Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Нас ждут чистейшие пляжи Приморья, треккинги к бухтам и водопадам, а в конце — полет над теми местами, которые мы видели на земле, и фантастические виды с воздуха!
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 000 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Проживание. В деревенском домике недалеко от Лазовского заповедника или в шатре на 6 мест. Удобства общие на домик.
Питание. Не включено в программу. Обеды в кафе, ужины, как правило, на базе готовим сами и скидываемся на продукты: это шашлык или свежевыловленная рыба.
Уровень сложности. У нас будет несколько легких походов по Приморью, которые не требуют специальной физической подготовки.
Программа тура по дням
Пляжи Триозерья, крабы и Лазовский заповедник
Встречаемся во Владивостоке и едем в Триозерье — на пляж в бухте Ежовой. Наша дорога пройдет через самую живописную северо-восточную часть Приморского края. При желании можно будет искупаться на пляже, а потом отправимся на экскурсию. Вы узнаете о морских обитателях и морских течениях, а также главных отличиях моря от Океана. Если будет сезон, можно будет попробовать свежевыловленного краба и устроить пикник прямо на пляже.
Насладившись дарами моря, поедем в Лазовский заповедник. Остановимся на ночевку в домике в деревне и восстановим свои силы перед следующим насыщенным днем в Приморье.
Парк драконов
Сегодня нас ждет насыщенный день! Сегодня отправимся в парк драконов — это уникальный природный комплекс, считающийся местом силы.
Нагулявшись, вернемся в наш домик на ночевку. Можно собраться вместе на ужин и обсудить впечатления от путешествия.
Живописные бухты Тасовая и Петрова, мыс Столбовой и треккинг к Беневским водопадам
Встанем пораньше и поедем в поселок Преображение. Познакомимся с бытом и укладом местных жителей и увидим бухту Тасовая, мыс Столбовой и бухту Петрова. Потом устроим небольшой треккинг к Беневским водопадам, которые еще называют звездой Приморья. Это несколько живописных каскадов в предгорьях гор Лысой и Белой, на склонах которой берет начало Еломовский ключ.
Вечером едем в аэропорт Преображение и летим во Владивосток. Если рейс отменяют из-за плохой видимости, то возвращаемся по земле, как и приехали.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение опытного гида в походе и его увлекательные истории
- Трансфер по программе
- Проживание в домике
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Владивостока и обратно
- Питание (средний чек примерно 500 руб. на человека)
- Билет на самолет Преображение - Владивосток (если не будет отмены из-за погоды, возможен переезд по земле, деньги за авиабилет в этом случае возвращаются)
- Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Нам повезло с погодой, с гидом, мы посетили уникальные места.
И хотим пожелать всем таких же замечательных путешествий во Владивосток, не смотря ни на что!