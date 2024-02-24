Туры в Боголюбово из Владимира

Найдено 3 тура в категории «Боголюбово» во Владимире, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
🚶 Пешая
7 отзывов
2 дня
Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
Увидеть церковь Покрова на Нерли, побывать в крестьянской избе и отдохнуть от повседневных забот
Начало: Ж. - д. вокзал Владимира, 11:15 (прибытие Ласточки...
16 июля в 08:00
18 июля в 08:00
20 900 за человека
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
🚗 На машине
1 отзыв
2 дня
Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
Увидеть вживую то, что проходят на уроках истории, и насладиться размеренностью древнего города
Начало: Москва, Курский вокзал
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
12 000 за человека
Выходные гедониста: прогулки по Владимиру, итальянский вечер и знакомства с творческими натурами
🚌 На автобусе
2 дня
Выходные гедониста: прогулки по Владимиру, итальянский вечер и знакомства с творческими натурами
Полюбоваться архитектурой, попробовать хрустальный пряник и продегустировать вина под живую музыку
Начало: Владимир, гастробистро Lucky Duck, 09:30
20 июля в 09:30
17 авг в 09:30
31 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    24 февраля 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    Хорошо организованная поездка, охватывающая Владимир, Боголюбово и Суздаль. Для первого знакомства с этими местами - идельно. Гид Татьяна - очень душевный и приятный человек. Рекомендую этот тур для настоящей перезагрузки от больших городов.
  • О
    Ольга
    11 января 2024
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    У меня был тур Владимир, Суздаль. Всё понравилось. Большое спасибо, экскурсоводу Татьяне за интесное повествование и тёплый приём.
  • Л
    Лилия
    30 сентября 2023
    Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
    Название говорит само за себя. Действительно перезагрузка, которая получилась на отлично! Прекрасная организация тура, все спланировано от и до, начиная
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    от маршрута с водителем и заканчивая экскурсионной программой. У нас были прекрасные гиды Ольга и Лариса, слушать их и гулять по живописным местам - одно удовольствие, с ними очень комфортно и интересно. Маршруты очень красивые и наполненные историей. Мы получили очень много приятных впечатлений. Думаем вернуться в эти места еще. Спасибо большое всем, кто принимал участие в организации этой экскурсии!!! С удовольствием порекомендую тур своим друзьям и знакомым!

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  • Л
    Любовь
    27 февраля 2023
    Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
    Хотелось бы в наше неустойчивое время услышать конкретную версию историка на ушедшие в старину факты. Выслушивать многочисленные версии в медленном исполнении утомительно и обывателям не нужно. Воспринимается та версия, которая звучит энергично и уверенно

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Боголюбово»

Самые популярные туры этой рубрики во Владимире
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур-перезагрузка: трип из Владимира в Суздаль на 2 дня
  2. Древние уголки Владимира и Суздаля вместе с историком
  3. Выходные гедониста: прогулки по Владимиру, итальянский вечер и знакомства с творческими натурами
Какие места ещё посмотреть во Владимире
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Церковь Покрова на Нерли
  2. Успенский Собор
  3. Дмитриевский собор
  4. Суздальский кремль
  5. Золотые Ворота
Сколько стоит тур во Владимире в июле 2024
Сейчас во Владимире в категории "Боголюбово" можно забронировать 3 тура от 12 000 до 31 100. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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