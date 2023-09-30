Треккинг во Владивостоке

Найдено 3 тура в категории «Треккинг и походы» во Владивостоке, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Начало: Владивосток
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
29 000 за человека
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
Посидеть у костра под звёздами, искупаться в горячем источнике и покорить гору
Начало: Владивосток, 05:00
24 июня в 08:00
40 000 за человека
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
Отыскать каменных драконов, загадать желание и научиться плести мандалу
Начало: Владивосток, 05:00
2 июля в 08:00
6 авг в 08:00
20 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    30 сентября 2023
    Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
    Нашей семье в этом году посчастливилось побывать во Владивостоке. И нашим гидом в этом незабываемом приключении был Дмитрий. Мы по
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    большому счету, мало что знали об этих краях. Дмитрию удалось показать нам свою родную землю так, что мы влюбились в неё. Он абсолютный фанат своего дела. Знает огромное количество уникальных мест, которыми с удовольствием делится. Знает природу и ее обитателей, как свои пять пальцев. Уникальность Дмитрия состояла в том, что с ним всегда во всех ситуациях было комфортно. Не смотря на нашу такую разновозрастную компани, ему удалось ко всем подобрать ключи. За это, конечно мы ему благодарны! Мы сполна насладились не только красотой края, но и местными деликатесами. Это очень здорово, когда все идет, как идет, и ты не задумываешься что да как. Когда ты уверен, что все будет хорошо, и получаешь сумасшедшие эмоции! Нам повезло с погодой, с гидом, мы посетили уникальные места. И хотим пожелать всем таких же замечательных путешествий во Владивосток, не смотря ни на что!

  • И
    Игорь Владимирович Лифарь
    12 марта 2023
    Треккинг в Аксауте
    Рассказать о впечатлениях, говорите? Это невозможно передать словами! Я вернулся этой ночью, а когда проснулся утром, подумалось, что это всего
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    лишь сон. Но в прихожей стояли лыжи, чемодан… Не сон. Все организовано супер! Встретили. Разместили просто в шикарной гостинице (гостевой дом "Фаворит"). Хозяйка Ирина - милая женщина. Если вы хотите услышать недостатки, то это не ко мне. Если бы даже хотел их наскрести, то у меня бы ничего не получилось.

    Рассказать о впечатлениях, говорите? Это невозможно передать словами! Я вернулся этой ночью, а когда проснулся утромРассказать о впечатлениях, говорите? Это невозможно передать словами! Я вернулся этой ночью, а когда проснулся утромРассказать о впечатлениях, говорите? Это невозможно передать словами! Я вернулся этой ночью, а когда проснулся утром
  • Н
    Наталья
    12 марта 2023
    Треккинг в Аксауте
    Тур оправдал мои ожидания, в т. ч. по нагрузке. Байкал очень красивый, пешие походы супер. У нас в группе были и дети 10+, и старше 60. Все справились и получили удовольствие. Отдельное спасибо гиду, который учитывает особенности участников, погоды и проч.
  • И
    Илья
    7 марта 2023
    Треккинг в Аксауте
    В первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в Наратэй - хорошую турбазу, в
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    уютной гавани, с прекрасным кормлением. Единственный и ожидаемый минус - околонулевая шумоизоляция деревянных домиков) Во второй день поехали в Бугульдейку - хороший был день, но в Мраморном карьере 45 минут - избыточно долго, а вот на льду можно было провести часик-полтора побольше. Возвращаться к 17 часам в турбазу не было смысла (это касается многих дней) На третий день была прогулка на 20 км, к мысу Кобылья голова и гротам, в конце изнурила уже, но терпимо На четвёртый день поездка к мысу Хобой. Этот день я бы немного изменил: стоило проехаться вокруг мыса, высадить там группу, чтобы она вернулась пешком к "стоянке" буханок. А на обратном пути стоило остановиться минут на 20 возле скалы Дракона - всё равно в 100 метрах проезжали, а застать его без людей в дневное время потом маловероятно. Жалко, что смотровая площадка мыса Хобой - недоступно высоко, оттуда прекрасный вид на Байкал. На пятый день был о. Огой и поездка в Хужир, экскурсию по которому я бы развернул наоборот: высадиться и начать стоило к скалы Шаманка, а потом уже неспеша идти по Хужиру на обед, затем вернуться к Шаманке уже по льду - так не было бы бесполезной ходьбы по посёлку туда-обратно и в спешке Шестой день: 20 км прогулка к Ольхонским воротам. Тут мы немного обошли систему, и доехали на такси:D Но ещё лучше ворота выглядели на второй вечер, когда мы, так же самооргазинованно, доехали сюда на "хивусе" в свободное время перед ужином. Место классное и является, на мой взгляд, визитной карточкой всего тура. Седьмой день, встретили рассвет с холма у турбазы. Конечно же это не лучшее место для рассвета, но сойдёт. В идеале было бы доехать до какого-нибудь мыса на берегу Большого Байкала, но это были бы уже другие деньги) Благо дрону эти 6.5км по силам - с него и фото рассвета финального дня.

    В первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в Наратэй

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
  2. Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
  3. 2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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