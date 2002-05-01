Вы получите возможность дополнить своё приключение по региону посещением Спасо-Евфимиева монастыря с концертом колокольных звонов, Спасо-Преображенского собора, музея деревянного зодчества или музея хрусталя и стекла, либо экскурсией в село Кидекша.
Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Суздаль
08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:15 Отправление в г. Суздаль.
Обратите внимание! На заезды с 01.05.2026, 02.05.2026, 09.05.2026, 10.05.2026 время выезда — 07:30 (сбор группы — 07:15).
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Суздалю — город-музей, около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.
Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского кремля. Покровский монастырь (со смотровой площадки) — женская обитель, хранящая в себе множество тайн.
Свободное время или за доплату экскурсионный пакет «Классический»:
- Спасо-Евфимиев монастырь с концертом колокольных звонов. Посещение Спасо-Преображенского собора. В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца.
- Музей деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков. Музей выстроен в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, мельницами, амбарами и другими постройками, перевезенными из разных сел и деревень Владимирской области.
- Экскурсия в село Кидекша. Осмотр церкви Бориса и Глеба (внешний осмотр), заложенной по велению суздальского князя Юрия Долгорукого в 1152 году. Согласно легенде, именно здесь в 1015 году на пути в Киев встретились князья Борис Ростовский и Глеб Муромский, впоследствии первые русские святые. Церковь является одной из самых ранних белокаменных построек на Руси.
Размещение.
Базовое размещение в гостинице «Амакс Золотое кольцо 3*» (г. Владимир). Резервное размещение в гостинице «Левитанъ 3*» (г. Владимир), гостинице «Русская деревня 3*» (г. Владимир). Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Ужин в ресторане отеля.
Боголюбово и Владимир
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в с. Боголюбово.
Село Боголюбово — когда-то древний русский город, основанный в 1158 году как резиденция владимирского князя Андрея Боголюбского.
Сегодня на его территории находится один из старейших российских монастырей — Боголюбский монастырь (осмотр архитектуры).
Достопримечательности с. Боголюбово входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сооружения часто перестраивались, но частично сохранились земляные валы, рвы и нижние части стен, также часть легендарной резиденции — знаменитая белокаменная башня с винтовой лестницей.
Прогулка к церкви Покрова на Нерли, памятнику белокаменного зодчества XII века (внешний осмотр).
Церковь находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных торговых путей.
Согласно летописи строительство при князе Андрее вели «из всех земель мастеры». Уникальный «лебедь-храм» чудом сохранился до наших дней.
Обращаем ваше внимание! Прогулка к церкви состоится при благоприятных погодных и природных условиях. Просим взять с собой удобную обувь.
Отъезд во Владимир.
Экскурсия по Владимиру — древней столице Северо-Восточной Руси.
Осмотр достопримечательностей 12 века:
- Золотые ворота (внешний осмотр, на реставрации) — символ величия и мощи Древней Руси;
- Дмитриевский собор (внешний осмотр) — памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода.
Свободное время или за доплату экскурсионный пакет «Классический»:
- Успенский собор — шедевр белокаменного зодчества. Является уникальной сокровищницей русского церковного искусства. В нем сохраняются росписи XII-XIX вв. Знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева.
- Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков или экспозиция «Старый Владимир» в 4-этажной башне 1912 г. (рассказывает о городе конца XIX в. – начала XX в.).
Обед в кафе города.
Отъезд в Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Владимире в номерах категории стандарт, двухместное размещение.
Стоимость тура в зависимости от даты заезда на 1 чел. /руб:
|Сезон/питание
|Только завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
14.03-15.03.2026
21.03-22.03.2026
28.03-29.03.2026
04.04-05.04.2026
11.04-12.04.2026
18.04-19.04.2026
25.04-26.04.2026
|10 990
|12 290
|12 990
16.05-17.05.2026
23.05-24.05.2026
|11 290
|12 590
|13 290
Заезды в праздничные даты:
07.03-08.03.2026
08.03-09.03.2026
01.05-02.05.2026
02.05-03.05.2026
09.05-10.05.2026
10.05-11.05.2026
|12 890
|14 190
|14 890
Доплата за одноместный номер – 2 800 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 200 руб.
Базовое размещение в отеле «Амакс Золотое кольцо 3*», г. Владимир. Резервные отели: «Левитанъ 3*» (г. Владимир), «Русская деревня 3*» (г. Владимир). Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Амакс Золотое кольцо»
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» находится во Владимире на ул. Чайковского. Здание отвечает современным требованиям уюта, комфорта и сервиса. Объект заслужил высокий рейтинг у туристов.
На территории располагается боулинг с несколькими дорожками и лаунджем. Все желающие могут поиграть в русский или американский бильярд. За отдельную плату можно посетить сауну «Эдем» с парной, комнатой отдыха с ЖК-телевизором, небольшим бассейном, джакузи, санузлом, караоке.
Из стандартных удобств предлагается Wi-Fi, платный трансфер, частная парковка, библиотека. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации всегда готовы ответить на интересующие вопросы.
Для заселения доступны номера различных категорий - от «стандартных» до номеров класса «люкс», которые оснащены всем необходимым для проживания. Все варианты размещения оформлены в классическом стиле с индивидуальной планировкой. В каждом имеется система кондиционирования, мини-бар, телевизор с плоским экраном, сейф. В ванной предоставляются гигиенические принадлежности, набор полотенец и фен.
Каждое утро для постояльцев сервируют сытный завтрак по системе «шведский стол». На территории работает ресторан, подающий блюда русской и украинской кухни, элегантная столовая и бар в тропической тематике. Также можно посетить лобби-бар.
Для проведения деловых мероприятий представлено 6 конференц-залов, вместимостью от 12 до 330 человек. Практически во всех помещениях есть мультимедийный проектор и проекционный экран, профессиональное световое и звуковое оборудование.
В пределах четырех километров находится достопримечательность «Золотые ворота», сквер имени Пушкина, Успенский собор, исторический музей, Патриарший сад. Дорога до железнодорожного вокзала займет около 30 минут. Расстояние до аэропорта составит 3,8 км.
Гостиница «Левитанъ»
Гостиница «Левитанъ» находится во Владимире.
Номера выполнены в классическом стиле в теплых тонах. Категории: «свадебный», «стандарт улучшенный», «семейный», «стандартный», «туристический», в которых двуспальная кровать, постельное белье, телевизор. Имеется собственная ванная комната с косметическими принадлежностями и халатами. Гостям доступен бесплатный Интернет.
На территории работает ресторан, установлен торговый автомат, есть возможность заказать завтрак. Рядом большое разнообразие баров и кофеен.
Расстояние до аэропорта — 5.6 км, до ж/д вокзала — 875 м. В пешей доступности Успенский собор, парк им. Пушкина.
Гостиница «Русская деревня»
Гостиница «Русская деревня» расположена во Владимире в Ленинском районе.
К размещению представлено 97 комфортных номера. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, ванная комната, беспроводной интернет.
В гостинице есть ресторан «Русская Деревня» и трактир «Околица». В шаговой доступности есть KFC и Лента.
Для деловых встреч имеются конференц-залы, VIP - переговорные, банкетные залы. Данные места оснащены современным мультимедийным оборудованием.
Рядом располагаются парк «Дружба» - 517 м, пляж «Семязинский», до жд вокзала «Владимир» 6,21 км, автовокзал «Владимирский» - 6 км, до аэропорта «Владимир» - 1,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание, указанное в программе (по турменю согласно выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание согласно выбранному варианту
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Доплата за одноместный номер - 2 800 руб
- Выбор места в автобусе - 980 руб. (бронируется при покупке тура)
- Экскурсионный пакет «Классический» - 2000 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Что важно знать перед отправлением в тур?
Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус «Иномарка» туристического класса.
Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации доступные места определяются гидом.
Услуга «Выбор места»: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
Присоединение детских групп к туру — под запрос.
Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлено на 2–3 ч.
При самостоятельном бронировании проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания) необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру.
Компенсация за проездные билеты (авиа-, ж/д-) в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что входит в экскурсионный пакет «Классический»?
Экскурсионный пакет «Классический»:
- Посещение территории Спасо-Евфимиева монастыря и Музея деревянного зодчества, г. Суздаль.
- Экскурсия в село Кидекша.
- Посещение Музея хрусталя и стекла XVIII-XXI веков ИЛИ экспозиции «Старый Владимир», г. Владимир.
- Посещение Успенского собора, г. Владимир.