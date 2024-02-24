1 чел.
По популярности
2 дня
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Начало: Ж. - д. вокзал Владимира, 11:15 (прибытие Ласточки...
16 июля в 08:00
18 июля в 08:00
20 900₽ за человека
2 дня
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
Увидеть вживую то, что проходят на уроках истории, и насладиться размеренностью древнего города
Начало: Москва, Курский вокзал
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
12 000₽ за человека
2 дня
Выходные гедониста: прогулки по Владимиру, итальянский вечер и знакомства с творческими натурами
Полюбоваться архитектурой, попробовать хрустальный пряник и продегустировать вина под живую музыку
Начало: Владимир, гастробистро Lucky Duck, 09:30
20 июля в 09:30
17 авг в 09:30
31 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра24 февраля 2024Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.
- ООльга11 января 2024У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.
- ЛЛилия30 сентября 2023Название говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланировано от и до, начиная
- ЛЛюбовь27 февраля 2023Хотелось бы в наше неустойчивое время услышать конкретную версию историка на ушедшие в старину факты. Выслушивать многочисленные версии в медленном исполнении утомительно и обывателям не нужно. Воспринимается та версия, которая звучит энергично и уверенно
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Боголюбово»
Самые популярные туры этой рубрики во Владимире
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владимире
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур во Владимире в июле 2024
Сейчас во Владимире в категории "Боголюбово" можно забронировать 3 тура от 12 000 до 31 100. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Забронируйте тур во Владимире на 2024 год по теме «Боголюбово», 8 ⭐ отзывов, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь