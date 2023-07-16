читать дальше

базе под находкой прошло нормально, хотя комфорт не совсем отвечал заявленному. Красоты приморской природы простят все огрехи организаторов в этом путешествии. Что бы посоветовала. Во время пути хотелось бы послушать рассказы о природе края, о возможных маршрутах, о развитии туризма в крае и т д. Для этого у экскурсовода должен быть как минимум микрофон. Более детально предупредить о маршруте. К примеру ущелье Дарданеллы тяжелый и не безопасный подьем в гору по камням, а на «Приморское Бали» долгая дорога в гору. Мы с удовольствием провели время, тепло вспоминаем о маленьком путешествии, а высказанные замечания помогут организатору улучшить маршрут.