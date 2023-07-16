Двухдневные экскурсионные туры Владивостока

Найдено 6 туров в категории «2-дневные туры» во Владивостоке, цены от 16 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
19 900 за человека
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Начало: Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
22 900 за человека
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
Начало: Выезд в 5 утра, автобус собирает участников по мар...
9 авг в 05:00
24 авг в 08:00
16 500 за человека
Северное Приморье
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Северное Приморье
Начало: Сбор от места жительства
11 июня в 09:00
12 июня в 05:00
65 000 за всё до 6 чел.
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
Отыскать каменных драконов, загадать желание и научиться плести мандалу
Начало: Владивосток, 05:00
2 июля в 08:00
6 авг в 08:00
20 000 за человека
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
Начало: Улица Светланская, дом 37а
27 июля в 08:00
3 авг в 08:00
26 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дада
    16 июля 2023
    Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
    Продуманный тур, глэмпинг впечатляет. Если бы погода не подкачала, эх)))
  • О
    Ольга
    9 июля 2023
    Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
    Все было организовано как обещано, автобус нас забрал во время, водитель хорошо водит машину, маршрут прошел как запланировано, расселение на
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    базе под находкой прошло нормально, хотя комфорт не совсем отвечал заявленному. Красоты приморской природы простят все огрехи организаторов в этом путешествии. Что бы посоветовала. Во время пути хотелось бы послушать рассказы о природе края, о возможных маршрутах, о развитии туризма в крае и т д. Для этого у экскурсовода должен быть как минимум микрофон. Более детально предупредить о маршруте. К примеру ущелье Дарданеллы тяжелый и не безопасный подьем в гору по камням, а на «Приморское Бали» долгая дорога в гору. Мы с удовольствием провели время, тепло вспоминаем о маленьком путешествии, а высказанные замечания помогут организатору улучшить маршрут.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «2-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
  2. Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
  3. Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
  4. Северное Приморье
  5. 2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "2-дневные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 16 500 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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