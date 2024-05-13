Познавательные туры на природе во Владивостоке

Найдено 27 туров в категории «Природа и пейзажи» во Владивостоке, цены от 16 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
1 отзыв
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Погулять в уникальных заповедниках, пройти по тайге, изучить животный и растительный мир
Начало: Владивосток, центральная площадь, возле памятника ...
«Сегодня отправимся на остров Петрова, который является частью Лазовского заповедника и представляет собой уникальную зону со своеобразными природными условиями»
23 июня в 08:00
28 сен в 08:00
140 000 за человека
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Начало: Владивосток
«Сегодня отправимся в парк драконов — это уникальный природный комплекс, считающийся местом силы»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
29 000 за человека
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Начало: Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
«Будем наслаждаться заповедной природой, купаться в чистейшем изумрудном море среди редких краснокнижных сосен и любоваться топовыми локациями: полуостров Гамова, бухта Теляковского, остров Томящегося сердца, бухта Витязь и дом Янковских»
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
22 900 за человека
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Авторский тур
1 день 10 часов
2 отзыва
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
«Знакомство с потрясающей природой Южного Приморья»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
40 000 за всё до 4 чел.
Открой Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Открой Владивосток
Начало: г. Владивосток
«Золотой и Русский мост, природа, море, видовые площадки, история»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
43 200 за человека
Отпуск в Приморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Отпуск в Приморье
Начало: г. Владивосток
«Вас ждут Золотой и Русский мост, природа, море, видовые площадки, история»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 91 400 за человека
Море-хит. Тур по Приморью
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Море-хит. Тур по Приморью
Начало: г. Владивосток
«Маршрут проходит с остановками на видовых площадках для любования живописными панорамами островов и мысов, бухт и пляжей Восточного участка Дальневосточного морского заповедника»
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 64 600 за человека
Знакомство с Владивостоком
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Владивостоком
Начало: г. Владивосток
«Золотой и Русский мост, природа, море, видовые площадки, история»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 21 100 за человека
Морской заповедник в Приморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Морской заповедник в Приморье
Начало: Владивосток
«Экскурсия по полуострову Гамова с купанием в море и пикником на природе»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 82 550 за человека
Четыре истории Владивостока. Лето
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Четыре истории Владивостока. Лето
Начало: г. Владивосток
«С 1984 года каскад водопадов является памятником природы регионального значения»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 51 400 за человека
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
Начало: Приморский край, Владивосток
«Женьшеню приписываются уникальные целительные свойства, он почитаем как природный источник силы и считается панацеей от многих заболеваний»
3 янв в 10:00
от 59 650 за человека
Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
Начало: Приморский край, Владивосток
«Возможна организация дополнительного 2-дневного тура на север Приморья в верховья реки Амгу и Кема с посещением водопада Черный шаман и теплых источников, одна ночь в палатке»
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
40 000 за человека
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
«Экскурсия по Сафари-парку с посещением:»
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 29 200 за человека
Четыре истории Владивостока
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Четыре истории Владивостока
Начало: г. Владивосток
«С 1984 года каскад водопадов является памятником природы регионального значения»
26 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 51 400 за человека
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
Начало: Г. Владивосток
«Экскурсия по Сафари-парку с посещением:»
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 29 200 за человека
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
Начало: Г. Владивосток
«Женьшеню приписываются уникальные целительные свойства, он почитаем как природный источник силы и считается панацеей от многих заболеваний»
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 43 650 за человека
Владивосток за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Владивосток за 6 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
«Также вы посетите Сафари-парк с животными уссурийской тайги и остров Русский с экскурсией в Океанариум»
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 31 700 за человека
Владивосток за 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Владивосток за 8 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
«А также посетите увлекательные экскурсии в Океанариуме и Сафари-парке»
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 36 700 за человека
По Японскому морю под парусами
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
По Японскому морю под парусами
Побывать в недоступных бухтах, кайфануть от плеска волн и насладиться свободой
Начало: Владивосток
«Раскрыть удивительную природу Приморского края, побывать в потаённых уголках, удалённых от цивилизации, и влюбиться в ветер в волосах можно, отправившись в яхтенную экспедицию в компании единомышленников»
6 июля в 10:00
12 июля в 10:00
110 000 за человека
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Исследовать самые живописные бухты и сделать потрясающие снимки с маяками
Начало: Аэропорт Владивостока
«Вернемся на базу, пообедаем и помчим на внедорожниках в Новгородскую бухту с лечебными природными грязями»
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
80 000 за человека
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
Начало: Выезд в 5 утра, автобус собирает участников по мар...
«Заповедник — это территория, куда обычно не пускают туристов, места, где природа сохраняется в своем естественном виде»
9 авг в 05:00
24 авг в 08:00
16 500 за человека
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
Посидеть у костра под звёздами, искупаться в горячем источнике и покорить гору
Начало: Владивосток, 05:00
«В 12:00 устроим пикник на поляне из собственных запасов, а затем прогуляемся к водопаду Чёрный Шаман — самому большому в Приморье»
24 июня в 08:00
40 000 за человека
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
Отыскать каменных драконов, загадать желание и научиться плести мандалу
Начало: Владивосток, 05:00
«Вас ждут неспешные прогулки по «Парку Драконов», сбор причудливых камешков в бухте Тасовая, медитации, пикник с видом на Японское море и купание в природной радоновой ванне»
2 июля в 08:00
6 авг в 08:00
20 000 за человека
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Начало: Владивосток, аэропорт, утро
«Цепочка бухт, тянущихся на север от полуострова — настоящее природное сокровище»
26 июня в 10:00
2 окт в 10:00
8800079 200 за человека
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
🚗 На машине
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
«Будем останавливаться на смотровых площадках и наслаждаться пейзажами вокруг»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 000 за всё до 3 чел.
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
Начало: Улица Светланская, дом 37а
«Это дикий, труднодоступный остров и потрясающий ореол природной территории»
27 июля в 08:00
3 авг в 08:00
26 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Четыре истории Владивостока
    Большое спасибо организаторам!
    Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Владивосток - город у океана. Осенний отдых
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Владивосток - город у океана. Осенний отдых
    Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Море-хит. Тур по Приморью
    Самые что ни на есть наилучшие впечатления от поездки. Восхищение красотами нашей Страны. Поездка еще больше убедила нас,что наша Страна
    читать дальше

    самая разнообразная, интереснейшая. Любовь лезла со всех щелей глаз, ушей… Еще и еще раз убеждаемся в том, что надо и дальше развивать туризм в своей Стране и гордиться тем,чем Бог нас наградил.

  • Т
    Тамара
    12 декабря 2023
    Морской заповедник в Приморье
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой
  • Р
    Регина
    29 октября 2023
    Приморье. По следам исследовательских экспедиций
    Все было супер))
  • Е
    Елена
    14 октября 2023
    Знакомство с Владивостоком
    Спасибо большое за тур! Все очень понравилось. Организация на высшем уровне!!!!! Даже в отеле по приезду заселили сразу, пошли навстречу. Моя поездка удалась. Уже смотрю новые туры на сайте😄😄😄😄😄
  • Д
    Данькина
    14 октября 2023
    Знакомство с Владивостоком
    Мне очень понравился тур Знакомство с Владивостоком!!!! Посетили красивые локации, самые интересные места. Очень понравился сафари парк и океанариум. Ни на минуту не пожалела о своей поездке. Планирую дальнейшее сотрудничество!
  • А
    Анна
    11 октября 2023
    Знакомство с Владивостоком
    Тур насыщенный и очень интересный! Прекрасные экскурсоводы, Сергей Викторович и Татьяна Ивановна, любящие свой город, и интенсивная программа. Увидели Токаревский
    читать дальше

    маяк и остров Русский, попробовали гребешка и морского ежа, посмотрели на дальневосточных тигров и леопардов, покормили изюбря, прокатились на фуникулере, побывали в музее трепанга.

  • Л
    Людмила
    3 октября 2023
    Владивосток за 8 дней
    Очень внимательные и вежливые, отличная работа!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
  4. Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
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Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
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  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
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