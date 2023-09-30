1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Начало: Владивосток
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
29 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
Посидеть у костра под звёздами, искупаться в горячем источнике и покорить гору
Начало: Владивосток, 05:00
24 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
Отыскать каменных драконов, загадать желание и научиться плести мандалу
Начало: Владивосток, 05:00
2 июля в 08:00
6 авг в 08:00
20 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана30 сентября 2023Нашей семье в этом году посчастливилось побывать во Владивостоке. И нашим гидом в этом незабываемом приключении был Дмитрий. Мы по
- ИИгорь Владимирович Лифарь12 марта 2023Треккинг в АксаутеРассказать о впечатлениях, говорите? Это невозможно передать словами! Я вернулся этой ночью, а когда проснулся утром, подумалось, что это всего
- ННаталья12 марта 2023Треккинг в АксаутеТур оправдал мои ожидания, в т. ч. по нагрузке. Байкал очень красивый, пешие походы супер. У нас в группе были и дети 10+, и старше 60. Все справились и получили удовольствие. Отдельное спасибо гиду, который учитывает особенности участников, погоды и проч.
- ИИлья7 марта 2023Треккинг в АксаутеВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в Наратэй - хорошую турбазу, в
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Треккинг и походы»
Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур во Владивостоке на 2024 год по теме «Треккинг и походы», 1 ⭐ отзыв, цены от 20000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август