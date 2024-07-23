Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Начало: Ж/д вокзал Владимира, 11:15-11:40 (прибытие Ласточ...
«Побываем на Соборной площади — в сердце города, где проводились ярмарки, военные парады и решались важнейшие вопросы»
1 мая в 08:00
3 мая в 08:00
19 900 ₽ за человека
Выходные в окружении белокаменной архитектуры: Владимир и Боголюбово
Рассмотреть фрески Рублёва, посетить церковь Покрова на Нерли и мастерскую художника
Начало: Владимир, точное место и время встречи - по догово...
«Зайдём в великолепный Успенский собор с фресками выдающегося иконописца Андрея Рублёва»
25 415 ₽ за человека
В сердце Древней Руси: Суздаль, Владимир, Муром и Гороховец
Увидеть церковь Покрова на Нерли, узнать о жизни богатырей, заглянуть в храмы и прокатиться по Оке
Начало: Владимир, 9:00
«Погуляем по территории Суздальского кремля, на башне которого расположились необычные часы, посетим Богородице-Рождественский собор с памятниками декоративно-прикладного искусства и древнерусской живописи»
29 мая в 09:00
12 июн в 09:00
37 300 ₽ за человека
Экспресс-путешествие по Суздалю, Владимиру и Боголюбову
Увидеть величественные храмы, сделать богатырское зелье и посетить Покрова на Нерли
Начало: Ж/д вокзал Владимира, 9:00
«В кремле и соборах — золотые врата, резные иконостасы и следы богатого духовного прошлого»
29 мая в 09:00
12 июн в 09:00
14 400 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- SSvetlana23 июля 2024Замечательное путешествие, история Земли Русской. Красивые города и природа. Замечательная экскурсовод Татьяна. Много знает, готова ответить на любые вопросы, доброжелательна
- ААлександра24 февраля 2024Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.
- ООльга11 января 2024У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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