Золотые ворота

Найдено 3 тура в категории «Золотые Ворота» во Владимире, цены от 19 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Пешая
8 отзывов
2 дня
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Начало: Ж/д вокзал Владимира, 11:15-11:40 (прибытие Ласточ...
«Полюбуемся Золотыми воротами 12 века — памятником древнерусской архитектуры, построенным в качестве оборонительного сооружения и триумфальной арки»
15 авг в 08:00
20 авг в 08:00
19 900 за человека
Новый год во Владимире
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Новый год во Владимире
«Золотые ворота — уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства Древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России»
29 дек в 10:00
от 31 900 за человека
Выходные гедониста: прогулки по Владимиру, итальянский вечер и знакомства с творческими натурами
На автобусе
2 дня
Выходные гедониста: прогулки по Владимиру, итальянский вечер и знакомства с творческими натурами
Полюбоваться архитектурой, попробовать хрустальный пряник и продегустировать вина под живую музыку
Начало: Владимир, гастробистро Lucky Duck, 09:30
«Затем отправимся гулять по городу: размеренно и неспеша пройдём от Золотых ворот до Успенского и Дмитриевского соборов, по пути любуясь архитектурными шедеврами»
17 авг в 09:30
14 сен в 09:30
31 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    6 августа 2024
    Новый год во Владимире
    Отзывчивый, внимательные. Лучшие в своём деле.
  • Д
    Денис
    5 августа 2024
    Новый год во Владимире
    Очень понравился маршрут.
  • С
    Светлана
    2 августа 2024
    Новый год во Владимире
    Автобусный тур "Волжское путешествие" прекрасно организован. Короткие переезды, любимые города, познавательные экскурсии, комфортный отдых в гостиницах. Начиная от Дмитрова и заканчивая Владимиром, везде встречали очень хорошо, в прямом и переносном смысле хлебом-солью. Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
    Автобусный тур &quot;Волжское путешествие&quot; прекрасно организован. Короткие переезды, любимые города, познавательные экскурсии, комфортный отдых в гостиницахАвтобусный тур &quot;Волжское путешествие&quot; прекрасно организован. Короткие переезды, любимые города, познавательные экскурсии, комфортный отдых в гостиницахАвтобусный тур &quot;Волжское путешествие&quot; прекрасно организован. Короткие переезды, любимые города, познавательные экскурсии, комфортный отдых в гостиницах
  • S
    Svetlana
    23 июля 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    Замечательное путешествие, история Земли Русской. Красивые города и природа. Замечательная экскурсовод Татьяна. Много знает, готова ответить на любые вопросы, доброжелательна
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    и оптимистична. Все по плану, все вовремя. Машина удобная и тоже вовремя нас встречала и провожала. Прекрасная гостиница "Ажур" в Суздали. В ресторанах везде стильный дизайн и интересные меню, молодые и вежливые официанты. К сожалению, во Владимире закрыты на ремонт Золотые ворота и Колесо обозрения, из-за съемок не смогли посмотреть Церковь Покрова на Нерли. В Суздали вообще все - большая стройка, но там вот-вот празднование 1000-летия города. Надеемся, что к празднику все закончат. Особенно дорогу между этими двумя городами, пока это - одна большая пробка.

  • А
    Александра
    24 февраля 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.
  • О
    Ольга
    11 января 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Золотые Ворота»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
  2. Новый год во Владимире
  3. Выходные гедониста: прогулки по Владимиру, итальянский вечер и знакомства с творческими натурами
Какие места ещё посмотреть во Владимире
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Церковь Покрова на Нерли
  2. Успенский Собор
  3. Дмитриевский собор
  4. Золотые Ворота
  5. Суздальский кремль
Сколько стоит тур во Владимире в августе 2024
Сейчас во Владимире в категории "Золотые Ворота" можно забронировать 3 тура от 19 900 до 31 900. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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