2 дня
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Начало: Ж/д вокзал Владимира, 11:15-11:40 (прибытие Ласточ...
«Полюбуемся Золотыми воротами 12 века — памятником древнерусской архитектуры, построенным в качестве оборонительного сооружения и триумфальной арки»
15 авг в 08:00
20 авг в 08:00
19 900₽ за человека
3 дня
Новый год во Владимире
«Золотые ворота — уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства Древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России»
29 дек в 10:00
от 31 900₽ за человека
2 дня
Выходные гедониста: прогулки по Владимиру, итальянский вечер и знакомства с творческими натурами
Полюбоваться архитектурой, попробовать хрустальный пряник и продегустировать вина под живую музыку
Начало: Владимир, гастробистро Lucky Duck, 09:30
«Затем отправимся гулять по городу: размеренно и неспеша пройдём от Золотых ворот до Успенского и Дмитриевского соборов, по пути любуясь архитектурными шедеврами»
17 авг в 09:30
14 сен в 09:30
31 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана6 августа 2024Отзывчивый, внимательные. Лучшие в своём деле.
- ДДенис5 августа 2024Очень понравился маршрут.
- ССветлана2 августа 2024Автобусный тур "Волжское путешествие" прекрасно организован. Короткие переезды, любимые города, познавательные экскурсии, комфортный отдых в гостиницах. Начиная от Дмитрова и заканчивая Владимиром, везде встречали очень хорошо, в прямом и переносном смысле хлебом-солью. Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
- SSvetlana23 июля 2024Замечательное путешествие, история Земли Русской. Красивые города и природа. Замечательная экскурсовод Татьяна. Много знает, готова ответить на любые вопросы, доброжелательна
- ААлександра24 февраля 2024Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.
- ООльга11 января 2024У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Золотые Ворота»
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