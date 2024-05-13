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Авторский тур
12 дней
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Погулять в уникальных заповедниках, пройти по тайге, изучить животный и растительный мир
Начало: Владивосток, центральная площадь, возле памятника ...
«Сегодня отправимся на остров Петрова, который является частью Лазовского заповедника и представляет собой уникальную зону со своеобразными природными условиями»
23 июня в 08:00
28 сен в 08:00
140 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Начало: Владивосток
«Сегодня отправимся в парк драконов — это уникальный природный комплекс, считающийся местом силы»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
29 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Начало: Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
«Будем наслаждаться заповедной природой, купаться в чистейшем изумрудном море среди редких краснокнижных сосен и любоваться топовыми локациями: полуостров Гамова, бухта Теляковского, остров Томящегося сердца, бухта Витязь и дом Янковских»
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
22 900₽ за человека
Авторский тур
1 день 10 часов
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
«Знакомство с потрясающей природой Южного Приморья»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
8 дней
Открой Владивосток
Начало: г. Владивосток
«Золотой и Русский мост, природа, море, видовые площадки, история»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
43 200₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Отпуск в Приморье
Начало: г. Владивосток
«Вас ждут Золотой и Русский мост, природа, море, видовые площадки, история»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 91 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Море-хит. Тур по Приморью
Начало: г. Владивосток
«Маршрут проходит с остановками на видовых площадках для любования живописными панорамами островов и мысов, бухт и пляжей Восточного участка Дальневосточного морского заповедника»
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 64 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Владивостоком
Начало: г. Владивосток
«Золотой и Русский мост, природа, море, видовые площадки, история»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 21 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Морской заповедник в Приморье
Начало: Владивосток
«Экскурсия по полуострову Гамова с купанием в море и пикником на природе»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 82 550₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Четыре истории Владивостока. Лето
Начало: г. Владивосток
«С 1984 года каскад водопадов является памятником природы регионального значения»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 51 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
Начало: Приморский край, Владивосток
«Женьшеню приписываются уникальные целительные свойства, он почитаем как природный источник силы и считается панацеей от многих заболеваний»
3 янв в 10:00
от 59 650₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
Начало: Приморский край, Владивосток
«Возможна организация дополнительного 2-дневного тура на север Приморья в верховья реки Амгу и Кема с посещением водопада Черный шаман и теплых источников, одна ночь в палатке»
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток - город у океана. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Владивосток
«Экскурсия по Сафари-парку с посещением:»
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 29 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Четыре истории Владивостока
Начало: г. Владивосток
«С 1984 года каскад водопадов является памятником природы регионального значения»
26 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 51 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток - город у океана. Осенний отдых
Начало: Г. Владивосток
«Экскурсия по Сафари-парку с посещением:»
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 29 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
Начало: Г. Владивосток
«Женьшеню приписываются уникальные целительные свойства, он почитаем как природный источник силы и считается панацеей от многих заболеваний»
20 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 43 650₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Владивосток за 6 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
«Также вы посетите Сафари-парк с животными уссурийской тайги и остров Русский с экскурсией в Океанариум»
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 31 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Владивосток за 8 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
«А также посетите увлекательные экскурсии в Океанариуме и Сафари-парке»
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 36 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
По Японскому морю под парусами
Побывать в недоступных бухтах, кайфануть от плеска волн и насладиться свободой
Начало: Владивосток
«Раскрыть удивительную природу Приморского края, побывать в потаённых уголках, удалённых от цивилизации, и влюбиться в ветер в волосах можно, отправившись в яхтенную экспедицию в компании единомышленников»
6 июля в 10:00
12 июля в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Исследовать самые живописные бухты и сделать потрясающие снимки с маяками
Начало: Аэропорт Владивостока
«Вернемся на базу, пообедаем и помчим на внедорожниках в Новгородскую бухту с лечебными природными грязями»
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
Начало: Выезд в 5 утра, автобус собирает участников по мар...
«Заповедник — это территория, куда обычно не пускают туристов, места, где природа сохраняется в своем естественном виде»
9 авг в 05:00
24 авг в 08:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
Посидеть у костра под звёздами, искупаться в горячем источнике и покорить гору
Начало: Владивосток, 05:00
«В 12:00 устроим пикник на поляне из собственных запасов, а затем прогуляемся к водопаду Чёрный Шаман — самому большому в Приморье»
24 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
Отыскать каменных драконов, загадать желание и научиться плести мандалу
Начало: Владивосток, 05:00
«Вас ждут неспешные прогулки по «Парку Драконов», сбор причудливых камешков в бухте Тасовая, медитации, пикник с видом на Японское море и купание в природной радоновой ванне»
2 июля в 08:00
6 авг в 08:00
20 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Начало: Владивосток, аэропорт, утро
«Цепочка бухт, тянущихся на север от полуострова — настоящее природное сокровище»
26 июня в 10:00
2 окт в 10:00
8800079 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
«Будем останавливаться на смотровых площадках и наслаждаться пейзажами вокруг»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Катерная экспедиция по югу Приморья: п-ов Краббе и о. Фуругельма
Начало: Улица Светланская, дом 37а
«Это дикий, труднодоступный остров и потрясающий ореол природной территории»
27 июля в 08:00
3 авг в 08:00
26 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга13 мая 2024Большое спасибо организаторам!
- ТТатьяна14 января 2024Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
- ГГалина3 января 2024Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
- ГГалина3 января 2024Самые что ни на есть наилучшие впечатления от поездки. Восхищение красотами нашей Страны. Поездка еще больше убедила нас,что наша Страна
- ТТамара12 декабря 2023Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
- РРегина29 октября 2023Все было супер))
- ЕЕлена14 октября 2023Спасибо большое за тур! Все очень понравилось. Организация на высшем уровне!!!!! Даже в отеле по приезду заселили сразу, пошли навстречу. Моя поездка удалась. Уже смотрю новые туры на сайте😄😄😄😄😄
- ДДанькина14 октября 2023Мне очень понравился тур Знакомство с Владивостоком!!!! Посетили красивые локации, самые интересные места. Очень понравился сафари парк и океанариум. Ни на минуту не пожалела о своей поездке. Планирую дальнейшее сотрудничество!
- ААнна11 октября 2023Тур насыщенный и очень интересный! Прекрасные экскурсоводы, Сергей Викторович и Татьяна Ивановна, любящие свой город, и интенсивная программа. Увидели Токаревский
- ЛЛюдмила3 октября 2023Очень внимательные и вежливые, отличная работа!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Природа и пейзажи»
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