное световое и звуковое оборудование.
Посетители смогут организовать свой досуг, не выходя за пределы территории. Из развлечений — боулинг с зоной отдыха, бильярд, сауна «Эдем», выполненная в изысканном дизайне, во время посещения которой отдыхающие расслабятся в парной с прохладным бассейном, зоне отдыха с караоке, телевизором и джакузи. В пределах 4 км можно посетить следующие места: достопримечательность «Золотые ворота», Успенский собор, музей хрусталя, театр драмы, сквер им. Пушкина, Патриарший сад, исторический музей. Расстояние до аэропорта составит всего 2,7 км, до железнодорожного вокзала — 3,8 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по выбранному тарифу
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Дегустация русских наливок и закусок (экскурсия состоится при количестве туристов от 10 человек), оплата при покупке тура - 1200 руб
- Выбор места в автобусе - 800 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.