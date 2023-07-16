Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Будем наслаждаться заповедной природой, купаться в чистейшем изумрудном море среди редких краснокнижных сосен и любоваться топовыми локациями: полуостров Гамова, бухта Теляковского, остров Томящегося сердца, бухта Витязь и дом Янковских.
У вас будет возможность прогуляться на Sup бордах в тихой бухте, покататься на велосипедах у моря, попариться в бане или насладиться вечером в уютном кафе.
мая
мая
июн
июл
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 900 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь
Проживание. Размещение в комфортабельных глэмпингах с панорамными видами на тихую и спокойную морскую бухту «Алеут», с террасами для отдыха и зоной для барбекю.
Питание. В программу входят 1 завтрак, обед и ужин: вкусная сытная еда, приморская кухня.
Программа тура по дням
Заповедник «Земля Леопарда»
В 9 утра выезжаем из Владивостока. В 11 часов — экскурсия на полуостров Брюса, посещение мыса с базальтовыми столбами, маяк Бюссе, скал Пьющий верблюд и Парящая черепаха.
В 13:30 пообедаем, затем поедем в туристический комплекс «Джугди-глэмпинг», разместимся и отдохнем. В 19 часов ужин, свободное время для прогулок у моря по бухте Алеут, отдыха в глэмпинге, на террасе или в зоне барбекю, баня (по желанию и при наличии свободного времени).
Полуостров Гамова
После завтрака вас ждёт «Визитная карточка Приморья» — полуостров Гамова, место с редкими Японскими соснами на берегу изумрудного моря. К 11 утра доберемся на смотровую площадку с видом на бухту Витязь и затонувший корабль.
В 12 часов начнется экскурсия на полуостров Гамова. Мы посетим мыс и бухту Теляковского, остров Томящегося сердца, искупаемся в кристально чистом изумрудном море, насладимся уникальными природными ароматами моря, сосен и восхитительными пейзажами (треккинг — 5 км).
В 16:30 выезжаем во Владивосток, в городе будем около 21 вечера.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в комфортабельных глэмпингах (две ночи)
- Транспортное обслуживание (микроавтобус)
- Питание (День 1: обед и ужин, День 2 - завтрак)
- Экскурсионная программа (экскурсия на мыс Брюса, маяк Бюссе, скалы Пьющий верблюд, Парящая черепаха и экскурсия на полуостров Гамова)
- Зона барбекю
Что не входит в цену
- Прогулка на Sup Борде
- Прокат велосипедов
- Баня
- Принадлежности для барбекю
- Обед в ходе экскурсии на Гамова