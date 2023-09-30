Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Авторский тур во Владивостоке

Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт

5
1 отзыв
Это трехдневное путешествие полностью переключит от городских забот: мы проедем через самую живописную северо-восточную часть Приморского края, окажемся на лучших пляжах Триозерья и сможем попробовать свежевыловленного краба.

Нас ждут чистейшие пляжи Приморья, треккинги к бухтам и водопадам, а в конце — полет над теми местами, которые мы видели на земле, и фантастические виды с воздуха!
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Ближайшие даты:
14
мая
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мая
30
мая
3
июн
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. В деревенском домике недалеко от Лазовского заповедника или в шатре на 6 мест. Удобства общие на домик.

Питание. Не включено в программу. Обеды в кафе, ужины, как правило, на базе готовим сами и скидываемся на продукты: это шашлык или свежевыловленная рыба.

Уровень сложности. У нас будет несколько легких походов по Приморью, которые не требуют специальной физической подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Пляжи Триозерья, крабы и Лазовский заповедник

Встречаемся во Владивостоке и едем в Триозерье — на пляж в бухте Ежовой. Наша дорога пройдет через самую живописную северо-восточную часть Приморского края. При желании можно будет искупаться на пляже, а потом отправимся на экскурсию. Вы узнаете о морских обитателях и морских течениях, а также главных отличиях моря от Океана. Если будет сезон, можно будет попробовать свежевыловленного краба и устроить пикник прямо на пляже.

Насладившись дарами моря, поедем в Лазовский заповедник. Остановимся на ночевку в домике в деревне и восстановим свои силы перед следующим насыщенным днем в Приморье.

Пляжи Триозерья, крабы и Лазовский заповедникПляжи Триозерья, крабы и Лазовский заповедникПляжи Триозерья, крабы и Лазовский заповедникПляжи Триозерья, крабы и Лазовский заповедник
2 день

Парк драконов

Сегодня нас ждет насыщенный день! Сегодня отправимся в парк драконов — это уникальный природный комплекс, считающийся местом силы.

Нагулявшись, вернемся в наш домик на ночевку. Можно собраться вместе на ужин и обсудить впечатления от путешествия.

Парк драконовПарк драконовПарк драконов
3 день

Живописные бухты Тасовая и Петрова, мыс Столбовой и треккинг к Беневским водопадам

Встанем пораньше и поедем в поселок Преображение. Познакомимся с бытом и укладом местных жителей и увидим бухту Тасовая, мыс Столбовой и бухту Петрова. Потом устроим небольшой треккинг к Беневским водопадам, которые еще называют звездой Приморья. Это несколько живописных каскадов в предгорьях гор Лысой и Белой, на склонах которой берет начало Еломовский ключ.

Вечером едем в аэропорт Преображение и летим во Владивосток. Если рейс отменяют из-за плохой видимости, то возвращаемся по земле, как и приехали.

Живописные бухты Тасовая и Петрова, мыс Столбовой и треккинг к Беневским водопадамЖивописные бухты Тасовая и Петрова, мыс Столбовой и треккинг к Беневским водопадамЖивописные бухты Тасовая и Петрова, мыс Столбовой и треккинг к Беневским водопадам

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение опытного гида в походе и его увлекательные истории
  • Трансфер по программе
  • Проживание в домике
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Владивостока и обратно
  • Питание (средний чек примерно 500 руб. на человека)
  • Билет на самолет Преображение - Владивосток (если не будет отмены из-за погоды, возможен переезд по земле, деньги за авиабилет в этом случае возвращаются)
  • Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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30 сен 2023
Нашей семье в этом году посчастливилось побывать во Владивостоке. И нашим гидом в этом незабываемом приключении был Дмитрий. Мы по большому счету, мало что знали об этих краях. Дмитрию удалось показать нам свою родную землю так, что мы влюбились в неё. Он абсолютный фанат своего дела. Знает огромное количество уникальных мест, которыми с удовольствием делится. Знает природу и ее обитателей, как свои пять пальцев. Уникальность Дмитрия состояла в том, что с ним всегда во всех ситуациях было комфортно. Не смотря на нашу такую разновозрастную компани, ему удалось ко всем подобрать ключи. За это, конечно мы ему благодарны! Мы сполна насладились не только красотой края, но и местными деликатесами. Это очень здорово, когда все идет, как идет, и ты не задумываешься что да как. Когда ты уверен, что все будет хорошо, и получаешь сумасшедшие эмоции!
Нам повезло с погодой, с гидом, мы посетили уникальные места.
И хотим пожелать всем таких же замечательных путешествий во Владивосток, не смотря ни на что!

Тур входит в следующие категории Владивостока

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыПрирода и пейзажиЗаповедникиПляжиТреккинг и походы

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