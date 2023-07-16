Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Авторский тур во Владивостоке

Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн

5
1 отзыв
Это захватывающее путешествие на Юг Приморья — в жилище Дальневосточного леопарда.

Будем наслаждаться заповедной природой, купаться в чистейшем изумрудном море среди редких краснокнижных сосен и любоваться топовыми локациями: полуостров Гамова, бухта Теляковского, остров Томящегося сердца, бухта Витязь и дом Янковских.

У вас будет возможность прогуляться на Sup бордах в тихой бухте, покататься на велосипедах у моря, попариться в бане или насладиться вечером в уютном кафе.
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Ближайшие даты:
4
мая
25
мая
15
июн
20
июл
10
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь

Проживание. Размещение в комфортабельных глэмпингах с панорамными видами на тихую и спокойную морскую бухту «Алеут», с террасами для отдыха и зоной для барбекю.

Питание. В программу входят 1 завтрак, обед и ужин: вкусная сытная еда, приморская кухня.

Программа тура по дням

1 день

Заповедник «Земля Леопарда»

В 9 утра выезжаем из Владивостока. В 11 часов — экскурсия на полуостров Брюса, посещение мыса с базальтовыми столбами, маяк Бюссе, скал Пьющий верблюд и Парящая черепаха.
В 13:30 пообедаем, затем поедем в туристический комплекс «Джугди-глэмпинг», разместимся и отдохнем. В 19 часов ужин, свободное время для прогулок у моря по бухте Алеут, отдыха в глэмпинге, на террасе или в зоне барбекю, баня (по желанию и при наличии свободного времени).

Заповедник «Земля Леопарда»Заповедник «Земля Леопарда»Заповедник «Земля Леопарда»Заповедник «Земля Леопарда»
2 день

Полуостров Гамова

После завтрака вас ждёт «Визитная карточка Приморья» — полуостров Гамова, место с редкими Японскими соснами на берегу изумрудного моря. К 11 утра доберемся на смотровую площадку с видом на бухту Витязь и затонувший корабль.

В 12 часов начнется экскурсия на полуостров Гамова. Мы посетим мыс и бухту Теляковского, остров Томящегося сердца, искупаемся в кристально чистом изумрудном море, насладимся уникальными природными ароматами моря, сосен и восхитительными пейзажами (треккинг — 5 км).

В 16:30 выезжаем во Владивосток, в городе будем около 21 вечера.

Полуостров ГамоваПолуостров ГамоваПолуостров ГамоваПолуостров Гамова

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в комфортабельных глэмпингах (две ночи)
  • Транспортное обслуживание (микроавтобус)
  • Питание (День 1: обед и ужин, День 2 - завтрак)
  • Экскурсионная программа (экскурсия на мыс Брюса, маяк Бюссе, скалы Пьющий верблюд, Парящая черепаха и экскурсия на полуостров Гамова)
  • Зона барбекю
Что не входит в цену
  • Прогулка на Sup Борде
  • Прокат велосипедов
  • Баня
  • Принадлежности для барбекю
  • Обед в ходе экскурсии на Гамова
Место начала и завершения?
Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
16 июля 2023
Продуманный тур, глэмпинг впечатляет. Если бы погода не подкачала, эх)))

Тур входит в следующие категории Владивостока

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажи2-дневные турыВсе турыПолуостров ГамоваПопулярные местаЗаповедники

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