После завтрака вас ждёт «Визитная карточка Приморья» — полуостров Гамова, место с редкими Японскими соснами на берегу изумрудного моря. К 11 утра доберемся на смотровую площадку с видом на бухту Витязь и затонувший корабль.

В 12 часов начнется экскурсия на полуостров Гамова. Мы посетим мыс и бухту Теляковского, остров Томящегося сердца, искупаемся в кристально чистом изумрудном море, насладимся уникальными природными ароматами моря, сосен и восхитительными пейзажами (треккинг — 5 км).

В 16:30 выезжаем во Владивосток, в городе будем около 21 вечера.