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Авторский тур
2 дня
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
19 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Начало: Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
22 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
Начало: Выезд в 5 утра, автобус собирает участников по мар...
9 авг в 05:00
24 авг в 08:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Северное Приморье
Начало: Сбор от места жительства
11 июня в 09:00
12 июня в 05:00
65 000₽ за всё до 6 чел.
Авторский тур
2 дня
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
Отыскать каменных драконов, загадать желание и научиться плести мандалу
Начало: Владивосток, 05:00
2 июля в 08:00
6 авг в 08:00
20 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
Начало: Улица Светланская, дом 37а
27 июля в 08:00
3 авг в 08:00
26 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДада16 июля 2023Продуманный тур, глэмпинг впечатляет. Если бы погода не подкачала, эх)))
- ООльга9 июля 2023Все было организовано как обещано, автобус нас забрал во время, водитель хорошо водит машину, маршрут прошел как запланировано, расселение на
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «2-дневные туры»
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