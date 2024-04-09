Отыскать каменных драконов, загадать желание и научиться плести мандалу
А вы давно уделяли время себе? Предлагаем позволить себе эту роскошь посреди головокружительных Приморских пейзажей.
Вас ждут неспешные прогулки по «Парку Драконов», сбор причудливых камешков в бухте Тасовая, медитации, пикник с видом на Японское море и купание в природной радоновой ванне.
А ещё научим вас плести мандалу и загадывать желание, пройдём через портал и заглянем на мараловую ферму (за доплату).
Ближайшие даты:
9 апр
23 апр
2 мая
2 июл
6 авг
27 авг
29 окт
Ещё даты
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.
Описание
Организационные детали
Тур подойдёт для людей с любым уровнем физической подготовки.
Программа тура по дням
1 день
«Парк Драконов», радоновая ванна и заселение на базу
В 05:00 на комфортабельном микроавтобусе стартуем из Владивостока. Позавтракаем в кафе «Ущелье Дарданеллы» в 08:00, а затем остановимся в селе Лазо. Здесь можно купить интересные сувениры с тигром, обитающим в местном заповеднике.
В 12:00 начнём пеший маршрут по «Парку Драконов» в поисках сказочных существ, облачённых в камень. Пройдём скальный комплекс по кругу с остановками на обзорных площадках. Расскажем и покажем, как необычным способом загадать желание с помощью монетки. А ещё пройдём через портал и искупаемся в природной радоновой ванне.
В 17:00 заселимся на базу отдыха. Ужин в походном формате, желающие смогут воспользоваться мангалом на территории. После ужина научим вас плести мандалу — символ гармонии.
2 день
Мыс Столбовой и бухта Тасовая
Встанем пораньше, позавтракаем в 07:00 и выселимся. В 10:00 пешком отправимся на маршрут. Держим курс на мыс Столбовой, прогуляемся по бухте Тасовая и пособираем камешки. Спешить никуда не будем — у вас будет время побыть наедине с природой, нафотографироваться и устроить пикник из своих продуктов.
В 15:00 поедем на мараловую ферму. Вы увидите, как кормят животных, сможете понаблюдать за ними и сделать эффектные кадры. А ещё здесь можно купить местные полезные деликатесы.
В 18:00 отправимся назад во Владивосток.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, 05:00
Завершение: Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кира — ваш гид во Владивостоке
Привет! Меня зовут Кира, я коренная жительница Владивостока. Обожаю прогулки и спорт, живу полной жизнью. Уже 8 лет занимаюсь походами по любимому краю. С радостью покажу вам наши приморские просторы.
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