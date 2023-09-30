Берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. В деревенском домике недалеко от Лазовского заповедника или в шатре на 6 мест. Удобства общие на домик.

Питание. Не включено в программу. Обеды в кафе, ужины, как правило, на базе готовим сами и скидываемся на продукты: это шашлык или свежевыловленная рыба.

Уровень сложности. У нас будет несколько легких походов по Приморью, которые не требуют специальной физической подготовки.