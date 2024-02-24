Туры в Успенский собор Владимира

Найдено 3 тура в категории «Успенский Собор» во Владимире, цены от 11 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
7 отзывов
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Начало: Ж. - д. вокзал Владимира, 11:15 (прибытие Ласточки...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
20 900 за человека
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
Увидеть вживую то, что проходят на уроках истории, и насладиться размеренностью древнего города
Начало: Москва, Курский вокзал
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
12 000 за человека
Ели, пили и гуляли: хлебосольный Суздаль и гостеприимный Владимир
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Ели, пили и гуляли: хлебосольный Суздаль и гостеприимный Владимир
Увидеть храм Покрова на Нерли, отведать деревенскую похлёбку и побывать в действующей кузнице
Начало: Владимир, ж. - д. вокзал, 8:58, время прибытия «Ла...
13 июня в 09:00
27 июня в 09:00
11 650 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    24 февраля 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.
  • О
    Ольга
    11 января 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.
  • Л
    Лилия
    30 сентября 2023
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    Название говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланировано от и до, начиная
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    от маршрута с водителем и заканчивая экскурсионной программой. У нас были прекрасные гиды Ольга и Лариса, слушать их и гулять по живописным местам - одно удовольствие, с ними очень комфортно и интересно. Маршруты очень красивые и наполненные историей. Мы получили очень много приятных впечатлений. Думаем вернуться в эти места еще. Спасибо большое всем, кто принимал участие в организации этой экскурсии!!! С удовольствием порекомендую тур своим друзьям и знакомым!

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  • Л
    Любовь
    27 февраля 2023
    Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
    Хотелось бы в наше неустойчивое время услышать конкретную версию историка на ушедшие в старину факты. Выслушивать многочисленные версии в медленном исполнении утомительно и обывателям не нужно. Воспринимается та версия, которая звучит энергично и уверенно

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Успенский Собор»

Самые популярные туры этой рубрики во Владимире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
  2. Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
  3. Ели, пили и гуляли: хлебосольный Суздаль и гостеприимный Владимир
Какие места ещё посмотреть во Владимире
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Церковь Покрова на Нерли
  3. Успенский Собор
  4. Дмитриевский собор
Сколько стоит тур во Владимире в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Успенский Собор" можно забронировать 3 тура от 11 650 до 20 900. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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